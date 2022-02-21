Военное обозрение
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Донбасс: война на пороге

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Ситуация на Донбассе вплотную подошла к началу полномасштабной войны. Такое развитие событий стало закономерным итогом неудачных переговоров между Россией и блоком НАТО, который отказал Москве в гарантиях безопасности и не продвижения альянса на восток, а также не продемонстрировал желания заставить своих сателлитов на Украине выполнить Минские соглашения. Каким образом ситуация будет развиваться дальше?


Донбасс вновь оказался в центре внимания мировых СМИ, потому что именно на его поле разыгрывается геополитическая шахматная партия между Россией и Западом (в первую очередь – США) со всеми вытекающими для жителей региона последствиями. Идет восьмой год хождений по кругу в вопросе выполнения Украиной Минских соглашений, и в Москве, наконец, решили, что бесконечно это продолжаться не может. В 2014 году вместо переформатирования Украины, где к власти пришли явно антироссийские силы, было принято решение использовать Донбасс в качестве предмета торга с западными «партнерами» и Украиной.

Однако все дипломатические попытки Москвы уговорить украинских «партнеров» выполнять Минские соглашения ни к чему не привели, поэтому по истечении почти восьми лет Кремль перешел к более решительным действиям. Россия выдвинула условия Западу – о не расширении НАТО на восток и гарантий «здесь и сейчас» о не принятии Украины в НАТО. РФ потребовала от США заставить своих украинских марионеток выполнить Минские соглашения, отмечая, что в противном случае будет защищать свои интересы военными методами. Подкреплялись эти требования активным передвижением военной техники к западным границам.

Добиться каких-то результатов не удалось – Запад требования России отверг, а Украина от выполнения Минских соглашений в очередной раз публично отказалась. Одновременно с этим Запад начал активную информационную войну с анонсом дат «вторжений на Украину», итогом которой стала эвакуация дипломатов посольств многих стран. Анонсировались и новые «ужасающие санкции». Таким образом, ставки в геополитической игре стали повышаться. Параллельно с этим усилились обстрелы и провокации на линии соприкосновения.

Россия ответила на это обращением Государственной думы к президенту Владимиру Путину с просьбой признать ЛНР и ДНР. Не вызывает особых сомнений, что обращение Госдумы к российскому президенту было заранее согласовано на самом верху, и этот шаг также являлся частью геополитической игры. Таким образом, Владимир Путин отправил очередной сигнал Западу – народ России требует, чтобы он (президент) признал Луганскую и Донецкую народные республики, тем не менее Путин по-прежнему привержен Минским соглашениям, которые не выполняет Украина. Однако, если Украина не начнет делать конкретные шаги в сторону выполнения «Минска-2», РФ должна будет защитить своих граждан на Донбассе, где, по словам президента России, происходит геноцид.

Эвакуация


Вслед за этим последовало обращение главы ЛНР Леонида Пасечника и главы ДНР Дениса Пушилина об эвакуации населения из республик, в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения и высокой вероятностью наступления ВСУ в ближайшее время. Кроме того, была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения, а мужчинам от 18 до 55 лет закрыли выезд из республик. Для жителей Донбасса такое обращение стало неожиданностью, поэтому возник резонный вопрос – что это было?

С одной стороны, кажется, что такое решение было спонтанным, потому что объявленная Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником эвакуация населения в Ростовскую область стала сюрпризом для руководства области. Очевидно, что на данный момент к приему большого количества граждан область явно не готова. Не очень понятно, в каких условиях будут размещать жителей ЛНР и ДНР – зимой в палатках посреди поля, как и летом 2014 года? В неотапливаемых летних домах отдыха? Причем следует подчеркнуть, что эвакуация была объявлена не в населенных пунктах, близких к линии разграничения, но в целом по всей ЛНР и ДНР.

С другой стороны, обращения глав республик были записаны еще 16 февраля, что говорит о том, что это решение все-таки планировалось заранее. Это заметно, в том числе и по тому, как быстро и оперативно были обозначены и подготовлены точки сбора для граждан, как быстро нашелся транспорт. Людей (женщин, детей и пенсионеров) стали вывозить в тот же день. А значит, руководство ЛНР и ДНР этот сценарий прорабатывало заранее. В то же время в республиках нет столько транспорта чтобы эвакуировать 700 000 человек в сжатые сроки, как было объявлено.

А вот население, в отличие от руководства республик, оказалась совершенно не готово к такому сценарию – куда и зачем ехать, когда зима на дворе? Ведь несмотря на некоторое усиление артиллерийских обстрелов, в целом ничего экстраординарного на линии соприкосновения пока не происходит. Ситуация остается более-менее стабильной – артиллерийские дуэли средней степени интенсивности не в новинку для Донбасса. В Луганске и ряде городов ЛНР, расположенных в отдалении от линии соприкосновения, тихо.

Тем не менее после объявленной эвакуации возник ажиотаж, прежде всего, в госбанке ЛНР, где в субботу практически повсеместно закончилась наличность – люди начали массово снимать деньги. Закончился и бензин на большинстве АЗС, потому что на заправках возникли очереди по нескольку десятков автомобилей. Ажиотаж этот был создан искусственно именно заявлениями руководства ЛНР и ДНР. Часть населения ЛНР потянулась на российскую границу к КПП «Изварино», однако большое число жителей все-таки решило никуда не уезжать и остаться дома.

На данный момент, похоже, что объявленная эвакуация жителей ЛНР и ДНР, в связи с вероятным украинским наступлением, является повышением ставок со стороны России и ответом Западу на военную истерию в связи с анонсированным «наступлением России». Однако стороны уже подошли к исчерпанию информационных ресурсов и, вероятно, что военное противостояние на Донбассе или война на Донбассе становится неизбежностью. Ставки подняты настолько высоко, что ни одна из сторон не может отступить.

Президент Украины Зеленский, которого подталкивают к эскалации западные «партнеры», не может пойти на выполнение Минских соглашений, потому что в таком случае потеряет власть, а Россия исчерпала все дипломатические ресурсы для уговоров Киева. Поэтому в ближайшее время эскалация действительно может произойти.

Не исключено, что противостояние между Россией и Западом выйдет на новый уровень уже 22 февраля, когда Совет Федерации и Государственная дума соберутся на внеплановое заседание. Именно в эту дату 22.02.2022, может быть принято решение о признании республик, либо об оказании им военной помощи. Впрочем, не будем торопить события.
Автор:
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26 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:42
    +5
    Да, что то намечается! Не просто так, прервали в настоящее время передачи на ЦТ, а передают заседание. Не зря! Можно ожидать с часу на час. Жутковато что-то....
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 17:48
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Жутковато что-то....

      А,чего жутковато,всё под контролем,ракет на всех хватит.
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 17:56
      +2
      передают заседание
      Похоже уже сегодня признаем ЛДНР. Так что война теперь может начаться только после агрессии Украины. Обвинить нас в войне уже будет крайне сложно.
  2. bober1982
    bober1982 Сегодня, 17:43
    0
    Ситуация остается более-менее стабильной, ..... из статьи. Автор сказочник.
    Пора,час настал - с бандерлогами надо покончить,как крыс уничтожать.
    1. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 17:52
      +2
      Цитата: bober1982
      Пора,час настал - с бандерлогами надо покончить,как крыс уничтожать.

      Мужчина!
      Что это с вами?
      Может, к доктору?
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 17:54
        -2
        Цитата: Bez 310
        Мужчина!

        Брат в подвале сидит? Братец-кролик, который тот,что командир бандеровского батальона,прибьют ведь как крысу.
        1. Комментарий был удален.
          1. bober1982
            bober1982 Сегодня, 17:58
            -2
            Цирроз печени? Пить надо было меньше.
            Кто такой Изделио 8,твой дружок?
          2. bober1982
            bober1982 Сегодня, 17:59
            -1
            Цитата: Bez 310
            Мой брат в могиле лежит, вот уже полтора года...

            Ты тоже ляжешь,пил много
          3. bober1982
            bober1982 Сегодня, 17:59
            -2
            Цитата: Bez 310
            Мой брат в могиле лежит, вот уже полтора года...

            Крым наш,отвечай? Только внятно
          4. bober1982
            bober1982 Сегодня, 18:00
            -2
            Цитата: Bez 310
            Мой брат в могиле лежит, вот уже полтора года...

            Без анекдотов,отвечай внятно и доходчиво,Крым наш ?
          5. bober1982
            bober1982 Сегодня, 18:03
            -2
            Цитата: Bez 310
            Мой брат в могиле лежит, вот уже полтора года...

            Тебя русским языком спрашиваю - кто такой твой друг Изделио8 ?,бандеровец ?,от братца отрещиваешься? Ещё раз повторяю - Крым наш? Ты чего- бестолковый?
    2. ViktorBiryukov
      ViktorBiryukov Сегодня, 18:04
      0
      Статья писалась мною вчера и ничего экстраординарного не происходило. Я сейчас говорю, в первую очередь, в ЛНР. Обстрелы ВСУ - да, есть. Но ни о каком масштабном наступлении ВСУ речи нет. Не похоже это и на артиллерийскую подготовку к наступлению. В Луганске вообще тихо:) Я всецело за принуждение Украины к миру и снос нынешнего режима, я лишь говорю о том, что решение об этом по всей видимости УЖЕ принято. И не вчера. Отсюда и заявления глав ЛНР и ДНР.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:45
    0
    Ничего не происходит просто так .... хотя, неожиданным, это может оказаться для многих!!!
  4. Cron
    Cron Сегодня, 17:45
    +3
    Шойгу на Совбезе сказал о том, что Зеленский заявил о желании обзавестись ядерным оружием. Что у них есть все возможности его создать, гораздо большие чем были у КНДР, и есть у Ирана. И что это угрожает нашей стране
    1. BerBer
      BerBer Сегодня, 17:51
      +1
      Для этого нужно оборудование, которое им никто те продаст. Даже США, несмотря на большое желание устроить нам проблем, на это никогда не пойдут.
      1. Cron
        Cron Сегодня, 17:54
        0
        Цитата: BerBer
        Для этого нужно оборудование, которое им никто те продаст. Даже США, несмотря на большое желание устроить нам проблем, на это никогда не пойдут.

        А я не про реальную возможность, я цитирую. Просто подумал не собираются ли на этом проекте крест поставить окончательно
        1. BerBer
          BerBer Сегодня, 18:03
          0
          Запад выжмет из этой ситуации всё, что можно выжать. Поэтому проект ещё не закрыт. Последствия непонятны. При всех вариантах, есть возможность выплыть. Вся эта история для того, чтобы обнулить долги, причём не только США. По хорошему нам срочно нужно избавляться по максимуму от бумажных денег. Вероятность превращения в фантики очень велика.
      2. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 18:16
        0
        Для создания " грязной бомбы " у укропитеков возможности есть. Это тоже надо учитывать .А ам плевать что там где- то в Европах ( а тем паче в России ) что - то рванет.Даже улюлюкать от счастья будут
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:53
      +1
      Это как раз крайне сомнительно.. Ядрёну бомбу можно соорудить либо урановую - и тогда надо иметь комплексы центрифуг, дабы накрутить до нужного уровня. Либо плутониевая - тогда надо вынимать свежие сборки из реактора и иметь хим.комбинат для отделения плутония. Ни того, ни другого на Украине нет и не будет по определению. Так что..
  5. BerBer
    BerBer Сегодня, 17:48
    +1
    Зеленский здесь ничего не решает. Американцы раздают команды практически напрямую. Воевать "до последнего украинца", то что хочется западу. И как это не печально в данной ситуации мы ведомые.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 17:51
      0
      Цитата: BerBer
      Воевать "до последнего украинца",

      До последнего русского,так правильней будет,это их мечта - столкнуть русских с русскими,почему наши и медлят,не своих же бить,хоть эти свои и дурные..
      1. BerBer
        BerBer Сегодня, 17:53
        +1
        В принципе - согласен. Так и хотел написать, просто не все поймут.
      2. Dante
        Dante Сегодня, 18:00
        -1
        почему наши и медлят

        Они медлят уже 8 лет, начиная с 2014 г. когда окно возможностей позволяло абсолютно бескровно вернуть обратно всю восточную Украину, но вместо этого "великие кремлевские стратеги" решили ограничиться Крымом, а чтобы недопустить прямого столкновения за полуостров было решено использовать народное движения Русской Весны в других регионах Незалежной как инструмент давления на Киев, надеясь побудить его действовать в своих интересах. Не получилось. Как результат, 8 лет льется кровь. Наша кровь. С обеих сторон. И это результат политики тех, кто сейчас вещает с экранов.
  6. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 17:58
    0
    Вопрос в гарантиях безопасности. Украина лишь частность общих глобальных вопросов
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:59
    0
    Цитата: ваш вср 66-67
    Да, что то намечается! Не просто так, прервали в настоящее время передачи на ЦТ, а передают заседание. Не зря! Можно ожидать с часу на час. Жутковато что-то....

    Дело идёт к развязке видимо.
  8. bober1982
    bober1982 Сегодня, 18:10
    0
    Всё,хватит,шабаш то устраивать,смотрим новости - а,что нам остаётся,начинается самое интересное.