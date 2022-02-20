Москва и Минск приняли решение пока не выводить российские подразделения

В целом, её направленность останется неизменной - она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ

Проверка сил реагирования Союзного государства, проходящая на территории Белоруссии, будет продолжена, соответствующее решение приняли российский и белорусский лидеры. Как сообщает Министерство обороны Белоруссии, принято решение пока не выводить российские подразделения.Путин и Лукашенко в субботу обсудили нарастание военной активности НАТО у границ Союзного государства, а также обострение ситуации на Донбассе, после чего приняли решение продолжить проверку совместных сил реагирования. Как пояснил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин, в ходе дальнейшей проверки будут более тщательно отработаны этапы обороны территории Союзного государства, никаких глобальных изменений в направленности учений не планируется.- приводит Минобороны Белоруссии слова Хренина.Пока никаких подробностей не сообщается, неизвестно, будет ли проведена рокировка подразделений российской армии, находящихся в Белоруссии, или выполнение задач продолжат переброшенные туда подразделения Восточного военного округа. По крайней мере никаких сообщений от российского Минобороны не поступало.Проверка сил реагирования Союзного государства стартовала в начале февраля и прошло в два этапа. На первом проводилось создание группировки войск, на втором прошли учения "Союзная решимость-2022". На Западе российско-белорусские учения уже назвали "вероятной подготовкой" к вторжению на Украину. Теперь можно ожидать еще одной волны заявлений западных политиков.