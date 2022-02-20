Часть украинских войск может перейти на сторону России в случае начала крупного конфликта

90% украинцев отвращены от РФ в результате агрессии. Я опасаюсь, что и россияне пострадают [в случае наступления]. Украинцы не встретят российских военных с распростёртыми объятиями

Среди западных военных обозревателей ведётся активная дискуссия о возможности вооружённых сил Украины оказать действенное сопротивление российским войскам в случае их наступления. Однако политики убеждены, что ВС РФ, как минимум, понесут тяжёлые потери. При этом они уповают на повышение боеспособности украинской армии с 2014 года, поставки в экстренном режиме западных вооружений и, на худой конец, народное сопротивление.- заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Уверенность западных политиков в агрессивном настрое жителей Украины к России, похоже, стала догматом. В этой связи даже не обсуждается диаметрально противоположный сценарий, при котором население незалежной в своей значительной части может приветствовать ввод российских войск. При этом большая часть ВСУ состоит из таких же граждан, лишь временно получивших автоматы для защиты режима, при котором условия жизни приближаются к критическому порогу самых неблагополучных стран мира.Теперь эти люди поставлены под ружьё и направлены на Донбасс для, как говорят в Киеве, сдерживания России. К линии разграничения и в прилегающие регионы согнали 140 тыс. бойцов, главным образом собранных в ходе призыва и мобилизации. Получи они на вооружение пулемёт Дегтярёва или ПТРК Javelin, мотивация от этого не изменится: это вчерашние гражданские, интересующиеся не кабинетной геополитикой, а своими житейскими проблемами – тотальной безработицей и возможностью прокормить себя или содержать семью. Под большим вопросом находится способность этих солдат озаботиться удержанием боевых позиций, если им действительно придётся встретиться с регулярной российской армией.В ходе военной кампании США и их союзников в Ираке в 2003 году целые дивизии и гарнизоны крупных городов, включая столицу, складывали оружие , а то и оказывали содействие противнику. Тогда этому удивлялись и сами американцы. Эту ситуацию активно обсуждали как в иракских, так и в американских СМИ. Во многом массовому переходу на сторону неприятеля крупных воинских соединений способствовала разведывательная деятельность американских спецслужб, не жалевших средств на приобретение лояльности командующих иракскими войсками вместе со штабами.В случае с украинским командованием дело обстоит даже проще. Часть украинских войск в случае крупного конфликта может перейти на сторону России, понимая уже сейчас, что руководство Украины находится под каблуком американских и западных спецслужб. Крымский прецедент имеется.Также есть пример и уголовного дела, возбужденного в отношении Надежды Савченко в 2018 году, которое пестрит фактами, говорящими о нелояльности к киевским властям ряда представителей офицерского корпуса, в том числе в его высших звеньях. Президент Зеленский, понимая сложность ситуации, в прошлом году попытался устроить так называемую чистку рядов. Но уровень поддержки Зеленского среди офицеров ВСУ (не говоря уже о рядовом и сержантском составе) и после этой «чистки» крайне низок. При этом он продолжает падать. Тлеющее в рядах ВСУ недовольство является важным фактором возможного перехода на сторону России ряда командующих украинскими войсками, причём вместе с личным составом и даже матчастью, в том числе полученной в качестве военной помощи западных «друзей» Украины.