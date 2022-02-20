Танки Abrams для польской армии вооружат снарядами с обеднённым ураном KEW-A1

Неизвестно, способны ли снаряды KEW-A1 бороться с ОБТ, защищёнными реактивной бронёй нового поколения типа «Реликт»; в состоянии ли они будут справиться с задачей уничтожения значительной части танков, используемых в боевых порядках ВС РФ. Поэтому это решение [об их покупке] было встречено критически

На этом фоне Польша решила закупить устаревшие боеприпасы KEW-A1, потому что только они могут быть поставлены в кратчайшие сроки, а первые Abrams должны появиться уже в 2022 году