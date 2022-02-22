Американские системы ПРО на театре военных действий

Противоракетные возможности ранних модификаций ЗРК Patriot

Пуск ЗУР MIM-104Е

Противоракетные возможности современных модификаций ЗРК Patriot

Пуск ЗУР ERINT

Состав и развёртывание ЗРК Patriot PAC-3 MSE

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Пэтриот» 11-й бригады ПВО на военной базе Форт-Блисс

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Пэтриот» 31-й бригады ПВО на военной базе Форт-Силл

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Пэтриот» 35-й бригады ПВО на авиабазе Осан

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Пэтриот» 35-й бригады ПВО на авиабазе Сувон

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Пэтриот» 38-й бригады ПВО в 1,5 км севернее авиабазы Кадена

Противоракетный комплекс THAAD

Ракета-мишень Hera

РЛС AN/TPY-2

Развёртывание противоракетной системы THAAD

Запуск противоракеты THAAD с испытательной площадки на острове Уэйк

Пусковая установка THAAD на позиции в Южной Корее

Спутниковый снимок Google Earth: позиция «ТХААД» в Южной Корее

Оценка эффективности американских грунтовых мобильных противоракетных комплексов

Помимо построения национальной системы противоракетной обороны, создаваемой для защиты территории США от межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности, актуальной задачей является создание и совершенствование зенитных ракетных комплексов, предназначенных для противодействия баллистическим ракетам на театре военных действий.В 1991 году в ходе операции «Буря в пустыне» американская армия применяла зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата иракских оперативно-тактических ракет советского производства Р-17Э и их иракских копий «Эль-Хусейн», известных на Западе под общим обозначением Scud.Усовершенствованные зенитные ракеты первого поколения MIM-104A с дальностью стрельбы около 80 км, используемые в составе комплексов модификации РАС-1(Patriot Advanced Capability), в основном были заточены для борьбы с аэродинамическими целями и для противодействия баллистическим ракетам малой дальности подходили плохо.Зенитная ракета MIM-104A наводилась радиокомандным методом с сопровождением цели через ЗУР (телеуправление второго рода). Этот способ наведения управляемой ракеты сочетал в себе элементы полуактивного радиолокационного самонаведения и радиокомандного управления.Такая система наведения состоит из наземной станции и ракеты, оснащённой собственной приёмной антенной и ретранслятором. Как и при полуактивном радиолокационном самонаведении, цель облучается радаром, а отраженный сигнал принимается приёмной антенной ракеты. В отличие от полуактивного самонаведения, сама ракета не осуществляет расчёт траектории, а ретранслирует полученную информацию на наземную станцию, которая обрабатывает её и посылает на ракету сигналы радиоуправления.Несколько лучшими возможностями по перехвату ТР и ОТР обладала модификация РАС-2 с зенитной ракетой МIМ-104С, оснащённой улучшенной системой наведения и новой боевой частью с усовершенствованным радиовзрывателем.Однако и эта модификация фактически являлась противосамолётной, с несколько расширенными возможности в части перехвата баллистических целей в непосредственной близости от прикрываемых объектов.Раннее обнаружение иракских оперативно-тактических ракет в большинстве случаев было затруднено, и по причине относительно небольшой дальности стрельбы перехват обычно осуществлялся в диапазоне высот 5–11 км на дистанции 7–18 км от позиции батареи. На таком расстоянии обстрелять повторно высокоскоростную баллистическую цель, в случае промаха, не представлялось возможным. Поэтому по одной ОТР обычно запускали несколько зенитных ракет.Но даже в случае успешного наведения, иракский «Скад» зачастую не разрушался близким подрывом боевой части ЗУР, а только менял траекторию полета. В реальной боевой обстановке эффективность комплексов оказалась существенно ниже результатов полигонных испытаний: вероятность поражения баллистической цели одной зенитной ракетой составила 0,4–0,6. К тому же часто «Пэтриот» перехватывал «Скад» на малой высоте непосредственно над целью, что не позволяло предотвратить разрушения и жертвы на земле.Во время войны в Персидском заливе ракеты МIМ-104С запускались по 44 баллистическим целям. По американским данным, эффективность «Пэтриотов» составила около 80 % в Саудовской Аравии и около 50 % в Израиле. Позже эти данные были официально сокращены до 70 % и 40 % соответственно.По результатам боевого применения ЗРК «Пэтриот» серьёзно доработали. Существенные изменения внесли в программное обеспечение и в боевое снаряжение ЗУР.Справедливости ради стоит сказать, что ровесники американских ЗРК Patriot РАС-1 и РАС-2 – достаточно массовые советские зенитные ракетные системы С-300ПТ и С-300ПС были предназначены исключительно для борьбы с самолётами и крылатыми ракетами и не обладали противоракетными возможностями. Для защиты от ударов тактических и оперативно-тактических баллистических ракет у нас в конце 1980-х была создана войсковая ЗРС С-300В. Но таких систем до распада СССР удалось построить очень немного.В 1990-е годы построенные ЗРК Patriot РАС-2 прошли ряд последовательных улучшений аппаратной части и внедрение нового программного обеспечения. Для них также были приняты усовершенствованные ЗУР MIM-104D/Е – варианты PAC-2 GEM (Guidance Enhanced Missile – руководство по расширению ракеты) и РАС-2 GEM+.Но, несмотря на серьезную доработку и очень существенные финансовые вложения, модернизированные американские комплексы в ряде случаев демонстрировали не слишком высокую эффективность при перехвате баллистических ракет, запущенных по саудовским объектам с территории Йемена.В связи с выявленными недостатками ранних модификаций ЗРК «Пэтриот», компания Raytheon в середине 1990-х приступила к созданию Patriot РАС-3 с расширенными противоракетными возможностями. В составе этого комплекса новая аппаратная часть. Наиболее заметным нововведением стала многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, которая заменила станцию AN/MPQ-53, используемую в составе ЗРК Patriot РАС-2.Для перехвата баллистических ракет предполагалось использовать специально спроектированные перехватчики расширенного диапазона ERINT (Extended Range Interceptor) с активным радиолокационным наведением на конечном участке траектории.По замыслу американских военных, ЗУР ERINT должны добивать пропущенные другими средствами ПРО тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты. С этим связана относительно небольшая дальность пуска – 25 км и потолок – 20 км. Рубеж обороны может быть увеличен до 45 км за счёт удаления ПУ от радара.Ввиду значительно меньших размеров противоракет ERINT, они размещаются по четыре единицы в стандартном пусковом контейнере, что позволяет увеличить общий боекомплект одной пусковой установки до 16 единиц.Противоракета ERINT выполнена достаточно компактной. Её длина составляет 5,1 м, диаметр – 0,254 м, масса – 318 кг. Максимальная скорость полёта ЗУР – 1 480 м/с. Поражение цели происходит боевой частью кинетического действия массой 73 кг. Вероятность поражения боевой части ОТР – 0,6–0,8. Для получения приемлемой вероятности перехвата цель обстреливают минимум двумя противоракетами. Стоимость одной ЗУР ERINT – около $3 млн.Если прямого попадания во вражескую боеголовку добиться не удаётся, на зенитной ракете также имеется небольшой заряд взрывчатки, выбрасывающий вольфрамовые поражающие элементы массой 214 г при пролёте ЗУР рядом с целью.ЗРК Patriot PAC-3 с противоракетой ERINT был принят на вооружение в 2001 году. Этот комплекс неоднократно использовался в рамках учений, а в 2003 году развёртывался на Ближнем Востоке во время вооруженной компании против Ирака.Для борьбы с аэродинамическими целями в составе ЗРК Patriot PAC-3 на первом этапе применялись зенитные ракеты, разработанные для ЗРК Patriot PAC-2.Согласно информации, имеющейся в открытом доступе, универсальная зенитная ракета MIM-104Е, появившаяся в войсках в 2002 году, весит 1 696 кг и несёт 84-кг осколочную боевую часть. Длина ракеты – 5,31 м. Диаметр – 410 мм. Размах крыла – 870 мм. Скорость полёта – до 5 М. Дальность стрельбы по дозвуковым аэродинамическим целям – более 90 км.Впоследствии компания Lockheed Martin на базе противоракеты ERINT создала улучшенную ЗУР MIM-104F, также предназначенную для перехвата ОТР. После очередной доработки аппаратной части комплекса и программного обеспечения данная модификация ЗРК получила обозначение – «модернизация ракетного сегмента» РАС-3 MSE (Missile Segment Enhancement).На ЗРК Patriot РАС-3 используется новая аппаратура связи и система обмена данными – совместная тактическая система распределения информации JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System), работающие в формате Link-16, а также другие изменения в оборудовании РЛС, направленные на улучшение обнаружения целей с малой отражающей поверхностью. Радиолокатор в очередной раз получил новое программное обеспечение, которое в «противоракетном режиме» позволяет вести «избирательный» поиск баллистических целей – селекцию баллистических целей в выбранном секторе, в направлении, с которого они могут появиться. Это «освобождает» каналы для поиска аэродинамических целей в узком секторе над горизонтом. Кроме того, новое программное обеспечение позволяет бороться с баллистическими целями на максимально возможной высоте, что важно в случае применения боеголовок с химическим снаряжением. Также появилась возможность отличать реальные боеголовки от диполей и (в некоторых случаях) от ложных целей.В 2017 году началась модернизация многофункциональных РЛС AN/MPQ-65 до уровня РЛС AN/MPQ-65А. После чего дальность обнаружения увеличилась примерно на 25 %. Радар AN/MPQ-65 способен одновременно сопровождать 100 целей и наводит на них 9 зенитных ракет.Официально комплекс РАС-3 MSE был принят на вооружение американской армии в октябре 2015 года. О достижении эксплуатационной готовности объявили в августе 2016 года.Минимальной структурной единицей, оснащённой ЗРК «Пэтриот» и способной некоторое время действовать самостоятельно, является огневая зенитная батарея. В свою очередь, батареи сводятся в зенитный дивизион. В каждом дивизионе может быть от четырёх до шести батарей.Батарея Patriot РАС-3 MSE включает в себя: мобильный командный пункт AN/MSQ-104, многофункциональную РЛС AN/MPQ-65, до восьми самоходных или буксируемых пусковых установок с 4 ЗУР MIM-104D/E или с 16 MIM-104F на каждой, источники энергоснабжения, средства связи с антенно-мачтовыми устройствами, транспортно-заряжающие машины, мобильный пункт технического обслуживания, тягачи и транспортные машины.В настоящее время в Армии США имеется шесть зенитных ракетных бригад, оснащённых Patriot PAC-3 MSE. В трёх зенитных бригадах имеется по 3 ЗРДн «Пэтриот», в составе ещё трёх – по 2 ЗРДн «Пэтриот». В настоящее время все строевые дивизионы американской армии оснащены модификацией Patriot PAC-3 MSE, в которой, кроме противоракет MIM-104F, также могут использоваться зенитные ракеты MIM-104D/Е. Помимо дивизионов ЗРК «Пэтриот», в составе ЗРБр могут иметься подразделения, вооруженные другими противовоздушными и противоракетными комплексами.Например, 11-я бригада ПВО, дислоцированная на военной базе Форт-Блисс в штате Техас, находящаяся в подчинении Командования противовоздушной и противоракетной обороны 32-й армии включает в себя 4 дивизиона Patriot PAC-3 MSE, 3 батареи противоракетной системы THAAD и 2 батареи ЗРК израильского производства Iron Dome – предназначенного для перехвата и уничтожения ракет малой дальности и артиллерийских снарядов.Есть примеры другого рода. Так в 31-й бригаде ПВО, местом дислокации которой является военная база Форт-Силл в Оклахоме, помимо двух дивизионов «Пэтриот», имеется дивизион артиллерийской 20-мм системы RAM, предназначенной для обеспечения ПВО ближней зоны и защиты передовых баз от ракетно-артиллерийских обстрелов.Штаб 108-й бригады ПВО размещён на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. К ней же приписаны два зенитных ракетных дивизиона. Ещё один ЗРДн 108-й ЗРБр приписан к Форт-Кэмпбелл, штат Теннеси.35-я бригада ПВО входит в состав 8-й армии, дислоцированной на территории Республики Корея. Зенитные батареи «Пэтриот» трёх дивизионов развернуты на военных базах Осан, Кэмп-Кэрролл и Сувон.Подразделения 38-й бригады ПВО обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону критически важных американских объектов на Тихоокеанском театре военных действий.С 2018 года штаб бригады базируется на военной базе Сагами, в 40 км к юго-западу от Токио. Американские ЗРК «Пэтриот» на территории Японии несут боевое дежурство на острове Окинава в окрестностях авиабазы Кадена и в префектуре Киото, неподалёку от города Кьётанго.В прошлом ЗРК «Пэтриот» для защиты воинского контингента США и стратегически важных объектов разворачивались в Катаре и в Саудовской Аравии. Однако в настоящее время все противовоздушные комплексы, принадлежащие американской армии, с территории этих стран выведены.С самого начала было ясно, что ЗРК «Пэтриот» даже после внедрения новых противоракет не сможет противостоять баллистическим ракетам средней дальности, и перед компанией Lockheed Missiles & Space Co была поставлена задача создания противоракетный мобильный комплекс, способный поражать баллистические ракеты с дальностью полета до 3 500 км. Ключевыми субподрядчиками стали компании: Raytheon, Boeing, Aerojet Rocketdyne, Honeywell, BAE Systems, Oshkosh Defense и Milton CAT.В апреле 1995 года, ещё до выхода США из договора по ПРО, на полигоне Уайт-Сендз в штате Нью-Мексико начались испытания нового противоракетного комплекса, получившего обозначение THAAD (Terminal High Altitude Area Defense –противоракетный подвижный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности).Первый успешный перехват состоялся 10 июня 1999 года. Начиная с 2007 года испытания проводились на Тихоокеанском полигоне Баркинг Сэндс. Пусковые установки системы «ТХААД» размещались на острове Кауаи, входящем в Гавайский архипелаг.На данный момент известно о 39 испытательных пусках, 31 из которых были признаны успешными. Четырнадцать из них были стрельбами, в ходе которых отрабатывался перехват учебной цели в условиях, приближенных к боевым. Из этих четырнадцати пусков, предпринятых с ноября 2006 по октябрь 2012 года, одиннадцать были успешными, остальные четыре не удались из-за отказа ракет-мишеней Hera.Мишени «Гeрa» изготавливались компанией Coleman Aerospace с использованием второй и третьей ступеней МБР Minuteman II и аппаратуры наведения БРСД Pershing II.Для перехвата используются твердотопливные противоракеты со стартовой массой около 900 кг, стартующие при помощи отделяемого твердотопливного ускорителя. Длина – 6,17 м. Диаметр корпуса – 0,67 м. Максимальная скорость полёта – до 2 800 м/с. Заявлено, что ракета-перехватчик комплекса «ТХААД» на встречном курсе способна бороться с баллистическими целями, летящими со скоростью до 4,8 км/с. Дальность стрельбы – до 200 км. Перехват происходит в диапазоне высот от 40 до 150 км.Противоракета оснащена неохлаждаемой ИК ГСН и инерционно-радиокомандной системой управления, используемой на начальном участке полёта. Так же как и в других американских противоракетных комплексах, цель уничтожается прямым кинетическим ударом.Ключевым элементом противоракетной системы является мобильная надгоризонтная РЛС AN/TPY-2, работающая в частотном диапазоне 8,55–10 ГГц с импульсной мощностью около 1,5 Мвт.Эта станция разработана компанией Raytheon. РЛС состоит из широкополосной активной антенны с фазированной решеткой общей площадью 9,2 м2, установленной на прицепе. Антенна содержит 72 приёмо-передающих модуля, состоящих из 25 344 элементов, созданных на основе нитрида галлия. Направление и форма диаграммы направленности антенны обрабатываются цифровым процессором формирования луча.РЛС AN/TPY-2 просматривает пространство в горизонтальном секторе 90° и может использоваться как станция раннего ракетного предупреждения и как радар управления огнём.Данные, полученные от РЛС AN/TPY-2 по спутниковым каналам аппаратуры JTAGS, в реальном режиме времени транслируются в вышестоящие штабы и другим подразделениям ПРО и ПВО.Для связи с батарейным командным пунктом системы «ТХААД», который может быть удалён от стартовой позиции на 14 км, используются радиорелейная аппаратура тактических станций JTIDS, работающая в формате Link-16.Развёртывание радиолокаторов AN/TPY-2 началось намного раньше, чем системе «ТХААД» удалось достигнуть оперативной готовности. Это объясняется тем, что мобильные надгоризонтные РЛС можно использовать для контроля ракетоопасных направлений и выдачи целеуказания другим средствам противоракетной обороны.Так, на юго-востоке Турции в 5 км юго-западнее посёлка Дурулова в провинции Малатья с 2011 года функционирует РЛС AN/TPY-2. Эта станция смотрит в сторону Ирана и обслуживается американским контингентом. В прошлом Турция намеревалась получить противоракетные системы американского производства Patriot PAC-3 MSE и THAAD. Однако в силу известных событий этого не произошло.Первый контракт на поставку серийных противоракетных систем в американскую армию был заключён в 2006 году. В мае 2008 года на военной базе Форт-Блисс сформировали первую батарею «ТХААД», вошедшую в состав 4-го дивизиона противоракетной обороны 11-й бригады ПВО.Первоначально в составе батареи было три пусковые установки на шасси M1120 HEMTT, 24 перехватчика THAAD, батарейный командный пункт и РЛС AN/TPY-2.В октябре 2009 года Армия США и Агентство противоракетной обороны сформировали вторую батарею «ТХААД» в Форт-Блисс.В августе 2012 года компания Lockheed получила контракт стоимостью $150 млн на производство пусковых установок, а также оборудования для управления огнем и связи. Контракт включал 12 пусковых установок, два блока управления огнем, аппаратуру связи, а также вспомогательное оборудование.Таким образом, в распоряжении американских военных с учётом системы, участвовавшей в испытаниях, может иметься не менее 5 батарей THAAD. Количество РЛС AN/TPY-2 в американской армии оценивается в восемь единиц.В июне 2009 года на острове Кауаи приступила к несению опытного боевого дежурства противоракетная батарея, ранее задействованная в испытательных стрельбах. Параллельно на Гавайи перебросили плавучую РЛС СПРН SBX-1.В апреле 2013 года американское военное ведомство объявило, что батарея «Альфа» 4-го дивизиона ПВО, известная также как «А-4», будет переброшена на Гуам для защиты от возможной атаки северокорейских БРСД.В марте 2014 года противоракетная батарея «Альфа» 2-го дивизиона («A-2») сменила батарею «A-4» и приняла на себя миссию по обороне Гуама. Впоследствии на Гуаме на ротационной основе несли боевое дежурство все строевые батареи системы «ТХААД».В ноябре 2015 года система «ТХААД» участвовала в крупных противоракетных учениях, проводимых в окрестностях острова Уэйк. В ходе учений были успешно перехвачены две баллистические ракеты, сброшенные с борта военно-транспортного самолёта С-17А на парашюте, включение двигателей которых произошло уже в воздухе.Летом 2017 года батарею «А-2» из состава 11-й бригады ПВО на фоне информации о предстоящих испытаниях северокорейских баллистических ракет перебросили на остров Кадьяк, расположенный у западного побережья Аляски. Сообщается, что 28 июля 2017 года операторы РЛС AN/TPY-2 осуществляли сопровождение МБР, запущенной с территории КНДР.В середине 2016 года было объявлено об американо-корейском соглашении по размещению на территории Республики Корея одной батареи «ТХААД».В сентябре 2017 года батарея «А-2» была размещена в 10 км к западу от города Куми уезда Сочжу провинции Северная Кенсан, что примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула.В 600 м южнее стартовой позиции развернуты батарейный командный пункт и РЛС AN/TPY-2.На спутниковых снимках позиции американского противоракетного комплекса видно, что она слабо подготовлена в инженерном отношении и возводилась в спешке.В марте 2019 года батарея «В-2» 2-го дивизиона 11-й зенитной бригады была переброшена на израильскую авиабазу Неватим во время совместных американо-израильских учений. Радиолокатор AN/TPY-2, являющийся частью системы THAAD, развернут в Израиле на горе Керен в пустыне Негев с 2008 года.В декабре 2011 года Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о покупке двух батарей системы «ТХААД» за $3,48 млрд. Обучение расчётов началось в 2015 году на базе Форт-Блисс.17 января 2022 года состоялся первый успешный перехват баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами по авиабазе Эд-Дафра, расположенной неподалёку от Абу-Даби.В 2019 году во время модернизации стационарной системы ПРО Aegis Ashore, расположенной на авиабазе Девеселу в южной части Румынии, здесь разворачивалась мобильная противоракетная батарея «B-62» 62-го дивизиона ПВО.В октябре 2017 года подписано соглашение о поставке Саудовской Аравии семи батарей THAAD на сумму $15 млрд. Каждой батарее придаётся РЛС AN/TPY-2 и две мобильные тактические станции JTIDS. Также предусмотрена поставка 14 запасных пусковых установок, 360 ракет-перехватчиков и двух дополнительных мобильных тактических станций. В сумму сделки не входит обучение расчётов и услуги технических специалистов.В настоящее время в американских вооруженных силах имеется ограниченное количество противоракетных комплексов THAAD, что связано с их очень высокой ценой. Так, стоимость только одной РЛС AN/TPY-2 – около $500 млн.Сейчас американские противоракетные подразделения, собранные в ограниченном по площади районе, способны прикрыть относительно небольшой ТВД или отдельные объекты в зоне своей ответственности.Например, пять батарей «ТХААД» совместно с другими имеющимися зенитными ракетными системами достаточно эффективно смогут защитить от иранских ракет территорию Израиля при условии, что БРСД будут стартовать не одновременно.Обращает на себя внимание не слишком высокая мобильность батарейного комплекта системы «ТХААД». Так, при доставке тяжелыми военно-транспортными самолётами, с момента выгрузки до полного достижения боевой готовности, с учётом времени совершения марша протяженностью до 100 км до места развёртывания, проходит около суток.Кроме того, система ПРО «ТХААД» имеет ограниченную зону действия, что связано с особенностями РЛС AN/TPY-2. Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, обнаружение и обстрел целей возможен в горизонтальном секторе 90°. Таким образом, при растянутом фронте требуется использовать несколько огневых позиций, которые будут перекрывать мёртвые зоны.Тем не менее американские эксперты заявляют, что тактическая двухуровневая противоракетная система, построенная на основе Patriot PAC-3 MSE и THAAD, развёрнутая на ТВД, способна перехватывать тактические, оперативно-тактические и ракеты средней дальности с вероятностью 0,96.В то же время специалисты обращают внимание, что для своевременного и надёжного оповещения о ракетном нападении, помимо штатных РЛС AN/TPY-2, потребуется задействовать весь спектр имеющихся средств: стационарные радары семейства SSPARS, плавучую РЛС СПРН SBX-1, спутники системы SBIRS и самолёты ДРЛО.