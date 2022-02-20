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Зеленский пригрозил пересмотреть неядерный статус Украины

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Украина может вернуть себе ядерный статус в случае, если страны-участницы Будапештского меморандума не обеспечат Киеву гарантии безопасности, обещанных в 1994 году. Такое заявление сделал президент Украины.


Зеленский пригрозил пересмотреть неядерный статус Украины, предусмотренным Будапештским меморандумом. Выступая на Мюнхенской конференции безопасности он заявил, что Киев инициирует встречу стран, подписавших документ, а если встреча не состоится, то Украина имеет право вернуть себе ядерный статус, которого она лишилась в 1994 году.

Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума (...) Если (...) по их результатам не будет гарантий безопасности (...) все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение

- заявил Зеленский, добавив, что созвать саммит он поручит министру иностранных дел Кулебе.

До этого в своей речи он обвинил Россию в "аннексии" Крыма, захвате Донбасса, подготовке к нападению, постоянных обстрелах со стороны "незаконных республик", в пример даже был приведен артиллерийский снаряд, якобы попавший в детский сад несколько дней назад. Зеленский подчеркнул, что Киев "последовательно" выполняет Минские соглашения, а Россия их наоборот нарушает. Поэтому он требует для Украины защиты от России, в том числе в рамках Будапештского меморандума. А если этого не случится, то Киев сам обеспечит себе безопасность, в том числе возвращением к ядерному статусу.

После развала Советского Союза часть ядерного арсенала осталась на территории Украины. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, в рамках которого Украина приобретала неядерный статус, а гарантии ее безопасности обещали обеспечивать Россия, США и Великобритания.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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24 комментария
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:33
    +3
    Зеленскому пора наконец вспомнить, что он не на сцене 95 квартала и стать серьезным и ответственным политиком отвечающим за свои слова.
    1. karish
      karish Сегодня, 07:57
      -1
      ну во первых условием принятия Украиной безъядерного статуса , передачи Яо и присоединения к договору о нераспространении ЯО был как раз Будапешский меморандум и гарантии её территориальной целостности со стороны 3-х государств.
      Юридически , если одна из сторон не выполняет обязательств - вторая имеет абсолютное право из него выдти , разумеется как и из договоров вхождением в которые был Будапешский меморандум.
      Разумеется ЯО им никто не вернёт , но в случае выхода из ДНЯО санкции никто не наложит.
      Сможет ли Украина создать Яо ? Конечно сможет.
      Корея создала . ЮАР и Ливия то же. Уж в Украине наука развита не меньше а ракетные технологии тем более.
      Разговор идет да же не о способности Украины создать ЯО. а о последствиях , а последствия просты , все те гарантии что дают супердержавы в итоге не стоят и бумаги на них написанных.
      т.е. это может за собой вызвать обвал в самой системе ДНЯО . когда любая страна поймет , гарантия её неприкосновенности - это ЯО.
      Итог . развал всего мирового равновесия.
      Появятся десятки стран с ЯО.
      Зеленский правильно поставил вопрос, вы гарантировали -- гарантируйте.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 08:06
        +1
        Какая такая наука на Краине.
        Это уже не Украина.
        Уехали "не только лишь все".
        А насчет создания Ливией ядерного оружия как то вообще упустил.
        И ЮАР?
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 08:04
      0
      Ядерное оружие без носителей - это мина домашнего использования. Без носителей - это ничто. Стратегические ракетоносцы Ту -160, которые украинцы распилили на цветмет - это тоже их Будапештский меморандум заставил? А "Южмаш", который производил "Сатану" и который тоже накрылся медным тазом - это тоже предусматривалось Будапештскими соглашениями?
    3. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 08:06
      0
      Цитата: Федор Соколов
      что он не на сцене 95 квартала и стать серьезным и ответственным политиком отвечающим за свои слова.

      Ответил
  2. PN
    PN Сегодня, 07:33
    +4
    Да Бога ради, пусть будут ядерной сверх державой. Один только вопрос, откель ядрёны бомбы в арсеналах то возьмутся?
    1. PASus
      PASus Сегодня, 07:42
      +1
      Это как раз вопрос решаемый! Для усиления давления на РФ Запад может организовать поставки, наприимер, "грязных" бомб, минометных снарядов и т.д., да что там говорить, в Чернобыль вывозят, на якобы переработку, и захоронение достаточное кол-во материалов.
      1. PN
        PN Сегодня, 07:46
        0
        Не, за Чернобыль у Европы память ещё свежа. Думаю за него европейцы шароварных сами загрызут. А вот поставки типа спец.снарядов не исключены...
      2. mark1
        mark1 Сегодня, 08:07
        0
        Цитата: PASus
        Запад может организовать поставки,

        А как на счет договора о нераспрастранении?
        Но рискну предположить, что не все ЯО вывезли с Украины, заныкали что то хитрощирые ( может даже в виде отдельных деталей. а не готового изделия) вот зудеж и испытывают периодически (это плохо в смысле террористической опасности)
    2. karish
      karish Сегодня, 07:58
      -1
      Цитата: PN
      Да Бога ради, пусть будут ядерной сверх державой. Один только вопрос, откель ядрёны бомбы в арсеналах то возьмутся?

      у них достаточно отработанного топлива с АЭС.
    3. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: PN
      откель ядрёны бомбы в арсеналах то возьмутся?

      Из чернобыльских отходов соорудят
  3. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 07:36
    +2
    ядерная украина-это обезьяна с гранатой.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 07:54
      +2
      правды ради оно так и без ядерного оружия
  4. VORON538
    VORON538 Сегодня, 07:38
    +2
    Гарный еврейский хлопец угрожает,что сделает ядрен-батон и всем припомнит?А делать кто будет?Американцы им такого,да и остальные страны-не продадут и не передадут.Дурных нет.А сами-и не кому и нечем.:)))Миномет то с горем пополам сляпали,а тут ЯО.
  5. impostor
    impostor Сегодня, 07:38
    +2
    У клоуна нет технологий термоядерного синтеза. Максимум, на что способны его спецы - грязная бомба. Но и даже в этом случае проект Украина будет немедленно закрыт теми же немцами.
    1. karish
      karish Сегодня, 08:00
      -2
      Цитата: impostor
      У клоуна нет технологий термоядерного синтеза.

      клоун прежде чем писать , проверьте что вообще такое термоядерный синтез.
      Цитата: impostor
      Но и даже в этом случае проект Украина будет немедленно закрыт теми же немцами.

      а вы откуда знаете ?
  6. gla172
    gla172 Сегодня, 07:40
    +3
    ... Я смеялся до слёз....
  7. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 07:41
    +1
    Все конечно испугались) Чем ты статус этот обеспечивать собрался клоун?)))
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:48
    0
    Укроина была с со статусом ядерной державы?Там все оружие такое было Советское. И ,размещать чужое оружие у себя,или создать его самим с нуля это огромная разница!Хотя,имея месторождения урана Желтые воды,и физиков-атомщиков они могут создать ядерное оружие. Проблема в создании массово центрефуг для обогощения урана, и в финансировании таких работ. Это не меньше 10-12миллиардов долларов на ближайшие 10 лет. То есть, брать каждый год по миллираду за транзит газа, и через 10 лет в составе нато на наших границах получим обладателя своего ядерного оружия. Хотя,проблему они могут решить быстрее, для начала купив у тех же пакистанцев пару-,тройку ядерных зарядов, и выкупить у них старые центрефуги. Тогда,свое ядерное оружие они создадут максимум, за три года. Ах,да сказки что запад этого недопустит, так и останутся сказками,ибо допустимо все ,что против и во вред России.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:51
    +2
    Кусками ТВЭЛов "от Вестингауза" и радиоактивными мусором с Чернобыля будут мусорные баки наполнять и к Ан-178 прицеплять?
    "Враг народа" Л.П.Берия в отличие от Д.Ф.Устинова, курировавшего космос, спланировал размещение предприятий атомной промышленности так, что предприятия, имеющие высший научный статус и/или завершающим цикл производства "изделий" , все находятся на территории РФ.
    А странам лимитрофам оставил "индейскую национальную избу", а не возможность сделать "бомбу".
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 07:52
    -1
    Разработка и хранение "ядренной" бомбы-это ОЧЕНЬ догогое удовольствие.Да еще есть международные договора о нераспространении ЯО.Хотят что бы на Украину международные санкции?Им сейчас хоть что то присылают,а будет как в КНДР,отвернутся все. hi
  11. Грац
    Грац Сегодня, 07:52
    0
    почему наши полную блокаду не сделают Украине. чего ждут?
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 07:53
    0
    вот как клоун попадает во власть не жди ни чего хорошего
    что у нас с евдокимовым было что теперь в шумерии
  13. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 08:05
    0
    Гауляйтер совсем обезумел. Хочет быть как Ким Чен Ын.