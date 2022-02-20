В ОДКБ назвали условия ввода миротворцев на Донбасс

Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы ввести миротворцев на территорию Донбасса, но для этого нужно выполнить несколько условий. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.Генсек ОДКБ ответил на ряд вопросов Reuters, в том числе и о возможности введения миротворцев на территорию Донбасса. По словам Зася, это возможно, но только гипотетически, так как для этого необходимо согласие Украины, а Киев на это не пойдет. Кроме того, решение о применении миротворческого контингента должно быть поддержано всеми странами-членами организации и был выдан мандат ООН.Комментируя ситуацию на Донбассе, сложившуюся в последние дни, генсек ОДКБ отметил, что она развивается в опасном направлении и все идет к тому, что противостояние перерастет в военный конфликт.- заявил Зась.На этом фоне в Донецке и Луганске продолжают констатировать рост активности ВСУ и резкое увеличение количества обстрелов. Не исключается, что команда на наступление поступит из Киева в любой момент. В республиках объявлена всеобщая мобилизация, проводится эвакуация мирного населения на территорию России, в первую очередь вывозятся дети, женщины и пожилые люди. В республиках остановлено обучение в школах, средних и высших учебных заведениях.Ранее сообщалось, что Киев сосредоточил на Донбассе до 140 тысяч военнослужащих ВСУ при поддержке бронетехники.