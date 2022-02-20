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Глава МИД Британии заявила о готовности Путина «вторгнуться» в Прибалтику

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Российский президент Владимир Путин вынашивает планы по вторжению в другие страны, ранее входившие в состав Советского Союза, под угрозой находятся страны Балтии. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.


В интервью Daily Mail глава британского МИД, комментируя ситуацию вокруг Украины заявила, что Путин продолжит войну с соседними странами, если ему "позволят вторгнуться" на Украину. По словам Трасс, он вынашивает планы по установлению контроля над "огромными территориями" Восточной Европы, т.е. хочет вернуться к временам СССР.

Он очень ясно дал понять – его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше (...) Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы

- заявила она.

Глава Форин-офиса подчеркнула, что под угрозой находится Прибалтика, а также балканские страны, поэтому западным государствам необходимо сплотиться и не дать Путину вторгнуться на Украину.

В российском МИД прокомментировали слова Трасс о планах Путина "завоевать Прибалтику". Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пошутила по данному поводу, заявив:

А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области


А если серьезно, то МИД России выпустил очередное опровержение заявлений США и Великобритании о якобы проводимой подготовке к "вторжению" на Украину, в котором говорится, что такие действия присущи именно Вашингтону и Лондону. Американцы и британцы пытаются приписать России действия, которые исторически применяются только ими.
Использованы фотографии:
Number 10/flickr.com
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97 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 17:38
    +29
    теперь прибалтийская военная помощь Украине срочно полетит в обратном направлении?
    доигрались, понимаешь
    нападение на носу
    а армия без штанов
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 17:41
      +13
      Зачем напрягаться.
      Уже пусть расслабятся и получают удовольствие.
      Даешь всероссийскую здавницу Юрмала,!
      Хайли лайкли, что уж там мелочиться.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:46
        +8
        Глава МИД Британии

        К этому добавить нечего no "Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области". М.Захарова
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 17:52
          +5
          Цитата: Теренин
          "Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области". М.Захарова

          А всего лишь в правильной шапке по Москве прогулялась. У нас там ЛУЧИ!!! отрубающие мозги wassat
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 17:57
            +13
            Цитата: НДР-791
            Цитата: Теренин
            "Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области". М.Захарова

            А всего лишь в правильной шапке по Москве прогулялась. У нас там ЛУЧИ!!! отрубающие мозги wassat

            Понятно, мозги её в шапке остались, а шапка в Москве.
            1. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 17:59
              +4
              Цитата: Теренин
              мозги её в шапке остались, а шапка в Москве.

              Ну не дарить же такой прибор кому попало laughing
              1. Теренин
                Теренин Сегодня, 18:06
                +10
                Цитата: НДР-791
                Цитата: Теренин
                мозги её в шапке остались, а шапка в Москве.

                Ну не дарить же такой прибор кому попало laughing

                Неее no кому попало дарить нельзя. Её шапкой (Л. Трасс), как переходящим кубком, нужно награждать лидеров "пятой колонны".
                Первого Венедиктова.
                1. Егоза
                  Егоза Сегодня, 18:16
                  +5
                  Цитата: Теренин
                  Её шапкой (Л. Трасс), как переходящим кубком, нужно награждать лидеров "пятой колонны".
                  Первого Венедиктова.

                  Чего ж вы так "неопределенно"? Венедиктов - Самопровозглашенная Российская Интеллигенция! А теперь первые буквы превратите в сокращение и получите
                  : лидер...
                2. НДР-791
                  НДР-791 Сегодня, 18:17
                  +6
                  У нас для каждого заготовлен "шапкоприбор" и дружеская рука на плече laughing
                  1. Теренин
                    Теренин Сегодня, 18:21
                    +9
                    Цитата: НДР-791
                    У нас для каждого заготовлен "шапкоприбор" и дружеская рука на плече laughing


                    Джен Псаки - круть! Теперь и Трасс.
                    Но конгрессвумен Грин* - атас!
                    Всех переплюнет, не иначе:
                    Гестапо спутала с гаспачо.

                    Какие милые девчонки
                    Все эти три англосаксонки:
                    Манеры, лица, речь и стать -
                    От их словес ни сесть, ни встать.

                    Таких в политике всё больше,
                    Но с ними безопасность - тоньше.
                    Любая дурь слетает с губ,
                    Поэтому гестапо - суп...

                    11 февраля 2022. (С) Карен Маркарян
                    1. dauria
                      dauria Сегодня, 18:27
                      +7
                      11 февраля 2022. (С) Карен Маркарян

                      Слабак. Ровно за сто лет до него гениально сказано русским поэтом.

                      "Мне бы лучше вон ту, сисястую, -
                      Она глупей."
                      1922 С. Есенин.
                    2. Ясная
                      Ясная Сегодня, 18:36
                      +5
                      Цитата: Теренин
                      Цитата: НДР-791
                      У нас для каждого заготовлен "шапкоприбор" и дружеская рука на плече laughing


                      Джен Псаки - круть! Теперь и Трасс.
                      Но конгрессвумен Грин* - атас!
                      Всех переплюнет, не иначе:
                      Гестапо спутала с гаспачо.

                      Какие милые девчонки
                      Все эти три англосаксонки:
                      Манеры, лица, речь и стать -
                      От их словес ни сесть, ни встать.

                      Таких в политике всё больше,
                      Но с ними безопасность - тоньше.
                      Любая дурь слетает с губ,
                      Поэтому гестапо - суп...

                      11 февраля 2022. (С) Карен Маркарян


                      Одержимые дьяволом быстро распознают друг друга по интимным признакам. По закону подобия они тянутся друг к другу.
                      21 признак присутствия сатаны
                      1. Садовник91
                        Садовник91 Сегодня, 19:07
                        +2
                        Цитата: Ясная
                        21 признак присутствия сатаны

                        Ярсом животворящим бесов изгонять. Два пастыря вчерась кадилом помахали. Ладаном от выхлопа "Кинжалов" дурьи бошки и сносит.
                    3. tralflot1832
                      tralflot1832 Сегодня, 18:36
                      +7
                      А где бусики ,думают если без бусиков - значит поумнели.
                      1. Александр 3
                        Александр 3 Сегодня, 19:39
                        +3
                        Это что ?Лиза с трассы с подругами?
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 18:36
          +5
          Английская блондинка. Это все, что о ней надо знать.
        3. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 18:49
          +5
          А Ростовскую и Воронежскую область когда захватывать будем? Ещё одна Псаки завелась.
        4. den3080
          den3080 Сегодня, 20:22
          0
          Лиз Трасс - изумительно необразованная женщина со злым, неумным лицом.
          Впрочем у британцев беда с этим делом.
          Кэтрин Эштон помните?

          А Терезу Мэй?
          Фотомодели!! Ни дать ни взять laughing
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 18:29
        +5
        Глава МИД Британии заявила о готовности Путина «вторгнуться» в Прибалтику

        Вступать с ней в диалог - себя не уважать и признак дурного вкуса.
        Кстати, что за ид.иот пригласил ее на провести лекцию в МГУ? fool
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 18:57
          +2
          Лекции, вроде как, и не было, но ректор с ней встретился.
          О таком визите англичанка попросила сама. Зря пустили. hi
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:30
        +1
        Может подменим,вроде одно лицо.Англичане даже не заметят.Джерри Халлуэл "Спайс Гёрлз".
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:52
      +6
      Она же профнепригодная!Своим бредом нАглии она наносит больше урона чем все природные катаклизмы за последние полвека!Это свидетельство о вырождении внглийской дипломатической школы, об нежелании понять даже суть и смысл обсуждаемых проблем!!!
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:54
        +8
        Ну да - ввалить колоссальные суммы в питерские порты, чтобы отвязаться от прибалтийских, почти достроить - и пойти эту Прибалтику завоёвывать непонятно теперь зачем.. Железная логика, чё..
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 18:01
          +3
          Чудеса Западной Европы по глупости Элизабет Трасс из МИД Британии или её сестра по разуму Анналена Бербок из МИД Германии.
        2. рюрикович
          рюрикович Сегодня, 18:08
          +6
          Цитата: paul3390
          Железная логика, чё..

          Усыхание мозгов приводит к тому, что уже никакая логика и близко не стоит с тем бредом, несущимся из уст англосаксов. Я, если честно, читая по всем новостным ресурсам о просто "диком желании России напасть хоть на кого либо" нахожусь в состоянии (жаль нельзя матом ругаться) легкой прострации - ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ? Я понимаю, что дипломатия на Западе деградировала до дворового уровня, но что бы ТАААК... Это просто какой то ... fool fool fool request Мне чисто по человечески жалко Лаврова - ему приходится даже общаться с этими имбицилами request
          1. Садовник91
            Садовник91 Сегодня, 19:12
            +1
            Цитата: рюрикович
            Я понимаю, что дипломатия на Западе деградировала до дворового уровня, но что бы ТАААК...

            Украинские "дипломаты" покусали. Это заразно.
    3. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 19:46
      0
      Букингемский дворец заявил, что у королевы Великобритании Елизаветы II выявлен коронавирус. Согласно официальной версии, она заболела после того, как встретилась с принцем Чарльзом, у которого также был выявлен Covid-19.

      На фоне разворачивающихся событий это не похоже на обычное совпадение.
      -----
      Боже, хорони королеву...
      ------
      Бритые, за отопление Скрипалей придется отдать Ирландию...
  2. singless
    singless Сегодня, 17:39
    +4
    маразм крепчал. что они курят. дура кто тебя захочет
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 17:42
      +5
      Джентльмены не курят. Они нюхают. Вот и дуреха нанюхалась. wink
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 17:52
        +2
        Цитата: Alex777
        Джентльмены не курят. Они нюхают. Вот и дуреха нанюхалась. wink

        Лизоку и нюхать не нужно ... С отбитой об кровать головой ...
    2. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 17:44
      +3
      Этой дуре Лизун Трасс надо бы быть последовательной - нападение РФ на трибалтов должно быть по Черному морю .Именно тем путем котором Мелко питания "оказывает " типа помощь несчастным трибалтам . laughing
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:49
        +1
        это изощрённое издевательство.
    3. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 17:56
      +3
      Цитата: singless
      дура кто тебя захочет

      Бориска??? Я ещё понимаю Шведскую семью, но Глобальнобританскую уже как-то...
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: singless
      дура кто тебя захочет

      Потому и в политике.
  3. smaug78
    smaug78 Сегодня, 17:42
    +5
    А зачем нам нужны трибалтийкие клопы-лимитрофы?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:51
      +4
      Он очень ясно дал понять – его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше (...) Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы

      - заявила Л.Трасс.

      А, чего мы оправдываемся? Если это так, то я подниму стопку за Верховного Главнокомандующего drinks
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:07
      +2
      Цитата: smaug78
      А зачем нам нужны трибалтийкие клопы-лимитрофы?

      Для вони, вестимо. laughing
    3. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:59
      -1
      Чтобы Калининградскую область из острова материком сделать. bully
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:42
    +6
    Тётя точно больная на всю голову fool fool !Ещё бы указала что и прибалтика часть ук-роины, которая, как и Ростовская и Воронежская области "временно оккупированы по именному повелению лично Путина "!!! fool Ка же ей с головой не повезло, мозги там отсутствуют напрочь!!!! wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:52
      +3
      Цитата: Бережливый
      Ка же ей с головой не повезло, мозги там отсутствуют напрочь!!!!

      Они (мозги) на "просветленном" западе давно уже многим жмут yes
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:10
        +2
        Они (мозги) им нафик не нужны. Там безмозговые в почете - их на Гос Службу приглашают (Псаки, теперь Лиз Трасс). Не а може в Великобритании тоже по жосткому приколоться решили - типа в США есть Псаки, а мы что - рыжие? Пусть у нас будет Лиз Трасс. wassat А мы ей "подпоём"
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:13
          +3
          Цитата: Nexcom
          . Не а може в Великобритании тоже по жосткому приколоться решили - типа в США есть Псаки, а мы что - рыжие? Пусть у нас будет Лиз Трасс.

          Собчачку им в придачу yes
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 18:17
            +3
            Тогда нам вообще словестно не отбиться - калом закидают. yes Утопят в потоке субстанции. И так объяснения по нормальному почти не воспринимают... Их бы друг с другом свести-натравить: пусть бьются ругаются поливают друг друга. lol

            Приветствую Вас, Геннадий. hi
            1. Теренин
              Теренин Сегодня, 18:24
              +3
              Цитата: Nexcom
              Тогда нам вообще словестно не отбиться - калом закидают. yes Утопят в потоке субстанции. И так объяснения по нормальному почти не воспринимают... Их бы друг с другом свести-натравить: пусть бьются ругаются поливают друг друга. lol

              Приветствую Вас, Геннадий. hi


              Ума не приложу, что им отвечать request
              Не иначе, за рекомендациями нужно обратиться палату № 6.

              Приветствую, Дмитрий hi
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 18:27
                +4
                Вот, похоже, и МИД наш тоже в непонятках как донести мысль до этих невоспринимающих. Ну кроме как спокойно и вежливо не нарушая протокол нельзя отвечать - иначе придется скатываться до их уровня. А это недопустимо. Хотя по мордам эти западные политики давно заслужили. Если по сути их наглости.
  5. dimy44
    dimy44 Сегодня, 17:44
    +3
    Это называется спланированный информационный терроризм.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:53
      +2
      Цитата: dimy44
      Это называется спланированный информационный терроризм.

      Они этого даже не скрывают.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:59
        +3
        "Ветром голову надуло, дааа!" (с) не помню из какой песни и кого из 90х.

        В общем на танке мадам явно перекаталась, вот и продуло ей голову. Шибко продуло: то суверенитет не признает над исконо Российскими областями, то ВВП последние предупреждения делает....
        Явно менингит в запущенной стадии.

        ЗЫ даже во времена жосткого противостояния США-СССР такого бреда с Запада не лилось. Нет врали конечно, обвиняли, но чтобы так себя вели....
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 18:04
          +3
          Чичерина))) Чуточку позже девяностых)
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 18:05
            +2
            Спасибо за напоминание. hi Уже забываю, однако... Возраст.
            1. sabakina
              sabakina Сегодня, 19:14
              +1
              Цитата: Nexcom
              Спасибо за напоминание. hi Уже забываю, однако... Возраст.

              Дмитрий, возраст ни причём! Главное память!
  6. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 17:46
    +3
    с одной стороны радует, что такие альтернативно одаренные в руководстве недружественных стран - свою страну к процветанию они точно не приведут, с другой стороны - напрягает, ибо что такие могут сделать в ближайшую минуту - не знают даже они сами.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:01
      +3
      Цитата: pyagomail.ru
      с другой стороны - напрягает, ибо что такие могут сделать в ближайшую минуту - не знают даже они сами.

      Думаю, что кроме, как предлагать другим, рекомендовать, угрожать, советовать, врать... ничего они не могут. no
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:34
      +2
      Они просто разрушают все вокруг себя.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:47
    +4
    На фото видишь хитрую и наглую англосаксонскую морду... ничего кроме желания лжи и обмана на ней не написано.
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 17:51
    +2
    Хосподя ! Лиза вылезла потрындеть .. необходимо её спросить где находиться Эстооонияяя? В Новгородской области , или Ленинградской .
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:52
    +3
    Захарова зря шутит с этой Лизой. Она теперь откажется признавать Калининградскую область Россией и вдобавок заявит, что российский МИД официально признал, что хочет ее окупировать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:47
      +2
      Это точно, с поциентами шутить нельзя - они это все всерьез воспринимают.
  10. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 17:53
    +4
    Срочно! Путин готовит вторжение в Антарктиду! Пингвины под угрозой! Демрьмакратию пингвинам! Из заявлений бритных сми laughing PS эта мадам видимо сильно перегрела в шубе свои мозги, или простудила катаясь на танках. А если проще...просто дура!
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:53
    +4
    Хуже нет когда политикой занимается "юбка", но когда еще и "юбка" глупая как пробка, то эта страна превращается в китайский "дом терпимости".
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:56
    +3
    Воскресный конкурс на знание географии.Первый вопрос.В Составе СССР была Англицкая область ?К кому относились Уэльский и скотландский районы.При правильном ответе,можно расчитывать на должность зама Трассовой.Бензорезу не подсказывать,пусть занимается делом ,подбирает арестованную недвижимость олигархов,для себя.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:58
    +2
    дайте тетке успокоительного, а то она какая-то буйная
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:12
      +3
      Цитата: Василенко Владимир
      дайте тетке успокоительного, а то она какая-то буйная

      Это она такая - в спокойном состоянии laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:35
        +2
        Когда она буйная - её сразу каску с броником тянет надеть да на танке кататься приспичивает. lol Да обязательно с национальным флагом. Иначе рецидив не снимается.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:35
        +1
        ну тогда дайте на танке покататься может полегче болезной станет
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:40
          +2
          Так и приходится поступать. В самолет садят, отправляют куда подальше от родной Англии, а там каска-броник и в танк. И впиред! laughing Как прокатиться - легчает, ну тут её грузят в самолет и обратно. Читал что дав реализовать вот такое "сверхценное" для психов поведение врачи купируют приступы. Пока что у поциентки замечена тяга к родным Челенджерам. В Т-72 под триколором пока что не просилась. lol
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 18:48
            0
            а может её поселить в танке?
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 18:49
              +1
              Ну это не ко мне. Я не её семейный врач.
  14. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 17:59
    +2
    Что поделать? В Англии видать с нормальными кадрами напряжёнка!
  15. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 18:00
    +1
    С Прибалтикой уже вопрос почти решён. Выдайте нам всех Чичваркиных и тогда Путин пощадит Великобританию. Или валите всей Европой на Марс - Маск вам в помощь.
    Какая же она страшненькая всё-же.
  16. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 18:01
    +2
    Она ничего не поняла... Нападение будет ...на Британию! Зря, что ли, у нас почти вся леегкая бронетехника - водоплавающая? За три часа на пляжи Англии вылезут тысячи БТР-ов, БМП и даже Спрутов. Привыкли у себя "за каналом" чувствовать безнаказанность. Ан нет. "Хитрый план Путина" в действии. Как там, в старом анекдоте? "Нам нужен мир! Желательно ВЕСЬ" laughing
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:46
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Она ничего не поняла...

      Это для нее нормально. wink
  17. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 18:04
    +2
    Для полного дна осталось только бред этой ду-ры обсуждать.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:47
      +2
      Цитата: Аварийный
      Для полного дна осталось только бред этой ду-ры обсуждать.

      Полностью согласна. yes
  18. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:04
    -1
    Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше,

    Ну этого Путин не говорил, и именно как интерпретирует это "английская болонка" (так сказала моя жена), а за базар отвечать придется. Чай не на "Бомбейском рынке" рынке тапочками торгует, а у Королевы министром иностранных дел сидит.
    Хотя какой премьер, такие и министры.
  19. Пепел Клааса
    Пепел Клааса Сегодня, 18:13
    +2
    Блин, вот ведь достали эти гримасы политического феминизма. Что ни полит-вумен, то несёт какую-то бабскую ахинею. Какое-то ощущение, что посреди своего спича сделает вдруг паузу и скажет что-то типа "Ах, простите, я должна позвонить, перенести сеанс депиляции носовых пазух в связи с вторжением Путина...не выключайте камеру....да, на чём я остановилась? Так вот, я думаю, что гобелены в будуаре должны быть непременно лавандового цвета......".
    Тьфу....
  20. rusich
    rusich Сегодня, 18:13
    +3
    Ошибочка вышла. Зачем нам нужны шпротные страны. Мы сразу вторгнемся на британские острова.
  21. Bessik
    Bessik Сегодня, 18:19
    0
    Больше встречается с этой англосаксой помойкой!
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:24
    +4
    Глава МИД Британии заявила о готовности Путина «вторгнуться» в Прибалтику
    Странная она, очень странная ... с такими поосторожнее надо быть, а лучше держатся в стороне от них.
    И опять хочется спросить, зачем всяких очумелых, брехунов сюда пускают и принимают???
    Это как объяснить???
    Ладно, тамошним просто в кайф!!! они даже не скрывают, что они ВРАГ, беспардонный, оголтелый ... а их всё равно принимают на соответствующем уровне.
    Нашим то это ЗАЧЕМ??? давно пора наф всякий политес ... то что заслуживают, то пусть и получают.
    Тем более, из забугорных, говорить есть о чём, с очень не многими и наглы, уж точно, не входят в список необходимого.
  23. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 18:24
    +3
    Да мы всегда готовы...но не всегда нам оно надо. Понять это бритам не дано, ибо англосаксы жрут всё, что слабо и не может дать достойный отпор, чисто ради обчистить до нитки, чисто пираты.
  24. dima314
    dima314 Сегодня, 18:28
    +5
    судя по фотографии IQ у дамочки зашкаливает))) правда вниз...)
  25. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 18:34
    -1
    И этой...селёдки. Незамедлительно!
  26. ERsytype
    ERsytype Сегодня, 18:38
    0
    Вобщем после захвата Украины Путин захватит прибалтику, потом Европу, потом США и Канаду, потом вторгнется на луну и марс и восстановит Римскую империю и Вавилон.
  27. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:39
    +3
    Глава МИД Британии заявила о готовности Путина «вторгнуться» в Прибалтику

    Да она пьяная...
    Россия же каждый год на 23 февраля вторгается в Прибалтику через Украину и Польшу...Чем нынешний год хуже? Вот закончим Олимпиаду и сразу вторгнемся...
    Какая-то повальная шизофрения...Это на них так толерантность действует или тяга (половое влечение) к особям своего пола?
  28. cniza
    cniza Сегодня, 18:49
    +4
    Американцы и британцы пытаются приписать России действия, которые исторически применяются только ими.


    Так это их классический прием...
  29. bbss
    bbss Сегодня, 18:54
    +2
    Чего уж там мелочиться! Дуем прямо в Британию!
  30. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 19:05
    0
    [media=http://https://youtu.be/VwC0EN4xIYY]
  31. рус-5819
    рус-5819 Сегодня, 19:09
    +1
    Цитата: Бережливый
    Она же профнепригодная!Своим бредом нАглии она наносит больше урона чем все природные катаклизмы за последние полвека!Это свидетельство о вырождении внглийской дипломатической школы, об нежелании понять даже суть и смысл обсуждаемых проблем!!!

    Оставьте а покое Лизку! Не всё же Петров и Баширов делать должны. Дайте мужикам отдохнуть.

    Кстати, всех воинов с наступающим праздником! Будем жить, мужики!!!
  32. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 19:12
    +1
    Короче англо-саксы своими высказываниями про "войну в Европе" (прежде всего в ЕСу), хотят угробить экономику Европы, прежде всего ФРГ и Франции, т.к. инвесторы должны побежать из ЕСу...на фоне "нападения" Путина....
  33. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 19:15
    -1
    Ну держись триблатика! Сейчас бриты всучат кредит, а потом на эти гроши оружие. Защищаться то надо!
  34. Ведущий
    Ведущий Сегодня, 19:20
    +1
    Пожалуйста, вторгнитесь уже в нашу Прибалтику и освободите нас от оккупации НАТО!
  35. Silentium
    Silentium Сегодня, 19:41
    0
    Готовы и что?
  36. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 20:18
    0

    Россия в панике wassat
  37. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 20:23
    0
    У этой страшной тётки климакс головного мозга, сто пудов
  38. Дроздов
    Дроздов Сегодня, 20:26
    0
    оказывается она оракул и почитывает чужие мыслишки...маргарет-2 версия улучшенная.ничё се ссаксы продвинутые.ладно,кредиты пусть простит мне-и не вторгнусь.честно
  39. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 20:33
    0
    Опять наши ласково и мягко ее пожурили. Может надо по другому её протащить? Прямо прям что она дура необразованная,что у нее деменция и не хватает сперматозоидов,ну типа обкакать ее на весь мир
  40. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 20:49
    0
    Теорию Ломброзо Чезаре о том, что расположенных к преступлениям людей можно определить по внешности не признают мировые психиаторы. Но если посмотреть на русофобных представителей Евросоюза, США, Британии, Трибалтии, 404й, готовых истребить русских, то понимаешь, что старик Ломброзо был прав.
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