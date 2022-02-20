Военное обозрение
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Канада поставила на Украину партию стрелкового оружия

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Канадская военная помощь прибыла на Украину, Министерство обороны Канады поставило ВСУ стрелковое оружие и нелетальное оборудование. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.


Самолет с канадской военной помощью прибыл на Украину в субботу, 19 февраля, но сел не в Киеве, куда садились все американские и британские самолеты с грузом, а во Львове. Видимо в Канаде опасаются, что российская армия "вторгнется" на Украину и канадское оружие достанется не украинцам, а русским.

Так это, или иначе, но приземлившийся во Львове канадский военно-транспортный самолет доставил на Украину груз, в состав которого вошли снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы, пистолеты, приборы наблюдения и ночного видения и другое оборудование, точных данных нет. Глава украинского военного ведомства тоже не внес ясности в состав груза, лишь выразил благодарность канадскому правительству за "поддержку Украины".

(...) получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения

- заявил Резников.

В ближайшее время ожидается поставка военной помощи из Нидерландов. Правительство этой страны приняло решение поставить Киеву 3 тысячи защитных шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 30 металлоискателей и 2 морских робота для поиска мин. Кроме того ожидается поступление контрбатарейных радаров, 100 снайперских винтовок и 30 000 единиц боеприпасов для них.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/oleksiireznikov
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:57
    +1
    Сообщают,что в Пионерском погибло два местных жителя.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 12:02
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Сообщают,что в Пионерском погибло два местных жителя.

      Так для этого и поставляют оружие всевозможные "заинтересанты"
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:12
        +2
        Честно говоря ,эта наша культура в дипломатии достала.Я понимаю что без неё никак,но можно уже в упращённом варианте.Санкции всё равно введут.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:56
      +1
      В Канаде Квебек всё ещё стремится к независимости от Оттавы.Нужно им в этом помочь. А в Нидерландах тоже есть свои "горячие точки ",можно в их костёр и бензина подлить...
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 14:31
        0
        Кажется что в тему : под собой земля горит, а они в чужой костёр "дровишки" подкладывают - где-то там полыхнёт, а нас, как-то стороной обойдёт!
        Да нет уж, если костёр вспыхнет, то всем мало не покажется...
  2. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 12:01
    0
    Никак не угомонятся, всё нагнетают и нагнетают.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 12:11
      -1
      Мне не понятен другой вопрос. Украина находится в состоянии войны. Ну, они так считают. Так почему нельзя наладить выпуск стрелкового оружия-там есть передприятия, где можно делать массово. Но нет-с протянутой рукой проще.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:21
        +1
        у них деньги не успевают дойти до того кто производить что-то собирается. растаскивают по карманам. да и некому там уже производить, по большому счету - разбежались кто мог. а новых спецов еще толком не подготовили. вы же видели наверно уровень производства - швеллерами плоскость выводят ? ну так что тогда изумляться. сейчас после их мобилизации еще повыбивают своего населения - кто останется? кулебы с резниковыми? ну они то в производство точно не пойдут

        зы даже если что и дойдет до производителя - начинают химичить с материалами - подешевле что используют (на технологию давно наплевали) - кушать то им тоже хочется. а потом получаются свежепокрашенные монстры с фарами с Али Экспресс или камерами от домофона. вот и получается - проще выпросить хоть какое-никакое. а еще интереснее - купить в кредит (и получить откаты).
      2. sabakina
        sabakina Сегодня, 12:32
        -1
        Цитата: 210окв
        Мне не понятен другой вопрос. Украина находится в состоянии войны. Ну, они так считают. Так почему нельзя наладить выпуск стрелкового оружия-там есть передприятия, где можно делать массово. Но нет-с протянутой рукой проще.

        Дима, они даже ППШ не в состоянии производить! Они могут только в бутылки из-под пива разливать смесь бензина и масла! laughing
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:36
          -1
          ППС - ещё проще ППШ в производстве, голимая штамповка (правда все-же требуется достаточно высокая точность), затвор с минимумом фрезеровки (он почти как кирпич прямоугольный). Но для этого нужно производство работающее со штамповкой определенных сортов стали, фрезеровка. Стволы надо из чего-то делать - это ж не водопроводные трубы. Вряд ли такие произвоства у них в полностью живом состоянии.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 13:44
            -1
            Цитата: Nexcom
            ППС - ещё проще ППШ в производстве, голимая штамповка (правда все-же требуется достаточно высокая точность), затвор с минимумом фрезеровки (он почти как кирпич прямоугольный).

            А какая сложность в устройстве миномёта?
            Если руки заточены под огрызок, тут ничего не поделаешь...Со сдачей металлолома они быстро освоились..Даже Чернобыль подчистили...
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 13:47
              0
              конструктивно - никакой.
              технологически - сами знаете что вышло из минометов Молот.
              о том я речь и вел - конструкции проще некуда и то осилить не могут. потому что потеряна технологическая компетентность в металлопроизводстве и обработке. "трубу" миномета они могут сделать. а вот сделать так чтобы эта труба выдерживала определенный настрел (ресурс) - уже фигу. я видел видео как сейчас свидомые палят из своих минометов - мину только в ствол вставили-отпустили (руки разжали) и бегом от миномета в сторону чтоб если что их не накрыло взрывом. Ссыкотно им из своей "передовой" продукции стрелять.
          2. Простой
            Простой Сегодня, 14:32
            0
            Цитата: Nexcom
            Стволы надо из чего-то делать



            Выпускной клапан из двигателя Зил 130 вам в помощь.
      3. Керенский
        Керенский Сегодня, 14:07
        0
        Так почему нельзя наладить выпуск стрелкового оружия-там есть передприятия, где можно делать массово

        Да тот Борз в гаражах клепали супостаты! Может просто не надо?
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:06
    -1
    Канада со своей бандеровской диаспорой просто обязана помочь близким по духу и идеологии украинским нацикам. У Трюдо своих проблем в стране полные шаровары, но солидарность и приверженность к "защите демократии" требует решительных (как он считает) действий по "защите Украины". Ты у себя разобраться с дальнобойщиками не можешь, а Украину "защищать" бежишь на всех парах. Ну хоть голландцы пока в этом плане еще с головой вроде дружат (хоть и покуривают) - отделались как и немцы шлемами и бронежилетами.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:12
      0
      А как, по Вашему они должны поступать? Страна эта - сателлит США, там даже граница с США весьма формальна. Как же они не станут следовать тем же курсом что и США? США и Канада - две стороны одной монеты, если выражаться фигурально.
      А украинская диаспора там действительно крайне большая. Они туда когда жареным запахло во время ВОВ - почти все лыжи навострили. Причем осмелели там на канадских хлебах достаточно сильно.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:10
    -1
    Канада поставила на Украину партию стрелкового оружия
    Программа "итилизация" в действии. Партнёры хорошо сэкономят, кукуевским спихнут, подачки ...
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:36
      -1
      Снайперские винтовки с боеприпасами и прицелами-это серьёзное подталкивание к убийству русско говорящих граждан.
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 12:44
        0
        Сегодня читал - почти 800.000 уже получили российское гражданство. Ещё 950.000 в процессе. Так что будет точнее сказать - убийство российских граждан.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:10
        -1
        А кто говорит, что все что дают, полный хлам и не может быть использовано для убийства?
        Там всякого хватает.
  6. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 12:22
    -2
    Бегство западных посольств во Львов, нагнетание истерии извне и в самой Окраине, даже у простого человека, не говоря об ответственных политиках, должно вызвать массу вопросов, и в первую очередь, - для чего, кому это выгодно, как это влияет на страну и её граждан. Но таковых, в Окраине, можно пересчитать на пальцах одной руки.
  7. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 12:38
    -2
    Опять в разгоне западный фашизм, опять европа обьединилась против России, помогая теперь уже галушкиному-Рейху...
    А глаза Зелибубы под апплодисменты на мюнхенской конфернции видели? Глаза жертвенного барана на заклании канибальского праздника. Зато морда вся в цветах...или венках, не знаю как правильно...
  8. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 12:40
    -3
    Интересно есть хоть одна страна в мире (кроме совсем нищих) перед которой Украина не стояла с протянутой рукой?
  9. Nathan
    Nathan Сегодня, 12:57
    -3
    А что, у канадских самолетов кондиционеры в воздухе не взрываются?
  10. gla172
    gla172 Сегодня, 13:20
    -4
    "" "" "Видимо в Канаде опасаются, что российская армия "вторгнется" на Украину и канадское оружие достанется не украинцам, а русским"""" "" "....
    ...... А оно нам надо!!!???....

  11. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 13:50
    0
    С миру по нитке вооружаются бандеровцы. И вопрос ними придется решать.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:53
    +1
    Украина так и не поняла, что она - расходный материал борьбы против,России. Даже Канада самолёты уже во Львове сажает. Не умеет народ на Украине. Не умнеет.
  13. Простой
    Простой Сегодня, 14:12
    -1
    Так это, или иначе, но приземлившийся во Львове канадский военно-транспортный самолет ...

    Западные журналисты начинают называть этот город не Львив, а Лемберг.
    Причем это звучит из уст кореспондента, который довольно долго в "теме" на Украине.

    https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-990403.html
    1. Простой
      Простой Сегодня, 14:26
      0
      Значит будет Лембергом.

      Все таки быть зависимым государством или независимым. это две большие разницы.