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Польский премьер предложил «остановить Путина», заблокировав сразу два российских газопровода

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Тема Украины и "агрессивной политики" России в отношении западных стран, стала основной на Мюнхенской конференции безопасности, прошедшей в столице Баварии. В ходе обсуждения предлагались различные варианты противостояния политике России.


В Польше долго думать не стали и предложили ударить пор России через поставки газа, не только не дав запустить "Северный поток-2", но и заблокировать первый "Северный поток". С таким предложением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Польский премьер предложил "остановить Путина", заблокировав сразу два российских газопровода. По его словам, Путин использует газ в качестве "геополитического оружия", поэтому его необходимо этого оружия лишить. Это, как подчеркнул Моравецкий, заставит Россию прокачивать газ через Украину, тем самым дав ей защиту от российского вторжения. В пользу своего предложения он заявил, что украинская ГТС может прокачивать до 130 млрд. кубометров газа в год, тогда как два газопровода "Северный поток" всего лишь 100. К тому же, по его словам, Путин не будет атаковать Украину, так как побоится "сорвать контракты" по поставкам газа в Европу.

Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока — 2", а также за то, чтобы подумать об отключении "Северного потока — 1"

- предложил польский политик.

В случае, если не удастся остановить уже работающий "Северный поток", то уж "Северный поток-2" должен быть заблокирован в обязательном порядке. Польский премьер настаивал, чтобы его включили в санкции Евросоюза против России, подготавливаемые на случай вторжения на Украину.
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103 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. VORON538
    VORON538 Сегодня, 08:22
    +34
    Что то немцев в Европе уже ни украина,ни польша ни во что не ставит.польша предлагает Германии "прикрутить"?:)))Что стало с бюргерами?Толерантность ?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:28
      +42
      И ведь гадёныш не предлагает заблокировать трубу, что по Польше идёт - денежку Польше за транзит несёт! laughing
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 08:38
        +3
        Цитата: Кот Александрович
        денежку Польше за транзит несёт!

        А от этого пшеки и пляшут. Шумеры нервно не спят
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 09:33
          -3
          Польский премьер предложил «остановить Путина», заблокировав сразу два российских газопровода

          Польский премьер Матеуш Моравецкий через чур старается нагадить России!
          И при этом он явно рискует жизнью - а именно однажды оказаться повешенным где-нибудь в лесу или что-то в этом роде в качестве САКРАЛЬНОЙ жертвы со стороны самих американских спецслужб, чтобы свалить это провокационное преступление убийство Моравецкого - на Россию!
          Удивительно при этом, что ничего подобного о сакральной жертве этому отъявленному наглецу Моравецкому самому не приходит в голову!
          1. Садовник91
            Садовник91 Сегодня, 11:48
            +2
            Цитата: Татьяна
            И при этом он явно рискует жизнью - а именно однажды оказаться повешенным где-нибудь в лесу или что-то в этом роде в качестве САКРАЛЬНОЙ жертвы

            Слишком "ценный кадр", чтобы жертвовать им. Есть попроще, да и самолёты давно не падали, прости Господи.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 12:55
              +2
              Цитата: Садовник91
              Слишком "ценный кадр", чтобы жертвовать им. Есть попроще, да и самолёты давно не падали, прости Господи.

              От тех, кто попроще, политический резонанс не тот. Кроме того, на его место в Польше, наверняка, уже очередь выстроилась.

              Моравецкий слишком высокую планку берёт. При этом шаг влево, шаг вправо - и, глядишь, он у своих американских хозяев вполне САКРАЛЬНОЙ жертвой оказаться может. От него мёртвого пользы для Вашингтона и Лондона может оказаться больше, чем от живого.
              К тому же, всё равно все поляки для англосаксонских колонизаторов - это европейские индейцы.
            2. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 12:58
              +1
              Цитата: Садовник91
              Цитата: Татьяна
              И при этом он явно рискует жизнью - а именно однажды оказаться повешенным где-нибудь в лесу или что-то в этом роде в качестве САКРАЛЬНОЙ жертвы

              Слишком "ценный кадр", чтобы жертвовать им. Есть попроще, да и самолёты давно не падали, прости Господи.

              Это да.
              Идеальные жертвы - сбежавшие за границу российские олигархи.
              Капитал вывезли, грязи на Россию покидали, а больше они и не нужны.
              Вот олигархов, бегущих за границу - действительно не понимаю.
      2. Rubi0
        Rubi0 Сегодня, 08:44
        +4
        Или Украине чёт тоже не предлагают волевое решение принять и отказаться от транзита. Все только им северные потоки мешают пануваты
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 09:30
          +2
          Так он с будуна оговорился : трубы перекрыть через Украину и Белоруссию хотел сказать, но не опохмелился...
      3. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 09:34
        +2
        Ничего она не несёт. Не качаем мы по ней, пока.
      4. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 10:32
        +5
        Цитата: Кот Александрович
        И ведь гадёныш не предлагает заблокировать трубу, что по Польше идёт - денежку Польше за транзит несёт
        Гаденыш скромно молчит, что немалую роль в создании кипиша с ценой на газ сыграла именно польша... А транзит они уже про... ну профукали: они же впереди европы всей и поэтому их транзитные возможности продаются по суточно, а Миллер все равно не использует
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:23
          +2
          Цитата: Pete Mitchell
          ....их транзитные возможности продаются по суточно, а Миллер все равно не использует

          hi как-то аналогия пришла в голову wassat "комнаты сдаются посуточно".Верная аналогия насчёт Польши.
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Сегодня, 12:12
            +1
            Цитата: Reptiloid
            Верная аналогия насчёт Польши.

            hi lol Ничего не меняется... и ведь каждый раз когда они лезут оторвать себе кусочек, все заканчивается дерибаном польши. Хоть бы свою историю учили
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 12:18
              +1
              Цитата: Pete Mitchell
              ....Хоть бы свою историю учили
              Это да! Особенно бы вспоминали, что было время исчезновения этого их государства с карты мира.
      5. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 11:29
        +2
        Цитата: Кот Александрович
        И ведь гадёныш не предлагает заблокировать трубу, что по Польше идёт - денежку Польше за транзит несёт! laughing

        Ничего, скоро и этот поток станет на бандеровскую "тропинку",- "высохнет" после окончания срока договора на прокачку ! А ГАЗПРОМ потом поднимет продажную цену газа для СП-1 и СП-2 и тогда толерантная Европа повертится ! Я тАк думаю !
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 08:34
      +2
      Цитата: VORON538
      Толерантность ?

      Трусость и зависимость
      Одно вытекает из другого
    3. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 08:35
      +6
      А много ли бюргеров в Германии осталось?! Там сейчас больше арабов и турков.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 10:13
        +4
        Немок, арабы пользуются,как хотят. Но немцы- молчат. Толерантность..
        1. tatarin1972
          tatarin1972 Сегодня, 11:50
          +1
          Толерантность - медицинский термин, обозначающий неспособность организма сопротивляться инородному телу. Полная толерантность -это смерть
    4. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 09:08
      +5
      нехай замёрзнут фсе соседи, лишь бы русским стало хуже
      1. одинокий
        одинокий Сегодня, 09:45
        -4
        Цитата: seregatara1969
        нехай замёрзнут фсе соседи, лишь бы русским стало хуже

        Вы думаете оттого что туда качают газ,русские завтракают чёрной икрой и маслом? wassat
        1. одинокий
          одинокий Сегодня, 09:49
          -1
          Минусует наверно сам А.Миллер laughing
        2. NKT
          NKT Сегодня, 09:58
          +5
          Так не хватит нам всем на икру с маслом, мы не Норвегия или СА. На душу населения меньше добываем нефти и газа.
          1. одинокий
            одинокий Сегодня, 10:01
            -3
            Цитата: NKT
            Так не хватит нам все на икру с маслом, мы не Норвегия или СА. На душу населения меньше добываем нефти и газа

            Насчёт икры с маслом я выразился образно..Но согласитесь,что можно было обеспечить собственное население более достойной жизнью.
            1. NKT
              NKT Сегодня, 10:16
              -1
              В этом я полностью с вами согласен. Судя по полковникам-миллиардерам не обязательно сидеть на трубе газа или нефти.
    5. sala7111972
      sala7111972 Сегодня, 11:43
      0
      Пруссаков-то повыбивало войнами, а потом военных ГДР разогнали и своих испортили
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:24
    +7
    Матеуша капиталисты самого заблокируют за такие предложения.
    Масса буржуинов лишится прибылей от дешевого газа из России. А это уже не шутки.
    Будут нарушены международные контракты и Матеуш будет убытки оплачивать из своего кармана и бюджета Польши.
    Вон Пакистан собирается предьявлять торговцам сжизженного газа многомиллиардные претензии за нарушение поставок газа и свои убытки, легко не отделаются... там сейчас разворачиваются интереснейшие события на этом фронте.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 08:52
      +6
      Так этого пшека можно понять- он чего так орет ? А потому что не в доле.Вот если буржуины отстегнут ему толику от своих банок с вареньем и коробок с печеньем - так сразу затянется)) laughing
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 08:57
        +7
        Гиена Европы. Что с них взять.
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Сегодня, 09:04
          +4
          При чем очень жадная и глупая гиена!
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Масса буржуинов лишится прибылей от дешевого газа из России

      И он пострадает.
      Матрасня затраты компенсирует
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:26
    +5
    Глупо высказался.
    Представим:
    Остановка СП-1, - повод для отказа от выполнения обязательств Газпромом. По Украине мы качаем то, на что договорились. Можно больше? Заказывайте и оплачивайте дополнительные объёмы сами...
    Польский премьер настаивал, чтобы его включили в санкции Евросоюза против России,

    Включайте и его, мы не против!
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:28
    -17
    Парадокс в том,что полях о прав!Кремль боится потерять миллиарды от продажи газа. Поэтому и никакой реакции на обстрел де факто России а именно Ростовской области мы не увидели!Да и не увидим. А,гязпрём пора бы поставить на место, а то вообще обнаглели,нам в Ростовской области за оплату газа квитанции пришли с КОМИССИЕЙ за газ!Это попытка за наш счет собрать бабло которое не хочет платить малдования?Только,грабёж не проканал, люди массово возмутились,и комиссию из квитанции убрали-,пока что!Но,это очень тревожный звонок, ибо эти монополисты продавят эту комиссию через думу, и вся страна будет оплачивать долги всякихукроинмолдаваний...
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 08:45
      +10
      В 14 году тоже прилетало туда из 404. Напомнить чем ответили в августе 14 например? Истерики и крик устраивать это дело европейцев. Нормальные государства отвечают тихо и незаметно для обывателя) Что касается продаж газа то это кроме денег еще и работа для десятков если не сотен тысяч человек. И квитанции вам не Газпром посылает если что. Отстояли попытку наколоть и правильно сделали. В регионах это бывает. Наглеют на местах всякие умники.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 08:58
        +1
        carstorm11-а напомните пожалуйста, в 2014 году кто ,как и чем за десятки упавших на Ростовскую область снарядов и ракет отведил?Сказками,да грозным надуванием щёк?И,по квитанциям-их дядя Вася в соседнем подъезде рисует?Квитанции приходят в конвертах с эмблемой газпрома, с ихним слоганом "национальное достояние России "!Просто, не проканало нас нагло на бабло посадить,!
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 12:22
          -1
          Я вкм ничего рассказывать не стану. Просто надоело. Если вы и правда верите что ополчннцы сами все сдплали тогда то я вас все равно убедить не смогу) А так гугл и вперед. В сети всп есть.
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 08:55
      +3
      Цитата: Бережливый
      Поэтому и никакой реакции на обстрел де факто России а именно Ростовской области мы не увидели!

      Россия не может себе позволить действовать по чужим правилам.

      - Г-н Байден, хотите, чтобы нападение России, о котором вы уже два месяца толкуете, началось?
      Нужно "случайно" запустить снаряд на русскую территорию.
      Все сразу закипят, форумы забурлят.
      И трусливый Кремль наконец-то начнёт воевать.

      Не дождётесь, Бережливый.
      Если Россия и ударит, то тогда, когда это будет необходимо.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 09:12
        -8
        Наводлом-вы правы, Россия не ударит НИКОГДА!Проглатили обстрел Ростовской области в 2014 году, так же молча проглотим и сейчас. Только вот ,сказано не мною,но мною повторено "Трусость-удел слабых "!А молчание и бездействие и есть элементарная трусость!Теперь уже понятно, что война против России неизбежна, раз мы терпим обстрелы своих земель!!!
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 09:16
          +5
          Цитата: Бережливый
          Россия не ударит НИКОГДА!

          никогда не говорите "никогда"
          чтобы не пришлось потерять однажды своё лицо

          Цитата: Бережливый
          "Трусость-удел слабых "

          да вы знатный храбрец, судя по всему
          и государственный деятель в вас пропадает изрядный
          а уж полководец какой

          Цитата: Бережливый
          Проглатили обстрел Ростовской области в 2014 году

          вам напомнить, кто и что глотал в 2014 году?
          1. Бережливый
            Бережливый Сегодня, 10:15
            -4
            Наводлом 'так напомните, пожалуйста, а то от тех людей кто живёт фактически на границе информации о том что были с нашей стороны хоть какие-то противодействия обстрелам, ответка, по Русски, не было!Иначе говоря, тогда обстрел молча проглотила власть России. Итак,жду напрминаний с фактами, а не сказок!!!
            1. Наводлом
              Наводлом Сегодня, 10:24
              +1
              Цитата: Бережливый
              информации о том что были с нашей стороны хоть какие-то противодействия обстрелам, ответка, по Русски, не было!

              конечно
              если вы ожидали ответного обстрела
              его не было, зря ждали
              был Крым
              потом были поражения ВСУ на Донбассе

              а вы полагаете, что на плевок надо плевать в ответ?
              нет, надо бить по плюнувшей харе

              так что в каком-то смысле вы правы
              Россия не уподоблялась Украине, и не обстреливала мирных жителей на украинской территории
    3. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 08:57
      +1
      В огороде бузина а в Куеве .....Связь между газопроводом и прилётами в Ростовскую область где ? Анализировать тявканье этого пшека - терять зря время Что ему написали в госдепе - то и прочитал.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:07
      -7
      Гляжу, молящиеся на бога газового, газпром имя ему юродствуют, массово минусуя.... lol lol
      1. keeper03
        keeper03 Сегодня, 11:24
        0
        Да пусть закрывают нахрен эти трубы, нам от них ни тепло ни холодно ! request Помёрзнут месяцок, а там поглядим, как запоют ! yes good
  5. tatra
    tatra Сегодня, 08:29
    -7
    Ха ,могли бы представить 30-40 лет назад враги коммунистов на Западе ,в Европе ,на территории СССР ,объединенные общей ненавистью ко всему советскому ,что они и против друг друга будут устраивать то же ,что против советского народа -их злобные ,лживые ,лицемерные ,клеветнические информационные , экономические и "горячие" войны ?
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 08:50
      -1
      Цитата: tatra
      Ха ,могли бы представить 30-40 лет назад враги коммунистов на Западе ,в Европе ,на территории СССР ,объединенные общей ненавистью ко всему советскому

      А разве СССР развалили не коммунисты?
      1. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 09:15
        +7
        Это кто коммунисты ? Сволочь Сенная и вечно пьяный Ельцин с его " Боже храни Америку"?Да и нынешняя ОПГ имени Ленина славная отстрелом лосей чем лучше ? Не смешите .
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Сегодня, 09:17
          0
          Опечатка.После слова " сволочь " читать надо Меченая .
        2. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 11:11
          0
          Цитата: Андрей Чижевский
          Это кто коммунисты ?

          Вся партийная (и не только) верхушка СССР.
        3. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 11:51
          +1
          Цитата: Андрей Чижевский
          Это кто коммунисты ? Сволочь Сенная и вечно пьяный Ельцин с его " Боже храни Америку"?

          Других коммунистов, увы, не было. Конечно, очень удобно скинуть всю вину на двух человек, но вот вопрос - а что остальные коммунисты делали? Помните - кто встал во главе бывших советских республик? Практически во всех - верные сыны партии - члены Политбюро, члены ЦК КПСС, первые секретари национальных компартий. Один из них даже занял это место с боем.
          И это только те, кто всплыл на поверхность. А сколько было тихих и незаметных секретарей, клявшихся на трибуне в верности делу Ленина и параллельно разворовывавших народное достояние и организовывавших параллельную экономику. Этим коммунистическим Корейко СССР был абсолютно не нужен.
          1. Андрей Чижевский
            Андрей Чижевский Сегодня, 12:00
            0
            Вот и я об этом.Одно дело член ВКП(б) в окопах Сталинграда - так то коммунист.А эта зажравшаяся и лживая насквозь сволочь с партбилетом и в кабинете с персональным водителем.
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:33
    +2
    В Польше долго думать не стали и предложили ударить пор России через поставки газа, не только не дав запустить "Северный поток-2", но и заблокировать первый "Северный поток".

    Эк полянина от простаивающено "Ямал-Европа" прёт, плющит и колбасит. wassat
  7. impostor
    impostor Сегодня, 08:34
    +3
    Он может с тем же успехом предлагать немцам закрыть Siemens и Mercedes
    1. Троль
      Троль Сегодня, 10:06
      +1
      Так это в случае отсутствия газа и произойдет. Без газа встанут химики
      автопром без газа тоже встанет
  8. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 08:35
    +3
    Кто о чем, а вшивая польская "элитка" о бане, в смысле, о газопроводе.
  9. 30 вис
    30 вис Сегодня, 08:37
    0
    А почему полЯк думает , что после этих действий Россия , начнёт качать газ по Украине ? Тут уж умерла , так умерла . Как говорится бей посуду полЯк платит !
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 11:09
      +1
      Он думает, что через Польшу начнут качать по полной.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    +6
    От бешенства что их посылают лесом из них такая дурь лезет.Отключай поляк недоделанный,реверс из Германии сразу прекратиться.У нас газ есть,и на год ЗВР хватит ,а может на полтора.Газ быстро кончается.Да и нефть тоже перекройте,у нас для США танкера есть.Ждём недождёмся такого решения,порвём несколько боянов на таком празднике.
  11. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 08:40
    +3
    ГТС 404 130 миллиардов прокачивать?))) Пан поляк решил там устроить техногенную катастрофу мирового уровня?)))
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    +3
    Польский премьер предложил «остановить Путина», заблокировав сразу два российских газопровода
    . Сложный случай!!!!
    Чего хотят, они хоть сами знают???
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:29
      +1
      Главное выкрикнуть , показать свою личную преданность, Вот что.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:38
        +1
        Ситуация такова, что похлопывание по щеке хозяином им ничем не поможет.
        Ту хочется реальные "плюшки" поиметь ... вопрос, КАК???
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:43
          +1
          Цитата: rocket757
          .....хочется реальные "плюшки" поиметь ... КАК???

          Из прошлого опыта им известно, что если долго лаять, то кость когда-то им перепадёт
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:20
            +1
            Дмитрий, посчитайте ... транзит через Польшу ёк - минус бабосики, перепродавать на краину им НЕЧЕГО - минус бабосики, цены для них СПОТОВЫЕ, покупать они будут у НЕМЦЕВ, потому как контракта с нами у них НЕТ!!! а это потеря таких бабосиков, о го го!
            Так какая косточка\компенсация им нужна, вы представляет ... и кто ж им её даст???
            НЕ, не вариант!
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 12:28
              +1
              На что-то они надеются... laughing wassat lol
              ...НЕ, не вариант!

              Да, конечно! Особенно теперь, когда у штатов свои проблемы. Ну не хотят они вспомнить про Афганистан, тех, кто штатникам помогал.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 12:34
                +1
                В общем, нам то поф!
                Это проблемы тамошних и для тамошних!!! пусть сами разбираются с теми, с кем они знаются.
  13. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:41
    +2
    Польский премьер предложил ... заблокировать сразу два российских газопровода

    Чего мелочиться, мог бы сюда добавить и нефтепроводы. Если блокировать, то и нефтянку всю отрубить, поставив всю гейропу на колени... Вот возрадуются тогда разные зеленые, голубые и иные цветные... Не путать с арабами и неграми. Они здесь не причем...
  14. pafegosoff
    pafegosoff Сегодня, 08:43
    +2
    Что бы им ещё придумать, чтобы создать в Европе революционную ситуацию? Давно пора разрушить этот 4-й рейх.
    В принципе, ЕС№1 напал на Россию в 1912 году (Англия в наполеоновский ЕС не входила). ЕС№ 2 напал на Россию (СССР) в 1941 году (Англия в гитлеровский ЕС не входила). ЕС№ 3 готовится к войне с Россией (Англия в ЕС не состоит)...
    А если вспомнить средневековые ЕС? Фридриха Первого, Барбаросса - друга Андрея Боголюбского? Англия была или не была?
    А при Карле Великом? Где была Англия?
    И так всегда: Европа посередине, между Англией и Россией - дёргается, пульсирует от рассвета до заката от Античных времён до сих пор.
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: pafegosoff

      В принципе, ЕС№1 напал на Россию в 1912 году (Англия в наполеоновский ЕС не входила). .
      Наполеон напал на Российскую Империю 24 июня 1812г
      hi
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:47
    +3
    Цитата: Бережливый
    Парадокс в том,что полях о прав!Кремль боится потерять миллиарды от продажи газа. Поэтому и никакой реакции на обстрел де факто России а именно Ростовской области мы не увидели!Да и не увидим...

    Можно подумать, вы в Ростовской области живёте, чтобы что-то видеть. Конечно ничего не увидите, но будете продолжать молоть в своем репертуаре.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:19
      -3
      Tagan -нет,я живу в Ростове на Дону, в городе где родился 54года назад!А в области у меня родня, сослуживцы по Советской армии, коллеги по работе!А,молите чепуху сейчас в данной момент именно вы!!
  16. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:50
    +4
    Нда.
    Таким макаром, следующей зимой, к нам беженцы из Германии пожалуют.
  17. vostok68
    vostok68 Сегодня, 08:50
    -1
    В добрый путь! На Дальнем востоке будут рады, да ЮВА будет не против
  18. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 08:57
    +1
    Внешне Шольц выглядит вполне самостоятельным человеком, умудрённым, опытным и отнюдь не "тряпкой". Неужели позволит американцам остановить-таки запуск СП-2?............................
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:11
    +2
    В Польше долго думать не стали и предложили ударить пор России через поставки газа, не только не дав запустить "Северный поток-2", но и заблокировать первый "Северный поток". С таким предложением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.

    Хитрый гиена, однако...
    Если только украинскую ГТС и «Ямал — Европа»... yes
    Россия - умный... Россия смотрит телевизор...Россия знает, кто начальник партии и кто заинтересован в получении денежков за транзит, однако... yes
  20. HAM
    HAM Сегодня, 09:19
    +2
    Какая то извращённая логика у Маровецкого, давайте посмотрим : если газопроводы оружие,которое "Россия МОЖЕТ применить"!! этот умник предлагает,фактически,застрелиться европейцам самим...не дожидаясь России....т.е. применить
    Это такая "любовь",которая задушит "любимого"......
  21. Klingon
    Klingon Сегодня, 09:23
    +2
    Ну дык на Пшекии и Скакуасии, свет клином не сошёлся, не думаю что например Венгрия позволит лишить себя дешёвого газа.
    А Шольц хоть и от партии Шрёдера, но по характеру его труселя
  22. Levius
    Levius Сегодня, 09:25
    +2
    Маладца. Рубите пшехи трубу топором. с ними немцами и наглосаксами. Вы то проживаете на угле.
  23. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:29
    +1
    Польская глупость бежит впереди польской жадности....остатки газа в хранилищах настолько малы, что любой "чих" и промпроизводство в ЕС подорожает резко, а уж про удобрения для сельского хозяйства (карбамид и селитру делают из метана) можно забыть и к осени получить дикую цену на еду!
  24. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
    +1
    Польский премьер предложил "остановить Путина", заблокировав сразу два российских газопровода.
    пшек тупо бьётся головой об асфальт.
  25. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 09:35
    +1
    Польский премьер предложил «остановить Путина», заблокировав сразу два российских газопровода
    Нужно было самим, это сделать, сразу после введения санкций!

    Честно говоря, вся эта шумиха идет с обеих сторон. У нас объявили массовую эвакуацию и мобилизацию... То, как это преподнесено, с точки зрения здравого смысла, абсурдно. Можно было объявить,об эвакуации населения с территорий, которые подвержены ежедневным обстрелам, точка, ну и желающим. Устроили же, настоящую панику! Люди хватают все что можно унести и выезжают, по городу носятся машины с громкоговорителями и сообщают, что брать, куда прибывать и т.д. Сценарий, апокалипсиса! По мобилизации. С одной стороны все правильно, дайте возможность стать на защиту тем, кто к этому готов. Но, не пропускать мужчин в возрасте 18-55 на границе!? Что они будут делать с этим планктоном? Кто все эти годы ставил их на учет, обучал с азов НВП? Даже выпускники, всяких "военизированных" лицеев и прочих заведений, почему то, в своем большинстве, в НМ ДЛНР, после выпуска, не попадают. Хотя на них тратят огромные деньги, в надежде, что растят будущих защитников.
    Кто уже защищал республики и стоял в резерве, те, видимо и встанут на защиту! Если многие из них, не вспомнят, какими мытарствами их обкладывали чинуши, при уходе в запас или списании.
    А тут, еще и объявили, что выезжающим выдадут на территории России по 10 тысяч... В целом, отличный повод неистребимому классу чинуш, как в Республиках, так и в России, погреть, на всем этом, руки.
    Начнется или не начнется, большой вопрос. С той стороны, на убой идти не так уже и много желающих, а обстрелы были все эти годы и будут, до тех пор, пока не будет определен статус ДЛНР. Кто возьмет на себя эту смелость, реально, будет видно.
  26. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 09:42
    +1
    В гейропе потеплело? Можно и газ отключить? А почему перекрыть в гейропу, а не польшу?
  27. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:42
    +2
    А Путин заблокирует украинскую ГТС.
  28. singless
    singless Сегодня, 09:46
    +1
    а почему нет . откажитесь от нашего газа. всем будет легче
  29. Троль
    Троль Сегодня, 10:00
    +1
    Oни думают что если закроют трубу, то Россия все равно обязана поставлять газ. Сами прикроют сами и будут нести ответственность. Пускай закрывают.

    Тем самым станавливают всю Еврпейскую промышленность которая понесет гораздо более высокие убытки. Ведь газ это всего лишь сырье, не более а сырьё всегда стоит меньше готового изделия. Химпром не получит сырья и СХ не получит удобрений, автопром красок, клея и пластика и тд. Итп. Почему? А нефиг было газ прикрывать.
    ...
    Как то так.
  30. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:01
    +4
    Почему бы ему не подать пример: сломать и потом разобрать газопровод Ямал-Европа на территории Польши.
    Принципиально не получать никаких денег от "клятых москалей'. belay
  31. 1536
    1536 Сегодня, 10:16
    0
    Цитата: VORON538
    Что то немцев в Европе уже ни украина,ни польша ни во что не ставит.польша предлагает Германии "прикрутить"?:)))Что стало с бюргерами?Толерантность ?

    О чём вы? Польша полностью в зависимости от США и Германии. Следовательно, все, что озвучивают поляки, уже сказано немцами и американцами. Отсюда вывод: речь идет или о снижении цены на газ для Германии или желании изолировать Россию вовсе, как сильного конкурента. К сожалению, мы "ведёмся" на весь этот блошиный цирк.
  32. мерцание
    мерцание Сегодня, 10:16
    +3
    Польский премьер предложил "остановить Путина", заблокировав сразу два российских газопровода
    Давай, давай laughing возбуди немцев, тогда польский премьер останется без самой Польши. Премьер польский есть, а Польши нет. bully
  33. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 10:36
    +1
    Согласен, причем это трубы идущие через пшекию и недошумерию!
  34. Олег-Монино
    Олег-Монино Сегодня, 10:39
    +1
    "Польский премьер предложил "остановить Путина", заблокировав сразу два российских газопровода".
    Красавчик. Ключи от Белорусского дома в Польше вручил (без газовой плиты). Сам улетел на Карибы. отличный ход. И как обычно у большинства европейских политиков обучение в школе менеджмента им. Келлога в Северо-западном университете в США. Польская элита забыла о своих налогоплательщиках.
    [center][thumb]
  35. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:41
    +1
    Цитата: Бережливый
    Tagan -нет,я живу в Ростове на Дону, в городе где родился 54года назад!А в области у меня родня, сослуживцы по Советской армии, коллеги по работе!А,молите чепуху сейчас в данной момент именно вы!!

    С трудом верится, что в Ростове-на-Дону. Ну а я от границы, в отличие от вас, в нескольких десятках километров. Кроме того, родственники проживают менее чем в десятке километров от границы на севере области, где бываю достаточно часто. Ну да, именно вам мне рассказывать, что да как тут происходит.))
  36. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    +2
    В Польше долго думать не стали...
    Когда русофобия уже из ушей льется, то зачем думать, достаточно эмоций. Вот уж действительно гиена Европы.
  37. Poseidon_2
    Poseidon_2 Сегодня, 10:48
    +1
    А газ в Европу Моравецкий откуда поставлять будет? Или к своему заду трубу присоеденит. Так его объём и давление не сдвинет с места даже коробок спичек. Или опять возлогает надежду на всемогущий СПГ от гегемона. Так гегемон уже сказал меньше чем по 1250$ даже не мечтайте. Ума у Поляков не осталось совсем, от слова вообще.
  38. riwas
    riwas Сегодня, 11:04
    +1
    но и заблокировать первый "Северный поток". С таким предложением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.

    Хочет получить удар "в спину" от Германии.
  39. pin_code
    pin_code Сегодня, 11:07
    0
    Нужно начинать с себя, заблокировать газопровод через Польшу...
  40. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 11:08
    0
    Выступает поляк против Германии. Раздрай в ЕС! А германцы молчат, воды в ротики набрали...
  41. cheburator
    cheburator Сегодня, 11:15
    0
    Да хоть три - топите кизяками!
  42. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 11:48
    0
    Что то не очень они их блокировали в декабре-январе, пока холодно было ))))))
  43. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 11:53
    0
    Ну, конечно, лучше всех знают, что у Путина в голове шавки из недогосударств.
  44. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:12
    0
    Так заблокируйте, чего языками то чесать!
  45. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:21
    0
    Пшек так хочет вернуть русский газовый транзит, что даже кушать не может)))
  46. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 13:36
    0
    Вот гадостный народ, пшеки.
  47. HMR333
    HMR333 Сегодня, 14:03
    0
    Очередной умник! Максимум что остановится это европейские предприятия и...