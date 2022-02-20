Танки Abrams для польской армии вооружат снарядами с обеднённым ураном KEW-A1

Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Польше вооружения для закупленных Варшавой танков M1A2 Abrams SEPv3, включая снаряды KEW-A1 с сердечником из обеднённого урана.
США 18 февраля одобрили сделку на $6 млрд по приобретению полькой армией 250 американских ОБТ с учётом стоимости боеприпасов, обслуживающей техники, расходов на логистику и обучение. Среди закупленных типов снарядов значится KEW-A1 с выстрелом, который содержит состоящий из обеднённого урана сердечник. Считается, что разработанный в 2000 году KEW-A1 морально устарел; по крайней мере, другими боеприпасами вооружается как армия США (с урановым сердечником), так и бундесвер (с вольфрамовым).
Неизвестно, способны ли снаряды KEW-A1 бороться с ОБТ, защищёнными реактивной бронёй нового поколения типа «Реликт»; в состоянии ли они будут справиться с задачей уничтожения значительной части танков, используемых в боевых порядках ВС РФ. Поэтому это решение [об их покупке] было встречено критически
- указывается в польском издании Defence24.
Негативную реакцию польских обозревателей усиливают неоднозначные свойства KEW-A1. С одной стороны, боеприпасы из обеднённого урана имеют более высокие боевые характеристики, чем их аналоги с вольфрамовым сердечником. С другой, их применение приводит к радиоактивному заражению местности. Как указывается в издании, это подтверждается примерами использования такого типа снарядов, например, последствиями проведения операций «Буря в пустыне» 1991 года в Ираке и «Союзной силы» 1999 года в Югославии.
Аналогичные боеприпасы имеются на вооружении других стран – французский OFL F2, британский CHARM 3, российский 3БМ32. К настоящему времени США создали новое поколение урановых снарядов, в частности M829A4 с программируемым подрывом, предназначенный для борьбы с танками, оснащёнными КАЗ. При этом в Германии сделали ставку на развитие выстрелов с вольфрамовым сердечником, получив в итоге новое поколение снарядов в лице DM-53 и DM-63/63A1.
На этом фоне Польша решила закупить устаревшие боеприпасы KEW-A1, потому что только они могут быть поставлены в кратчайшие сроки, а первые Abrams должны появиться уже в 2022 году
- указывается в издании.
Как можно понять, польский автор нейтрально относится к возможности радиоактивного заражения местности в результате применения танками KEW-A1. С его слов, это сродни размещению противником артиллерии в населённых пунктах – придётся или ликвидировать её с потерями среди мирных жителей или сократить риски до нуля, не отвечая на вражеские обстрелы.