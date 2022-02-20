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ВСУ предприняли попытку прорыва в зоне ответственности НМ Луганска

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Обстановка на Донбассе остается крайне напряженной, ВСУ предприняли попытку атаки в районе села Пионерское в зоне ответственности НМ Луганска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.


По имеющейся информации, около 5 часов утра подразделения из состава 79-й десантно-штурмовой бригады попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР в районе нп Пионерское. Военнослужащим НМ ЛНР удалось остановить попытку прорыва ВСУ с форсированием реки Северский Донец, атака была отбита, противник понес потери. Однако огонь ВСУ привел к разрушению пяти домов в поселке и жертвам среди гражданского населения.

В районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате боестолкновения противник понес потери и отступил

- говорится в сообщении, подробности столкновения не приводятся.

Всего на 6:30 утра зафиксировано 49 обстрелов со стороны ВСУ в зоне ответственности ЛНР, применялась артиллерия калибра 122-мм, минометы 120 и 82 мм, ПТРК, СПГ-9, АГС-17 и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

В зоне ответственности ДНР ночью была слышна сильная канонада на севере Донецка, предположительно огонь по территории республики вела артиллерия ВСУ. По данным СЦКК в течении ночи ВСУ применяли минометы калибра 120 и 82 мм, открывался огонь из танковых орудий.

Как заявили в Донецке, обстановка на линии соприкосновения критическая, в обеих республиках объявлена всеобщая мобилизация.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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99 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:27
    +23
    В результате боестолкновения противник понес потери и отступил
    Жаль, что их там не похоронили всех. angry
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 09:33
      -5
      Турки уже думают о имидже своих Байрактаров.
      .Турецкие СМИ сообщают о сбитом в Донбассе турецком ударном дроне Bayraktar TB2.

      Несколько часов назад в турецких СМИ, ссылающихся на доклад «Clash Report», появились данные о том, что в Донбассе находится сбитый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Последний, как утверждается, был сбит раньше, однако дрон решили доставить в Донбасс для того, чтобы обвинить Украину или Турцию в попытках применения БПЛА против мирных граждан или же России.

      «Россия ищет провокации, чтобы развязать войну. Украинский журналист Андрей Цаплиенко написал, что Россия перевезла Bayraktar TB2, доставленный в Москву после его падения в Карабахе, в Донецк, чтобы устроить провокацию», - сообщает «Clash Report».

      Столь провокационные заявления со стороны Турции вызывают массу вопросов, в том числе и относительно того, откуда у турецкой стороны подобные сведения. Тем не менее, по мнению специалистов Авиа.про, подобными заявлениями Турция страхуется на тот случай, если в Донбассе будет сбит турецкий дрон этого типа.

      https://avia.pro/news/clash-report-v-donbasse-nahoditsya-sbityy-tureckiy-bpla-bayraktar-tb2
      1. dmmyak40
        dmmyak40 Сегодня, 10:26
        +33
        Не ссылайтесь на Avia.pro - это помойка уровня "СПИД-Инфо".
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 09:35
      +15
      И так следует ожидать каждый день по всем направлениям : идет разведка боем.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:52
        +11
        Несомненно... ищут слабые места в обороне.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:28
          +8
          Цитата: Леха с Андроида.
          Несомненно... ищут слабые места в обороне.

          И на свою ж..попу приключений.
          1. Shket53
            Shket53 Сегодня, 12:49
            +2
            Приключения то приключениями....а может разведка боем ?
      2. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 09:54
        +20
        Ресурс авиапро не столько авиационный, сколько провокационный.
        Зарекся туда заходить.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 10:30
          +4
          Кто его настоящий хозяин?
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 10:33
            +5
            Цитата: Леха с Андроида.
            Кто его настоящий хозяин?

            Даже не интересно.
            Не обязательно "щупальца запада".
            Внутри страны достаточно богатеньких либероидов с манией величия.
          2. OldMichael
            OldMichael Сегодня, 11:16
            +3
            Ресурс авиапро не столько авиационный, сколько провокационный.

            Кто его настоящий хозяин?

            Кстати, интересное такое дело: сервисы типа "WhoIs" никакой регистрационной информации не выдают ("REDACTED FOR PRIVACY"), а некоторые и вообще считают, что домен avia.pro свободен.
            Единственное, что удалось нарыть на скорую руку — сайт имеет российскую регистрацию (регистратор — nic.ru, Москва, 2010-10-27) request
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:14
          +4
          Цитата: Livonetc
          Ресурс авиапро не столько авиационный, сколько провокационный.

          Пусть и с недостатками,но "Медуза" и "Эхо Москвы", вот это и провокаторы, и подстрекатели русофобы, и лизопопы запада.
    3. TigeRRR
      TigeRRR Сегодня, 09:57
      +12
      И где западные СМИ со своими спутниковыми снимками? Ослепли все враз или реальность никому не нужна? Если Путин атакует - пусть выкладывают фото армат и су50 перешедших границы. А так фэнтези за правду выдавать - голивудщина сплошная. Защитники Донбасса - вы уже герои. Держитесь, Россия вас не бросит. Только продержитесь немного!
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 10:07
        +6
        В зоне ответственности ДНР ночью была слышна сильная канонада на севере Донецка, предположительно огонь по территории республики вела артиллерия ВСУ.
        то есть," это не точно " ?
      2. Комментарий был удален.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:32
        +6
        Цитата: TigeRRR
        И где западные СМИ со своими спутниковыми снимками?

        На техобслуживание, до конца месяца вывели.
        1. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 11:56
          0
          И где западные СМИ со своими спутниковыми снимками?
          У них санитарный день
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 12:06
            +2
            Цитата: mikh-korsakov
            У них санитарный день

            Месячные.
      4. aleks700
        aleks700 Сегодня, 13:14
        +2
        "Если Путин атакует - пусть выкладывают фото армат и су50 перешедших границы." причём су 50 перешли границу пешком, а это уже переходит все границы.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:05
      +10
      Надеюсь, что республиканцы используют ВСЕ типы вооружения,что сняты ограничения по калибру орудий, что сумеют они отстаять свои земли.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 10:13
        +9
        Цитата: Бережливый
        Надеюсь, что республиканцы используют ВСЕ типы вооружения,что сняты ограничения по калибру орудий, что сумеют они отстаять свои земли.

        Только бы эвакуацию полностью провели, тогда и вперед со все оружием пойти можно будет. И уж до границ областей, а не только своего "кусочка"
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:35
          +4
          Цитата: Егоза
          И уж до границ областей, а не только своего "кусочка"

          Только разрешат ли им это сделать.
        2. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 12:25
          +4
          Только бы эвакуацию полностью провели, тогда и вперед со все оружием пойти можно будет.

          Ой ли вперёд? Учитывая какая группировка ВСУ у границ ЛДНР им бы в случае полномаштабной атаки хотя бы дня 3 продержатся. Пока "отпускники" из РФ решат отдохнуть в степях Донецка и Луганска.
  2. Zomanus
    Zomanus Сегодня, 09:28
    +7
    Все-таки началось... Интересно, закончится очередным перемирием или будем давить до конца?
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 09:33
      +11
      Скорее всего в Москву потянутся "просители и требователи". В первую очередь французы. И скорее всего да, очередным "перемирием"
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:45
        +11
        Цитата: 210окв
        Скорее всего в Москву потянутся "просители и требователи". В первую очередь французы. И скорее всего да, очередным "перемирием"

        Промелькнуло, что на днях Макрон собирается в Москву
        А там как всегда 7 лет: "Морду чистят нацикам, так сразу - "ребенка бьют" и кодла западных плакальщиков потянется в Москву." Фарисеи и лицемеры, им то безразлично сколько погибнет народа: лишь бы "европейский порядок" по "майн кампф".
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:39
      +8
      Цитата: Zomanus
      Интересно, закончится очередным перемирием или будем давить до конца?

      Опять начнется постоянное "Бла,Бла,Бла" и на этом все закончится. МАло верю в положительный для многострадального Донбасса исход.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 12:01
        +5
        Согласен. Потому что уже слышна старая песня о главном, о том, что нет, увы, альтернативности минским соглашениям, хотя, разумеется полны негодованием. Короче, зачтётся, но добавляют "рано или поздно". Осмеливаюсь спросить - поздно - это КОГДА, в нашем столетии?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:23
          +2
          Цитата: mikh-korsakov
          . Потому что уже слышна старая песня о главном, о том, что нет, увы, альтернативности минским соглашениям, хотя, разумеется полны негодованием.

          Пора бы уже все эти ООНы, ОБСЕ, суды по правам человека, завалить видео-фото съемками, геноцидом и убийства мирного населения, каждый день слать туда ноты протестов и всего прочего, выйти на международные миротворческие и особенно церковные организации и постоянно давить на них.
          Вот все видим, что эта шайзе, постоянно и планомерно орет "Россия враг и оккупант". Так вот все российские СМИ должны орать в один голос- "Запад врет и он сам враг".
          И пока в России будут такие СМИ которые поддерживают запад ("Дождь", "Медуза", "Эхо Москвы") толку не будет. И может кто нибудь из присутствующих здесь слышал чтобы какие либо западные СМИ говорили или писали в защиту России ?
          Попробуй кто нибудь из журналистов или СМИ на Украине сказать слово за Россию убьют как Олеся Бузину и Шеремета, а СМИ просто закрывают, как "за поддержку врага".
    3. Okak Okakiev
      Okak Okakiev Сегодня, 11:32
      -1
      Будет мир и потом нравится не нравится от Путина по минским соглашениям
      1. паратирон
        паратирон Сегодня, 12:50
        0
        Акакий Акакиевич, потрудитесь объяснить,что Вы имели в виду?
        1. Okak Okakiev
          Okak Okakiev Сегодня, 13:16
          0
          Вынудят выполнять минск
          1. mikh-korsakov
            mikh-korsakov Сегодня, 13:38
            0
            Но дорого яичко ко Христову дню. В 2015 гг ЛДНР ни материально, ни ментально ещё не были оторваны от Украины. Ещё тогда не уехали из Донбасса все те, кто связывал свою судьбу с Украиной. Поэтому тогда предоставление Донбассу автономии в составе Украины не казалось чем-то необычным и несправедливым. К тому же власти ЛДНР ещё не сформировались, охранников и шахтёров к власти никто не готовил. Но прошло 7 лет. Во многом благодаря "умудрённой" политике Порошенко хозяйственные прямые связи ЛДНР с Украиной разорваны. ЛДНР в рублёвой зоне. Так сейчас-то зачем этим вполне самостоятельным республикам идти под Украину. При этом остался бы риск того, что бандерохунта разорвёт все гарантии и начнёт террор. Запад встанет в печальную позу, и что нам делать? Поэтому зачем наши власти опять затягивают свою унылую песенку о безальтернативности мне непонятно. Особенно меня умиляют соображения о том, что рано или поздно наши партнеры заставят Минск выполнять. Даже не смешно. Я же когда читаю в материалах "рано или поздно" бросаю читать дальше. Потому что или автор меня за д.урака считает, или сам не в теме.
            1. Okak Okakiev
              Okak Okakiev Сегодня, 13:41
              +2
              Какое яичко. Почитай Минские соглашения для Украины это будет катастрофа. Мы их по-крупному нагнём если получится это продавить. Поэтому и безальтернативно
              1. mikh-korsakov
                mikh-korsakov Сегодня, 13:51
                +1
                Я минские соглашения читал - может быть побольше Вашего. Чего там нет - там нет ответственности сторон за нарушение. Поэтому для них никакая ни катастрофа? Закроется граница, введут войска, развяжут террор Бандерохунта - беспредельщики, Запад умоет руки, а мы будем их разоблачать громко-громко. Ещё глядишь и санкции на нас наложат. за то, что Киев нарушил соглашения. Они такие, могут запросто.
  3. 210окв
    210окв Сегодня, 09:29
    +21
    Нелюди.. Верное решение о эвакуации, но быстро всех не увезти. Это разведка боем, прощупывание позиций. Дальнейшие действия Москвы крайне важны.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:01
      +3
      Цитата: 210окв
      Нелюди.. Верное решение о эвакуации, но быстро всех не увезти.
      Дима прЮвет! В корне не согласен! Когда приспичет, то и верхом на паровозе поедешь! Видео из "Бумбараш" не даю, ибо некоторые могут неправильно его понять.
  4. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:29
    +3
    Пытаются свой план двойного охвата с выходом к границе реализовать...Но почему с севера начали?
    С Уважением
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:53
      +12
      Скорее всего провацируют нас на огневой налёт по их тылам,до нашей границы не далеко.А могут сами по тылам своих же ударить с картинкой для журналистов.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 11:28
        +3
        Огневой налет имеет смысл когда танковые соединения на исходные выдвигаются. Для ввода в прорыв. Так бездарно рисковать последними танками?
        С Уважением
      2. sergand53
        sergand53 Сегодня, 11:28
        +3
        По нам уже ударили-два прилёта из СЗО.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:32
        +1
        Цитата: tralflot1832
        .А могут сами по тылам своих же ударить с картинкой для журналистов.

        Бандеровцы все могут, этому много есть документов времен Великой Отечественной, где бандеровцы вместе с гитлеровцами создавали "партизанские отряды" (бандоформирования) одетые в красноармейскую форму, которые вырезали целые деревни и семьи. И сейчас они пойдут на любую гнусную провокацию, так же как и их "партнеры" произвели в Сирии провокацию со применении химоружия. Методы и подготовка одни и те же.
        1. karish
          karish Сегодня, 12:35
          +2
          Цитата: tihonmarine
          сейчас они пойдут на любую гнусную провокацию, так же как и их "партнеры" произвели в Сирии провокацию со применении химоружия.

          На какую например провокацию?
          Что бы втянуть Россию на б.д в Украине? С практически 150т армией стоящей у неё на границах?
          Предположим что они бандеровцы, но точно не д е б и л ы.
          Коне
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 12:41
            +3
            Цитата: karish
            Предположим что они бандеровцы, но точно не д е б и л ы

            Все проще, они управляются извне. Они пешка laughing
    2. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 11:44
      +4
      Цитата: nobody75
      Пытаются свой план двойного охвата с выходом к границе реализовать...Но почему с севера начали?

      Там "зелёнка"... В отличии от голого-степного юга. Да и к границе они там ближе.
      И мы опять возвращаемся, к нашей вчерашней дискуссии... На что надеются лохлы.?
      С Уважением
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 11:52
        +4
        Приветствую! Предлагаете мне за укров поиграть? Хорошо. Если план операции составляли выпускники Вестпойнта, тогда предположу, что украинцы проведут короткую артподготовку и бросят в атаку пехоту, надеясь задавить числом. У них на один калаш 3 рожка. Американцы считают, что ближний бой - тот вид боя, к которому Российская армия подготовлена хуже всего. Такой вывод они сделали на основании опыта первой чеченской компании.
        С Уважением
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 12:36
          +2
          И я, Вас приветствую! hi
          Цитата: nobody75
          Предлагаете мне за укров поиграть?

          Да не совсем так.. Этот вопрос, больше к себе. Я, на самом деле, не могу понять на что, лохлы надеются?
          Цитата: nobody75
          Американцы считают, что ближний бой - тот вид боя, к которому Российская армия подготовлена хуже всего. Такой вывод они сделали на основании опыта первой чеченской компании.

          Глупый вывод. 25 лет прошло. Армия, другая уже. Да и те факты, соответственно выводы амеров это в большенстве своем ошибки разведки и не согласованность действий.
          Цитата: nobody75
          что украинцы проведут короткую артподготовку и бросят в атаку пехоту, надеясь задавить числом.

          И нарвутся на мины и пулемёты. Я бы, сейчас в ближний тыл "Земледелие" подтягивал.
          Без ВВС, у укропов нет шансов. request
          С Уважением
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:35
        +1
        Цитата: LiSiCyn
        И мы опять возвращаемся, к нашей вчерашней дискуссии... На что надеются лохлы.?

        На изменении Минских соглашений в свою пользу.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:31
    +13
    Полагаю у ЛДНР, не без помощи России есть шанс покончить с укронацистскими бандеролгами. Как это сделать - в нашем ГШ наверняка знают. Покончить с ними раз, и навсегда!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:48
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Как это сделать - в нашем ГШ наверняка знают. Покончить с ними раз, и навсегда!

      Наверное у США на то и расчет, что прикончат "этих отморозков", а потом США и весь Запад могут на все времена обьявить Россию агрессором, и повесить на нее все войны от сотворения мира, ввести всевозможные санкции, которые можно только выдумать. И даже заявить, что Сталин напал на гитлеровскую Германию и оккупировал ее. От этих детишек вскормленных молоком шакальей самки, можно всего ожидать.
  6. ВлР
    ВлР Сегодня, 09:32
    +40
    Между тем, в январе поставки дизельного топлива из России на Украину выросли на 41 тыс. тонн, составив 172 тыс. тонн.
    Помимо компании SNEL Energy, оперирующей топливом „Роснефти“, существенные объемы отправляет в Украину международный трейдер Coral Energy, поставляющий ресурсы „Газпромнефти“ и других российских производителей. В январе также стабильно работала компания „Гран При Ойл“, импортирующая по железной дороге дизтопливо компании „Лукойл“. На ее счету 59,4 тыс. т», - это официальные данные украинской стороны. . Основной поставщик - Белоруссия - 44%. всего диз. топлива Украины. А единственный украинский НПЗ обеспечивает лишь 15% потребности. Вы можете себе представить советских интендантов, который по выгодной цене поставляют Вермахту бензин и солярку накануне Курского сражения? Но у присвоивших с благословения похмельного Ельцина российские богатства олигархов нет чести, а родина находится там, где хранятся их деньги и живут дети и любовницы.
    1. Ватный Колорад
      Ватный Колорад Сегодня, 09:49
      -2
      Цитата: ВлР
      Между тем, в январе поставки дизельного топлива из России на Украину выросли на 41 тыс. тонн, составив 172 тыс. тонн.
      Помимо компании SNEL Energy, оперирующей топливом „Роснефти“, существенные объемы отправляет в Украину международный трейдер Coral Energy, поставляющий ресурсы „Газпромнефти“ и других российских производителей. В январе также стабильно работала компания „Гран При Ойл“, импортирующая по железной дороге дизтопливо компании „Лукойл“. На ее счету 59,4 тыс. т», - это официальные данные украинской стороны. . Основной поставщик - Белоруссия - 44%. всего диз. топлива Украины. А единственный украинский НПЗ обеспечивает лишь 15% потребности. Вы можете себе представить советских интендантов, который по выгодной цене поставляют Вермахту бензин и солярку накануне Курского сражения? Но у присвоивших с благословения похмельного Ельцина российские богатства олигархов нет чести, а родина находится там, где хранятся их деньги и живут дети и любовницы.

      Так, 1 июня 1941 года начальник Разведывательного управления Генштаба Красной армии Филипп Голиков направил руководству страны специальное сообщение о группировке немецких войск. В нем отмечалось, что немецкое командование сосредоточило для борьбы против Англии на всех фронтах 122-126 дивизий, против СССР — 120-122 дивизии, в резерве — 44-48 дивизий. На следующий день нарком внутренних дел Лаврентий Берия направил в ЦК ВКП(б) и Совнарком сообщение о военных мероприятиях немцев вблизи советской границы.

      Тем не менее, в этот период СССР продолжал относиться к Германии как к союзнику, о чем свидетельствуют документы. 3 июня 1941 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение разрешить Наркомвнешторгу из особых запасов произвести поставку в Германию во исполнение договора: меди 6 тыс. тонн, никеля 1,5 тыс. т, олова 500 т, молибдена 500 т, вольфрама 500 т
      1. Пижон
        Пижон Сегодня, 10:03
        +9
        ...СССР продолжал относиться к Германии как к союзнику <...> 3 июня 1941 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение разрешить Наркомвнешторгу из особых запасов произвести поставку в Германию во исполнение договора:...

        С чего это СССР относился к Германии, как к союзнику?! Был договор на поставку, его добросовестно выполняли, только и всего. Где Вы тут союзнические отношения увидели?
        Не надо передёргивать и извращать факты.
        Кстати, Ваш визави писал про Курскую битву, а она состоялась, отнюдь, не в июне 1941 года.
        Опять передёрнули.
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 11:17
          0
          Где Вы тут союзнические отношения увидели?

          Как насчет истории с крейсером Комет (HKS-7)

          В спецоперации приняли участие наши ледоколы, рейдер был тайно проведен по Северному морскому пути, чтобы неожиданно ударить по морским коммуникациям англосаксов на Тихом океане
          1. Пижон
            Пижон Сегодня, 12:26
            +2
            Комет шёл как гражданское судно, СССР не участвовал в то время в войне. Когда стала ясна его миссия (в т. ч., разведовательная, направленная против Советского Союза), была предпринята (неудачная) попытка вернуть его обратно.
            История, конечно, неодназначная, но и союзнических отношений здесь — ноль.
            1. Santa Fe
              Santa Fe Сегодня, 12:55
              +1
              Комет шёл как гражданское судно

              Да, в составе флота вдруг появился двойник ледокольного парохода «Семен Дежнев»

              Военный корабль был замаскирован под наше судно. О чем было совершенно неизвестно советскому руководству
              1. Пижон
                Пижон Сегодня, 14:33
                0
                Комет маскировался под Дежнёва не во время проводки по СМП, или стоянки в наших портах, а во время одиночного плавания — на переходе из Германии в Белое море, и на Дальнем Востоке.
                Да, руководству это было неизвестно. За время своего похода он маскировался под различные суда различных стран. Их правительства тоже об этом не знали.
                Вспомогательный крейсер — это обычный сухогруз. Во время перехода по СМП он вооружён не был. Свои доклады о характере груза, оснащении судна, и особенности несения на нём службы, проверяющие сотрудники НКВД сделали, после чего была предпринята попытка вернуть судно обратно.
                Не пересказывайте антисоветские фейки из 90-х от отечественной либерды. История известная, и сто раз обсуждённая.
      2. NKT
        NKT Сегодня, 10:12
        +8
        Потому что до конца не верили, что Германия, повторив ошибку 1914 года, станет воевать на два фронта, оставив в «тылу» у себя Великобританию, а вслед за ней и США. Гитлер сколько раз говорил, что не повторит ошибку войны на два фронта. Однако, взял и ударил.

        Вот и сейчас Укровермахт прекрасно осознает, что РФ вмешается, но как покорная овца идет на бойню, к своему логическому концу. Но Львовская народная украинская республика далеко не резиновая, всех не уместит, придется «осваивать доблестным» укронацистам провинции Альберта, Квебек, Онтарио.
        1. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 12:31
          +3
          Цитата: NKT
          придется «осваивать доблестным» укронацистам провинции Альберта, Квебек, Онтарио.

          Дык, освоили уже, ещё лет семьдесят назад, развившись в новую оригинальную форму жизни - укроканадцы. Это что-то вроде афроамериканцев, только белые и чубатые.yes
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 09:57
      +5
      Названия российских компаний. Только кто сидит во главе, контрольный пакет, акционеры.. Да, и конечно. Деньги не пахнут.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:59
        +1
        Цитата: 210окв
        Названия российских компаний. Только кто сидит во главе, контрольный пакет, акционеры.. Да, и конечно. Деньги не пахнут.

        Зато тянут на уголовную статью:
        УК РФ Статья 275. Государственная измена
        Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, -

        наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 11:03
          +1
          Я согласен. Но Вы уверены что тот, кто давал указание - гражданин России. Там в компаниях начальники зачастую от саудовцев, до британцев с янки..
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 11:08
            -1
            Цитата: 210окв
            Я согласен. Но Вы уверены что тот, кто давал указание - гражданин России.

            В настоящих условиях это легко поправить...Нам зря что ли твердили, что источник власти - народ, а
            1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

            Остальное - вторично.
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 11:26
              +2
              "Проживающих на соответствующей территории."Двояко звучит, не правда ли? Тут можно понимать и всю территорию РФ, и ХМАО, Якутию или Краснодарский край..А так да, надо наводить в этой сфере порядок.
    3. for
      for Сегодня, 09:58
      +4
      Цитата: ВлР
      благословения похмельного Ельцина российские богатства олигархов

      Ельцин хоть и проспиртован, но давно разложился, но дела его в надежных руках нынешних властей.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:53
      +5
      Цитата: ВлР
      Вы можете себе представить советских интендантов, который по выгодной цене поставляют Вермахту бензин и солярку накануне Курского сражения?

      Мы даже не можем представить главу СССР - Верховного главнокомандующего, который вместо издания Приказа № 227 приказал бы руководствоваться нормами и положениями пакта Молотова-Риббентропа... belay
    5. sergand53
      sergand53 Сегодня, 11:32
      0
      Официально(!) нам никто войну не объявлял, мы-тоже.
    6. tech3030
      tech3030 Сегодня, 12:20
      +1
      Это уже не барыги даже а мрази !
    7. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:55
      +2
      Цитата: ВлР
      Но у присвоивших с благословения похмельного Ельцина российские богатства олигархов нет чести, а родина находится там, где хранятся их деньги и живут дети и любовницы.

      Какая может быть честь и совесть у бомжа и привокзальной шлюхи, ставшими в один день олигархами. Это только в сказке Марк Твена "Принц и нищий", бывает все по другому и с хорошим концом. В России такие сказки не проходят, у нас сказки в основном про Иванушку дурачка.
  7. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 09:41
    +1
    Как же им не терпится популять из джавелинов !!! Видимо,только достойный ответ на их пострелушки сможет остудить их воинственное настроение. Все уговоры ,договоры и переговоры -они не убивают,а раз так,то они истово мриют про пэрэмоги и "понадусе" .
  8. Blade3
    Blade3 Сегодня, 09:43
    +4
    Те кто окажутся в новых котлах позавидуют тем кто оказался в старых
  9. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 09:48
    +5
    Как сообщил в своём телеграм-канале военкор Семён Пегов, в Донецке задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая готовила подрывы электроподстанций и других объектов инфраструктуры.

    Пегов со ссылкой на МГБ республики уточнил, что при задержании диверсанты оказали сопротивление и открыли огонь, завязался бой. В результате перестрелки ранения получили двое донецких спецназовцев. Есть ли потери среди диверсантов, не сообщается


    Ждём показаний на камеру. Фиксация фактов проведения диверсий украми сейчас очень важна, ибо Запад играет в мартышку, которая ничего не видит/ничего не слышит. Если нацики диверсии проводят - то лучше вешать по законам военного времени. И ни в коем случае не выдавать трупы - если пошёл против гражданских, то пропал навсегда.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:04
      +2
      Цитата: Кеша1980
      ибо Запад играет в мартышку, которая ничего не видит/ничего не слышит.

      Точнее, не взял на себя роли тех двух мартышек, что ничего не видят и ничего не слышат, а выбрал третью - которая много болтает...
    2. Комментарий был удален.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:50
    +10
    сегодня заканчивается олимпиада
    завтра все и начнется
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 09:58
      +6
      А может и закончится.
      Гады пока обозначают отработку полученного от заказчикоа бабла.
      Понимание, что их раскатают на блины имеют.
      Произойдет ли, что либо, кроме обстрелов и локальных вылазок, большой вопрос.
      Скорее нет, чем да.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 10:09
        +3
        Цитата: Livonetc
        Произойдет ли, что либо, кроме обстрелов и локальных вылазок, большой вопрос

        Да, "мясо" не хочет становится фаршем...трудно его в атаку поднимать... Тоже думаю, что все стихнет через короткое время...
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 11:16
          -1
          Цитата: Горный стрелок
          Тоже думаю, что все стихнет через короткое время...

          если в первом акте на стене висит ружье ...
          а там не ружье там оружия не на одну войнушку завезли
  11. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:59
    +2
    Восемь штук дохлоукров.
  12. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 10:03
    +5
    В общем у гробовщиков на Украине настают хорошие времена, хлебные.
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 10:08
      +4
      Скорее у производителей цинка
    2. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: Из Томска
      у гробовщиков на Украине настают хорошие времена, хлебные.

      Что ж, коммерческих им успехов. Если, конечно, не начнётся массовая реквизиция их продукции ввиду серьёзной нехватки упаковки для "воинов света". yes
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 10:09
    -2
    По имеющейся информации, около 5 часов утра подразделения из состава 79-й десантно-штурмовой бригады попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР в районе нп Пионерское. Военнослужащим НМ ЛНР удалось остановить попытку прорыва ВСУ с форсированием реки Северский Донец, атака была отбита, противник понес потери. Однако огонь ВСУ привел к разрушению пяти домов в поселке и жертвам среди гражданского населения.
    Довольно странное действие... Уж больно не удачное место, для таких действий, причем с обеих сторон.

    И почему начала действовать одна бригада? Разведка боем? Может быть... Подождем, что скажет ОБСЕ или может быть поступят документальные доказательства...
    А так то , место боестолкновения не далеко от границы и мест, где падали снаряды на нашу территорию
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:18
      +10
      Цитата: svp67
      Подождем, что скажет ОБСЕ или может быть поступят документальные доказательства..

      Из миссии ОБСЕ западные представители смотали удочки! Там в миссии сейчас представители России и СНГ. Полагаю, что хоть они и являются представителями БСЕ , на западе все равно скажут, что это все русские агенты, раз европейцев там нет.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 10:20
        +4
        Сударыня hi
        Цитата: Егоза
        Из миссии ОБСЕ западные представители смотали удочки!

        Скатерью дорога
        Цитата: Егоза
        Там в миссии сейчас представители России и СНГ.

        Но у них же есть "мандат ОБСЕ"
        Цитата: Егоза
        на западе все равно скажут, что это все русские агенты, раз европейцев там нет.

        Скажут...но и ответ получат
  14. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 10:17
    +3
    Осторожно предположу.
    Оперативное руководство осуществляет наше главное оперативное управление ГШ.
    Будет трудно, но справятся.
    И второе, кукловоды остановят марионеток.
    Может и ошибаюсь.
  15. Essex62
    Essex62 Сегодня, 10:19
    0
    Если это не война,то что? Какой ещё повод борцунам нужен,чтоб защитить русских людей?
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    +3
    А кто-то ожидал другого? Запад толкает в спину уже пинками - начинайте, мы вас информационно и политически поддержим. Ну, а те делают свое черное дело неизвестно на что надеясь.
  17. vet
    vet Сегодня, 10:45
    +1
    Россию сейчас буквально загоняют в угол, не оставляя хороших решений. Наступление укров на Донбасс и гибель мирных жителей "цивилизованный мир" в упор не увидит. Вмешательство России будет объявлено "агрессией", поскольку, согласно пресловутым "минским договоренностям" - Донбасс территория Украины. Санкции, надо думать, введут в любом случае - не зря же старались, разные там "пакеты" готовили?
    Вот уж, действительно, вспоминая 2014 год, 100 раз вспомнишь Ллойд Джорджа, который накануне Мюнхена сказал:
    Я думаю, что в следующие несколько недель нам придется выбирать между войной и позором

    Вот и Путин в 2014 году так выбирал.
    Черчилль потом, когда Гитлер пошел на Францию, сказал:
    Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор
  18. riwas
    riwas Сегодня, 10:59
    0
    ВСУ предприняли попытку прорыва в зоне ответственности НМ Луганска

    Началось. Похоже ВСУ боится и постепенно будет наращивать атаки на ЛДНР.
  19. Космомедик
    Космомедик Сегодня, 10:59
    0
    Лучшая стратегия на обозримое будущее: увеличение дистанции с западом. Все нко выкинуть, уменьшить до предела состав посольств, никаких новых контрактов на поставки сырья, выход из европейских институтов, парламентов, .. Юго восточная Азия нам в помощь.))) Триста лет жрём это г. Пора понять главное , что Петр допустил ошибку со своим окном.
  20. senima56
    senima56 Сегодня, 11:04
    -1
    Как показывала многолетняя практика, пока "укропы" не получат как следует "по зубам", так и будут провоцировать! fool Но, получив "по зубам", сразу начнут переговоры! hi negative
  21. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:07
    0
    Естественно ни какие ОБСЕ и прочие надсмотрщики ничего не увидели и ничего не услышали.
  22. Нормаль ок
    Нормаль ок Сегодня, 11:26
    +4
    Этож какую нужно иметь больную голову, чтобы поверить, что в момент максимальной концентрации войск противника (в данном случае России) на своих границах кто-то (в данном случае ВСУ) предпримет локальное наступление laughing
  23. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:39
    0
    Похоже, они остановиться, когда конкретно получат в морду!(((
  24. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 12:37
    0
    Олимпиада кончилась, пора двинуть по морде провокаторам!
  25. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 12:52
    0
    79 бригада - это город Николаев, там почти нет так называемых "нациков", там простые украинцы! Это гражданская война, к сожалению
    1. Ищущий
      Ищущий Сегодня, 13:56
      0
      не путайте " нациков" с западенцами.
  26. Himari
    Himari Сегодня, 13:25
    0
    Странные какие-то украинцы, решили напасть тогда, когда на границе большое скопление российских войск.
  27. sen
    sen Сегодня, 14:21
    +1
    ВСУ предприняли попытку прорыва в зоне ответственности НМ Луганска

    Решили провести разведку боем перед главным ударом. Байден ведь не зря обещал про войну, знает, США сами эту войну подготавливали.
  28. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 15:01
    0
    Цитата: mikh-korsakov
    Чего там нет - там нет ответственности сторон за нарушение.

    И, самое главное, - временных рамок на выполнение. Не сделали за месяц - идите лесом со своими соглашениями. И Украиной, соответственно.