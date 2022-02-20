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Представлен лёгкий немецкий танк Lynx 120

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Немецкий концерн Rheinmetall Defense официально представил новую машину, позиционируемую как средство огневой поддержки или в качестве лёгкого танка, под названием Lynx 120.


Основной целью создания новой техники было обеспечение всесторонней огневой поддержки и реализация противотанковых возможностей боевых машин пехоты KF41

- отмечается на сайте производителя.

Западные обозреватели разошлись в оценках нового боевого модуля: часть из них считает, что он является беспилотным, другие сомневаются в этом. Визуально он напоминает уменьшенную и более лёгкую версию башни Leopard 2A7+, но имеет более обтекаемую форму. 120-мм гладкоствольную пушку, способную вести огонь снарядами с программируемым подрывом DM11, прикрывает кожух, аналогичный тому, что используется в модуле Lance на KF41; пусковые установки дымовых гранат располагаются в два ряда по бортам башни. На крыше башни размещена оптико-электронная станция и дистанционно управляемый 12,7-мм пулемёт.

Дополнительным оборудованием, существенно повышающим ситуационную осведомлённость экипажа, является система кругового наблюдения, состоящая из набора камер обзора в 360° с автоматическим обнаружением и сопровождением цели. Базовый уровень баллистической защиты как башни, так и корпуса зависит от потребностей заказчика и может повышаться за счёт установки дополнительных модулей брони, которые экипаж в состоянии разместить собственными силами. Опционально предлагается немецкий комплекс активной защиты AMAP-ADS.

Демонстрация Lynx 120 потенциально позволяет немецкому производителю принять участие в индийском тендере на поставку лёгкого танка. Российскую оборонку в этом конкурсе фактически представляет самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1».
Использованы фотографии:
Сайт компании Rheinmetall Defense
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27 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 14:31
    +1
    Конкурент нарисовался. Но наш десантируемый, а этот вряд - ли.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:44
      -2
      Ага. Похоже чертежи танка взяли из игры World Of Tanks. laughing
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:44
      +1
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Но наш десантируемый, а этот

      Наш ещё и плавающий. Так что если надо за счёт десантируемости и плаванья "уровень баллистической защиты как башни, так и корпуса зависит от потребностей заказчика и может повышаться за счёт установки дополнительных модулей брони" и у Спрута можно организовать.
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 14:47
      +1
      Какое там авиадесантируемый. Вес более 44 т.. Легкий танк, вес побольше чем у Т-72 первых выпусков.
      Почему для индийцев Спрут выгоднее, да потому что у них на вооружении стоят большое количество Т-90 с такой же пушкой. Т.е. логистика и производство снарядов да и патронов к пулемету резко упрощается.
    4. mark1
      mark1 Сегодня, 14:50
      0
      "Легкий" танк массой под 40 (или более) тонн обязательно будет конкурировать со "Спрутом" - индусы на такую красоту пожалуй поведутся.)))
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 14:53
        0
        Интересно. Все эти кожуха на орудие как улучшают ТТХ?
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 14:56
          0
          Цитата: 210окв
          Интересно. Все эти кожуха на орудие как улучшают ТТХ?

          Меньше перепад температур, меньше деформация ствола после выстрела. Т.е. повышается ресурс и точность при большом количестве выстрелов. +снижение заметности в ИК диапазоне.
        2. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:31
    +4
    Он в железе или это компьютерная графика.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:43
      +1
      Действительно, из заметки не понятно - в какой стадии готовности машинка...
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Действительно, из заметки не понятно - в какой стадии готовности машинка...

        Рассматривал фотку, косяков не нашёл. Может первый выкат опытного образца? Хотя выглядит и правда как пластмассовый request
    2. Троль
      Троль Сегодня, 14:47
      +3
      Он уже в железе, резине и пластмассах со стеклом. Заправляется и движется.
  3. Умник
    Умник Сегодня, 14:32
    0
    Рысь его зовут
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:39
    +1
    Умеет делать бронетехнику немчура, умеет. Только дорогая она у них выходит. Хотя может и вчехлят индусам.......лучше бы конечно мы Спрута загнали drinks
  5. gla172
    gla172 Сегодня, 14:40
    0
    ... Где-то я это уже видел. Лет пять назад... Но ни как не вспомнить...
    1. gla172
      gla172 Сегодня, 14:47
      0
      ... Вот польский pl...что то есть общее...
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 14:55
        0
        Цитата: gla172
        ... Вот польский pl...что то есть общее...

        Кожух на пушке. А так-то этот шушпанцер годами по сайтам бродит, правда только на картинках wassat
      2. Pechkin
        Pechkin Сегодня, 15:00
        0
        Lynx 120 проектируют на базе БМП Lynx KF41.
  6. Пепел Клааса
    Пепел Клааса Сегодня, 14:41
    +2
    "Рысь" у немцев уже была)
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: Пепел Клааса
      "Рысь" у немцев уже была)

      Не помогло wassat
      Западные обозреватели разошлись в оценках нового боевого модуля: часть из них считает, что он является беспилотным, другие сомневаются в этом.

      Я вот тоже сомневаюсь, зачем тогда триплексы на башне??? Или в качестве "западных обозревателей" сомневаюсь? tongue
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 14:56
        0
        часть из них считает, что он является беспилотным, другие сомневаются в этом.

        Я вот тоже.... Может "необитаемым"?
        Хотя "пилот (штурман) боевого модуля (башни)" лучше звучит...
  7. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:43
    0
    Пишут, вроде Венгрия уже даже купила.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 14:44
    0
    Судя по компоновке, а это наличия прицела и панорамного прибора командира с одной стороны, на другой у них заряжающий, потому и высота машина довольно большая... То есть в экипаже четыре человека
  9. Morglenn
    Morglenn Сегодня, 14:44
    0
    Учитывая современные тенденции-вполне ожидаемо,что такая машина появилась.С КАЗ будет вполне себе грозная машина
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 15:02
      0
      С КАЗ будет вполне себе грозная машина

      Ей не нужен КАЗ. Её не портит высокий силуэт. Её задача,- успеть к перевалам РАНЬШЕ... и закопаться по башню. И венгры с индусами это и хотели получить..
  10. Басарев
    Басарев Сегодня, 14:47
    0
    То ли Линкс, то ли Лухс?
  11. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 14:49
    -3
    Судя по ходовой, в качестве базы всё тот же многострадальный БТР М 113..
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:53
      +1
      Цитата: Злой 55
      Судя по ходовой, в качестве базы всё тот же многострадальный БТР М 113..

      Неа.
      БМП Lynx KF41.