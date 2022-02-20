Глава МИД Британии заявила о готовности Путина «вторгнуться» в Прибалтику

Он очень ясно дал понять – его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше (...) Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы

А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области

Российский президент Владимир Путин вынашивает планы по вторжению в другие страны, ранее входившие в состав Советского Союза, под угрозой находятся страны Балтии. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.В интервью Daily Mail глава британского МИД, комментируя ситуацию вокруг Украины заявила, что Путин продолжит войну с соседними странами, если ему "позволят вторгнуться" на Украину. По словам Трасс, он вынашивает планы по установлению контроля над "огромными территориями" Восточной Европы, т.е. хочет вернуться к временам СССР.- заявила она.Глава Форин-офиса подчеркнула, что под угрозой находится Прибалтика, а также балканские страны, поэтому западным государствам необходимо сплотиться и не дать Путину вторгнуться на Украину.В российском МИД прокомментировали слова Трасс о планах Путина "завоевать Прибалтику". Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пошутила по данному поводу, заявив:А если серьезно, то МИД России выпустил очередное опровержение заявлений США и Великобритании о якобы проводимой подготовке к "вторжению" на Украину, в котором говорится, что такие действия присущи именно Вашингтону и Лондону. Американцы и британцы пытаются приписать России действия, которые исторически применяются только ими.