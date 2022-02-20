Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока — 2", а также за то, чтобы подумать об отключении "Северного потока — 1"

Тема Украины и "агрессивной политики" России в отношении западных стран, стала основной на Мюнхенской конференции безопасности, прошедшей в столице Баварии. В ходе обсуждения предлагались различные варианты противостояния политике России.В Польше долго думать не стали и предложили ударить пор России через поставки газа, не только не дав запустить "Северный поток-2", но и заблокировать первый "Северный поток". С таким предложением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.Польский премьер предложил "остановить Путина", заблокировав сразу два российских газопровода. По его словам, Путин использует газ в качестве "геополитического оружия ", поэтому его необходимо этого оружия лишить. Это, как подчеркнул Моравецкий, заставит Россию прокачивать газ через Украину, тем самым дав ей защиту от российского вторжения. В пользу своего предложения он заявил, что украинская ГТС может прокачивать до 130 млрд. кубометров газа в год, тогда как два газопровода "Северный поток" всего лишь 100. К тому же, по его словам, Путин не будет атаковать Украину, так как побоится "сорвать контракты" по поставкам газа в Европу.- предложил польский политик.В случае, если не удастся остановить уже работающий "Северный поток", то уж "Северный поток-2" должен быть заблокирован в обязательном порядке. Польский премьер настаивал, чтобы его включили в санкции Евросоюза против России, подготавливаемые на случай вторжения на Украину.