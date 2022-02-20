Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума (...) Если (...) по их результатам не будет гарантий безопасности (...) все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение

Украина может вернуть себе ядерный статус в случае, если страны-участницы Будапештского меморандума не обеспечат Киеву гарантии безопасности, обещанных в 1994 году. Такое заявление сделал президент Украины.Зеленский пригрозил пересмотреть неядерный статус Украины, предусмотренным Будапештским меморандумом. Выступая на Мюнхенской конференции безопасности он заявил, что Киев инициирует встречу стран, подписавших документ, а если встреча не состоится, то Украина имеет право вернуть себе ядерный статус, которого она лишилась в 1994 году.- заявил Зеленский, добавив, что созвать саммит он поручит министру иностранных дел Кулебе.До этого в своей речи он обвинил Россию в "аннексии" Крыма, захвате Донбасса, подготовке к нападению, постоянных обстрелах со стороны "незаконных республик", в пример даже был приведен артиллерийский снаряд, якобы попавший в детский сад несколько дней назад. Зеленский подчеркнул, что Киев "последовательно" выполняет Минские соглашения, а Россия их наоборот нарушает. Поэтому он требует для Украины защиты от России, в том числе в рамках Будапештского меморандума. А если этого не случится, то Киев сам обеспечит себе безопасность, в том числе возвращением к ядерному статусу.После развала Советского Союза часть ядерного арсенала осталась на территории Украины. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, в рамках которого Украина приобретала неядерный статус, а гарантии ее безопасности обещали обеспечивать Россия, США и Великобритания.