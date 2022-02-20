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ЦКБ «Рубин» развернуло новое производство морских роботов

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ЦКБ "Рубин" создало новый центр морской робототехники, на территории которого будут разрабатываться и производиться автономные необитаемые подводные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба ЦКБ.


Новое производство развернуто в Кронштадте, на территории "Кронштадтского морского завода". Территория с комплексом зданий выкуплена, а не взята в аренду, план создания центра морской робототехники согласован с ОСК. Центр занял территорию площадью в 6 тысяч га, на которой удалось разместить не только производство, но и испытательные стенды. По словам руководства конструкторского бюро, это позволит значительно сократить временные и ресурсные издержки.

Как заявили в ЦКБ, новое производство рассчитано на одновременную сборку нескольких подводных аппаратов различного водоизмещения. Для этого будут использоваться три помещения и два стапеля. Всего в Центре будут работать около 100 человек - конструкторов и производственных рабочих. Кроме собственных разработок Центр может выполнять заказы по сборке опытных образцов для других предприятий.

Подчеркивается, что разработка подводных роботов производится полностью в цифровой среде, за 10 лет ЦКБ "Рубин" сумел разработать: глубоководный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", автономные подводные необитаемые аппараты "Юнона" "Амулет" и "Амулет-2", телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Талисман" и комплекс обеспечения сейсморазведки. В настоящее время ведутся работы по еще нескольким проектам.
Использованы фотографии:
http://ckb-rubin.ru/glavnaja/
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29 комментариев
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  1. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 16:23
    +10
    Центр занял территорию площадью в 6 тысяч га, на которой удалось разместить не только производство, но и испытательные стенды

    Вы ничего не перепутали, уважаемый автор?
    6 тысяч га - это 60 кв км
    можно не только испытательные стенды развернуть - космодром построить
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 16:30
      +9
      Перепутали. ТАСС пишет про 6 тыс. кв. м
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 16:36
        +1
        Цитата: Эль Чувачино
        Перепутали. ТАСС пишет про 6 тыс. кв. м

        А 6000 кв. м. , с другой стороны, ниочем. Это участок 200 на 300 метров.
        1. dimy44
          dimy44 Сегодня, 16:48
          +2
          Ну это ~десять футбольных полей.
          1. Mitroha
            Mitroha Сегодня, 16:57
            -1
            А они там в футбол собирались играть? Не знал. Тогда ,да laughing
            1. Комментарий был удален.
        2. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 17:14
          +3
          Цитата: Mitroha
          Это участок 200 на 300 метров.

          200 х 30
          1. dimy44
            dimy44 Сегодня, 17:16
            +1
            Точно. Это мало.
            1. просто экспл
              просто экспл Сегодня, 20:00
              0
              это огромное здание размером с футбольное поле.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:38
        -1
        Эль Чувачино-а служба ОБС заявляет про 6тысяч миль wassat
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:58
      +2
      Цитата: Наводлом
      Вы ничего не перепутали, уважаемый автор?
      6 тысяч га - это 60 кв км

      Весь Кронштадт вместе с Кроншлотом меньше этой цифири.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:24
    -3
    Давно пора, а то мы в этой тематике сильно отстаём даже от того же Китая!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 17:04
      -2
      Цитата: Бережливый
      Давно пора, а то мы в этой тематике сильно отстаём даже от того же Китая!

      Раньше делали в гараже на коленке и всё работало. Теперь будем делать в строго определённом и освещённом журналистикой месте. Приглашаем к сотрудничеству шпионов, диверсантов и "Томогавки".
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:08
        -6
        за то на олимпиаде дали жару ! аж на 9 месте...лучше бы не ездили.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 17:11
          0
          Цитата: Аэродромный
          за то на олимпиаде дали жару !

          А я вообще не смотрю и не в курсе. С белым флагом пусть лично озабоченные своими проблемами ездят. А я даже здесь на форуме Державу представляю
          1. Pattor
            Pattor Сегодня, 17:28
            +3
            Воо тоже не смотрел. Какие наши не пойму, какой то белый флаг. Ничьи они.
      2. Pechkin
        Pechkin Сегодня, 17:09
        +1
        Раньше делали в гараже на коленке и всё работало.
        Что вы раньше в гараже делали, беспилотные подводные аппараты, которые могут погружаться на дно Марианской впадины(Витязь-Д).
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 17:46
          +1
          Дима, хорош меня ловить на слово, всё равно не подерёмся laughing Реальный "гараж" у нас может быть и на Амуре и даже в Норильске. Я же говорю про вброс от СМИ
          1. Pechkin
            Pechkin Сегодня, 18:04
            +2
            Дима, хорош меня ловить на слово, всё равно не подерёмся ￼ Реальный "гараж" у нас может быть и на Амуре и даже в Норильске.
            Хорошо drinks А вот гараж, сегодня полтора часа откапывал wassat Два дня небыл.
            1. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 18:08
              0
              Цитата: Pechkin
              гараж, сегодня полтара часа откапывал

              Поздравляю с победой!!! wassat А у нас в этом годе снега мало, только разминка с лопатой получается по утрам дома. feel
    2. dimy44
      dimy44 Сегодня, 17:41
      0
      даже от того же Китая!
      А почему даже?
  3. businessv
    businessv Сегодня, 16:29
    0
    В настоящее время ведутся работы по еще нескольким проектам.
    Было бы неплохо, если проектанты запилят аппарат для подводного бурения, пора матрасов в этой области подвинуть!
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 18:18
      +2
      Было бы неплохо, если проектанты запилят аппарат для подводного бурения, пора матрасов в этой области подвинуть!

      Не, там совсем другие технологии, никаких подводных роботов, бурят с платформы на поверхности моря. Сейчас последнее слово техники в бурении - ротороно-управляемые системы (РУС) и каротаж в процессе бурения (LWD). Подвинем матрасов, я лично этим занимаюсь. wink
  4. Комментарий был удален.
  5. PN
    PN Сегодня, 16:37
    +3
    Уж не для Белогорада и Хабаровска там будут ништяки собирать?
  6. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 17:36
    +3
    Хвастаться про разработку полностью в цифрой среде сегодня - позорище. Это значит признаваться, что еще вчера за кульманами стояли.
    Можно еще отдельно отметить, что все работники предприятия - прямоходящие и без хвостов.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: VicktorVR
      Можно еще отдельно отметить, что все работники предприятия - прямоходящие и без хвостов.

      laughing То есть в цехах сейчас работают питекантропы - люди прямоходящие . Следующая стадия , неандертальцы . А потом уже ждём , появления на заводе хомо сапинес - человека разумного. lol
    2. Disant
      Disant Сегодня, 19:16
      +2
      Хвастаться про разработку полностью в цифрой среде сегодня - позорище. Это значит признаваться, что еще вчера за кульманами стояли.

      чтобы что-то делать своё секретное в цифровой среде, нужно сначала создать эту СВОЮ цифровую среду ( программы). и желательно на СВОЁМ "железе".
      видимо, всё это сделано - так что думаю верно вы сказали - хвост отпал. и неверно выразились про "позорище" - это огромный шаг вперёд.
      что-то украсть техническими средствами будет намного сложнее
    3. Комментарий был удален.
  7. Степан S
    Степан S Сегодня, 18:52
    0
    Центр занял территорию площадью в 6 тысяч га, на которой удалось разместить не только производство, но и испытательные стенды.

    6 тыс. га - это прямоуголник 10 на 6 километров. Где такая площадь взялась в Кронштадте и зачем такая территория нужна для производства? На лицо ошибка. Раз в десять или сто увеличили прощадь. А скорее всего площадь производства 6 тысяч метров квадратных, а не гектаров.
  8. sevryuk
    sevryuk Сегодня, 19:36
    0
    Будет чем ответить на отключение РФ от интернета.
  9. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:32
    0
    Всего в Центре будут работать около 100 человек - конструкторов и производственных рабочих.
    Как говорил персонаж из мультика "Падал прошлогодний снег" - "Маловато будет!" Если, конечно, не станут размещать свои разработки на стороне. В старые добрые времена, когда наша контора имела численность почти 15 тыс. сотрудников (причём, без манагеров!), только в одном отделении измерительной техники было 300 человек.