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Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1945 года»

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Назначенное Западом на 20 февраля "вторжение России" на Украину не случилось, российская армия в очередной раз проигнорировала "прогнозы" западных политиков. Однако в Британии уже назначили новые сроки.


Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о "планах" России "окружить Киев", наступление начнется не только с территории Донбасса, но и Белоруссии. При этом он ссылается на данные британской разведки и заявления Джо Байдена, который, в свою очередь, ссылается на данные разведки США. При этом никаких доказательств ни британский премьер, ни американский президент не приводят, но заявляют о неких "признаках" подготовки "российского вторжения".

По словам Джонсона, Москва уже начала "реализацию плана по вторжению на Украину". В Лондоне опасаются, что начатый Россией на территории Украины конфликт может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года. Именно такое заявление сделал Джонсон.

Боюсь, что именно на это указывают улики, их не приукрашиваешь. Дело в том, что по всем признакам план уже в каком-то смысле начался (...) может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба

- заявил он.

Вторит Джонсону и глава МИД Великобритании Лиз Трасс. "Знаток" российской географии и мировой истории назначила новые сроки российского "вторжения", заявив, что оно состоится на "следующей неделе". Более подробного "прогноза" Трасс не дала, видимо британская разведка работает похуже американской, у той все четко - даты, время и количество войск назначается заранее, правда ничем не подтверждается и оказывается очередной "пустышкой".

По словам главы британского МИД, Россия не воспринимает предложения Запада сесть за стол переговоров.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/10DowningStreet
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112 комментариев
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  1. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 10:00
    -5
    Часть российского «туземного олигархата» вполне заинтересована в войне запада против России и жаждет поражения России в этой войне. Почему? Потому что планирующие «победить» пообещали посадить российских олигархов «в Кремле» надсмотрщиками над российскими гражданами, загнанными на плантации батрачить на европейские ценности.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:03
      -3
      Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1945 года»
      умственно отсталые мысли,умственно отсталого хозяина, умственно отсталой головы.далее цитата Дедушки :С.В. Лаврова.
      1. nikon7717
        nikon7717 Сегодня, 10:06
        +7
        Вот здесь нашел хорошую цитату в ответ всему этому шуму
        .Заметка на полях нынешних инфовойн. Крылов в своё время выдал неплохую объяснялку, что важная деталь психологической подготовки к любой войне — это расчеловечение противника. Показать, что потенциальный противник представляет из себя нечто настолько аморальное, настолько безумное и в то же время дьявольски циничное, что любое его слово — ложь, каждое его действие продиктовано его пороками, а хочет он исключительно зла, смерти и крови. И поэтому говорить с ним на языке разума нельзя, и считать за собеседника тоже нельзя; что сила — единственное, что может его остановить. Я с этим согласен, и потому фиксирую эскалацию именно по этим косвенным признакам — когда стороны пытаются описать каждое действие друг друга как камуфляж агрессии, как сознательную ложь для отвлечения внимания, а самого оппонента как заведомое исчадие зла.

        Я вообще ни разу не пацифист и не сторонник принципа «лишь бы не было войны». Но годы аналитической работы с пропагандистскими машинами накрепко вбили в меня принцип «не дать себя убедить собственной пропаганде» — к чужой, впрочем, тоже относится, но с ней проще: больше фильтров на входе.

        И вот я не вижу сейчас, что т.н. «коллективный Запад» так уж непременно хочет войны и ведёт дело к ней. По большому счёту, их как раз вполне устраивал статус-кво — с дважды виноватой Россией, которую можно бесконечно прессовать за Крым и Донбасс, с влачащими жалкое, бесперспективное и безнадёжное состояние «народными республиками», с Украиной, где при всём бардаке твёрдо выдерживаются основные «скрепы» русофобского дискурса и постепенно, но неуклонно работает фабрика по перековке русских людей в свидомых укропатриотов.

        Более того, я также не вижу, что Путин и его окружение так уж непременно хотят войны и ведут дело к ней. Они достаточно ясно видят, до какой степени страна не готова к повышению ставок в противостоянии с Западом, и как мало, по большому счёту, козырей на руках. Нет никакого ясного плана даже по поводу того, что делать с «народными республиками» в их нынешнем виде, не говоря уж о более широкой аннексии. Для них статус-кво был, конечно, «похабным», по известному сурковскому выражению, но всё-таки миром. А сколько бы пропагандисты снаружи ни прорисовывали ему гитлеровские усы, уж меня-то не лечите, пожалуйста: я не из медиакартинки, а из первых рук знаю, что наше руководство это скорее пожилые скучные гедонисты, чем бодрые реваншисты-агрессоры. Все решения весны 2014 года — это не результат заранее заготовленных планов — их просто не было — а отчаянная импровизация, предпринятая во многом из чувства обиды за очередной «кидок» с многосторонним соглашением, и вообще неспособность планировать и просчитывать последствия это одна из многочисленных слабостей нашей системы.

        Украина тем более не хочет никакой войны. Киевским деятелям казалось все эти годы, что рано или поздно Донбасс сам свалится им в руки, как перезрелый плод, и это и будет долгожданная «невоенная победа» над «агрессором». У них было много оснований так думать. Они чувствовали себя достаточно уверенно в режиме «похабных» минских соглашений, где было прописано всё что угодно, кроме сроков исполнения. И это давало повод длить ситуацию бесконечно, пока она медленно, но верно склонялась в их пользу. Им незачем было форсировать.

        Почему же, несмотря на то, что у эскалации объективно не было явных интересантов, она всё-таки случилась? На мой взгляд, именно потому, что «расчеловечивающий» стиль давным-давно стал языком описания ситуации именно в режиме статус-кво. Со всех сторон. С точки зрения Кремля, Украина — не контрагент; она не субъектна, управляется извне и там не с кем разговаривать. С точки зрения Киева, «народные республики» не контрагент; это российские прокси, сепаратисты и террористы и там не с кем разговаривать. Более того, с точки зрения «коллективного Запада» и Россия, в общем, тоже не контрагент: можно сколько угодно изображать «готовность к переговорам», но по большому счёту разговаривать тоже не с кем и не о чем, слишком разные «картины мира».
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 10:07
          +9
          Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1945 года»

          Можно подумать, что сами англосаксы - Великобритания и США - не развязывали Вторую мировую войну ещё до 1938 года, когда и началась по существу ВМВ,
          Развязали и ещё как, продвигая Гитлера к власти в Германии с целью войны с СССР/Россией аж с 1923 года.!
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:19
            +1
            Цитата: Татьяна
            Можно подумать, что сами англосаксы - Великобритания и США - ещё до 1938 года, когда и началась по сути ВМВ, Вторую мировую войну сами не развязывали!

            Татьяна, да если бы только ВМВ, а если глянуть назад в историю и на карту мира, то все войны спровоцировала Британия и все колоссальные территории на Земном шаре завоевала Британия. Хотя - "Правь Британия, правь морями" звучит не громко и гордо, но мелкая (как и ее острова) пакостница, никогда не станет ангелом несущим мир, во всем мире.
            1. S.K.Vichyakow
              S.K.Vichyakow Сегодня, 10:49
              +1
              Как-то долго задержался на карте этот островок.
          2. keeper03
            keeper03 Сегодня, 11:13
            -5
            Удивительно почему мы проигрываем в информационной войне ! request
            Путину стоило бы привести контраргументы, кто и как заварил вторую Мировую, а потом её финансировал и поддерживал, но он предпочитает делать свои делишки втихую! request
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 11:17
              +2
              Все дело в том, что наш лидер полагается на помощников. Тот же Песков. Путину следовало бы почаще выступать с обращениями к людям лично, а не через кого то. Но это моё мнение.
              1. keeper03
                keeper03 Сегодня, 11:18
                +4
                Как бы это сказать... хреновые у него помощники ! no
                1. 210окв
                  210окв Сегодня, 11:21
                  +2
                  Я это тоже заметил. Даже ЕБН, не добрым словом помянуть, и то на выступление перед людьми чаще выходил. Хотя что то путное сказать не мог.
              2. DrRey
                DrRey Сегодня, 11:49
                +1
                Русскоязычный мир насчитывает хорошо если 300 млн человек, а англоязычный несколько млрд человек. Можно сколь угодно много выступать, объяснять, но если тебя не понимают в базе твоих ценностей и элементов картины мира, то толку ноль
                1. 210окв
                  210окв Сегодня, 11:54
                  0
                  Я имел в виду речь перед нашими гражданами. Старик Байден произнёс к нам обращение, а вот наш Глава Государства нет. Причём в очень ответственный момент Нашим людям это непонятно-вот в чем вопрос.
          3. Керенский
            Керенский Сегодня, 11:16
            -1
            Развязали и ещё как, продвигая Гитлера к власти в Германии с целью войны с СССР/Россией аж с 1923 года.!

            Ой! Пиво оплатили "на путч"? В 1923-ем годе Гитлер был фюрером мелкой партии. Там таких была целая корзинка.
            Да и напасть "вероломно" он не мог аж до 1939-ого, - не было общей границы с СССР.
            Это насколько прозорливым надо быть, чтобы начать операцию (не считая этапа вариативной проработки) в 1923-ем, чтобы стартовать её в 1941-ом?!
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 12:13
              +2
              Цитата: Керенский
              Это насколько прозорливым надо быть, чтобы начать операцию (не считая этапа вариативной проработки) в 1923-ем, чтобы стартовать её в 1941-ом?!

              Если Вы, Керенский, хотите сказать, что в колониальной глобалистской СТРАТЕГИИ англосаксов Великобритании (и её производной - США) против РИ/СССР/России на протяжении истории за последние 300-400 лет были какие-то существенные временные перерывы и существенные изменения и послабления диверсионно-подрывного характера, как против страны и национального государства, то Вы ошибаетесь!

              Такого, как Гитлер, англосаксы сознательно стали искать сразу после ПМВ, поскольку Россия как страна, пусть и в политически изменённом, т.е. в советском виде, продолжила своё существование на политической карте мира.
              И они как раз именно в лице Гитлера нашли такого национально-туземного лидера, какой им был действительно и нужен, приведя этого Гитлера и его партию практически "за руку" к верховной власти в Германии для уничтожения, именно России, как таковой, в любом её виде, как страны и русской цивилизации!

              И сейчас Лондон и Вашингтон делают всё то же самое! Их цель - это геополитическое исчезновение России с политической карты мира как страны и русской национально государство образующей цивилизации.
              1. Керенский
                Керенский Сегодня, 13:43
                0
                Если Вы, Керенский, хотите сказать, (.....) то Вы ошибаетесь!

                Увы мне!
                Надеюсь на Ваше снисхождение. Не сочтите за труд, - в 1923-ем вроде была Гражданская война? А англосаксы уже искали отставного ефрейтора в государстве, связанном Версальским договором, (да ещё и не имеющим общих границ с Россией) чтобы забацать из него козырного фюрера?
                Экие заразы!
                P.S. Сохранилась красноармейская книжка Адольфа Шикльгрубера, в 1918-ом получал.
                1. Виктор Ленинградец
                  Виктор Ленинградец Сегодня, 14:19
                  0
                  Гражданская война закончилась в Европейской части в 1920 г. На Дальнем Востоке - в 1922 г. Ударную силу против Большевиков Англичане начали искать с осени/зимы 1919 г., когда военспецами РСФСР был с треском похоронен план объединённого похода белогвардейщины и интервентов под руководством Антанты. Выяснилось в частности, что набранные в экспедиционный корпус ветераны Первой Мировой годятся только для охраны имущество и выполнения карательных операций против невооружённого и неорганизованного населения. А свободное время проводят в пьянстве, грабежах и насилии.
                  Идея использовать реплику кайзеровских войск против РСФСР активно прорабатывали в 1920 г. во время Советско-Польской войны. Окончательно эту идею похоронил Раппальский мирный договор 16 апреля 1922 г. Тогда-то, с учётом успехов Муссолини в Италии и была сделана ставка на милитаризованные реваншистские группировки в Веймарской Республике, придав им фашистскую идеологию.
                  1. Керенский
                    Керенский Сегодня, 14:27
                    0
                    Гражданская война закончилась в Европейской части в 1920 г. На Дальнем Востоке - в 1922 г. Ударную силу против Большевиков Англичане начали искать с осени 1919 г.,

                    Виктор. А вот не буду спорить.
                    То есть супостаты начали искать фюрера (вождя) раньше, чем закончились "полевые командиры" на местах? Забраковали весь кадровый резерв белоэмиграции ( а там авторитетные люди с обширными связями) ради отставного ефрейтора?!
                    С ясеня рухнули в Шервудском лесу?!
        2. 1976AG
          1976AG Сегодня, 10:15
          +5
          Ну да, Запад не хочет войны, только почему то делает все, чтобы она состоялась. И Украина не хочет войны. Они только хотят Крымский мост уничтожить, ракетами по Москве ударить и прокатиться на танке по Красной площади. Но это же не проявление агрессии, правда ?
        3. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 10:34
          0
          И такое заявление Джонсон делает на фоне проведения ВСУ разведкой боем, очумел, что ли, со здоровой головы на больную перекладывать?
        4. krops777
          krops777 Сегодня, 11:53
          +2
          Россия, в общем, тоже не контрагент: можно сколько угодно изображать «готовность к переговорам», но по большому счёту разговаривать тоже не с кем и не о чем, слишком разные «картины мира».

          Чего тогда как шавки один за другим в Москву к Путину в очередь? Их аристократия да, еще играет в белых господ в пробковых шлемах но хочется то в тепле и без войны на своей территории а тут Россия заявила о своих правах и главное теперь есть чем огреть по шлему. Думаю, что если ЛДНР, Россия заберет то им придется это проглотить, больно с визгами но придется, а это ох как не хочется вот и едут пронюхивают чего да как.
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 13:13
            +1
            Цитата: krops777
            Думаю, что если ЛДНР, Россия заберет

            Этим Россия спасёт жителей Донбасса . Да это того стоит . Но не решит проблему с Украиной . Там взвоют ахресор ! А эти сшпин и англы усилят своё присутствие на Украине . В принципе аннексируют древне русскую землю .. Нельзя не завершать дела . Да санкции , да в России есть свои хатаскраю , хочу кружевные трусики .... Но с итоге не они решают судьбу страны . А эти, " аристократия " шмотшильды и ротшильды , повизжат и заглохнут .
          2. Виктор Ленинградец
            Виктор Ленинградец Сегодня, 14:22
            0
            Пробковый шлем следует гвоздиком к голове, чтоб не падал.
      2. NKT
        NKT Сегодня, 10:19
        +3
        может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба

        Хотят забыть, что они сделали с Югославией
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 10:52
          0
          Ставить надо многоточие.. Ирак, Ливия,Сирия,Афганистан,Югославия.....А вообще этот "послужной список" довольно обширний.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:25
        0
        А батарея отопления теплая,или так для красоты ?За спинами этих утырков из за которых может начаться третья мировая война.
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 10:49
          0
          Цитата: tralflot1832
          А батарея отопления теплая,или так для красоты ?За спинами этих утырков из за которых может начаться третья мировая война.

          Андрей, это аглицкий камин, стилизованный под "парное" отопление. А Зелибаба видимо привёз топливо для камина. wink
      4. Комментарий был удален.
    2. одинокий
      одинокий Сегодня, 10:04
      +4
      Цитата: Вадим Крымов
      туземного олигархата»

      recourse
      Цитата: Вадим Крымов
      российских олигархов

      А эти олигархи кто?Кто их сделал олигархами? Я или Вы,или простой гражданин Иванов?
      1. Вадим Крымов
        Вадим Крымов Сегодня, 10:06
        -9
        Олигархов в России сделали коммунисты, «сдавшие» СССР в 1991 году без боя.

        Во время войны с Японией большевики жаждали поражения в этой войне Российской Империи. Для чего? Для того чтобы устроить вооружённый переворот и развалить Империю. Сейчас роль большевиков-провокаторов в современном российском обществе исполняют часть российских «туземных олигархов». Ничто не ново под Луной…
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 10:11
          +8
          Цитата: Вадим Крымов
          Олигархов в России сделали коммунисты, «сдавшие» СССР в 1991 году без боя.

          Вы ошиблись
          "коммунисты" в кавычках
          партия выродилась к тому времени
          а "сдали", наоборот, без всяких кавычек
          1. Вадим Крымов
            Вадим Крымов Сегодня, 10:14
            -11
            Если партия выродилась, значит изначально она организовывалась выродками... Причём, выродками - без кавычек...
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 10:19
              +4
              Вы это язык свой придержите. Про выродков. Всех скопом.
              1. Вадим Крымов
                Вадим Крымов Сегодня, 10:28
                -9
                За своим следи... Это же ты "сдавал" СССР "демократам пидоssского разлива"? Сдавал...
                1. 210окв
                  210окв Сегодня, 10:41
                  +3
                  Не тыкайте. Я с Вами на брудершафт не пил. И грязными ручонками по всем членам партии.. Там были всякие, не спорю. Но Вы охаяли и мою покойную мать-Приставкин у Нину Яковлевна. А она была действительно но настоящим коммунистом и простой учительницей.. Так что пошёл...
                  1. Вадим Крымов
                    Вадим Крымов Сегодня, 10:44
                    -10
                    С тобой пить – себя не уважать Уж как-нибудь сам надирайся возле мавзолея Ленина в слезах по профуканному тобой коммунистическому раю. А маму свою не приплетай – имей мужество за себя отвечать…
                    1. 210окв
                      210окв Сегодня, 10:53
                      +4
                      Я Вас и не уважаю. С хамящим персонажем препираться не вижу смысла.
                      1. Вадим Крымов
                        Вадим Крымов Сегодня, 11:00
                        -9
                        Тогда не смею задерживать... Свободен.
                2. sabakina
                  sabakina Сегодня, 10:52
                  +3
                  Цитата: Вадим Крымов
                  За своим следи... Это же ты "сдавал" СССР "демократам пидоssского разлива"? Сдавал...

                  Титька ты тараканья! Вот ты кто!
                  1. Вадим Крымов
                    Вадим Крымов Сегодня, 11:01
                    -8
                    Ещё что-то можешь сказать "по существу"?
                    1. sabakina
                      sabakina Сегодня, 11:02
                      +4
                      Ну, если с первого раза не понимаешь, то извини, я не психиатр.
                      1. Вадим Крымов
                        Вадим Крымов Сегодня, 11:17
                        -5
                        Извиняю... Всё?
            2. Наводлом
              Наводлом Сегодня, 10:20
              +6
              Цитата: Вадим Крымов
              Если партия выродилась, значит изначально она организовывалась выродками.

              уже в этой фразе есть огромный смысловой изъян
              не заметить его трудно
              независимо от отношения к СССР

              "если древнеримское общество выродилось, то оно было организовано выродками..."

              чушь очевидная, продиктованная не здравым смыслом, а эмоциями
              1. Вадим Крымов
                Вадим Крымов Сегодня, 10:34
                -3
                Предавать «коммунистические идеалы» за жвачку и джинсы, как это сделали миллионы коммунистов в СССР – это не чушь. Это – факты.

                Хоть один большевик-ленинец в 1991 году из ленинской комнаты отстреливался по атакующим цепям «дерьмократической гвардии»? Нет. А это и есть предательство. А кто есть предатели? Предатели и есть выродки.
                1. Наводлом
                  Наводлом Сегодня, 10:44
                  +2
                  Цитата: Вадим Крымов
                  Предавать «коммунистические идеалы» за жвачку и джинсы, как это сделали миллионы коммунистов в СССР – это не чушь. Это – факты

                  я об этом и написал выше
                  Цитата: Наводлом
                  партия выродилась к тому времени
                  а "сдали", наоборот, без всяких кавычек

                  и мало найдётся желающих спорить с этим
                  слишком очевидно и слишком живо в воспоминаниях

                  не стоит обыгрывать беспроигрышный вариант
                  это бесполезно, потому что серьёзно сели в лужу вы в другом комментарии
                  Цитата: Вадим Крымов
                  Если партия выродилась, значит изначально она организовывалась выродками... Причём, выродками - без кавычек...
                  1. Вадим Крымов
                    Вадим Крымов Сегодня, 11:09
                    -3
                    Может быть...
                2. Виктор Ленинградец
                  Виктор Ленинградец Сегодня, 14:26
                  0
                  Пуго Борис Карлович.
                  И сам ты выродок. Заткнись!
            3. tatra
              tatra Сегодня, 10:36
              0
              От врагов коммунистов бесполезно ждать не только правды ,но и логики и здравого смысла .
              Если в КПСС якобы коммунистов не было ,то тогда были бы только ВЫ , и по непонятной причине вы до вашего "Освободителя " Горбачева ,делали ,говорили , писали всё то же ,что и коммунисты и их сторонники .
              1. Вадим Крымов
                Вадим Крымов Сегодня, 10:55
                -5
                Да, да… «Штурмовать» Зимний дворец, где был госпиталь, и насиловать затем женщин из батальона ударниц – это был «героизм». А вот «штурмовать» Горбачёва – «кишка тонка» оказалась… Железная логика?
                1. tatra
                  tatra Сегодня, 10:59
                  0
                  Ха ,почему никто из вас ,врагов коммунистов ,не способен ЗАщищать друг друга , и то , что вы сами сделали ?
                  Что же ваша идеология и истории своей страны и народа все 30 лет после захвата вами РСФСР не ЗА себя , а против других , включая ,и против друг друга ?
                  Вы бываете ЗА себя только когда вам это выгодно в вашей антисоветчине ,или ради денег .
                  1. Вадим Крымов
                    Вадим Крымов Сегодня, 11:05
                    -3
                    Да вы уже себя в 1991 году «защитили» – разбежались, как тараканы под «дерьмократическим веником». А потом ваши коммунистические функционеры частично пролезли в нынешние олигархи… Чья бы корова мычала…
                    1. tatra
                      tatra Сегодня, 11:19
                      0
                      Ха ,бесполезно ждать от врагов коммунистов ,что они ,наконец ,найдут в себе смелость защищать СЕБЯ . Какие ж из вас тогда "защитники " созданной вами РФ , и вашей ельцинско-путинской власти и Системы ?
                      1. Вадим Крымов
                        Вадим Крымов Сегодня, 11:51
                        -3
                        Самые главные враги коммунистов - это сами "другие" коммунисты. Те, которые к кормушке не прорвались. Диалектика...
        2. одинокий
          одинокий Сегодня, 10:11
          0
          Цитата: Вадим Крымов
          Олигархов в России сделали коммунисты, «сдавшие» СССР в 1991 году без боя.

          До 1999-го года я знал двух олигархов..Гусински и Березовски..А сейчас их сколько?
          Цитата: Вадим Крымов
          часть российских «туземных олигархов».

          Почему часть?Думаете если завтра вдруг станет вопрос ребром,у другой части проснется совесть и честь?
          Ради тех богатств они продадут любого
          1. Вадим Крымов
            Вадим Крымов Сегодня, 10:16
            -5
            Да, трудно с Вами не согласиться...
        3. tatra
          tatra Сегодня, 10:33
          +1
          Олигархов в России сделали коммунисты, «сдавшие» СССР в 1991 году без боя.

          КОМУ сдали ,тем ,кто 30 лет трусливо скулят ,что вы "ни при чем " к ответственности за захват вами РСФСР ,и всему ,что вы сотворили с Россией и российским народом ,но зато все эти 30 лет бахвалятся ,как всем вам "а сейчас лучше ,чем в СССР при коммунистах ", потому что вы много чего поимели за счет чужого труда ,обожрались подделками под советские продукты ,пошлялись по миру ?
          И которые после захвата вами РСФСР вместе с врагами коммунистов на Западе и в Европе обвиняете Сталина в развязывании Второй мировой ,и всех убитых гитлеровцами советских граждан скинули в "жертвы Сталина "?
          1. Вадим Крымов
            Вадим Крымов Сегодня, 10:38
            -3
            Коммунисты – МИЛЛИОНЫ коммунистов в СССР! – в 1991 году САМИ сдались «врагу». Без боя. Сдались, как последние канальи. А теперь «винят врага» и марсиан за то, что сдались. Это называется шизофрения…
            1. tatra
              tatra Сегодня, 10:42
              0
              Ха ,то есть вы ,враги коммунистов ,обвиняете коммунистов в том ,что они вас в вашу Перестройку не убивали ,не репрессировали ?
              А почему вы не гордитесь захватом вами СССР ,которого вы так жаждали все 70 лет при Советской власти ,а трусливо сваливаете ответственность на тех ,у кого вы отняли СССР ?
              Может ,потому что вы сами признаете ,что захватили СССР с преступными целями -во вред стране и народу ?
              1. Вадим Крымов
                Вадим Крымов Сегодня, 11:08
                -4
                Ты свой СССР от преступников защитил? Нет… Вот и весь твой «героизм»…
                1. tatra
                  tatra Сегодня, 11:17
                  -2
                  То есть ,Вы признаете ,что враги коммунистов ,захватившие СССР и поделившие их на свои отдельные Государства -это преступники ?
                  Спасибо ,что и требовалось доказать .
                  1. Вадим Крымов
                    Вадим Крымов Сегодня, 11:20
                    -4
                    А продавшие и предавшие Родину, СССР – не преступники? На здоровье…
                    1. tatra
                      tatra Сегодня, 11:21
                      -1
                      Тогда ,по аналогии ,для Вас Николай II-это предавший и продавший Родину ?
                      Или ,как принято у врагов коммунистов "а это другое "?
                      1. Вадим Крымов
                        Вадим Крымов Сегодня, 11:45
                        -5
                        Ты за себя ответь, "герой мировой революции"...
            2. parusnik
              parusnik Сегодня, 11:20
              +1
              Коммунисты – МИЛЛИОНЫ коммунистов в СССР! – в 1991 году САМИ сдались «врагу». Без боя. Сдались, как последние канальи. А теперь «винят врага» и марсиан за то, что сдались. Это называется шизофрения…
               А вы по видимому, как ушли в подполье с той поры и ведете беспощадную войну с олигархами. laughing
              1. Вадим Крымов
                Вадим Крымов Сегодня, 11:44
                -4
                Подполье?! Как сказал один умный человек - "в подполье живут только крысы"... Помнишь - были такие "большевики-подпольщики"?
                1. parusnik
                  parusnik Сегодня, 14:58
                  0
                  Понятно, из "крыс" Вы, которые сейчас у власти. smile
    3. Комментарий был удален.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 10:06
      +2
      Цитата: Вадим Крымов
      Потому что планирующие «победить» пообещали посадить российских олигархов «в Кремле» надсмотрщиками над российскими гражданами

      Ой не думаю, там за это "сладкое место" драка идет... На него претендуют и поляки, и всякие прибалты, и даже великоукры
      1. Вадим Крымов
        Вадим Крымов Сегодня, 10:11
        -5
        Колониальный статус «экономики» требует и колониальной «антураж» инфраструктуры. Так сказать, чтобы «картина была маслом»…
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:10
      +2
      Не с кем садиться за стол переговоров!Отморозки и бабуины в человеческом отличии понимают только грубую силу. Хватит уже переливать из пустого в порожнее, пора просто разнести эти всу в пыль.
    6. tkoh
      tkoh Сегодня, 10:32
      0
      А сейчас мы как будто не батрачим? Простому народу разницы никакой кто у власти.
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 10:53
        -2
        Грезишь о баварских колбасках,халявном пособии и жесткой руке иностранного хозяина?:)))А кайло в руки и на рудники?
        1. tkoh
          tkoh Сегодня, 12:00
          0
          Так и сейчас с кайлом в руках мы добываем ресурсы и гоним их на запад. Олигархат и властьимущие жируют на этом а нам МРОТ!
      2. Вадим Крымов
        Вадим Крымов Сегодня, 10:57
        +2
        Никакой разницы?! Что, и "фашисты бы устроили"?
        1. tkoh
          tkoh Сегодня, 12:04
          -2
          Вы бы ещё про Золотую Орду вспомнили бы. А вчем разница между западным капитализмом и отечественным? Почему западные олигархи хуже чем свои местные?
    7. Шуев
      Шуев Сегодня, 10:59
      0
      Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1914 года»
      Крылья империи (2017)

      Распутин многократно пытался отговорить императора от участия государства в военных действиях


      повар Ленина и Сталина профессор Зельеварения

      Мастер 007 и Кровавая Мэри
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:03
    +2
    По словам Джонсона, Москва уже начала "реализацию плана по вторжению на Украину"
    Еще бы, она же уже "захватила" Воронежскую и Ростовскую области
  3. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:06
    -1
    ]"
    "Тьфу на вас.
    Тьфыу на вас еще раз."
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:15
      +6
      Надо его поправить с датой войны не с 1945 года,а с 1939 года.И сразу у Борьки появится недержание в нижних отверстиях.
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:58
      0
      Это чудо пару раз пол менял ТОЧНО!
  4. 210окв
    210окв Сегодня, 10:06
    +5
    Крупнейшая война в Европе уже была развязана. В Югославии. Вами, причём.А если сейчас что то будет на Украине, то только принуждение к миру.
  5. kostavit
    kostavit Сегодня, 10:08
    +1
    Надо срочно ввести миротворцев на Донбасс. Промедление смерти подобно !
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:08
    0
    У меня только один вопрос к Джонсону?Великобритания готова воевать с ядерной державой за Украину?Если нет ,то пусть заткнётся.Если бы было можно задушить Россию только санкциями ,уже в 2014году задушили.Пусть оставляет пути своего отступления дипломатическим путём,мы не отступим.Можно договорится до того ,что остекленеие северного полушария будет единственный выход из ситуации.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:09
    +4
    А почему только в Европе? Островитянам в этот раз не отсидеться. Как и их "кузенам" за океаном.
    Или они надеются, что воевать будут русские "русские" с русскими "украинцами"?
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:09
    +1
    Какие наивные люди! "Риски России развязать крупнейшую войну..." А риски Британии просчитать не хотите? Или вышла Британия из ЕС и ей не "прилетит"?
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 11:04
      -2
      Елена, я вообще не понимаю, почему проблемы ЕС заботят ВБ? Шавка она и есть шавка...
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:10
    -2
    Я так думаю, что перед этим визитом, Зеленский хорошо нанюхался. Несёт его неслабо. Истерика и полное непонимание окружающей действительности.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:11
    +2
    Дело в том, что по всем признакам план уже в каком-то смысле начался (...) может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба

    Джонсон Трасс, люди не имеющие приличного обучения средней школы. Любой здравомыслющий человек знает, что все большие войны в мире начинались Британией, или подстрекались и начинались с подачи той же Британии. Крымская война, Первая Мировая и Вторая Мировая, все прошло с подачки и пр участии Британии. Ну про разные там захваты территорий, на читая от скалы Роккол и далее - Индия. Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия, и если перечислять буду дальше, то переберу все лимиты не на комент, а на статью ВО.
  11. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 10:11
    +3
    Ну да, "Украина цэ Европа"! Делают всё, чтобы эта война, обязательно состоялась, но только в рамках Россия-Украины. Что же вы за 30 лет независимости не сделали её Эвропэйской? Все усилия, от Майдана, до развязывания гражданской войны, были направлены не только против России, но и против самой Украины, которая на те времена, была достаточно самостоятельной в экономическом плане. Разграбили, развалили и обложили неподъёмными долгами, а виновата Россия. Виновата, что не дала им сразу по-рукам, в 2014! И об этом, еще восемь лет назад, предупреждали многие прагматичные политики и военные.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:12
    +4
    Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1945 года»
    С наглами всё понятно ... не важно, кто там премьерствует, всё равно черчило или борюсик, другого быть не может.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 12:08
      0
      На протяжении нескольких столетий , они не меняются...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:32
        +1
        Сейчас определение только одно - наглы, это ВРАГ, если сам не может, то будет пакостить по любом!
        1. cniza
          cniza Сегодня, 13:11
          +1
          Не просто враг , а очень гнилой и мерзкий , не гнушающийся никакими методами...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 13:22
            +1
            Там, по большей части, все такие ....
            Просто наглы, зачинателем, организаторы ... опытные. Это ещё хуже.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 13:32
              +1
              Да , у них большой опыт таких делишек , что от некоторых становится дурно...
  13. Троль
    Троль Сегодня, 10:21
    +3
    Если начнется, и запад вмешается, то может и перерости. Риск есть, да.

    А вообще историю пишет победитель, и если Россия "проиграет" и не добьеься своих политических целей, то тогда да она окажется виновата. А если победит, то в развязывании окажется виновной украниская власть.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 11:02
      -1
      Никакого риска нет. Запомните это. Верховная матрасня почивая на лаврах всего! мира завалят не одного кеннеди лишь бы не потерять лавры из за какой то 404. 2008год в пример.
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:26
    +1
    Британский премьер не думает о рисках самой Британии в провоцировании этой самой войны.
    А ведь англосаксы могут оказаться на месте Гитлера.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    +3
    в Британии уже назначили новые сроки.
    А, что остается делать? Только переносить сроки и продолжать информационную войну, чтобы ежеминутно звучало слово Россия исключительно с устрашающими и оскорбительными эпитетами. Говорят, что этот лохматый "чудак" был неплохим журналистом, но слушая его возникают большие сомнения.
  16. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 10:40
    +2
    Если уж война неизбежна, то первой должна погибнуть Англия.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 11:03
      0
      Выше написал. Никакой войны не будет.
  17. riwas
    riwas Сегодня, 10:54
    +2
    Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1945 года»

    Это не риск, а расчет Запада начать войну на Донбассе и эскалация уже идет. США и Великобритании позарез нужна война Украины и России и они пойдут на все, чтобы она состоялась.
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:08
    0
    По данным американской разведки( для сми и пипла), уже воспренимается как по исмледоваеиям британских ученых. По закрытым каналам мож и что дельное, но как в сми так пук один.
  19. Валерий Майоров
    Валерий Майоров Сегодня, 11:10
    -2
    Подлец, мы начали вторую мировую? СССР=Германия?
  20. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:11
    +2
    Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1945 года»

    Валите всё на Россию - вам не привыкать. Только не забывайте, что отсидеться за проливами, морями и океанами вряд ли удастся...
  21. Волк
    Волк Сегодня, 11:15
    -1
    Что бы тупой Борис Джонсон знал , эту крупниешу войну в Европе с 1938 года начели Бил Клинтон и его земляк Тони Блер 1999 бомбешком Сербов уз подершку все криминальные терористичке организации НАТО и президентов их страна. Потом продолжили тоже сами 2014г. майданом в Окраине.
    БЛАГОДАРЯ ВОЕВОДАМ РУСИИ и МУДРОЙ ПОЛИТИКИ ПУТИНА И КОМАНДЫ эта придуманная война РУСА ПРОТИВУ РУСОВ с стороне ТЕРРОРИСТОВ НАТО ЕЩЕ НЕ НАЧЕЛА КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ МАЙДАНА 2014 , А НОВЫЙ БРОНШТАЙН ( ЗЕЛЕНСКИ) НЕ УСПЕЛ ВЫПОЛНИТЬ ИХ ЗАДАНИЕ!!!
    Простой вапрос кому война РУСОВ ПРОТИВ РУСОВ НУЖНА? Русами или ЗЛОЧИНАЧКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАТО ? И все на лицо , на ИХ ЛОЖИ И ОБМАНЕ ПОПАДАЮТ И ДАЛЬШЕ ТОЛКО ДЕ......ЛИ !!!
    И надеюсь что ВОЕВОДЕ ДАДУТ ТАКОЙ ОТВЕТ ЧТО ЛОНДОНА И ВАШИНГТОНА НЕСТАНЕТ С КАРТЫ МИРА !!!
    ЖИВИ Были!!!
  22. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:21
    0
    Детская приказка: "У кого чего болит - тот о том и говорит".
    Взрослая присказка: "Вор громче всех кричит "лови вора!""
  23. rusich
    rusich Сегодня, 11:32
    -1
    О чем умном могут два клоуна сказать. Один наглосаксонский, второй кастрюлеголовый
  24. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 11:41
    -2
    Что то в очередной раз Россия всех пробрасывает с началом войны...
    Это случаем не Minor Britain у нас специалист по всяким хайли лайкли и провокациям чудит под вдумчивое дирижирование США?
  25. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 11:57
    0
    Вот и британская разведка подтянулась...
  26. cniza
    cniza Сегодня, 12:07
    0
    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о "планах" России "окружить Киев"


    А зачем его окружать?
  27. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:25
    0
    Есть риск того, что Россия закончит крупнейшую войну в Европе, после 1945 года.
  28. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 13:30
    0
    Если бы он по утрам расчесывал свои патлы, то после массажа головы может быть не повторял глупости своего американского шефа.
  29. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 13:33
    0
    Развязывают войну такие как америка и англия и их прихвостни Зели . ,а великая Россия войны завершает !
  30. sen
    sen Сегодня, 14:18
    +1
    Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1945 года»

    Британские мечты вслух. Россия никогда не пойдет на "большую" войну. Преподать урок ВСУ, если они нападут на Донбасс - это другое дело.