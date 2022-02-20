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В ОДКБ назвали условия ввода миротворцев на Донбасс

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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы ввести миротворцев на территорию Донбасса, но для этого нужно выполнить несколько условий. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.


Генсек ОДКБ ответил на ряд вопросов Reuters, в том числе и о возможности введения миротворцев на территорию Донбасса. По словам Зася, это возможно, но только гипотетически, так как для этого необходимо согласие Украины, а Киев на это не пойдет. Кроме того, решение о применении миротворческого контингента должно быть поддержано всеми странами-членами организации и был выдан мандат ООН.

Комментируя ситуацию на Донбассе, сложившуюся в последние дни, генсек ОДКБ отметил, что она развивается в опасном направлении и все идет к тому, что противостояние перерастет в военный конфликт.

Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность

- заявил Зась.

На этом фоне в Донецке и Луганске продолжают констатировать рост активности ВСУ и резкое увеличение количества обстрелов. Не исключается, что команда на наступление поступит из Киева в любой момент. В республиках объявлена всеобщая мобилизация, проводится эвакуация мирного населения на территорию России, в первую очередь вывозятся дети, женщины и пожилые люди. В республиках остановлено обучение в школах, средних и высших учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что Киев сосредоточил на Донбассе до 140 тысяч военнослужащих ВСУ при поддержке бронетехники.
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37 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:21
    +3
    Решение из разряда мечтать не вредно! fool За будем только мы,а запад и негосударстао естественно, категорически против!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:26
      +31
      Может - пора уже наконец перестать интересоваться мнением недогосударства? Как и его хозяев? Сколько можно - они нашим много интересуются? Что за футбол с одними воротами?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:29
        +2
        Пауль3390-введете вы войска в страну не являющююся членом ОДКБ,в результате получите массовый их отстрел. Увы, но такое решение к сожалению невозможно без согласия ук-роинской власти. Ввод войск в третью страну без её разрешения является актом агрессии к этой стране!Благими намерениями устлана дорога в рай!
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 16:42
          +9
          Ввод войск в третью страну без её разрешения является актом агрессии к этой стране!

          Расскажите это западным буржуинам.. Почему мы - обязаны соблюдать какие-то там правила, а они - откровенно на них болт кладут?
          1. Бережливый
            Бережливый Сегодня, 17:45
            +3
            Пауль3390-потому что мы всегда к сожалению, играем по правилам, даже если эти правила написаны шулерами, и нам они сковывают руки для активных действий! hi
          2. Гуру
            Гуру Сегодня, 18:27
            0
            Расскажите это западным буржуинам.. Почему мы - обязаны соблюдать какие-то там правила, а они - откровенно на них болт кладут?
            Лучше напомните " А кто НАТО в Югославию приглашал" .
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:43
          +1
          Цитата: Бережливый
          Пауль3390-введете вы войска в страну не являющююся членом ОДКБ,в результате получите массовый их отстрел. Увы, но такое решение к сожалению невозможно без согласия ук-роинской власти.

          Вот именно поэтому и нужно признание республик Новороссии и их просьба о помощи к ОДКБ. А ещё лучше и вступление в ОДКБ до просьбы, но вступление - долгий процесс.
          1. Пепел Клааса
            Пепел Клааса Сегодня, 19:09
            -1
            Цитата: ДымОк_в_дЫмке
            Вот именно поэтому и нужно признание республик Новороссии и их просьба о помощи к ОДКБ.

            И после этого оккупация станет легитимной? Серьёзно? "Признание" РФ не означает отмену суверенитета Украины над ОРДЛО. Ввод войск будет считаться вторжением и агрессией, которую все так нетерпеливо ждут. Что помешает Зелёнкинду обратиться за помощью к НАТО или попросить ввода коалиционных сил? Мы сами создали такой прецедент в САР, разве нет? Законная власть страны, подвергшийся агрессии, приглашает вооружённые силы третьей стороны, не находясь с ней в блоковых отношениях. И все ультиматумы и требования "не расширяться" становятся туалетной бумагой. Путин не пойдёт ни на какие "признания" и "вводы". Ему нужен замороженный конфликт, а не горячий.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 15:29
      +13
      Давайте разберём по частям
      По словам Зася, это возможно, но только гипотетически, так как для этого необходимо согласие Украины, а Киев на это не пойдет.

      Признаем республики и мнение куева становится куевым.
      решение о применении миротворческого контингента должно быть поддержано всеми странами-членами организации

      А что, кто-то против?
      и был выдан мандат ООН.

      Вот после Югославии это совсем не обязательно.
      (у наглосаксов в ходу прецедентное право, согласятся , куда денутся)
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 15:43
        +2
        Два с половиной часа Макарон уговаривает Путина по телефону. Посмотрим, до чего дозвонится По поводу прецедент.. Это не для всех. Ну, Вы понимаете.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 15:49
          +5
          Цитата: 210окв
          Это не для всех. Ну, Вы понимаете.

          Я то понимаю...
          В столовке борщ пересолен - "воидите в наше положение" wassat
          Только он пересолен каждый день!!! И сколько можно???
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 15:53
            +8
            Ровно столько, сколько мы ходим в эту обжорку. Но другую нам не предлагают. Вывод-готовим есть сами.
        2. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 16:04
          0
          Цитата: 210окв
          Два с половиной часа Макарон уговаривает Путина по телефону. Посмотрим, до чего дозвонится По поводу прецедент.. Это не для всех. Ну, Вы понимаете

          Макрон после разговора с Путиным начал названивать Зе... А перед этим шантажировал ядерным оружием, которое прямо сейчас изготовит... И всем покажет!!!
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:49
            +1
            Цитата: Горный стрелок
            Макрон после разговора с Путиным начал названивать Зе... А перед этим шантажировал ядерным оружием, которое прямо сейчас изготовит... И всем покажет!!!

            Не покажет. Нет в их языке слов "кузькина мама".
            PS Заикой можно стать из-за боязни вечного бана.
        3. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 16:31
          +3
          210окв-,он не уговаривает, он диктует условия капитуляции России и республик, угрожая нам новыми санкциями "которые разрушат Путинский режим "!В европах об этом ультиматуме ещё пару суток назад заговорили!
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:24
    +7
    Не исключается, что команда на наступление поступит из Киева в любой момент.

    Озлобленные донéльзя бандерлоги могут и без команды рыпнуться, а там, пойдёт рубаха рваться, никакой "главнокомандующий" Зе не остановит, даже если захочет... request
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 15:36
      -1
      Найдутся другие, кто их остановит. И не просто остановит, но и погонит до самой польской границы.
      1. ANB
        ANB Сегодня, 15:41
        +17
        . И не просто остановит, но и погонит до самой польской границы.

        Не надо их останавливать и гнать куда то.
        Только выжигать. Иначе снова прийдут.
        1. BABAY22
          BABAY22 Сегодня, 15:42
          +4
          Неплохой вариант...
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:42
      +11
      Цитата: Васян1971
      Озлобленные донéльзя бандерлоги могут и без команды рыпнуться, а там, пойдёт рубаха рваться, никакой "главнокомандующий" Зе не остановит, даже если захочет.

      Скорее всего так и будет. "Дюже идейных " туда отправили, только их задача и будет заключаться в том, чтобы провокации организовать, а потом сзади ВСУ встать. Чтобы не разбежались заранее. Впрочем, в Киеве уже хотят увеличить возраст мобилизуемых до 70 лет. Что-то у них идет не по плану.
      Но да. Пока РФ будет ждать, "что скажет княгиня Марья Алексевна" на Донбассе погибнет очень много защитников.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:40
    +4
    В ОДКБ назвали условия ввода на Донбасс миротворцев
    . Признание суверенитета ЛДНР, это шажок ко многим событиям, которые следом ДОЛЖНЫ ПОСЛЕДОВАТЬ!!!
    НО, фиг её знает, что и когда последует!!!
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:41
    +17
    Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах.....
    - заявил Зась.

    На Украине закусили удила. Хозяин ведет их на плаху, но они думают, что в Рай ....
    "Идем сынку, идем, там нас ждут !!!"
  5. ERsytype
    ERsytype Сегодня, 16:00
    -2
    Маразм пропаганды доходит до того предела, когда уже становится запредельным в своих противоречиях.
    Из материалов ВО:
    Ополчению Донбасса только дай повод, дойдет до Киева и Парижа(покойный Захарченко)
    Ополчение без северного ветра не справится.
    У всу практически нет снарядов, они там алкаши, из украинца воин как из какашки пуля - но всу вот вот пойдут в наступление.
    Сша скажут и всу пойдут в наступление, даже если потеряют государственность.
    Россия держит на границах с Украиной группировку под 200к, вдруг украинцы пойдут войной на ядерную державу, Карл.
    Группировка РФ находится даже возле чернобыля, вдруг ополченцы будут проигрывать алкашам и мы введем в донбасс войска через зону отчуждения.
    Итд итп....
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:27
      -4
      Они потеряют государственности, в любом случае: если пойдут на Донбасс и если не пойдут на Донбасс а начнут выполнять минские соглашения.
  6. viktortarianik
    viktortarianik Сегодня, 16:01
    -5
    В принципе не согласен. Войска ОДКБ должны вводиться по просьбе убиваемых.
  7. Комментарий был удален.
  8. Третий район
    Третий район Сегодня, 16:09
    0
    необходимо согласие Украины, а Киев на это не пойдет. Кроме того, решение о применении миротворческого контингента должно быть поддержано всеми странами-членами организации и был выдан мандат ООН.

    И без этой статьи, ежу понятно , что никто из противников на это не согласиться. Есть только один метод принуждения к миру , который применили в 2008 году.
  9. Перейра
    Перейра Сегодня, 16:14
    0
    Северный ветер отменяется?
    1. Михаил Сидоров
      Михаил Сидоров Сегодня, 17:54
      +1
      На Европейской части России потепление, а на Донбассе уже сильно похолодало. Только одним "Северным ветром" сейчас наверное не обойтись.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:58
      0
      Цитата: Перейра
      Северный ветер отменяется?

      "Северный ветер" мог бы в буран превратиться, но был слит, увы, в "пургу".
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:16
    +1
    Это что же за великие державы такие беззубые и оон в частности, что немогут без солгасия одной враждующей стороны ввести миротворцев, зная что игнор грозит мировой бойней.
  11. Дважды майор
    Дважды майор Сегодня, 16:32
    +6
    ОДКБ тут не катит. Проблема Донбасса - проблема России. Там наших граждан массово убивают тяжёлой артиллерией. Если кто вдруг не в курсе.
  12. sen
    sen Сегодня, 16:35
    +1
    В ОДКБ назвали условия ввода на Донбасс миротворцев

    Киев сам запросит миротворцев, когда ВСУ будет разгромлено.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 17:44
      +2
      Цитата: sen
      когда ВСУ будет разгромлено.

      кем?
  13. rusich
    rusich Сегодня, 16:35
    -1
    Наверно уже пора по кастрюлеголовому негосударству пройтись артогнем и бомбоштурмовыми ударами за те снаряды, что упали в Ростовской области. Разговаривать с ними бесполезно
  14. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 16:43
    -2
    Миротворцы будут.
    Умиротворят так, что одна обгоревшачя нога там, другая еще дальше.
  15. Комментарий был удален.
  16. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:52
    0
    необходимо согласие Украины
    Последний легитимный президент бывшей украины-янык а вот он может дать согласие...
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 18:50
      +1
      Цитата: Incvizitor
      Последний легитимный президент бывшей украины-янык а вот он может дать согласие..

      а когда его избирали пожизненным президентом?