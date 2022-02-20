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Пресса Индонезии: Истребитель Rafale приобретается вместе с технологиями в отличие от предложения по Су-35

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В Индонезии после отказа от покупки российских истребителей Су-35 ведутся споры вокруг решения приобрести вместо них французские самолёты Rafale. При этом указывается на ряд преимуществ сделки с Парижем.


Минобороны страны уже подписало контракт на приобретение 6 машин Rafale поколения 4.5 при планах получить всего 42 единицы общей стоимостью $ 6,5 млрд.

Производитель Rafale готов передать Индонезии технологии, что не предусмотрено при покупке новейших самолетов F-16 в США и Су-35 в России

- указывается в местном издании Tempo.co.

При этом Джакарта получит производственные компетенции только в случае отгрузки всех 42 самолётов.

Компания Dassault поставила условие, что передача технологий может быть осуществлена, если Минобороны закупит ещё 3 эскадрильи

- поясняется в прессе Индонезии.

В издании отмечается, что если на территории страны будет налажен выпуск французских истребителей, то всего может быть закуплено до ста машин. Подобная схема сотрудничества предлагается и Индии: при приобретении самолётов сверх текущего контракта (100 Rafale вместо заказанных 36) можно будет создать местное производство.



Упрёк в адрес сделки по Су-35 делается не только из-за нежелания Москвы делиться производственными компетенциями, но и по поводу бартерной схемы расчётов. Хотя именно Джакарта была заинтересована в натуральном обмене, настойчиво предлагая в качестве оплаты пальмовое масло и прочую аграрную продукцию.

Так что, просто покупайте товар, передачи технологий не будет. При этом с компанией «Сухой» пришлось идти на многочисленные компромиссы, на бартер

- указывается в издании.

Как отмечается, кроме Rafale, Су-35 и F-16 изучались и другие варианты. Однако оказалось, что Gripen из Швеции – «лёгкий тип истребителя и для Индонезии он не подходит»; Eurofighter Typhoon застопорился в развитии и не предлагается в новых версиях и «уступает уже имеющимся самолётам Су-27 и Су-30».

Не имеет смысла покупать машину более низкого качества

- поясняется в издании.

Насколько окончательным является выбор Индонезии в пользу Rafale, покажет время. Пока что можно исходить из того, что отменённая сделка по Су-35 поначалу тоже выглядела как твёрдый заказ. Тем более нельзя сбрасывать со счетов Соединённые Штаты, которые уже пытаются продать Джакарте F-16V, выдавливая французских конкурентов.
Использованы фотографии:
Сайт компании Dassault Aviation
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74 комментария
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:57
    +15
    Кто-то пудрит мозги. "Передача технологий" имеет смысл только стране, у которой уже есть своя мощная авиапромышленность, способная эти технологии применить.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:13
      +6
      Цитата: Roma-1977
      "Передача технологий" имеет смысл только стране, у которой уже есть своя мощная авиапромышленность, способная эти технологии применить.

      Безусловно, где-то там подвох. Даже думаю подвох прост - название технологии не написано. Это может быть "технология сборки из готовых самолётокомплектов". Вот и все дела. У той же Индонезии нет просто нужных производств внутри страны, а значит это всё придётся покупать (материалы, станки и т.д.) Скажите, ну откуда в Индонезии производство того же титана?
      1. Яро Полк
        Яро Полк Сегодня, 13:48
        +2
        Подвох в том..что индонезийсы недавно предагали России на бартерной основе менять СУшки на пальмовое масло....видать Россия им дала понять...не равносеный бартер...те обиделись)
        ПИСИ
        нахрен им технологии. они что. в состоянии у себя там построить эти самолеты)
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:52
          +1
          Зато у знатаков лягушьчьих лапок ,пальмовое масло пойдёт на ура.
        2. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 13:57
          +1
          Цитата: Яро Полк
          .видать Россия им дала понять...не равносеный бартер...те обиделись

          Опыт научил. Ведь когда-то меняли трактора и танки на такое:


          А на обиженных брёвна возят, пусть их... wassat
      2. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 14:10
        +5
        До того, как прочитал статью был такого же мнения (что у Индонезии нет авиапрома). Оказалось, промбаза у Индонезии имеется.
        Авиационная промышленность Индонезии специализируется главным образом на выпуске транспортных и базовых патрульных самолетов, а также многоцелевых вертолетов. В самой стране авиатехника поставляется во все виды ВС, полиции, министерству лесного хозяйства, а также местным авиатранспортным компаниям. Кроме того, осуществляются экспортные поставки в Таиланд, Францию, США, Ирландию, Турцию, Марокко, Саудовскую Аравию, Чили, Бруней, ОАЭ, Венесуэлу и Республику Корея.
        Ведущее положение в отрасли занимает государственная компания "ПТ Диргантара Индонезии" - PTDI (РТ Dirgantara Indonesia), прежнее ее название - "Индастри песават тербанг нусантара" - IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara). Эта компания, созданная в 1976 году, за короткий срок превратилась из небольшого военного предприятия в достаточно крупный военно-производственный комплекс, в состав которого входят несколько заводов, расположенных в различных городах страны. Основное предприятие, расположенное в г. Бандунг (о. Ява), занимает площадь около 55 га. Коммерческий офис PTDI находится в г. Джакарта.

        Компанией освоен серийный выпуск (главным образом по зарубежным лицензиям) следующих видов авиационной техники: двухдвигательного турбовинтового самолета NC-212-100 и -200, двухдвигательного турбовинтового самолета CN-235, вертолета NBO-105, 19-24-местных многоцелевых вертолетов NAS-332 "Супер Пума" грузоподъемностью 4,5 т, вертолета Белл 412, турбореактивного самолета NMX (совместной разработки с малайзийской компанией "Аэро нимбус эркрафт") и 60-местного турбовинтового самолета N-250 собственной разработки.
        В сентябре 2006 года компания PTDI подписала с МО Индонезии три новых контракта общей стоимостью 13,6 млн долларов США на поставку одного транспортного самолета NC-212-200, а также двух вертолетов - NBO-105 и Белл 412.
        В целом на заводах PTDI производится около 85 % узлов и деталей выпускаемой авиационной техники, основная часть которых изготавливается по иностранным лицензиям, а 15 % продукции, включая двигатели и бортовое оборудование, импортируются.
        По оценке национальных экспертов производственные мощности данной компании по выпуску указанных видов авиатехники в настоящее время рассчитаны на выпуск 24 самолетов NC-212, 11 CN-235, 36 вертолетов NBO-105, 12NAS-332L "Супер Пума" и 14NB-412.
        Специалисты PTDI также освоили производство комплектующих изделий для самолетов F-16A и В, "Хок 100 и 200", Боинг 737 и 767, "Фоккер" F-100, А-300 и 310.
        1. alekc75
          alekc75 Сегодня, 14:42
          0
          ну да и движки сами будут и планер тоже!!! собирать стрекозы из пластика и немного железа ума не надо!! движки для стрекоз они тоже сами делают???
    2. PVV66
      PVV66 Сегодня, 13:45
      0
      Передача технологий, скорее всего будет заключаться в прикручивании пневматиков высокотехнологичным французким гайковертом.
    3. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 14:23
      0
      Руководство Индонезии имеет сейчас весьма бледный вид,так как тратит огромные средства на закупку сомнительных самолетов..поэтому через местные сми и пытаются сделать умное лицо отмазками про "передачу технологий"
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 12:57
    +7
    Истребитель Rafale приобретается вместе с технологиями
    Видно французы хорошо блефуют, если Индонезия верит в передачу технологий.
    1. Tuzik
      Tuzik Сегодня, 12:58
      +2
      Тут скорее подходит слово разводят laughing
      1. gla172
        gla172 Сегодня, 13:08
        +2
        .. А мне кажется что всё равно ф16 в итоге им впарят....
        1. Tuzik
          Tuzik Сегодня, 13:11
          +2
          Очень даже большая вероятность, эти хлопцы знают как торговаться laughing
      2. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 13:10
        +3
        Думаю надо поблагодарить Индонезийское правительство за отказ от наших самолётов. Их дерьма, в виде пальмового масла, будет меньше на наших прилавках. Ну а технологии им никто представлять не будет, это простая французская уловка. Да им и самолётов в количестве 100 шт не нужно, а чтобы ещё и производить? Даже не задаюсь вопросом кем, где и на чём они их будут производить?
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 13:30
          +1
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Их дерьма, в виде пальмового масла, будет меньше на наших прилавках.

          чтобы было меньше дешёвого заменителя в российских продуктах нужно ужесточить требования к их производителям.

          кстати, российская молочка на высоте в сравнении, например, с молдавской
          1. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Сегодня, 13:47
            -1
            Цитата: Наводлом
            Цитата: S.K.Vichyakow
            Их дерьма, в виде пальмового масла, будет меньше на наших прилавках.

            чтобы было меньше дешёвого заменителя в российских продуктах нужно ужесточить требования к их производителям.

            кстати, российская молочка на высоте в сравнении, например, с молдавской

            Насчёт молдавской ничего сказать не могу, не пробовал. Нужно ужесточать требования не к производителям, а покупателямЮ которые как и Запад закупают это масло, но в отличие от нас -качественное, а не самое дешёвое-техническое.
        2. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 13:37
          +1
          Цитата: S.K.Vichyakow
          дерьма, в виде пальмового масла, будет меньше на наших прилавках.

          Это вряд-ли, всё равно купят, но теперь уже за живые деньги.
        3. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 13:59
          +1
          Не будет его меньше) Сколько покупали для своих нужд столько и будут. Тут разница только в том что производители купят у собственника или купили бы у бартерное у государства. На обьемы это не повлияет а вот государство могло еще и заработать на дисконте) Получив при этом чистые и живые деньги которые санкции фиг затронут)
    2. spirit
      spirit Сегодня, 13:09
      +2
      Видно французы хорошо блефуют

      Либо это договоренность с Францией ,лить эту оф версию в СМИ.А что там реально было причиной выбора рафалей мы не узнаем точно.Может банальный откат, а может что пообещали в будущем.Но в любом случае, как Французы договариваются (и не важно как) и продают свои истребители как пирожки, вызывает уважение,есть чему нашим поучиться hi
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:30
      +2
      Странно: если французы, то блефуют, а если украинцы, то объ...бывают! laughing
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:57
    +7
    Да никакие технологии французы за 36 или даже 100 самолётов ни Индии ни тем более Индонезии не передадут, максимум разрешат во французский фюзеляж поставить французское БРЭО и то под присмотром инженеров из Франции.

    Губу пусть Индонезия закатает, за 42 самолёта хотят получить завод по их производству )).

    Прогнулись под США, ну теперь платите в тридорога за аналогичный товар.

    Все эти Рафали и Ф-15 встанут колом без запчастей через несколько лет у Индонезии так же как Ф-16 у Польши.
  4. Pivot
    Pivot Сегодня, 12:59
    -2
    Не надо говорить гоп пока не подпрыгнеш.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:07
      +2
      Цитата: Pivot
      Не надо говорить гоп пока не подпрыгнеш.

      Смысл поговорки — Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
      «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. «Гоп» — поощрительный возглас при прыжке. Смысл: не считай дело сделанным до тех пор, пока не довёл его до конца.
      В грузинской школе.
      Учитель: "Дети! Тарелька и вилька пишется без мягкого знака,
      а сол и фасол с мягким знаком. Запомните это дети, ибо понять этого не
      возможно!!!"
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:18
        +4
        Цитата: ROSS 42
        Запомните это дети, ибо понять этого не
        возможно!!!"

        Дети, что такое хрусть? Хрусть это таска! Но не тот таска который в заборе торчит, а тот таска который хрусть. Но не тот хрусть который в карзина лежит, а тот хрусть который таска.
        Да, русская языка широкА и богатА!!!
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:00
    +1
    Они что - всерьёз примерились сами выпускать Рафали?? Щаз!! Максимум что доверят - шильдик приклеить.. Френчи не настолько тупы, чтобы так рискнуть репутацией.. Я себе представляю, что они там самостоятельно навыпускают.. К тому же - основные технологии, движки, электроника, планер - не отдадут по определению, да и как их передавать-то - вместе с заводами и персоналом что ли? Так что - какой-то гнилой базар.. Для того чтобы выпускать такие сверхсложные аппараты как современный истребитель - одной вожделенной передачи технологий крайне мало.. Надо ещё кучу всего иметь, а это - долгие годы подготовки и огромная куча бабла..
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:01
    -3
    Ну,прсмотрим кто кого обьегорит, ибо передача технологии это ещё и имидж поставщика. А то выйдет как в одной богатой вроде стране, которая решила всё делать у себя, но налепила танков Т90 настолько низкого качества, что военные их мгновенно забраковали...И,по оплате, примит ли Париж пальмовое масло, или потребует живые деньги???
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:20
      -1
      Цитата: Бережливый
      примит ли Париж пальмовое масло, или потребует живые деньги???

      Париж по традиции мигрантами возьмёт (рабами). Ничего не меняется.
  7. Карат
    Карат Сегодня, 13:01
    -2
    Компания Dassault поставила условие, что передача технологий может быть осуществлена, если Минобороны закупит ещё 3 эскадрильи


    Потом отсрочат ещё на три эскадрильи, потом ещё на три и так до бесконечности. Французы жулики.
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:01
    +4
    Ржу нимагу))) кому они это фуфло втирают?))) какая передача технологий?))) кому?))) даже индейцам, у которых хоть какая - то авиапромышленность есть, французы передали - хрен моржовый))) а индонезийцам? передадут технологию сбивания упаковочных ящиков?)))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:06
      +1
      Именно. У индонезов нет квалифицированной производственной прослойки технического плана. Без нее производство невозможно. Даже если предположить что линия будет типа автоматизирована, то все равно - ей кто-то грамотный должен управлять. Проверять автоматику, донастраивать если пошли отклонения и т.п.

      зы да заминуситесь. даже когда оборудование поставляли нам из-за рубежа (университет) - и то, поставщик в первую очередь интересовался кто будет на нем работать, каков их технический уровень в этой области, имеется ли опыт работы со сложной техникой. все не просто так.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 13:06
        -1
        Скажем проще, в этом плане - у них вообще ничего нет, от слова совсем)))
    2. Чарик
      Чарик Сегодня, 13:30
      +1
      Индийцы-не индейцы
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 13:39
        0
        Цитата: Чарик
        Индийцы-не индейцы

        Обои попугаи...

        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 13:46
          0
          Главное, чтобы штаны не треснули)))
        2. Чарик
          Чарик Сегодня, 13:49
          0
          нет,украинецки расположены по разному(у индийцы и индейца),а у вас вообще Пак и Индус
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 13:58
            +2
            Цитата: Чарик
            нет,украинецки расположены по разному

            Это про перья, наверное? Были "xoxлы", наверное? Автоматическая замена блюдет политес laughing

            Цитата: Чарик
            у вас вообще Пак и Индус

            Да я знаю, но на индейцев все же чем-то похожи. Обои.

            Цитата: ТермиНахТер
            Назовите их нанайцами, малайцами

            Боитесь нанайцев, дары приносящих. Малайцев тоже бойтесь. fellow
            1. Чарик
              Чарик Сегодня, 14:02
              +1
              я не понял,я же писал украинецки-которые на голове,ахаха сайт сам поменял слово-на украинец wassat
            2. Чарик
              Чарик Сегодня, 14:04
              +1
              я написал х-о-х-о-л-к-и
              1. Репеллент
                Репеллент Сегодня, 14:07
                +1
                Цитата: Чарик
                я написал х-о-х-о-л-к-и

                Лайфхак: если хоть одну букву написать в английской раскладке, робот слово не тронет.
        3. Комментарий был удален.
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 13:45
        0
        Назовите их нанайцами, малайцами - что меняется?
  9. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 13:12
    +3
    Какие то танцы с бубном: Су-35 отвергли, скорее всего под давлением; французы технологии Rafale передадут только после покупки минимум трех эскадрилий - а передача технологий по официальным заявкам стала причиной отказа от Сухого; и тут еще американцы одобрили продажу F-15го...
    Остался главный вопрос: как оплачивать этот ”банкет”...
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 13:14
      0
      Кто оплачивает не суть важно, платить будет Индонезия и отнюдь не пальмовым маслом и благовонными палочками, а в профите будет "Боинг", который опять впарит свои "иглы", не первой свежести, по цене даже больше чем 5 - ое поколение)))
      1. kytx
        kytx Сегодня, 13:27
        0
        Иглы там самые последние ех. А вот с ценником США жёстко прогнули индонезов.
        Про технологии рафалей вообще смешно.
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 13:32
          0
          Вы в этом 100 % уверены? я не исключаю варианта, что возьмут из наличия ВВС - "накрасят губы" и продадут под видом новых. Кто индонезийцы для матрасников - папуасы, которые вчера слезли с пальмы)))
          1. kytx
            kytx Сегодня, 13:34
            +2
            Уверен. Там шёл разговор именно о ех.
            1. ТермиНахТер
              ТермиНахТер Сегодня, 13:44
              -2
              Что мешает взять летающий борт и доработать его до ЕХ?
              1. kytx
                kytx Сегодня, 13:45
                0
                Ничего кроме цены и технологии
                1. ТермиНахТер
                  ТермиНахТер Сегодня, 13:47
                  0
                  А экономию, акционеры "Боинга" рассуют по карманам.
                  1. kytx
                    kytx Сегодня, 14:27
                    0
                    Ну больше пацаны делают большой бизнес :)
              2. Пиджак в запасе
                Пиджак в запасе Сегодня, 14:31
                +1
                Цитата: ТермиНахТер
                Что мешает взять летающий борт и доработать его до ЕХ?

                Другой планер.
                Другой двигатель.
                Другое БРЭО.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 13:17
    +1
    Производитель Rafale готов передать Индонезии технологии, что не предусмотрено при покупке новейших самолетов F-16 в США и Су-35 в России
    - указывается в местном издании Tempo.co.
    Заплатите Вы так же за те же Су-35, то Россия бы Вам и завод бы сама помогла построить и людей бы обучила
    1. kytx
      kytx Сегодня, 13:36
      0
      Индонезия не та страна которая может себе позволить иметь собственный завод по производству 4++.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:55
        +1
        Цитата: kytx
        Индонезия не та страна которая может себе позволить иметь собственный завод по производству 4++.

        Ну тогда вопрос, а зачем ей технологии "Рафаля"? Все это похоже на большое "надувательство"
        1. kytx
          kytx Сегодня, 14:20
          +1
          Там во первых речь про программное обеспечение. Во вторых это как на восточном базаре.
  11. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 13:19
    +2
    Хотя бы по сторонам посмотрели, у тех же индийцев поинтересовались...
    Проблем Индии добавляет и то, что она никак не может получить технологии авиационного двигателестроения от зарубежных партнёров. Таким партнёром, например, выступает французская группа компаний SAF (Safran). Индия ранее договорилась с Safran о передаче технологий, в том числе в рамках франко-индийского контракта по поставкам для ВВС Индии истребителей Rafale. Но пока Индия продолжает покупать у Франции истребители 4 поколения по цене двух истребителей пятого поколения, SAF делиться своими технологическими секретами не спешит. https://topwar.ru/175855-marshal-vvs-indii-peredacha-francuzskoj-storonoj-tehnologij-po-aviadvigateljam-do-sih-por-ne-osuschestvilas.html
    1. kytx
      kytx Сегодня, 13:41
      +1
      И не будет. Конкуренты никому не нужны. А тут такой рынок на глазах появляется. Счас идёт "битва" за ЮВА а скоро будет за Африку.
  12. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 13:21
    +1
    Прокинут США французов, не в первый раз.
  13. Чарик
    Чарик Сегодня, 13:26
    0
    Eurofighter Typhoon застопорился в развитии и не предлагается в новых версиях и «уступает уже имеющимся самолётам Су-27 и Су-30». good
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:26
    +1
    Пресса Индонезии: Истребитель Rafale приобретается вместе с технологиями в отличие от предложения по Су-35

    Пусть летают на чём хотят. Нам своё до ума довести - и ладно будет:

    =====
    Россия, помнится, тоже Мистрали французам заказала...
    1. kytx
      kytx Сегодня, 13:44
      0
      Если что РФ получила с мистралей то что хотела, по сухому остатку в пролете остались французы.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:46
        +2
        Цитата: kytx
        Если что РФ получила с мистралей

        Я знаю, что получила Россия. Но здесь речь идёт о «честном французском» слове... yes
      2. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 14:27
        0
        Цитата: kytx
        Если что РФ получила с мистралей то что хотела, по сухому остатку в пролете остались французы.

        У французов там вообще всё красиво получилось.
        Нам вернули ровно столько, сколько мы заплатили. Ни штрафов, ни неустойки. Да и на кораблики почти сразу нашёлся другой покупатель.
        А вот Россия по сути выдала им беспроцентный кредит, да плюсом получила дополнительный геморрой и сопутствующие расходы.
        1. kytx
          kytx Сегодня, 14:31
          0
          Да да
          А ещё передали биус вместе с исходным кодом ну и технологию модульного строительства
          Причём код с документами передали буквально за 3 дня до заморозки контракта.
          Странно да?
          1. kytx
            kytx Сегодня, 14:33
            0
            В Мистраль самое ценное это биус. А так это просто железное корыто
  15. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:29
    +2
    Технологии за масло.......сомнительное удовольствие.
  16. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:01
    0
    Наивность или глупость? А может быть чья-то корысть?
  17. sen
    sen Сегодня, 14:07
    +1
    Упрёк в адрес сделки по Су-35 делается не только из-за нежелания Москвы делиться производственными компетенциями, но и по поводу бартерной схемы расчётов. Хотя именно Джакарта была заинтересована в натуральном обмене, настойчиво предлагая в качестве оплаты пальмовое масло и прочую аграрную продукцию.

    Что-то непохоже, чтобы Rafale Франция поменяла на пальмовое масло.
    1. SNEAKY
      SNEAKY Сегодня, 14:36
      0
      Вобще мутно это laughing
      С кем эти чудики истреблятся собрались?Заказ по военке хорошо...но...купили б винтовок где нибудь у Лобаева,или конкурентов)Истребители подавай)На моего Григорьевича Александра чем то похоже
  18. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 14:14
    0
    Отмазончики....у них даже утечка произошла, что янки давят мощно и грозят карами финансовыми и товарными, если купят наши 35-е.
    1. SNEAKY
      SNEAKY Сегодня, 14:40
      0
      Так получается за рафалями бизнес вовсе не французкий тогда....пускай спиливают башню)
  19. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:53
    0
    указывается в местном издании Tempo.co.

    Верить прессе, хоть индонезийской, хоть американской или даже российской - моветон.
    Возможно различаются только расценки за проплаченные статьи или выдуманные ньюс и то не факт.
    Сейчас даже официальным заявлениям официальных лиц верить можно не всегда.
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:54
    0
    Тем более нельзя сбрасывать со счетов Соединённые Штаты, которые уже пытаются продать Джакарте F-16V, выдавливая французских конкурентов.
    А вот это было б совсем прикольно!
  21. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 14:59
    0
    Да тоже лягушатников кинут, как австралийцы с атомными ПЛ...
  22. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 15:03
    0
    Что мешает Индонезии купить дешёвые китайские самолёты 4 поколения, типа тех, которые Китай продал Пакистану? Которые обойдётся в 4-5 раз дешевле за штуку? Или у Индонезии есть какие-то непримиримые противоречия с Китаем, как у Индии?