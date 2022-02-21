Донбасс: война на пороге

Эвакуация

Ситуация на Донбассе вплотную подошла к началу полномасштабной войны. Такое развитие событий стало закономерным итогом неудачных переговоров между Россией и блоком НАТО, который отказал Москве в гарантиях безопасности и не продвижения альянса на восток, а также не продемонстрировал желания заставить своих сателлитов на Украине выполнить Минские соглашения. Каким образом ситуация будет развиваться дальше?Донбасс вновь оказался в центре внимания мировых СМИ, потому что именно на его поле разыгрывается геополитическая шахматная партия между Россией и Западом (в первую очередь – США) со всеми вытекающими для жителей региона последствиями. Идет восьмой год хождений по кругу в вопросе выполнения Украиной Минских соглашений, и в Москве, наконец, решили, что бесконечно это продолжаться не может. В 2014 году вместо переформатирования Украины, где к власти пришли явно антироссийские силы, было принято решение использовать Донбасс в качестве предмета торга с западными «партнерами» и Украиной.Однако все дипломатические попытки Москвы уговорить украинских «партнеров» выполнять Минские соглашения ни к чему не привели, поэтому по истечении почти восьми лет Кремль перешел к более решительным действиям. Россия выдвинула условия Западу – о не расширении НАТО на восток и гарантий «здесь и сейчас» о не принятии Украины в НАТО. РФ потребовала от США заставить своих украинских марионеток выполнить Минские соглашения, отмечая, что в противном случае будет защищать свои интересы военными методами. Подкреплялись эти требования активным передвижением военной техники к западным границам.Добиться каких-то результатов не удалось – Запад требования России отверг, а Украина от выполнения Минских соглашений в очередной раз публично отказалась. Одновременно с этим Запад начал активную информационную войну с анонсом дат «вторжений на Украину», итогом которой стала эвакуация дипломатов посольств многих стран. Анонсировались и новые «ужасающие санкции». Таким образом, ставки в геополитической игре стали повышаться. Параллельно с этим усилились обстрелы и провокации на линии соприкосновения.Россия ответила на это обращением Государственной думы к президенту Владимиру Путину с просьбой признать ЛНР и ДНР. Не вызывает особых сомнений, что обращение Госдумы к российскому президенту было заранее согласовано на самом верху, и этот шаг также являлся частью геополитической игры. Таким образом, Владимир Путин отправил очередной сигнал Западу – народ России требует, чтобы он (президент) признал Луганскую и Донецкую народные республики, тем не менее Путин по-прежнему привержен Минским соглашениям, которые не выполняет Украина. Однако, если Украина не начнет делать конкретные шаги в сторону выполнения «Минска-2», РФ должна будет защитить своих граждан на Донбассе, где, по словам президента России, происходит геноцид.Вслед за этим последовало обращение главы ЛНР Леонида Пасечника и главы ДНР Дениса Пушилина об эвакуации населения из республик, в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения и высокой вероятностью наступления ВСУ в ближайшее время. Кроме того, была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения, а мужчинам от 18 до 55 лет закрыли выезд из республик. Для жителей Донбасса такое обращение стало неожиданностью, поэтому возник резонный вопрос – что это было?С одной стороны, кажется, что такое решение было спонтанным, потому что объявленная Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником эвакуация населения в Ростовскую область стала сюрпризом для руководства области. Очевидно, что на данный момент к приему большого количества граждан область явно не готова. Не очень понятно, в каких условиях будут размещать жителей ЛНР и ДНР – зимой в палатках посреди поля, как и летом 2014 года? В неотапливаемых летних домах отдыха? Причем следует подчеркнуть, что эвакуация была объявлена не в населенных пунктах, близких к линии разграничения, но в целом по всей ЛНР и ДНР.С другой стороны, обращения глав республик были записаны еще 16 февраля, что говорит о том, что это решение все-таки планировалось заранее. Это заметно, в том числе и по тому, как быстро и оперативно были обозначены и подготовлены точки сбора для граждан, как быстро нашелся транспорт. Людей (женщин, детей и пенсионеров) стали вывозить в тот же день. А значит, руководство ЛНР и ДНР этот сценарий прорабатывало заранее. В то же время в республиках нет столько транспорта чтобы эвакуировать 700 000 человек в сжатые сроки, как было объявлено.А вот население, в отличие от руководства республик, оказалась совершенно не готово к такому сценарию – куда и зачем ехать, когда зима на дворе? Ведь несмотря на некоторое усиление артиллерийских обстрелов, в целом ничего экстраординарного на линии соприкосновения пока не происходит. Ситуация остается более-менее стабильной – артиллерийские дуэли средней степени интенсивности не в новинку для Донбасса. В Луганске и ряде городов ЛНР, расположенных в отдалении от линии соприкосновения, тихо.Тем не менее после объявленной эвакуации возник ажиотаж, прежде всего, в госбанке ЛНР, где в субботу практически повсеместно закончилась наличность – люди начали массово снимать деньги. Закончился и бензин на большинстве АЗС, потому что на заправках возникли очереди по нескольку десятков автомобилей. Ажиотаж этот был создан искусственно именно заявлениями руководства ЛНР и ДНР. Часть населения ЛНР потянулась на российскую границу к КПП «Изварино», однако большое число жителей все-таки решило никуда не уезжать и остаться дома.На данный момент, похоже, что объявленная эвакуация жителей ЛНР и ДНР, в связи с вероятным украинским наступлением, является повышением ставок со стороны России и ответом Западу на военную истерию в связи с анонсированным «наступлением России». Однако стороны уже подошли к исчерпанию информационных ресурсов и, вероятно, что военное противостояние на Донбассе или война на Донбассе становится неизбежностью. Ставки подняты настолько высоко, что ни одна из сторон не может отступить.Президент Украины Зеленский, которого подталкивают к эскалации западные «партнеры», не может пойти на выполнение Минских соглашений, потому что в таком случае потеряет власть, а Россия исчерпала все дипломатические ресурсы для уговоров Киева. Поэтому в ближайшее время эскалация действительно может произойти.Не исключено, что противостояние между Россией и Западом выйдет на новый уровень уже 22 февраля, когда Совет Федерации и Государственная дума соберутся на внеплановое заседание. Именно в эту дату 22.02.2022, может быть принято решение о признании республик, либо об оказании им военной помощи. Впрочем, не будем торопить события.