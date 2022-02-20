КГБ Белоруссии предотвратил срыв референдума по внесению изменений в Конституцию

Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума (...) известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний

В Белоруссии предотвращена попытка срыва назначенного на конец февраля референдума по внесению поправок в конституцию республики. Сотрудниками КГБ выявлены группы, руководство которыми осуществлялось зарубежными кураторами.Следственным комитетом КГБ Белоруссии возбужден ряд уголовных дел в отношении группы лиц, планировавших срыв референдума. Как пояснил начальник СК Константин Бычек, инструкции группа получала из-за рубежа, им предлагалось портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий, т.е. всячески препятствовать проведению голосования. Задержанные рассылали письма от имени сотрудников правоохранительных органов и судей, в которых звучали открытые угрозы.Однако планам по срыву референдума сбыться не удалось, деятельность группы была пресечена сотрудниками КГБ. Задержанные дали полный расклад по зарубежным заказчикам, организаторам и спонсорам, а также исполнителям на территории республики. Мероприятия по установлению и задержанию всех причастных продолжаются.- говорится в сообщении СК КГБ.Ранее белорусская оппозиция, скрывающаяся на территории западных стран грозила срывом "незаконного" референдума.Референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля, в бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь" и два варианта ответа: "да" или "нет". В случае одобрения в основной документ государства будут внесены следующие изменения: изменена преамбула и 82 статьи, внесена одна глава о Всебелорусском собрании и еще 11 новых статей.