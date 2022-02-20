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КГБ Белоруссии предотвратил срыв референдума по внесению изменений в Конституцию

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В Белоруссии предотвращена попытка срыва назначенного на конец февраля референдума по внесению поправок в конституцию республики. Сотрудниками КГБ выявлены группы, руководство которыми осуществлялось зарубежными кураторами.


Следственным комитетом КГБ Белоруссии возбужден ряд уголовных дел в отношении группы лиц, планировавших срыв референдума. Как пояснил начальник СК Константин Бычек, инструкции группа получала из-за рубежа, им предлагалось портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий, т.е. всячески препятствовать проведению голосования. Задержанные рассылали письма от имени сотрудников правоохранительных органов и судей, в которых звучали открытые угрозы.

Однако планам по срыву референдума сбыться не удалось, деятельность группы была пресечена сотрудниками КГБ. Задержанные дали полный расклад по зарубежным заказчикам, организаторам и спонсорам, а также исполнителям на территории республики. Мероприятия по установлению и задержанию всех причастных продолжаются.

Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума (...) известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний

- говорится в сообщении СК КГБ.

Ранее белорусская оппозиция, скрывающаяся на территории западных стран грозила срывом "незаконного" референдума.

Референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля, в бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь" и два варианта ответа: "да" или "нет". В случае одобрения в основной документ государства будут внесены следующие изменения: изменена преамбула и 82 статьи, внесена одна глава о Всебелорусском собрании и еще 11 новых статей.
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43 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:24
    -1
    Интересно в Белоруссии есть мараторий на смертную казнь?
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 11:29
      +13
      Нет на маратория, ни моратория. Исключительная мера применяется
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:36
        -1
        Значит хорошо труд диверсантов оплачивается .
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 11:40
          +5
          Может быть. Глядя на видео прошлогоднее, как одна семейная пара защищалась в своей квартире от оперативников, назревает вопрос. Им пообещали все золото Форта Нокс, или безумие и отвага, либо под веществами..
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 12:35
            0
            А урановые рудники в Белоруссии действуют?
            Посылать провокаторов туда было бы полезней. И для экономики страны, и для морального воздействия, чем расстрел.
            Расстрел - это для убийц, насильников, грабителей-рецидивистов.
            А для тех, кто на чужую страну работает, расстрел - слишком гуманно.
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 12:37
              +9
              На урановых рудниках работают высококлассные спецы за неплохую зарплату. Зеки давно этим не занимаются.
            2. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 13:38
              +1
              Цитата: Shurik70
              А для тех, кто на чужую страну работает, расстрел - слишком гуманно.

              Обогащение урана старыми диффузионными методами из гексафторида урана, это то чего они заслужили.
      2. Комментарий был удален.
      3. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:06
        +3
        А,давайте заключим с Белоруссами договор, и будем нк ним на расстрел отвозить тех, кто у нас сейчас на пожизненном, вместо расстрела, раз уж кремль боится мараторий ненужный аннулировать!!!
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:25
        -1
        В любом случае, по трубам придется не один десяток лет стучать.
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:31
      +5
      Есть смертная казнь. Про это и Конституции и сказано, что она будет существовать до её отмены. Ну а отмена это категория очень долгая.
      1. Sharky
        Sharky Сегодня, 11:44
        +9
        Четыре первых комментария и в трёх есть ошибка или описка. Соберитесь, коллеги, вас же много людей читает stop.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 12:04
          +5
          Вы правы. С родным языком у нас проблемы. Тем более ещё не всегда проверяем набранных текст. Программа вставляет косяки.
          1. Бородач
            Бородач Сегодня, 12:08
            +5
            Касяки кысяками, но текст праверять надо. drinks
            1. Кот Александрович
              Кот Александрович Сегодня, 13:25
              +2
              Ага, только прОверять!
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Сегодня, 13:35
                +2
                Цитата: Кот Александрович
                Ага, только прОверять!

                Это Бородач прикалывается. Нужно писать, как слышится:
                Касики - касиками, но текст праверять надо.

                laughing drinks
                1. Бородач
                  Бородач Сегодня, 14:41
                  +1
                  Цитата: ROSS 42
                  Цитата: Кот Александрович
                  Ага, только прОверять!

                  Это Бородач прикалывается. Нужно писать, как слышится:
                  Касики - касиками, но текст праверять надо.

                  laughing drinks

                  Тарелька, вилька пишется без мяхкий знак, корабл, дирижабл пишется с мяхкий знак. laughing lol drinks good
        2. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 12:16
          +3
          Согласен. Набор текста в телефоне вызывает некоторые проблемы. Но Вы абсолютно правы.
        3. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 13:18
          +3
          Цитата: Sharky
          Четыре первых комментария и в трёх есть ошибка или описка.

          Во всех четырёх. yes
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 12:10
      +4
      Нет там моратория на смертную казнь. АГЛ по сему поводу высказался когда ему стали это вменять в вину. Вы на США посмотрите, а потом нас критикуйте.
  2. keeper03
    keeper03 Сегодня, 11:26
    +1
    А что они там собрались менять ?!! request
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 11:29
      +5
      Цитата: keeper03
      А что они там собрались менять ?!! request


      более полутора часов аудиотекста

      https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution/constitution_project

      ответ вызовам современности
      например:

      В статье 32:
      часть первую после слова «Брак» дополнить словами «как союз женщины и мужчины»

      или

      Статью 15 дополнить частью следующего содержания:

      «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.»

      или

      «Статья 36. Каждый имеет право на свободу объединений.

      Граждане для осуществления и удовлетворения политических, социальных, экономических, культурных и иных интересов имеют право на создание политических партий и других общественных объединений, участие в их деятельности.

      Политические партии и другие общественные объединения создаются и действуют в соответствии с законом.

      Судьи, прокурорские работники, сотрудники Комитета государственного контроля, военизированных организаций, военнослужащие не могут быть членами политических партий.»

      текст изменений и поправок читайте на
      https://www.sb.by/articles/konstitutsiya-respubliki-belarus-s-izmeneniyami-i-dopolneniyami-vynosimymi-na-referendum.html#project
      1. Tuzik
        Tuzik Сегодня, 11:50
        +9
        Звонили примерно месяц назад с Киева( я в Днепре живу), говорят извините что беспокоим но у нас важный опрос населения, ваши потраченные полчаса мы компенсируем(сбросили потом 50 гривен на телефон). Так вот там девочка задала около двухсот вопросов, один из которых был, можно ли по вашему мнению разрешить однополые браки. А также как вы относитесь к тому что забанили некоторые российские сайты, надо ли отвоёвывать Донбасс и Крым, какие сайты вы смотрите и т.д. Понравился вопрос, как зовут нашего премьер министра, говорю незнаю, утром поспрашивал на работе, 95процентов не знает laughing
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 12:07
          +4
          Вы очень терпеливый, я бы не выдержал. А по поводу знания руководителей государства... Так как их знать? Часто у вас их меняют.
          1. Tuzik
            Tuzik Сегодня, 12:11
            +3
            Тут скорее, политика уже всех достала, никто телек не смотрит. Мне понравилось, что они начали об этом догадываться smile
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 12:18
        +6
        часть первую после слова «Брак» дополнить словами «как союз женщины и мужчины»
        Очень правильное дополнение.
      3. AUL
        AUL Сегодня, 13:04
        -2
        Цитата: Наводлом
        текст изменений и поправок читайте на

        Ну, попытался почитать. Более половины поправок непонятны, если не знать исходного вида статей. Еще половина - вода для объема, типа
        . В части третьей статьи 49 слова «учебных заведениях» заменить словами «учреждениях образования».

        Ну, и конечно, вопрос референдума - вы за или против документа, содержащего туеву хучу строк - это весьма некорректно, чтоб не сказать -подло!
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 13:16
          +2
          Цитата: AUL
          Еще половина - вода для объема, типа
          . В части третьей статьи 49 слова «учебных заведениях» заменить словами «учреждениях образования».

          эта "вода" приводит к общему знаменателю терминологию в Союзном государстве.
          Так как в РФ с 1992г. вместо термина "учебные учреждения" используется термин "образовательные учреждения".

          Если вам что-то кажется бессмысленным, это вовсе не означает, что смысла действительно нет.

          Цитата: AUL
          вопрос референдума - вы за или против документа, содержащего туеву хучу строк - это весьма некорректно, чтоб не сказать -подло!

          ну конечно!
          вы бы предложили лучше провести туеву хучу референдумов, обсуждая каждую строчку по отдельности
          "Дорогие сограждане, поздравляю вас с наступлением нового года - Года Референдумов!"
          1. AUL
            AUL Сегодня, 13:19
            -2
            Цитата: Наводлом

            эта "вода" приволит к общему знаменателю терминологию в Союзном государстве.

            А оно нам надо? Или белорусам? На фига?
            1. Наводлом
              Наводлом Сегодня, 13:21
              +1
              Цитата: AUL
              А оно нам надо? Или белорусам? На фига?

              унификация законодательства в Союзном государстве?
              пусть ваш вопрос повисит в воздухе
              ответ слишком очевиден

              надо ли сближаться Белоруссии и России?
              1. AUL
                AUL Сегодня, 13:32
                +2
                Унификация законодательств заключается не в этих мелочах, а в принципиальных вопросах - это первое.
                А во вторых - что, была открыта какая-то программа этой унификации? Это процесс двусторонний, а российских граждан об этом пока что никто не спрашивал!
                1. Наводлом
                  Наводлом Сегодня, 13:39
                  -3
                  Цитата: AUL
                  Унификация законодательств заключается не в этих мелочах, а в принципиальных вопросах - это первое.

                  в Конституции мелочи быть не может в принципе
                  и как раз с неё и должна начинаться унификация

                  Цитата: AUL
                  была открыта какая-то программа этой унификации? Это процесс двусторонний, а российских граждан об этом пока что никто не спрашивал!

                  вас много о чём не спрашивают
                  вот в Казахстан отправили миротворцев без вашего ведома
                  принимают беженцев из ДНР и ЛНР без вашего спроса

                  ничего, это не страшно
                  главное, чтобы шло на пользу Российскому государству
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 11:31
      +4
      Знаете,что бы ни собирались менять.. Но Баба-Яга против! Надо будет посмотреть ответ на Ваш вопрос.
    3. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:32
      +2
      Главное, это отмена нейтрального и без ядерного и статуса государства. На мой взгляд, это главное сейчас.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 11:37
        +2
        Я не думаю, что этот вопрос там поднят. Хотя, после вчерашних учений и политических событий..
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 12:13
          0
          Я через неделю иду голосовать за изменения в Конституцию.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 12:17
            +1
            Я думаю, что Вы проголосуете на пользу Белоруссии hi
        2. vvvjak
          vvvjak Сегодня, 12:21
          +2
          Цитата: 210окв
          Я не думаю, что этот вопрос там поднят.

          Просто предлагается убрать из Конституции РБ пункт, который в настоящее время гласит: «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным».
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +1
    Провалившийся переворот не дает покоя Западу, а назначенные плацдармами оппозиции Польша с Литвой продолжают активную подрывную деятельность против суверенного государства не жалея сил и средств.
    известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний
    Ну теперь активно включатся западные СМИ муссируя тему "репрессий" и "подавления народного сознания". Лукашенко с такими не цацкается и правильно делает. Нам бы тоже не мешало избавится от излишнего либерализма по отношению к определенной части назначившей себя интеллигенцией. Особенно четко проявившей себя открытыми письмами во время событий в Казахстане, сбору подписей по поводу войны на Донбассе ("Яблоко"), голосованию по признанию республик ("Новые люди"). Об "ЭМ", "Независимой газеты" и др. даже не говорю, т.к. они давно имя нарицательное.
    1. Белый мужчина
      Белый мужчина Сегодня, 14:54
      0
      Вы перечислили, на мой взгляд шелуху. Думаю начинать надо с ельцинцентров, разного рода получателей соросовских и иже с ним грантов, гайдаровцев, грефов...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:54
    -1
    Пресекают, потом осудят, всё понятно ... вопрос, а тем, кто перекорячил свой менталитет, свои устои, предал национальные интересы, ЩАСЬЕ ДЛЯ НИХ НАСТУПИЛО???
  5. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 12:09
    +1
    Не безвыездные советские. Не нравится жить в стране, все плохо, на Западе лучше, никто не держит, - скатертью дорога. Нарушил Основной Закон, получи все, что положено!
    1. AUL
      AUL Сегодня, 12:41
      +5
      Цитата: Владимир61
      Не нравится жить в стране, все плохо, на Западе лучше, никто не держит, - скатертью дорога.

      Как один из вариантов - годится. Но могут быть и другие.
      Не нравится жить в стране, все плохо - так приложи усилия, чтоб было в твоей стране все хорошо ! А ждать, что придет дядя и все для тебя сделает - занятие безнадежное!
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 13:07
        +1
        Полностью согласен, - одно другому не мешает. И то и другое исходит из морали, совести, гордости, чести и жизненных принципов.