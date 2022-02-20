Канада поставила на Украину партию стрелкового оружия

Канадская военная помощь прибыла на Украину, Министерство обороны Канады поставило ВСУ стрелковое оружие и нелетальное оборудование. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.
Самолет с канадской военной помощью прибыл на Украину в субботу, 19 февраля, но сел не в Киеве, куда садились все американские и британские самолеты с грузом, а во Львове. Видимо в Канаде опасаются, что российская армия "вторгнется" на Украину и канадское оружие достанется не украинцам, а русским.
Так это, или иначе, но приземлившийся во Львове канадский военно-транспортный самолет доставил на Украину груз, в состав которого вошли снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы, пистолеты, приборы наблюдения и ночного видения и другое оборудование, точных данных нет. Глава украинского военного ведомства тоже не внес ясности в состав груза, лишь выразил благодарность канадскому правительству за "поддержку Украины".
(...) получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения
- заявил Резников.
В ближайшее время ожидается поставка военной помощи из Нидерландов. Правительство этой страны приняло решение поставить Киеву 3 тысячи защитных шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 30 металлоискателей и 2 морских робота для поиска мин. Кроме того ожидается поступление контрбатарейных радаров, 100 снайперских винтовок и 30 000 единиц боеприпасов для них.