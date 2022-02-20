Военное обозрение
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Москва и Минск приняли решение пока не выводить российские подразделения

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Проверка сил реагирования Союзного государства, проходящая на территории Белоруссии, будет продолжена, соответствующее решение приняли российский и белорусский лидеры. Как сообщает Министерство обороны Белоруссии, принято решение пока не выводить российские подразделения.


Путин и Лукашенко в субботу обсудили нарастание военной активности НАТО у границ Союзного государства, а также обострение ситуации на Донбассе, после чего приняли решение продолжить проверку совместных сил реагирования. Как пояснил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин, в ходе дальнейшей проверки будут более тщательно отработаны этапы обороны территории Союзного государства, никаких глобальных изменений в направленности учений не планируется.

В целом, её направленность останется неизменной - она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ

- приводит Минобороны Белоруссии слова Хренина.

Пока никаких подробностей не сообщается, неизвестно, будет ли проведена рокировка подразделений российской армии, находящихся в Белоруссии, или выполнение задач продолжат переброшенные туда подразделения Восточного военного округа. По крайней мере никаких сообщений от российского Минобороны не поступало.

Проверка сил реагирования Союзного государства стартовала в начале февраля и прошло в два этапа. На первом проводилось создание группировки войск, на втором прошли учения "Союзная решимость-2022". На Западе российско-белорусские учения уже назвали "вероятной подготовкой" к вторжению на Украину. Теперь можно ожидать еще одной волны заявлений западных политиков.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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60 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:57
    +11
    Сейчас западники завоют а хихелы завизжат.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 14:11
      +16
      Меньше внимания на утырков. Больше дела. Раз мы для них "плохие парни"-будем соответствовать.
      1. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 14:13
        +12
        Поддерживаю. Санкции и весь этот трёп будут неминуемо продолжаться, пора бы уже и оправдать эти нападки.
        1. Lontus
          Lontus Сегодня, 14:24
          +7
          Цитата: Эль Чувачино
          Санкции и весь этот трёп будут неминуемо продолжаться, пора бы уже и оправдать эти нападки.

          Поэтому нужно было делать это в 2014 году.
          Но лучше поздно чем никогда.
          --
          сейчас по минусам выясним сколько здесь русофобов
      2. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 14:28
        +5
        Цитата: 210окв
        Меньше внимания на утырков. Больше дела. Раз мы для них "плохие парни"-будем соответствовать.

        Вот это самое верное решение. Но боюсь оправдываться будут как всегда, обстоятельно и долго.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:12
      +7
      Цитата: Alien From
      Сейчас западники завоют а хихелы завизжат.

      Судя по минусам Вашего комментария , уже подтянулись и визжат .
      1. Простой
        Простой Сегодня, 14:38
        +3
        У них депрессия.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 14:40
          +3
          Вы наверное имеете в виду все же диарею.
          1. Простой
            Простой Сегодня, 14:45
            +1
            Все.же склоняюсь к первому определению - депрессия .

            С диареей еще можно было бы обосновать свое несогласия.
            А так - "глухая" депрессия. wassat
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:57
    +10
    Мой вечер сделан.Сейчас получу удовольствие читая украинские и западные комментарии на это наше решение.Рванёт так,но это не наша проблема. drinks
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:02
      +8
      О кострюлеголовый прибежал,судя по минусу.Покажи личико!
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 14:05
        +5
        Не покажет, это ДРГ подкрались wassat
        Проверка сил реагирования Союзного государства, проходящая на территории Белоруссии, будет продолжена
        Надеюсь до полной победы? Вот щас у них там мозх взорвётся - куда поехали эшелоны с техникой если вроде вывели, а продолжили учения???
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 14:15
          +1
          А я догадываюсь куда,эшелоны пошли,в место назначения.
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 14:26
            +3
            Тоже так думаю, а место назначения оно где надо место назначения. У Глобал Хоуков плавится тонкая электроника в попытке найти то место, наша резинотехническая промышленность перевыполняет план по валу:

            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 14:34
              +3
              Дык эти резиновые игрушки светятся ,как настоящие.Натовцы когда бомбили Югославию не дадут соврать.
              1. НДР-791
                НДР-791 Сегодня, 14:36
                +4
                И я про то же - дёшево и сердито. И это только игрушки. А то что куда-то там поехало... ищите и обрящете wassat
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:37
          +1
          Цитата: НДР-791
          Вот щас у них там мозх взорвётся - куда поехали эшелоны с техникой если вроде вывели, а продолжили учения???

          Вот щас у них там мозх взорвётся - куда поехали эшелоны с техникой если вроде вывели, а продолжили учения???

          Уже отмечал, что мобильность танковых колонн при погрузке на платформы только возрастает. good
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:07
        +8
        Ага. Так он и показал.) Втихаря, изподтишка- могут. Воткрытую- никогда. В этом " сила" кастрюльников и прочих шароварников.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 14:14
          0
          А вот интересно. С компа же можно видеть, кто минусует? Навести курсор на "-".. Со смартфона не покажет
          1. Genry
            Genry Сегодня, 14:27
            0
            У меня комп и показывает только "За: хх" и "Против: хх"
          2. viktortarianik
            viktortarianik Сегодня, 14:28
            0
            У меня ноут-бук, не видно. Тайна.
          3. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 14:33
            +1
            Цитата: 210окв
            С компа же можно видеть, кто минусует?

            Какая разница??? Если обосновал, то интересно поспорить с умным человеком, а если шакал, то тем более не жалко.
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 14:35
              +3
              И то верно. Что спорить с тихушником? В лучшем случае начнёт просто хамить.
          4. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:52
            +1
            Цитата: 210окв
            А вот интересно. С компа же можно видеть, кто минусует? Навести курсор на "-".. Со смартфона не покажет

            А зачем? Вороги были, есть и будут.
            В персонах разницы нет. Существенно лишь количественное соотношение. yes
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 14:12
      +2
      Ещё не вечер. Я думаю что будет интересно.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: tralflot1832
      Мой вечер сделан.Сейчас получу удовольствие читая украинские и западные комментарии на это наше решение.Рванёт так,но это не наша проблема. drinks

      Закладываетесь однако. Не в серёдке страны Вы даже, но на востоке.
      А единое понимание есть! good hi
    4. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 14:50
      +2
      В твиттере так вообще каламбур. Там укроботов целый муравейник, даже не стал смотреть, что там в комментариях под этим постом Марго wassat
  3. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:01
    +2
    На Западе российско-белорусские учения уже назвали "вероятной подготовкой" к вторжению на Украину. Теперь можно ожидать еще одной волны заявлений западных политиков.
    О! Это уже угроза не Украине... С ней понятно, агрессия состоится в течении календарного года. Это уже агрессия против Трибалтов, в рамках затребованных Россией мер, обеспечения безопасности на уровне 1997 года.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:09
      +4
      Цитата: Владимир61
      О! Это уже угроза не Украине...

      И флаг им в руки, М-16 на пузо, Т-80 на встречу и Искандер в зад. Если шавка лает, её бъют. Если кусает, бъют палкой
      1. Genry
        Genry Сегодня, 14:32
        0
        Цитата: НДР-791
        Если шавка лает, её бъют. Если кусает, бъют палкой

        Добрый вы. Озверевшую собаку надо уничтожать.
    2. Комментарий был удален.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Владимир61
      О! Это уже угроза не Украине...

      Какая Украина, какие трибалты? Стратегические учения - это уже поверх них и не для них демонстрация. hi
  4. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 14:02
    +4
    Пора уже разместить войска РФ на территории Белоруссии на постоянной основе, а также инфраструктуру для развёртывания мощной ударной группировки для действий как на Южном, таки на Северо-Западном направлении. А также создать объединённое командование.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:04
    +1
    Бедные украинцы. Они это не переживут. ))
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 14:06
    +3
    Интересно было бы посмотреть результат стрельбы "Полонезами" на максимальную дальность
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 14:24
      +1
      А вот это наверное было в Карабахе. В Белоруссии были имитации пусков. Но все движется к тому что.. Ещё не вечер..
  7. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 14:11
    -3
    Пару дней еще пусть побудут...сегодня Олимпиада закончится, т.Си выступит с заявлением по инициативам Москвы и ПОЕХАЛИ!
    Надеюсь успеют эвакуировать женщин и детей с прифронтовой полосы.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:17
      +1
      Вчера глянул цены на бензин в Голландии,даже Норвегия отдыхает. hi
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:48
        0
        В Англии на уровне 1.5 фунта за литр.
  8. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 14:11
    +2
    Проверки, учения, военные парады-это методы безконтактной войны...
    -----
    По вчерашнему прилёту в Ростовскую область...Ми тебя таки нашли. wink
    https://declarations.com.ua/declaration/nacp_5295ee4a-ec59-4d5b-b4e1-b9466da0cc25
  9. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 14:12
    0
    Это правильно. Пусть не наглеет разная маразматическая и взъерошенная сволочь.
  10. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 14:12
    0
    Ну это уже троллинг 100 уровня) Щя начнутся вопли с визгами))))
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:26
      +2
      Виктор Хренин Министр Обороны Белоруссии,тролинг уровня - бог.
  11. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:18
    +1
    Это жжжжж неспроста.
  12. tatra
    tatra Сегодня, 14:19
    -10
    Такое ощущение ,что ВО превращается в аналог Политикуса и "Русской весны ", где 99% комментаторов -это боты Кремля .
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:29
      +6
      А кто вас тут держит,у нас свобода слова и свобода выбора.Без руководящей и направляющей.
    2. Константин Шевченко
      Константин Шевченко Сегодня, 14:38
      +4
      А где козырное? Враги коммунистов, это боты кремля))
    3. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 14:47
      0
      Наконец-то Татра показала своё истинное «лицо».
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 14:55
        0
        Стыдливо перекрытое красным флагом и символикой СССР wassat
    4. Genry
      Genry Сегодня, 14:56
      0
      Цитата: tatra
      аналог Политикуса

      Сайт Политикус - это же ваши единомышленники по коммунизму.
      Есть там модератор Apolitikus - активное хамло, как будто с Цензор.нет перешел.
  13. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 14:19
    -1
    Кхм... Вообще-то картинка к статье... от недавней статьи на другую тему,- о "Стратегических силах сдерживания"... Вот и думай,- или опять Куру бомбить будут, или свежих фото лидеров негде взять... Может, уже пора чтобы Камчатка " ответный " удар нанесла ... якобы по Плесецку, Охотскому морю, и ... чуть-чуть промахнулась, "случайно " "повредив" ВСУ...
    Понимаю, что нынче не до шуток, но Олимпиаду закончили, пора что-то решать.Не отстанут...
  14. sen
    sen Сегодня, 14:26
    0
    Москва и Минск приняли решение пока не выводить российские подразделения

    Правильно. ВСУ к активным действиям приступили, Запад все равно не верит, а так висеть топор будет.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:30
    0
    Москва и Минск приняли решение пока не выводить российские подразделения
    . Логично. За бугром пусть визжат, как хотят ... нам поф, абсолютно.
  16. Я БЕЛАРУС
    Я БЕЛАРУС Сегодня, 14:32
    -4
    А я всё думал, какой же будет предлог? А вот и он.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 14:35
      +2
      Предлог для чего?)))
      1. Я БЕЛАРУС
        Я БЕЛАРУС Сегодня, 14:39
        -2
        Не понятно? Плохо.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 14:41
          +1
          Что именно я должен понять?) Простгй вполне вопрос)
          1. Я БЕЛАРУС
            Я БЕЛАРУС Сегодня, 15:02
            0
            И опять не понятно? Очень плохо
  17. Белый мужчина
    Белый мужчина Сегодня, 14:35
    0
    А если без кривлянья. Еще вчера-позавчера по тв с соответствующими комментариями показывали убывающие эшелоны с техникой и личным сотавом. А тут подтвержение западных прогнозов о вероятной войне. Плюс шумиха с донбасскими беженцами
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 14:43
      0
      Так они и убывают) Слухи о войне? Да . Она будет если ВСУ в Донбасс полезет. Об этом предупреждали оооооочень давно.
  18. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:49
    +2
    На Западе российско-белорусские учения уже назвали "вероятной подготовкой" к вторжению на Украину. Теперь можно ожидать еще одной волны заявлений западных политиков.
    А сосредоточение ВСУ на границах ЛНДР и Белоруссии, напичканных западным оружием, запад называет - украинские игры в "Зарницу", да и вообще все бандеровцы, это "миротворцы".
    Но мы то знаем - "где бандеровцы, там и смерть".