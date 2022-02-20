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В Донецке опубликовали видео нейтрализации группы украинских диверсантов

75

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, ВСУ продолжают обстрелы не только позиций НМ ДНР, но и наносят удары по гражданской инфраструктуре. Одновременно в Донецке работают украинские диверсионные группы.


Украинские диверсанты пытаются добиться паники в городе, проводя террористические акты на жизненноважных объектах города. С начала эскалации в ДНР зафиксировали пять диверсий, одна из которых была проведена националистами из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.

Однако донецкие силовики тоже не сидят сложа руки и с успехом нейтрализуют украинские ДРГ, проникшие на территорию республики, а также их местных помощников, завербованных спецслужбами Киева. Донецкий телеканал "Оплот.ТВ" опубликовав на You-Tube-канале видео операции по ликвидации группы украинских диверсантов, проведенной силовиками из МГБ ДНР.


Как говорится в описании к видео, операция была проведена в Донецке, диверсанты оказали сопротивление, ранения получили два сотрудника Министерства государственной безопасности ДНР.

Управление НМ ДНР выпустило сообщение, в котором призвало жителей республики проявлять бдительность на фоне складывающейся ситуации, предупредив, что киевские спецслужбы готовят серию диверсий на важных гражданских и военных объектах республики.

Между тем эвакуация жителей республики на территорию России продолжается, в первую очередь вывозят женщин, детей и людей пожилого возраста. В Донецке и Луганске не исключают начала наступления ВСУ в ближайшее время.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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75 комментариев
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  1. Александр Секлицкий
    Александр Секлицкий Сегодня, 12:51
    +13
    Что живого хоть одного взяли это хорошо
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 13:20
      +5
      Цитата: Александр Секлицкий
      Что живого хоть одного взяли это хорошо

      А больше нездохликов зачем брать. Одного достаточно.
  2. 210окв
    210окв Сегодня, 12:52
    +18
    Я думаю что там этих утырков полно. Причём надо чистить на всех уровнях во всех ведомства.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:22
      -3
      Белоруссия и Россия решили продолжить проверку сил быстрого реагирования из за осложнения обстановки на Украине.Как сейчас на украине и западе рванёт,ложись ,говномётчики готовятся испортить воздух.И что жти западные заявления с утра.Один абзац и всё.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:53
    +33
    Без помощи извне Донбасс задавят. Нужны и техника, и боеприпасы, и "люди ,похожие на спецназовцев ",дабы помочь в ликвидации и бандгрупп, и всушников, методом точного но массового их отстрела .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:55
      +8
      никто не рискнет им помочь кроме России.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:53
    +2
    Что это за "зброя" бул-пап формата у бойца на фото? Причем магазин похоже от калашникова.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:05
      +11
      Цитата: Nexcom
      Что это за "зброя" бул-пап формата у бойца на фото

      Да у них там сейчас, как в Греции, есть всё, каждой твари по паре...
      Ну, а в данном случае это израильская "гвинтивка" "Тавор-21"

      Выпуск которой наладили на Украине под наименованием "Форт"
      ФОРТ-221- автоматическая винтовка, ФОРТ-223 - укороченный автомат TAR C21 «Commando» ,со стволом длиной 360 мм, субкомпактный автомат (фактически - пистолет-пулемет или PDW калибра 5.56мм) TAR M21 «Micro-Tavor» со стволом всего 330 мм, ФОРТ-222 - снайперская винтовка с оптическим прицелом и сошками STAR-21 «Sniper Tavor»и ФОРТ-224 - вариант Micro-Tavor также может переделываться под пистолетный патрон 9х19мм путем замены ствола, затворной группы и установки специального адаптера в приемник для магазинов.
      Все оно поступает на оснащение подразделений и частей Национальной Гвардии Украины
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 13:16
        -2
        Цитата: svp67
        это израильская "гвинтивка" "Тавор-21"

        А как же без гешефта на крови ! Цэ ж евреи !
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 13:48
          +5
          Цитата: 30 вис
          А как же без гешефта на крови ! Цэ ж евреи !

          И откуда же во всем мире Калашниковы? Тоже евреи? lol
          1. LiSiCyn
            LiSiCyn Сегодня, 13:58
            +2
            Цитата: Krasnodar
            Тоже евреи?

            100%.
            Если в кране нет воды... Ты же знаешь, Альберт!
            Привет hi
            Ночная спецоперация МГБ. Судя по тому, что осталось на месте в доме скрывалось минимум два стрелка, использовали 5.45, бодались вяло. Дом недостроенный, на окраине. По обстановке группа скрывалась там не долго.
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 14:31
              0
              Привет, Стас! hi
              Не нравится мне вся эта обстановка…украинцы попрут на Донбасс, => отхватят => новые санкции => рубль ещё глубже своей нынешней локации => покупательная способность населения ещё ниже. Безрадостно.
          2. 30 вис
            30 вис Сегодня, 14:09
            +2
            А то ! Вы же сами и ответили ! Торговля это ваше всё !
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 14:39
              +2
              Цитата: 30 вис
              А то ! Вы же сами и ответили ! Торговля это ваше всё !

              Торговля оружием на 2021-й:
              1-е место - США
              Последующие места в первой десятке в порядке убывания объемов экспорта вооружений по итогам 2021 года занимают Россия (12,1% от общемирового объема экспорта ПВН), Франция (11,89%), Италия (7,0%), Китай (4,44%), Германия (4,0%), Испания (3,63%), Израиль (3,0%), Австралия (1,88%) и Турция (1,83).
              Россия - 2-е место hi
              Ссылочка - https://armstrade.org/includes/periodics/news/2022/0114/114066068/detail.shtml
              Экспорт вообще:
              Первая пятерка;
              Китай, США, Германия, Япония, Франция.
              Россия - 14 место. hi
              Ссылочка: https://nonews.co/directory/lists/countries/exports-goods-services
              А теперь давайте продолжим разговор про бизнес на крови laughing
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:02
          +2
          Цитата: 30 вис
          А как же без гешефта на крови ! Цэ ж евреи !

          Холоост отдельно, гешефт отдельно, как котлеты и мухи.
          1. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 14:41
            +1
            Цитата: tihonmarine
            Холоост отдельно, гешефт отдельно, как котлеты

            Российский патриотизм - отдельно, жизнь в стране НАТО Эстонии - отдельно hi
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:20
        +2
        а под калашниковские калибры есть? чет мне так кажется или нет - но магазин на фото в статье явно имеет бОльший загиб чем на том фото что Вы привели. похоже это 5.45х39.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 13:27
          +2
          Цитата: Nexcom
          чет мне так кажется или нет - но магазин то явно имеет бОльший загиб чем на том фото что Вы привели.

          Трудно сказать, "оружейная солянка" у них сейчас еще та
        2. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 13:34
          +2
          Цитата: Nexcom
          но магазин на фото в статье явно имеет бОльший загиб чем на том фото что Вы привели. похоже это 5.45х39.

          На фото 5,56*45. Он по традиции прямее.
      3. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 14:15
        +4
        Ну, а в данном случае это израильская "гвинтивка" "Тавор-21"
        вообще-то модификация Калаша булл-пап ("Вепр" или как его там)
        Переводчик огня палится, магазин явно Калашовский по 5,45х39

        Вот он -
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:35
          0
          Я о том и писал с самого начала, что это 5.45х39. Только здесь на нижнем фото приведенном Вами банана-маг под 7.62х39
          1. Region-25.rus
            Region-25.rus Сегодня, 14:37
            +1
            Только здесь на фото банана-маг под 7.62х39
            я в курсе и..... ? Это отменяет тот факт что у бойца не "Форт" а "Малюк"? Кто украм мешает сделать модификацию под 7,62х39?
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 14:39
              0
              Да мне без разницы чего там украинцы делают или не делают. Меня интересовало что за машинка с калашниковским магазином на 5.45х39
              И, кстати не я утверждал что это Форт.
              1. Region-25.rus
                Region-25.rus Сегодня, 14:40
                0
                Меня интересовало что за машинка с калашниковским магазином на 5.45х39
                Надеюсь удовлетворены? )))
                1. Nexcom
                  Nexcom Сегодня, 14:42
                  0
                  Угу. Практически полностью.
      4. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 14:59
        0
        Отнють сказал граф и грубо стуча запонками .......
        Внимательно сравните фото автомата на снимке в статье и ваше фото. И рядом не лежало. Похоже и только.
        Это автомат Вепрь. Переделка Ак-74
        Калибр: 5.45×39 мм
        Тип автоматики: газоотводный, запирание поворотом затвора
        Длина: 702 мм
        Длина ствола: 415 мм
        Вес: 3.45 кг
        Темп стрельбы: 600-650 выстрелов в минуту
        Магазин: 30 патронов



        Автомат Вепр (Вепрь) был впервые представлен в 2003 году как новейшая разработка Украинского Научно-технического центра точного машиностроения. Вепр позиционируется как замена состоящим навооружении ВС Украины автоматам Калашникова АКМ и АК-74, оставшимся еще со времен СССР. Кроме того,создателями автомат Вепр позиционируется как "значительно превосходящий АК-74 по всем параметрам", во что вериться с трудом. По сути, Вепр является банальной переделкой АК-74 в компоновку буллпап, выполненной с минимальными затратами сил, и не отличается принципиально от таких предшественников,как ОЦ-14 Гроза (Россия), Valmet M82 (Финляндия), Тип 86 (КНР) или CR-21 (ЮАР). Стоит заметить, что ни один из перечисленных предшественников Вепра сколько-нибудь существенной популярности не получил.

        Автомат Вепр полностью унаследовал ствольную коробку и ствол автомата АК-74 со всеми механизмами. Затыльник приклада крепиться непосредственно к ствольной коробке, к крышке ствольной коробки крепится пластиковый упор для щеки. Рукоятка заряжания перенесена вперед, на левую сторону цевья. Предохранитель — переводчик режимов огня остался на прежнем месте, и в результате оказался далеко позади относительно пистолетной рукоятки управления огнем. Автомат оснащен открытыми регулируемыми прицельными приспособлениями, а также стандартной боковой планкой для крепления дневных и ночных прицелов. Предполагается что Вепр будет штатно комплектоваться коллиматорным прицелом (типа "красная точка", увеличение 1Х) украинской разработки. В пресс-релизах этот прицел называют "лучшим в мире", но это заявление мы также оставим на совести украинских рекламщиков.

        Последний вариант автомата Вепр, показанный в середине 2004 года, оснащен подствольным гранатометом калибра 40мм.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 13:25
      +6
      Цитата: Nexcom
      Что это за "зброя" бул-пап формата у бойца на фото? Причем магазин похоже от калашникова.

      Это украинский Малюк, а не Тавор-21.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:28
        +3
        да, похоже Вы правы, больше похож на Малюк (поковырялся в инете и посмотрел его фото)
  5. GREG68
    GREG68 Сегодня, 12:56
    +16
    Господи....образумь людей. Пошли мир на землю Донбасса.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:20
      +1
      Цитата: GREG68
      Господи....образумь людей. Пошли мир на землю Донбасса.

      Людей можно образумить, а некромантов нельзя.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:57
    +5
    У майданутых мозх есть.100500 российских войск вокруг Украины стоит,а они попёрли.Запад ясно сказал ,что он готов умирать только за себя родного и то только если они будут уверены в победе на 146%.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 13:02
      +5
      Это же киборги. Им ничего не страшно и им ничего не будет. Ну, не боятся Вы сами знаете, кто...
      1. Каяла
        Каяла Сегодня, 13:12
        +7
        Если бы и правда не боялись, уже резвились бы по полной, причём давно, а на самом деле боятся и даже очень, помнят шкуры котлы из которых еле ноги уносили.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:12
        +7
        Киборг - гробик,а вот из гробика - киборг не получится никогда.Для майданутых однодневных десантников на ВО.Ресурс майданутых киборгов с каждым днём становится всё меньше,призывной возраст ломится заграницу всеми способами.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 13:19
          +2
          У меня ресурс "майданутых киборгов"....???!!! laughing Вы преуаеличиваете мои возможности и средства.. request Да и нет желания иметь армию из киборгов-гробиков.. hi
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:27
            +2
            Извиняюсь,при слове киборг,вижу только лысую голову с "селёдкой",ну ни как не Ван Дама. hi
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 13:27
          +2
          Да, ещё. Надо съездить на соседний кубанский хутор-Новопавловку. Там этнических х х л о в много. Спрошу, как у них насчёт "киборгов". Много узнаю нового о себе.. wink
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:31
            +1
            drinks Тооько не спрашивайте про мозг; он гладкий ,как у Никитки голова или с одной извилиной.Тогда вариантов у нас нет.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:36
        +1
        Цитата: 210окв
        Это же киборги.

        Нежить, зомби - им тоже ничего не страшно.
        У Геродота, жившего за 500 лет до Новой Эры имеется сказание о племени блемиев :​‌‌​‌‌​ ​‌​‌‌‌‌ ​​​‌​‌ ​​‌‌​‌ ​​‌‌‌‌ ​​‌‌‌‌ ​​‌‌‌​ ​​​‌​‌ ​​‌​​​ ​​‌‌​‌‌ ​​‌‌‌‌ ​​​‌​‌ ​​​‌‌‌ ​​‌​‌‌ ​​‌‌​‌​ ​​‌​‌‌ ​​​‌​‌ ​​‌‌‌‌​ ​​​‌‌‌ ​​‌‌‌‌ ​​​‌​‌ ​​‌‌‌​​ ​​​‌‌‌ ​​‌‌‌​ ​​‌‌​​‌ ​​​‌​‌ ​​‌‌‌‌​ ​​‌‌​‌​ ​​‌‌‌​ ​​​‌​‌ ​​‌‌‌​ ​​‌​‌‌ ​​‌‌​‌ ​​​‌‌​ ​​​‌​‌ ​​‌​‌​ ​​‌​‌‌ ​​‌‌​​ ​​‌‌​‌ ​‌​​‌‌ ​‌​‌​‌​ ​‌‌​‌‌​ ​‌‌‌​‌‌ ​​‌‌‌‌

        "Там обитают огромные змеи, львы, слоны, медведи, ядовитые гадюки, рогатые ослы, люди-песьеглавцы и совсем безголовые..."​‌‌​‌‌​ ​‌​‌‌‌‌ ​​​‌​‌ ​​‌‌​‌ ​​‌‌‌‌ ​​‌‌‌‌ ​​‌‌‌​ ​​​‌​‌ ​​‌​​​ ​​‌‌​‌‌ ​​‌‌‌‌ ​​​‌​‌ ​​​‌‌‌ ​​‌​‌‌ ​​‌‌​‌​ ​​‌​‌‌ ​​​‌​‌ ​​‌‌‌‌​ ​​​‌‌‌ ​​‌‌‌‌ ​​​‌​‌ ​​‌‌‌​​ ​​​‌‌‌ ​​‌‌‌​ ​​‌‌​​‌ ​​​‌​‌ ​​‌‌‌‌​ ​​‌‌​‌​ ​​‌‌‌​ ​​​‌​‌ ​​‌‌‌​ ​​‌​‌‌ ​​‌‌​‌ ​​​‌‌​ ​​​‌​‌ ​​‌​‌​ ​​‌​‌‌ ​​‌‌​​ ​​‌‌​‌ ​‌​​‌‌ ​‌​‌​‌​ ​‌‌​‌‌​ ​‌‌‌​‌‌ ​​‌‌‌‌

        Геродот (IV.191) (84: c.298) ​‌‌​‌‌​ ​‌​‌‌‌‌ ​​​‌​‌ ​‌‌‌​‌‌ ​​
        ‌‌‌‌
  7. котпит
    котпит Сегодня, 12:58
    +11
    Хорошо сработали smile Бандерлог повизгивает на жалость давит, теперь надо с него хорошенько спросить.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:08
      +10
      С такими отморозками надо жёстко " спрашивать". Их там наверное, как вшей- по всему Донецку.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 13:04
    +4
    Ну, а то что на территории ЛДНР есть различные ДРГ, конечно не сомневаюсь, как и в том, что они есть и на противоположной территории.Странно все. Во первых, газ должен был быть уже отключен... а то ж обороняющиеся могли и дом газом наполнить. И первый раз вижу, что бы так газовую трубу тушили...
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 14:00
      +1
      Во первых, газ должен был быть уже отключен... а то ж обороняющиеся могли и дом газом наполнить. И первый раз вижу, что бы так газовую трубу тушили...

      Газ могли прикрутить, но давление в трубе осталось.
      Ну а тушили... так, - поливали-охлаждали. Тут факел сбивать надо... или просто подождать...
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: svp67
      И первый раз вижу, что бы так газовую трубу тушили...

      А по другому никак. Газ в магистрали отключили и пока его остатки выгорали из трубы, её поливали, что бы пламя на дома не перекинулось.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: Ныробский
        что бы пламя на дома не перекинулось.

        А не проще было бы дом полить?
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 14:17
          +2
          Цитата: svp67
          Цитата: Ныробский
          что бы пламя на дома не перекинулось.

          А не проще было бы дом полить?

          Они спецы, им виднее request
          В итоге, источник открытого горения ликвидирован, дома не сгорели, задачу выполнили yes
    3. grindz
      grindz Сегодня, 14:13
      +1
      Укротеррористы совершали и еще совершат теракты на территории ДНР и ЛНР, а вот на территории Украины какие теракты совершали ДРГ ДНР и ЛНР? Что то не слышал и даже украинцы вроде бы ничего про такое не говорили.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:27
        +1
        Цитата: grindz
        Что то не слышал и даже украинцы вроде бы ничего про такое не говорили.

        Ну как сказать...

        Киев...27.06.2017 года, все что осталось от авто полковника Шаповала,

        сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны, в то время главного спеца по диверсиям...
        Мариуполь...31 марта 2017
        Это все , что осталось от авто полковника СБУ Александра Хараберюша, начальника контрразведки сектора

        Говорят был еще тот садист
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:04
    -9
    Кто мешает МГБ ДНР провести теракты в Киеве? Например в районе богатых вил и особняков.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:39
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      Например в районе богатых вил и особняков.

      Видите как вам "владельцы особняков" минусов навтыкали. wassat Их то за шо??? Они же не на фронте, они же не взрывали!!!
      Гы))) Да и мне тоже tongue
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:09
        +1
        Вижу.) Пусть минусуют.
    2. Berg Berg
      Berg Berg Сегодня, 13:56
      +3
      ЛДНР теракты не проводит , а вот чистки среди бандерофашистов давно пора начинать .
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 14:16
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Кто мешает МГБ ДНР провести теракты в Киеве?

      И подтвердить, что они являются террористическими организациями? Нет, время не пришло для ответных диверсий. Они проводятся очень точечно. Когда украинская войсковая разведка сильно оборзела, то, чисто случайно, себя, в собственном авто, подорвал главный их военный диверсант, тогда намек поняли и чуть притихли...
  10. cniza
    cniza Сегодня, 13:07
    +5
    В Донецке и Луганске не исключают начала наступления ВСУ в ближайшее время.


    Похоже ждут окончания олимпиады ...
  11. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 13:21
    +2
    Молодцы! Ребятам дальнейших успехов, раненым, выздоровления и возвращения в строй.
  12. Dan9515
    Dan9515 Сегодня, 13:26
    -10
    Так себе спектакль. Могли бы эффектнее снять
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:43
      +3
      Открываешь "Сталкера" и наслаждаешься эффектами!!! Ну или в ДРГ попросись, лично насладишься когда по ляжкам потечёт.
  13. ERsytype
    ERsytype Сегодня, 13:32
    -3
    На видео видно только какого-то барыгу в тельняшке, который со странным акцентом верещит "памагите". И это такие дрг украинские? Действительно, они могут нагнать страху, что даже бтр пригнали.
    Больше похоже на каких-то бандюков, нежели на организованную группу дрг.
    Или это их база в середине Донецка?
    Мутно.
    1. grindz
      grindz Сегодня, 14:15
      -1
      А в чем ему быть если это инфильтрованная группа была, а не ВСУ разведка. Он что должен быть в полной полевой укро форме со знаками различия и с военным билетом ВСУ или СБУ?
  14. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 13:42
    +1
    Вот это правильно, мочить бандерлогов.
  15. Dainis
    Dainis Сегодня, 13:49
    -9
    Терзают смутные сомнения no Крови нету. ток окно вибели request
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:59
      +1
      Шо, расконсервировали аккаунт, болезный? laughing
      1. grindz
        grindz Сегодня, 14:16
        0
        Да не это наилепейшие браття укрофашистов - представители балтийских вымиратов проснулись.
  16. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 13:53
    +2
    Террористов ВСУ и бандерофашистов , отправили к сошкУ билому в компанию , а выживший щас как запоёт по соловьиному !
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 15:00
      0
      Berg Berg! А вот то что он запоёт, надо показать на заседании ООН. А если будут утверждать, что это фейк, потребовать доказательства, что данное видио - фейк.
  17. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 14:02
    +8
    В интернете полно роликов, как наш СОБР работает в Чечне по банд.группам и если сравнивать, то здесь выглядит реально наиграно.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 14:46
      +1
      Смелые ребята. Террористы ведут ожесточенное сопротивление, а они стоят метрах в 15-20 в полный рост и неподвижно, как заговоренные. А из гранатомета стреляют еще ближе- с 10-15 метров стоя в полный рост, открыто на середине дороги. Непонятно, зачем было бронетехнику задействовать, если с того же места в полный рост открыто можно вести огонь.
      Накладка с текстом получилась - голос за кадром говорит о том, что беспорядочным огнем обороняющиеся перебили газопровод- а они перед этим и не стреляли то, даже одиночными. Не говоря уж о том, что диктор за кадром сыплет информацией, а ничего в кадре это не подтверждает.
      Лицо пойманного диверсанта показали только размазанным- вдруг кто узнает.
      По мне так честно сказали бы, что видео постановочное по причине опасности реальных съемок, или что это учения были- лучше выглядело бы, это все равно бросается в глаза...
      hi
  18. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 14:07
    0
    Зеля вовремя вырубил оппозиционные каналы. Иначе, увидев, какая мощь стоит в готовности с той стороны границы, мало кто полез бы в ДНР-ЛНР, да ещё как диверсанты-самоубийцы. Ибо славы им не снискать, а вот в розыск после Победы дончан - 100%.
  19. sen
    sen Сегодня, 14:10
    +1
    В Донецке опубликовали видео нейтрализации группы украинских диверсантов

    Идет подготовка к войне, Байден же обещал войну.
  20. viktor.
    viktor. Сегодня, 14:26
    +1
    По одному и нужно брать,правильно!
  21. flint
    flint Сегодня, 14:45
    0
    Правильно, одного брать живим, всех остальных на утилизацию - нечего нацикам воздух коптить
  22. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 14:47
    0
    Вовремя сработали..ТМ-ки в хате не зря лежали.
  23. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 14:54
    0
    Повесить на центральной площади за ноги вниз башкой !
  24. Bradley
    Bradley Сегодня, 14:56
    -1
    Ну что ж, пропагандисты хотя бы на своих ошибках учатся. Не сказано про дату, чтобы опять не вышло, что видео склеили за несколько суток до нападения. laughing
    А видео штурма - мое почтение, Голливуд отдыхает. Для примера посмотрите любой другой штурм, который не выглядит как боевик.
    Очередной фейк.

    Это как с взорванным УАЗ'иком, который якобы украинцы подорвали. Ток глава НМДНР катается на УАЗ Патриот.
    Жалко, наверное, Патриот взрывать было. )

    Или как с обстрелом детского сада в Новай Кондрашовке, которую контролит Киев.
    Тот самый обстрел, когда стены пробивает снаряд, а стекла стоят на месте.)
  25. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:01
    0
    Теоритически за столько лет жизни с таким соседом, там должен каждый метр границы просматриватся круглосуточно. Как дрг проходят тогда и где оружие берут если из бл и рф приезжают?