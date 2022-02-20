ВСУ предприняли попытку прорыва в зоне ответственности НМ Луганска

Обстановка на Донбассе остается крайне напряженной, ВСУ предприняли попытку атаки в районе села Пионерское в зоне ответственности НМ Луганска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По имеющейся информации, около 5 часов утра подразделения из состава 79-й десантно-штурмовой бригады попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР в районе нп Пионерское. Военнослужащим НМ ЛНР удалось остановить попытку прорыва ВСУ с форсированием реки Северский Донец, атака была отбита, противник понес потери. Однако огонь ВСУ привел к разрушению пяти домов в поселке и жертвам среди гражданского населения.
В районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате боестолкновения противник понес потери и отступил
- говорится в сообщении, подробности столкновения не приводятся.
Всего на 6:30 утра зафиксировано 49 обстрелов со стороны ВСУ в зоне ответственности ЛНР, применялась артиллерия калибра 122-мм, минометы 120 и 82 мм, ПТРК, СПГ-9, АГС-17 и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
В зоне ответственности ДНР ночью была слышна сильная канонада на севере Донецка, предположительно огонь по территории республики вела артиллерия ВСУ. По данным СЦКК в течении ночи ВСУ применяли минометы калибра 120 и 82 мм, открывался огонь из танковых орудий.
Как заявили в Донецке, обстановка на линии соприкосновения критическая, в обеих республиках объявлена всеобщая мобилизация.