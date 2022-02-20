ЦКБ «Рубин» развернуло новое производство морских роботов

ЦКБ "Рубин" создало новый центр морской робототехники, на территории которого будут разрабатываться и производиться автономные необитаемые подводные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба ЦКБ.Новое производство развернуто в Кронштадте, на территории "Кронштадтского морского завода". Территория с комплексом зданий выкуплена, а не взята в аренду, план создания центра морской робототехники согласован с ОСК. Центр занял территорию площадью в 6 тысяч га, на которой удалось разместить не только производство, но и испытательные стенды. По словам руководства конструкторского бюро, это позволит значительно сократить временные и ресурсные издержки.Как заявили в ЦКБ, новое производство рассчитано на одновременную сборку нескольких подводных аппаратов различного водоизмещения. Для этого будут использоваться три помещения и два стапеля. Всего в Центре будут работать около 100 человек - конструкторов и производственных рабочих. Кроме собственных разработок Центр может выполнять заказы по сборке опытных образцов для других предприятий.Подчеркивается, что разработка подводных роботов производится полностью в цифровой среде, за 10 лет ЦКБ "Рубин" сумел разработать: глубоководный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", автономные подводные необитаемые аппараты "Юнона" "Амулет" и "Амулет-2", телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Талисман" и комплекс обеспечения сейсморазведки. В настоящее время ведутся работы по еще нескольким проектам.