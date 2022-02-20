Британский премьер заявил о рисках России развязать «крупнейшую войну в Европе с 1945 года»

Боюсь, что именно на это указывают улики, их не приукрашиваешь. Дело в том, что по всем признакам план уже в каком-то смысле начался (...) может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба

Назначенное Западом на 20 февраля "вторжение России" на Украину не случилось, российская армия в очередной раз проигнорировала "прогнозы" западных политиков. Однако в Британии уже назначили новые сроки.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о "планах" России "окружить Киев", наступление начнется не только с территории Донбасса, но и Белоруссии. При этом он ссылается на данные британской разведки и заявления Джо Байдена, который, в свою очередь, ссылается на данные разведки США. При этом никаких доказательств ни британский премьер, ни американский президент не приводят, но заявляют о неких "признаках" подготовки "российского вторжения".По словам Джонсона, Москва уже начала "реализацию плана по вторжению на Украину". В Лондоне опасаются, что начатый Россией на территории Украины конфликт может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года. Именно такое заявление сделал Джонсон.- заявил он.Вторит Джонсону и глава МИД Великобритании Лиз Трасс. "Знаток" российской географии и мировой истории назначила новые сроки российского "вторжения", заявив, что оно состоится на "следующей неделе". Более подробного "прогноза" Трасс не дала, видимо британская разведка работает похуже американской, у той все четко - даты, время и количество войск назначается заранее, правда ничем не подтверждается и оказывается очередной "пустышкой".По словам главы британского МИД, Россия не воспринимает предложения Запада сесть за стол переговоров.