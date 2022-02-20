Пресса Индонезии: Истребитель Rafale приобретается вместе с технологиями в отличие от предложения по Су-35

Производитель Rafale готов передать Индонезии технологии, что не предусмотрено при покупке новейших самолетов F-16 в США и Су-35 в России

Компания Dassault поставила условие, что передача технологий может быть осуществлена, если Минобороны закупит ещё 3 эскадрильи

Так что, просто покупайте товар, передачи технологий не будет. При этом с компанией «Сухой» пришлось идти на многочисленные компромиссы, на бартер

Не имеет смысла покупать машину более низкого качества

В Индонезии после отказа от покупки российских истребителей Су-35 ведутся споры вокруг решения приобрести вместо них французские самолёты Rafale. При этом указывается на ряд преимуществ сделки с Парижем.Минобороны страны уже подписало контракт на приобретение 6 машин Rafale поколения 4.5 при планах получить всего 42 единицы общей стоимостью $ 6,5 млрд.- указывается в местном издании Tempo.co.При этом Джакарта получит производственные компетенции только в случае отгрузки всех 42 самолётов.- поясняется в прессе Индонезии.В издании отмечается, что если на территории страны будет налажен выпуск французских истребителей, то всего может быть закуплено до ста машин. Подобная схема сотрудничества предлагается и Индии: при приобретении самолётов сверх текущего контракта (100 Rafale вместо заказанных 36) можно будет создать местное производство.Упрёк в адрес сделки по Су-35 делается не только из-за нежелания Москвы делиться производственными компетенциями, но и по поводу бартерной схемы расчётов. Хотя именно Джакарта была заинтересована в натуральном обмене, настойчиво предлагая в качестве оплаты пальмовое масло и прочую аграрную продукцию.- указывается в издании.Как отмечается, кроме Rafale, Су-35 и F-16 изучались и другие варианты. Однако оказалось, что Gripen из Швеции – «лёгкий тип истребителя и для Индонезии он не подходит»; Eurofighter Typhoon застопорился в развитии и не предлагается в новых версиях и «уступает уже имеющимся самолётам Су-27 и Су-30».- поясняется в издании.Насколько окончательным является выбор Индонезии в пользу Rafale, покажет время. Пока что можно исходить из того, что отменённая сделка по Су-35 поначалу тоже выглядела как твёрдый заказ. Тем более нельзя сбрасывать со счетов Соединённые Штаты, которые уже пытаются продать Джакарте F-16V, выдавливая французских конкурентов.