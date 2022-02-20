Военное обозрение
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Танки Abrams для польской армии вооружат снарядами с обеднённым ураном KEW-A1

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Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Польше вооружения для закупленных Варшавой танков M1A2 Abrams SEPv3, включая снаряды KEW-A1 с сердечником из обеднённого урана.


США 18 февраля одобрили сделку на $6 млрд по приобретению полькой армией 250 американских ОБТ с учётом стоимости боеприпасов, обслуживающей техники, расходов на логистику и обучение. Среди закупленных типов снарядов значится KEW-A1 с выстрелом, который содержит состоящий из обеднённого урана сердечник. Считается, что разработанный в 2000 году KEW-A1 морально устарел; по крайней мере, другими боеприпасами вооружается как армия США (с урановым сердечником), так и бундесвер (с вольфрамовым).

Неизвестно, способны ли снаряды KEW-A1 бороться с ОБТ, защищёнными реактивной бронёй нового поколения типа «Реликт»; в состоянии ли они будут справиться с задачей уничтожения значительной части танков, используемых в боевых порядках ВС РФ. Поэтому это решение [об их покупке] было встречено критически

- указывается в польском издании Defence24.

Негативную реакцию польских обозревателей усиливают неоднозначные свойства KEW-A1. С одной стороны, боеприпасы из обеднённого урана имеют более высокие боевые характеристики, чем их аналоги с вольфрамовым сердечником. С другой, их применение приводит к радиоактивному заражению местности. Как указывается в издании, это подтверждается примерами использования такого типа снарядов, например, последствиями проведения операций «Буря в пустыне» 1991 года в Ираке и «Союзной силы» 1999 года в Югославии.

Аналогичные боеприпасы имеются на вооружении других стран – французский OFL F2, британский CHARM 3, российский 3БМ32. К настоящему времени США создали новое поколение урановых снарядов, в частности M829A4 с программируемым подрывом, предназначенный для борьбы с танками, оснащёнными КАЗ. При этом в Германии сделали ставку на развитие выстрелов с вольфрамовым сердечником, получив в итоге новое поколение снарядов в лице DM-53 и DM-63/63A1.

На этом фоне Польша решила закупить устаревшие боеприпасы KEW-A1, потому что только они могут быть поставлены в кратчайшие сроки, а первые Abrams должны появиться уже в 2022 году

- указывается в издании.

Как можно понять, польский автор нейтрально относится к возможности радиоактивного заражения местности в результате применения танками KEW-A1. С его слов, это сродни размещению противником артиллерии в населённых пунктах – придётся или ликвидировать её с потерями среди мирных жителей или сократить риски до нуля, не отвечая на вражеские обстрелы.
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Использованы фотографии:
Сайт компании General Dynamics
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61 комментарий
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 16:09
    +3
    Они думают что их применение будет не на их территории, а на чужой, например на Украине. Думаю им не жалко будет их применить.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 16:13
      +2
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Думаю им не жалко будет их применить.

      Тоже такая мысль пришла. Вот только против кого? ВСУшных танкистов?
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 16:15
        +3
        Думаю против нас, зная их любовь к нам.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 16:18
          -1
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Думаю против нас, зная их любовь к нам.

          И при этом серьёзно воображают что в ответ по территории Польши ничего не прилетит? Хотя искреннее недоумение типа: "А нас то за що?" - думаю не только древнейшим характерна.
          1. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Сегодня, 16:26
            +1
            Цитата: Владимир_2У
            Цитата: S.K.Vichyakow
            Думаю против нас, зная их любовь к нам.

            И при этом серьёзно воображают что в ответ по территории Польши ничего не прилетит? Хотя искреннее недоумение типа: "А нас то за що?" - думаю не только древнейшим характерна.

            Об этом обычно думают когда уже прилетело. Так как вы и описали: а мэни то за шо?
          2. dorz
            dorz Сегодня, 17:59
            0
            Снаряды-снарядами, но поляки получат к ним 250 современных танков.
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 16:34
          +1
          Все эти польские " ура- за великую Польшу" заканчиваются разгромом Польши и разделом её территорий. История- вещь упрямая.Польша такой же расходный материал для ЕС,как и Украина. Их вечно все " поддерживают" но потом сразу,предают.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:21
      -1
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Они думают что их применение будет не на их территории, а на чужой, например на Украине.

      Да им "по барабану". По сути это захоронение отходов ядерного производства на чужой территории, да ещё и за чужие деньги.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 17:25
        -1
        Александр. Мы не про США, мы про поляков.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:33
          -1
          Так ни поляков, ни прочую мелкоту полосатые не спрашивают.
          Все заявки/просьбы на приобретение или перепоставки военной техники не самостийны, но идут после скрытых пинков самих же штатов. hi
          1. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Сегодня, 18:36
            0
            Цитата: ДымОк_в_дЫмке
            Так ни поляков, ни прочую мелкоту полосатые не спрашивают.
            Все заявки/просьбы на приобретение или перепоставки военной техники не самостийны, но идут после скрытых пинков самих же штатов. hi

            Всё правильно но не по теме разговора.
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:10
    0
    "танковые сражения", в головах дебиолоидов... я считаю. да и "изварино" вряд ли повторится.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 16:18
      +3
      Цитата: Аэродромный
      .. я считаю. да и "изварино" вряд ли повторится.

      Нам ещё в 80-е годы говорили , что если будет война ,то она будет высокотехнологичной а не как в 1941 . Но в 2014 происходило тоже самое , только с незначительными современными поправками.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:10
    0
    С таким русофоством панам стоит задуматься о существовании их страны в целом.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:13
      +1
      Цитата: Alien From
      С таким русофоством панам стоит задуматься о существовании их страны в целом.

      Если с 1772 года было три раздела Польши, то после четвертого раздела, пятого уже не будет никогда.
      1. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 18:37
        0
        Цитата: tihonmarine

        Если с 1772 года было три раздела Польши, то после четвертого раздела, пятого уже не будет никогда.
        Первый раздел Польши 19 февраля 1772г
        Второй раздел Польши 23 января 1793г
        Третий раздел Польши 24 октября 1795г
        Четвёртый раздел Польши сентябрь 1939г
        hi
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:47
      +1
      Цитата: Alien From
      С таким русофоством панам стоит задуматься о существовании их страны в целом.

      Потомки шумеров с Вами и со мной не согласны.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 20:49
        0
        Пёс с ними! Берёз на всех хватит!drinks
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:10
    -1
    Неизвестно, способны ли снаряды KEW-A1 бороться с ОБТ, защищёнными реактивной бронёй нового поколения типа «Реликт»; в состоянии ли они будут справиться с задачей уничтожения значительной части танков, используемых в боевых порядках ВС РФ. Поэтому это решение [об их покупке] было встречено критически
    Весьма интересное заявление, про то справятся или не справятся снаряды KEW-A1 снаряженные обедненным ураном с русскими танками, но точно знаю что "Калибры" с "не обедненным ураном" сожгут польские танки без сомнения.
    1. Bradley
      Bradley Сегодня, 16:28
      -3
      Весьма интересное заявление, про то справятся или не справятся снаряды KEW-A1 снаряженные обедненным ураном с русскими танками, но точно знаю что "Калибры" с "не обедненным ураном" сожгут польские танки без сомнения.

      Да что Вы, берите больше - Ярсом по Тойоте бабахов! laughing
      А еще знаете что, можно и Царь-бомбой ликвидировать каких нибудь главарей!
      Мыслите шире! "Калибрами" по танкам - очень мелко!
  5. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 16:11
    +1
    Ну кто бы сомневался что это спихнут куда то. Но тащить на наш ТВД эти сараи то еще решение...
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:12
    +8
    Что то автор того...обедненный уран очень слабо радиоактивен. Период полураспада 4.5 миллиарда лет!!!
    Радиоактивность этих боеприпасов - это журналистская "утка", опирается на радиофобию. Вред может быть от самого урана и его соединений - как все тяжёлые металлы, для здоровья не полезен. Но и не так ядовит, как плутоний.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:23
      0
      Горный стрелок-обедненный уран, когда изделие с его долей в пассивном состоянии не фонит,но стоит только броне с наличием обеденного урана выдержать-получить попадание, как уран расщепляется на микропленки, которые и являются источником повышенной радиации. То же касается и снарядов, при попадании в цель обеднённый уран "активизируется "делясь на микропленку, которая является источником повышенной чем в обычном состоянии радиации!!! hi
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 16:36
        +1
        Цитата: Бережливый
        Горный стрелок-обедненный уран, когда изделие с его долей в пассивном состоянии не фонит,но стоит только броне с наличием обеденного урана выдержать-получить попадание, как уран расщепляется на микропленки, которые и являются источником повышенной радиации. То же касается и снарядов, при попадании в цель обеднённый уран "активизируется "делясь на микропленку, которая является источником повышенной чем в обычном состоянии радиации!!!

        Это не так. Никакими химическими или механическими воздействиями усилить или ослабить радиоактивность материала нельзя!!!
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 16:43
          +1
          Горный стрелок-прочтите отчёты янки по использованию этих снарядов в Ираке, и почему массово вояки из сша имеют онкологические заболевания в результате использования этих снарядов. Физический процесс расщепления материалов является катализатором для получения повышенного уровня радиации.
          1. КОТ БАЮН
            КОТ БАЮН Сегодня, 19:52
            0
            Физический процесс расщепления материалов является катализатором для получения повышенного уровня радиации.
            ....полная ерунда. И про катализатор вам наврали. Катализатор - вещество принимающее участие в химической реакции, само к концу реакции остающееся неизменным. И ни один физический (и химический то же) процесс (выстрел, плавка, дробление, и т.д.) не может привести к изменению скоростей и возможности протекания внутриатомных процессов. Так что не верьте.... Врут безбожно. Иной раз читаешь и диву даёшься "уровню" образования некоторых журналистов...Это иллюстративная картинка о том, как жертвы ЕГЭ находят себя в жизни..... laughing
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 16:25
      -3
      Цитата: Горный стрелок
      Вред может быть от самого урана и его соединений

      Был на свете чудак который вместо сахара в чай Поллоний замешивал. Но чтобы на французскую булку Уран намазывать...чудесаааа wassat
    3. КОТ БАЮН
      КОТ БАЮН Сегодня, 19:44
      0
      обедненный уран очень слабо радиоактивен

      Совершенно верно. U238 не радиоактивен вовсе. Но не то что б совсем. В природном уране (чистом, не в руде) всего лишь 0,7% U235 (радиоактивного). Вот его-то и отделяют от U238 (не радиоактивного). Российский Росатом умудряется отделить по-моему до содержания 0,1% и менее... Это "хвосты", их не выбрасывают - хранят в резерве - вещь нужная. Европейцы - не могут достать 0,2%... А янки... Янки отсутствуют на рынке обогащения урана в принципе с прошлого века - доприватизировались. Но "хвосты" - остатки обеднённого урана по изотопу 235 - у амеров есть и в большом количестве. Что с ними делать они не знают от слова совсем. Одно время поставляли нам их по сделке ВОУНОУ для разбодяживания оружейного урана(нашего) и получения топливного для своих АЭС. Но эта сделка закрыта. Был у них проект по применению урана в снарядах - воплотили. Уран - тяжёлый и это единственное объяснение. Я не в курсе до какой степени американцы могли обеднять уран, но его радиоактивность меньше природной более чем вполовину. Кроме как журналистской "уткой" проявления воздействия радиации в виде тех или иных патологий после применения подобных боеприпасов назвать нельзя. Так что бред это всё... Да и полякам эти снаряды без пользы... впрочем как и Абрамсы. Кроме того... ни тех ни других еще и нет.
  7. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 16:13
    +1
    В Италии уже свыше 200 выигранных исков бывших солдат за этот "безвредный" уран. Плюс жители Сардинии (полигон, где проводили утилизацию снарядов) мрут как мухи.
    А в бывшей Югославии свыше 10.000 раковых смертей бывших солдат.
    https://ria.ru/20220126/uran-1769475010.html?from=feed
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 16:26
      +3
      Вот это и называется "Радиофобия", не мной названо, врачами. А выигранные иски это просто - я денег хочу, судья тоже. И вообще - снаряды американские, вывезены в третьи страны, на территории сша применяться не будут? Ага, тогда проблемы папуасов никого в штатах не волнуют.
      Мы для них ВСЕ папуасы
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 16:33
        0
        "Эпидемия" поразила и военнослужащих югославской армии: в первые десять лет после войны раком заболели более 30 тысяч. В основном диагностировали лейкемию и опухоль мозга. Умерли, по разным данным, от десяти до 18 тысяч.

        Нормальная такая радиофобия.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 16:41
          +1
          Цитата: Кеша1980
          Нормальная такая радиофобия.

          Стоп!!!
          Я о том и говорю, что в снаряде оно мало и не опасно. А когда оно взорвётся, а ещё и с пирофорным эффектом. А ты потом идёшь и всей этой пылью дышишь??? Значит шерифам в очередной раз всё равно, чисто по Соросовски - сократить население по максимуму.
          1. Кеша1980
            Кеша1980 Сегодня, 17:21
            +1
            Это называется "нести демократию в массы"). Главное - подальше от "благославенной" Америки. А при наличии этого дерьма у поляков - явно либо против нас, либо потом утилизировать снаряды. Эффект один - загрязнение на долгие года. Если американцы не смогли аккуратно утилизировать в Сардинии, то поляки уж тем более.
            Я даже против наличия у нас на вооружении аналогов.
        2. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 16:47
          +4
          Цитата: Кеша1980

          Нормальная такая радиофобия

          Химическая токсичность обеднённого урана в естественных условиях представляет примерно в миллион раз большую опасность, чем его радиоактивность

          Это если "по науке". Но можно в интернете поискать, и найти любого бреда...
          Опухоли от химического (канцерогенного) действия куда более вероятны, чем от воздействия радиоактивности...
          1. КОТ БАЮН
            КОТ БАЮН Сегодня, 19:58
            0
            Опухоли от химического (канцерогенного) действия куда более вероятны, чем от воздействия радиоактивности...
            ... В нынешних реалиях в войсках всякой дряни хватает. И ранее её было в избытке - одно только ракетное топливо чего стоило.... Но вот радиоактивность - по моему мнению - здесь ну совсем ни при чём.....
  8. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 16:23
    -1
    На этом фоне Польша решила закупить устаревшие боеприпасы KEW-A1...

    кАнешна, "РЕШИЛА"! Что заставили покупать, то и "РЕШИЛА". lol И вообще, это старьё содержит рассовоправильные атомы свободы, хоть и чуть-чуть обеднённые. wassat
  9. Bradley
    Bradley Сегодня, 16:23
    +1
    А что такого?
    Свинец-1 так же идет в части для Т-80БВМ и Т-72Б3.

    Кстати, поляками таки дадут и M829A3, что очень опасно.
  10. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:27
    +3
    Не радиоактивное заражение местности а канцерогенная пыль от урана, когда он пробивает сталь.
    В Ираке этой проблемой стали не танковые снаряды, а малокалиберные бронебойные снаряды БМП Бредли, вертолетных пушек и штурмовиков.
    Этих снарядов выпустили десятки тысяч, и напустили канцерогенной пыли
    1. Bradley
      Bradley Сегодня, 16:32
      0
      Не радиоактивное заражение местности а канцерогенная пыль от урана, когда он пробивает сталь.
      В Ираке этой проблемой стали не танковые снаряды, а малокалиберные бронебойные снаряды БМП Бредли, вертолетных пушек и штурмовиков.
      Этих снарядов выпустили десятки тысяч, и напустили канцерогенной пыли



      Вот ток об. уран фонит не выше фона. Из него коронки зубные делают, кейсы для перевозки радиоактивных веществ.
      Сейчас мы насытим свои части "Свницом-1" и об. уран резко станет вполне норм. laughing

      Это как с БПЛА. Когда у нас их не было, то это, само - собой - шляпа, для войны с серьезным противником не годится. Появился Орион, так и мнение поменялось. Что оказывается , вот че, БПЛА очень нужная вещь в любой войне, да и в хозяйстве неплох.
    2. х917нт
      х917нт Сегодня, 16:32
      +1
      канцерогенная пыль от урана, когда он пробивает сталь.


      Это очень плохо для экипажа танка. Могут надышаться этой опасной пылью....после пробития брони...
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 16:52
        0
        Надышалась этой пылью американская пехота, когда они делали зачистки местности после боев. Там было масса битой этими снарядиками иракской техники.
        И потом заболевали раком.
    3. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 17:18
      0
      канцерогенная пыль от урана,

      Пылеобразный уран самовоспламеняется на воздухе. Так что им не надышешся.
      1. Pandiurin
        Pandiurin Сегодня, 17:35
        +1
        Цитата: Дилетант
        канцерогенная пыль от урана,

        Пылеобразный уран самовоспламеняется на воздухе. Так что им не надышешся.

        Какая разница что вдыхать урановую пыль или пыль в виде окиси урана. Концрогенные свойства у урана не от радиации которая на уровне фона, не из-за того что он как и свинец относится к тяжёлым металлам и может вызывать аналогичные отравления, просто ещё химические свойства урана это сильный концераген.

        И особенность что при ударе он крошится в пыль, что при использовании в качестве боеприпасов для механического пробития брони, бетона приводит к заражению местности.
        1. Дилетант
          Дилетант Сегодня, 17:45
          0
          Пардон, Вы меня поправляете или что-то доказать хотите? drinks
          1. Pandiurin
            Pandiurin Сегодня, 17:55
            +1
            Цитата: Дилетант
            Пардон, Вы меня поправляете или что-то доказать хотите? drinks


            "Пылеобразный уран самовоспламеняется на воздухе. Так что им не надышешся."

            Возможно я вас не правильно понял. Что вы имели ввиду что "ненадышешся".

            Урановой пылью которая сгорела да, но в результате сгорания будет окись урана которой можно надышаться.
  11. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:34
    0
    "На этом фоне Польша решила закупить устаревшие боеприпасы KEW-A1, потому что только они могут быть поставлены в кратчайшие сроки, а первые Abrams должны появиться уже в 2022 году".
    Именно, в "кратчайшие сроки", а то на войну с Россией опоздают...
    А как же с лаврами победы ( а Россия будет однозначно и окончательно побеждена) angry ? Другим достанутся?
  12. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:45
    +3
    Пора приравнять снаряды с урановым сердечником к химическому оружию.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:56
      -2
      Эти снаряды пробивали иракские Т-72 насквозь по всей длине.
      Лобовую броню проходили как масло. Поэтому отказаться от них как-то не готовы...
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 17:35
        0
        Алексей, с этого момента поподробнее пожалуйста, как и с какого расстояния Т72 "насквозь пробивались "американцами?Желательно бы и фактов с доказательствами,а не лжи от янки и их таких же лживых СМИ!!!
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 17:47
          +3
          Что Вы так удивлены?
          Плотность урана более, чем в 2.5 раз больше плотности стали.
          И уран имеет свойство самозатачиваться при прохождении стали, как карандаш в точилке (а вольфрам затупляется).
          А длина этих урановых ломиков - более 80 см. Снаряды унитарные.
          Вот ломики и выковыривали из двигателей сзади, после того, они проходили все боевое отделение по длине.
          Стреляли обычно с 1.5 - 2 км
          1. Бережливый
            Бережливый Сегодня, 18:26
            0
            Алексей, я так удивлён потому что кроме утверждений об пробитии Т72 аж насквозь нет не одного фото в доказательство, а вы эту сказку и дальше постите. И,бронесталь не однородная по составу, пробить ее насквозь с 2000метров, пусть даже с 1500 с учетом наклона лобовой брони Т72 маловероятно. Это не Т34 у которого толщина брони 80мм, там эквивалент 750мм, не меньше. А бронепробиваемость таких снарядов максимум 800мм в идеальных условиях. Так что байки о сквозном пробитии всего Т72 уже приелись.
  13. С.Сергей
    С.Сергей Сегодня, 16:50
    +1
    Если не вычитывать суть статьи, просто шипение пшеков. Не говоря уже про Россию, берут деньги от евросоюза, фактически немецкие, и шипят на Германию. Лижут сапоги п и ндосам и даже на них шипят. Им повода не надо, такая нац.особенность.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:15
    0
    их применение приводит к радиоактивному заражению местности

    Это же польская местность. Пусть сами себя и заражают.
    Американцам то какая разница. Это проблема польских тестикул.
  15. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:27
    -1
    Изначально Катюша снаряжалась термитными зарядами. Поэтому был такой успех под Ельней. Немцы пригрозили применить хим. оружие .
    После этого снаряды Катюши снаряжались только фугасными зарядами.

    Это прочитал достаточно давно, подтверждение не встречал. Но выглядит достоверно.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:38
      0
      Павел57-нацистам дали понять, что попытка использовать боевые ОВ кончется тем что Германию зальют в ответ такими же ОВ!А,в бм8,бм13, или же Катюшах НИКОГДА не испытывали термитные заряды! hi
      1. Crasher
        Crasher Сегодня, 19:05
        0
        Цитата: Бережливый
        Катюшах НИКОГДА не испытывали термитные заряды!

        Испытывали. В 1942 в Ленинграде. Но были признаны избыточными и от них отказались.. Это много где описано
        Кроме корпуса, разрывалась ещё и часть ракетной камеры, раскалявшейся от горевшего внутри пороха, это увеличивало осколочное действие в 1,5-2 раза по сравнению с артиллерийскими снарядами аналогичного калибра. Именно поэтому и возникла легенда о том, что реактивные снаряды «катюш» были снабжены «термитным зарядом». «Термитный» заряд, действительно, испытывался веской 1942 года в блокадном Ленинграде, но он оказался излишним — после залпа «катюш» и так всё горело вокруг. А совместное применение десятков ракет одновременно также создавало интерференцию взрывных волн, что ещё более усиливало поражающий эффект
  16. alystan
    alystan Сегодня, 17:46
    +1
    Где-то в Европе до настоящего времени страдают от онкологических болезней, вызванных применением оружия с обедненным ураном. И, как во Вьетнаме, рождаются дети со страшными увечьями. И никто за эти зверства не понес наказания...
  17. viktortarianik
    viktortarianik Сегодня, 17:52
    0
    Захотелось радиацией земли чужие погубить? А не боятся что против них обернется?
  18. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 18:42
    0
    Осталось выйти на дистанцию выстрела...для начала проехать на этой 65-тонной чудине до поля боя по грязюке. В броне тоже обеднённый уран....поживём-увидим. В центре Европы по чернозёму или суглинкам (особо после дождя) - это вам не по твёрдым грунтам и дорогам с твёрдым покрытием рассекать!
  19. Tomcat_Tomcat
    Tomcat_Tomcat Сегодня, 19:39
    +1
    Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Польше вооружения для закупленных Варшавой танков M1A2 Abrams SEPv3, включая снаряды KEW-A1 с сердечником из обеднённого урана.

    США 18 февраля одобрили сделку на $6 млрд по приобретению полькой армией 250 американских ОБТ с учётом стоимости боеприпасов, обслуживающей техники, расходов на логистику и обучение. Среди закупленных типов снарядов значится KEW-A1 с выстрелом, который содержит состоящий из обеднённого урана сердечник.


    Блок BMPD сообщает иное:
    Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (DSCA) 17 февраля 2022 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 250 основных танков М1А2 SEP v.3 Abrams. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 6 млрд долл, включая дополнительную технику и имущество, боеприпасы, а также пакеты обучения и технической поддержки.

    Согласно уведомлению, в поставку должны войти 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams с дополнительно устанавливаемыми устройствами радиоподавления фугасов AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, 17 танковых мостоукладчиков М1110 Joint Assault Bridge (JAB), 15 запасных танковых двигателей AGT-1500, 13920 кумулятивно-осколочных танковых выстрелов M830A1 калибра 120 мм, 6960 осколочно-фугасных танковых выстрелов XM1147 с программируемым подрывом калибра 120 мм, 9168 практических выстрелов M865 TPCSDS-T; 4592 практических выстрела M1002 TPMP-T, и другое.

    Следует отметить, что в поставку не входят бронебойные подкалиберные снаряды.


    Либо БОПСы пойдут по иному соглашению, либо даже не знаю что предположить. Свои снаряды амеркиашки полякам не дадут.

    В боекомплект "Абрамса" ВС США ныне входит БОПС M829A3 APFSDS-T (2003 г., материал сердечника - обедненный уран). БОПСы семейства KEW (KEW-A1 материал сердечника - обедненный уран, KEW-A2 - материал сердечника вольфрамовый сплав) поставляются исключительно на экспорт.
  20. Tomcat_Tomcat
    Tomcat_Tomcat Сегодня, 19:54
    +1
    К настоящему времени США создали новое поколение урановых снарядов, в частности M829A4 с программируемым подрывом, предназначенный для борьбы с танками, оснащёнными КАЗ.
    вопрос авторам. M829A4 - классический БОПС. Зачем ему программируемый подрыв - и вообще как и что в нем подрывать собрались то?