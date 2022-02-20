Представлен лёгкий немецкий танк Lynx 120

Немецкий концерн Rheinmetall Defense официально представил новую машину, позиционируемую как средство огневой поддержки или в качестве лёгкого танка, под названием Lynx 120.
Основной целью создания новой техники было обеспечение всесторонней огневой поддержки и реализация противотанковых возможностей боевых машин пехоты KF41
- отмечается на сайте производителя.
Западные обозреватели разошлись в оценках нового боевого модуля: часть из них считает, что он является беспилотным, другие сомневаются в этом. Визуально он напоминает уменьшенную и более лёгкую версию башни Leopard 2A7+, но имеет более обтекаемую форму. 120-мм гладкоствольную пушку, способную вести огонь снарядами с программируемым подрывом DM11, прикрывает кожух, аналогичный тому, что используется в модуле Lance на KF41; пусковые установки дымовых гранат располагаются в два ряда по бортам башни. На крыше башни размещена оптико-электронная станция и дистанционно управляемый 12,7-мм пулемёт.
Дополнительным оборудованием, существенно повышающим ситуационную осведомлённость экипажа, является система кругового наблюдения, состоящая из набора камер обзора в 360° с автоматическим обнаружением и сопровождением цели. Базовый уровень баллистической защиты как башни, так и корпуса зависит от потребностей заказчика и может повышаться за счёт установки дополнительных модулей брони, которые экипаж в состоянии разместить собственными силами. Опционально предлагается немецкий комплекс активной защиты AMAP-ADS.
Демонстрация Lynx 120 потенциально позволяет немецкому производителю принять участие в индийском тендере на поставку лёгкого танка. Российскую оборонку в этом конкурсе фактически представляет самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1».