В Донецке опубликовали видео нейтрализации группы украинских диверсантов

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, ВСУ продолжают обстрелы не только позиций НМ ДНР, но и наносят удары по гражданской инфраструктуре. Одновременно в Донецке работают украинские диверсионные группы.Украинские диверсанты пытаются добиться паники в городе, проводя террористические акты на жизненноважных объектах города. С начала эскалации в ДНР зафиксировали пять диверсий, одна из которых была проведена националистами из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.Однако донецкие силовики тоже не сидят сложа руки и с успехом нейтрализуют украинские ДРГ, проникшие на территорию республики, а также их местных помощников, завербованных спецслужбами Киева. Донецкий телеканал "Оплот.ТВ" опубликовав на You-Tube-канале видео операции по ликвидации группы украинских диверсантов, проведенной силовиками из МГБ ДНР.Как говорится в описании к видео, операция была проведена в Донецке, диверсанты оказали сопротивление, ранения получили два сотрудника Министерства государственной безопасности ДНР.Управление НМ ДНР выпустило сообщение, в котором призвало жителей республики проявлять бдительность на фоне складывающейся ситуации, предупредив, что киевские спецслужбы готовят серию диверсий на важных гражданских и военных объектах республики.Между тем эвакуация жителей республики на территорию России продолжается, в первую очередь вывозят женщин, детей и людей пожилого возраста. В Донецке и Луганске не исключают начала наступления ВСУ в ближайшее время.