Военное обозрение
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Часть украинских войск может перейти на сторону России в случае начала крупного конфликта

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Среди западных военных обозревателей ведётся активная дискуссия о возможности вооружённых сил Украины оказать действенное сопротивление российским войскам в случае их наступления. Однако политики убеждены, что ВС РФ, как минимум, понесут тяжёлые потери. При этом они уповают на повышение боеспособности украинской армии с 2014 года, поставки в экстренном режиме западных вооружений и, на худой конец, народное сопротивление.


90% украинцев отвращены от РФ в результате агрессии. Я опасаюсь, что и россияне пострадают [в случае наступления]. Украинцы не встретят российских военных с распростёртыми объятиями

- заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Уверенность западных политиков в агрессивном настрое жителей Украины к России, похоже, стала догматом. В этой связи даже не обсуждается диаметрально противоположный сценарий, при котором население незалежной в своей значительной части может приветствовать ввод российских войск. При этом большая часть ВСУ состоит из таких же граждан, лишь временно получивших автоматы для защиты режима, при котором условия жизни приближаются к критическому порогу самых неблагополучных стран мира.

Теперь эти люди поставлены под ружьё и направлены на Донбасс для, как говорят в Киеве, сдерживания России. К линии разграничения и в прилегающие регионы согнали 140 тыс. бойцов, главным образом собранных в ходе призыва и мобилизации. Получи они на вооружение пулемёт Дегтярёва или ПТРК Javelin, мотивация от этого не изменится: это вчерашние гражданские, интересующиеся не кабинетной геополитикой, а своими житейскими проблемами – тотальной безработицей и возможностью прокормить себя или содержать семью. Под большим вопросом находится способность этих солдат озаботиться удержанием боевых позиций, если им действительно придётся встретиться с регулярной российской армией.



В ходе военной кампании США и их союзников в Ираке в 2003 году целые дивизии и гарнизоны крупных городов, включая столицу, складывали оружие, а то и оказывали содействие противнику. Тогда этому удивлялись и сами американцы. Эту ситуацию активно обсуждали как в иракских, так и в американских СМИ. Во многом массовому переходу на сторону неприятеля крупных воинских соединений способствовала разведывательная деятельность американских спецслужб, не жалевших средств на приобретение лояльности командующих иракскими войсками вместе со штабами.

В случае с украинским командованием дело обстоит даже проще. Часть украинских войск в случае крупного конфликта может перейти на сторону России, понимая уже сейчас, что руководство Украины находится под каблуком американских и западных спецслужб. Крымский прецедент имеется.

Также есть пример и уголовного дела, возбужденного в отношении Надежды Савченко в 2018 году, которое пестрит фактами, говорящими о нелояльности к киевским властям ряда представителей офицерского корпуса, в том числе в его высших звеньях. Президент Зеленский, понимая сложность ситуации, в прошлом году попытался устроить так называемую чистку рядов. Но уровень поддержки Зеленского среди офицеров ВСУ (не говоря уже о рядовом и сержантском составе) и после этой «чистки» крайне низок. При этом он продолжает падать. Тлеющее в рядах ВСУ недовольство является важным фактором возможного перехода на сторону России ряда командующих украинскими войсками, причём вместе с личным составом и даже матчастью, в том числе полученной в качестве военной помощи западных «друзей» Украины.
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Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Украины
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51 комментарий
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:54
    +12
    Прав автор, нормальных там хватает. Да и срочникам жить да девок мацать охота.
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 19:00
      +9
      Блинкин может сильно разочароваться от того факта, что 90% в «украинской статистике» могут оказаться фальшивыми)) и матрасные деньги потрачены в пустую))
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:05
      +4
      Цитата: Alien From
      Прав автор, нормальных там хватает.

      Так же там хватает бандеровцев и их надсмотрщиков, в виде "диких гусей", и других иностранных отморозков.

      Цитата: Alien From
      Да и срочникам жить да девок мацать охота.

      Чем больше перспектива "котлов", тем сильнее тяга к декам. yes
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 19:58
        +2
        Главное в этой статье-заголовок. А в нем слово-МОЖЕТ.
    3. Косм22
      Косм22 Сегодня, 20:28
      +1
      Гм...
      А никому в голову не приходит простая мысль о том, что процент людей, желающих умирать во имя умножения капиталов как Ахметова с Порошенко, так и Абрамовича с Ротенбергами, может оказаться одинаковым?
      1. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 20:47
        +1
        А попробуй мозг применить. Может вспомнишь, как на Украине загоняли во время мобилизаций и наборов в добробаты, ещё и для войны с населением. Сравнил уйх с пальцем.
    4. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:46
      0
      " хватает"- это процентов 20- максимум. Не надо заниматься шапкозакидательством. И что власть может предложить этим людям? Поехать по домам? А дальше?..
      Статья из раздела " фантастика на военную тему".
  2. ERsytype
    ERsytype Сегодня, 18:58
    -10
    "при котором условия жизни приближаются к критическому порогу самых неблагополучных стран мира"
    После этой части статьи уже понятен уровень автора и его познаний о материальном состоянии граждан незалежной и армии. Дальше можно не читать.
    Украинцы в материальном плане живут в полнейшей нищете, их зарплаты на критическом уровне самых бедных стран африки и далее бла бла бла.
    "К линии разграничения и в прилегающие регионы согнали 140 тыс. бойцов" по словам командующего укрогруппировки на линии разграничения всу не более 35 тысяч, где автор насчитал 150, где они там помещаются все?
    "главным образом собранных в ходе призыва и мобилизации" Какой мобилизации? Её на Украине не разу не было.
    "Тлеющее в рядах ВСУ недовольство является важным фактором возможного перехода на сторону России ряда командующих украинскими войсками" Где он прочитал о тлеющем огоньке? Приснилось?
    Вобщем очередная бестолковая и пустая статейка, написанная на коленке, а скорее всего искуственным интеллектом.
    Хотя исключать перехода каких-то подразделений на сторону РФ нельзя исключать, как и со стороны РФ на сторону Украины.
    Но глобальной заварушки не будет. Возможно введут войска на территорию Донбаса и то вряд-ли.
    Это все бесмысленно, разве только хочется еще санкций))
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 19:45
      +7
      нельзя исключать, как и со стороны РФ на сторону Украины.
      Что серьезно?
  3. tTшка
    tTшка Сегодня, 18:58
    +6
    Ну далеко не все же там "скакуны"...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:01
    +2
    Всё понял,кроме главного-войска точно перейдут на нашу сторону, или это мечты автора?Там куча нациков, которые мативированы более высокой зарплатой, лучшим вооружением, их могут использовать как загранотряды для военных всу. Среди самих всушников хватает тех, кто воевал ещё в 2014 году, из резерва могут призвать на службу, и возможно, призвали тоже тех кто в 2014 году воевал. Считать, что война там будет как прогулка с девочкой по Бродвею наивно, за годы после майдана там инструкторы подготовили матевированные кадры, умеющие воевать. Так что, возможно, часть войск дезертирует, часть займёт нейтральную позицию, но,будут и те кто действительно будет воевать до последнего. И,самое поганое что это будут такие же Русские, которым вбили в голову что мы,Россия их враг навсегда, и это для них мотивация воевать против России.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 19:14
      +1
      Цитата: Бережливый
      ,кроме главного-войска точно перейдут на нашу сторону

      Осталось только выяснить, где же автор пишет, что войска точно перейдут на нашу сторону...
      В заголовке и тексте вроде два посыла: "часть украинских войск" и "может перейти"
    2. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 20:15
      0
      С тылу надо заходить! С Киева. Вот тогда и случиться, как автор написал...
    3. S.Николаев
      S.Николаев Сегодня, 20:31
      +1
      И,самое поганое что это будут такие же Русские, которым вбили в голову что мы,Россия их враг навсегда, и это для них мотивация воевать против России.

      Нет, не такие же, а совсем другие и не русские совсем, оттого и нацики. Русские бабам животы не вспарывают и детей на штыки не сажают. Так что, рано или поздно, но ВСУ определиться придется - с кем они, с теми, кто костьми русских детей собак кормить собрался или с украинцами. Столицу свою эти твари уже обозначили, вот там, во Львове, собак и будут кормить. Собой. Польских.
    4. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 20:41
      0
      Цитата: Бережливый
      инструкторы подготовили матевированные кадры, умеющие воевать.

      Каким образом? Научиться воевать, можно только постоянно воюя. Последние 30 лет постоянно воюют на нашей планете, только англо-саксы и русские, остальные только зрители....
  5. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 19:01
    +3
    Надо с осторожностью к таким заявлениям относится.
    В 2014 году да, могли перейти и многие.
    А сейчас в ВСУ таковых можно сказать и не осталось - кого можно убрали или зачистили.
    Но большая часть таковых давно перебралась в Донбасс и воюет на стороне ЛДНР.
    Так то оно 30-летнее промывание мозгов телевизором сказалось и для украинских войск
    мы главный враг.
    Потому что сожалеть о том чего не воротишь ?
    Сейчас признание ЛДНР и их дальнейшее включение в состав России единственное что можно
    и нужно сделать чтобы передвинуть границу.
  6. Пальмира
    Пальмира Сегодня, 19:01
    +1
    Да ещё в 14 году, военные всу говорили о переходе на сторону России, если к этому будут предпосылки.
  7. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 19:04
    +3
    «…Часть украинских войск в случае крупного конфликта может перейти на сторону России…».

    А из чего следует, что конфликт станет «крупным» и выйдет за административные границы Луганской и Донецкой областей образца 2014 года?
    Для этого надо было России или признавать Республики ЛНР и ДНР, как субъекты международного права, заключив с этими республиками договор о взаимной обороне, или надо было включать эти территории в состав России. Ни того, ни другого сделано не было. Сегодня на Донбассе, юридически – внутренний конфликт внутри Украины. Любая третья сторона, влезающая в этот конфликт - будет агрессором. И тоже юридически.
    1. Alemax
      Alemax Сегодня, 19:17
      -2
      Для этого надо было России или признавать Республики ЛНР и ДНР....


      Так, вроде уже документы о признании готовят. А включить в общую систему безопасности, сами понимаете, дело 5-ти минут.
      1. ПавелВ
        ПавелВ Сегодня, 20:20
        0
        Немного не так. На 22.02 перенесли заседание Совета Федерации (с 4-го, если не ошибаюсь, марта). Заявленная тема собрания - к празднику 23.02 решили поднять военные пенсии. Является или нет реальной целью таких маневров действия на территории б.УССР - неизвестно.
        1. Alemax
          Alemax Сегодня, 20:37
          0
          Госдума во вторник поддержала предложение КПРФ обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

          На заседании Госдумы рассматривалось сразу два проекта обращения к Путину: первый еще в январе внесла КПРФ, а второй несколько дней назад предложила "Единая Россия".


          Новость 4-х дневной давности.
      2. Вадим Крымов
        Вадим Крымов Сегодня, 20:35
        0
        "Так, вроде уже документы о признании готовят. А включить в общую систему безопасности, сами понимаете, дело 5-ти минут..."

        Может, и готовят... Но это время... И в это время убивают людей...
  8. alesmart
    alesmart Сегодня, 19:08
    +2
    Как только будет понятно что воевать полностью без смысла, перейдут почти все. Т.к. будет совершенно понятно что нынешней власти конец и воевать не за что.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 20:30
      +2
      Да там и со смыслом, 80% идейные хатаскрайники. Им без разницы чья власть, лишь бы не подохнуть, да халявы побольше. А вот когда станет ясно, переобуются и остальные.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:09
    +2
    90% украинцев отвращены от РФ в результате агрессии. Я опасаюсь, что и россияне пострадают [в случае наступления]. Украинцы не встретят российских военных с распростёртыми объятиями
    Не проверишь, не узнаешь!
  10. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:13
    +1
    Абсолютно не являясь даже в самой малости, специалистом в области настроений и доблести ВСУ, боюсь, что определённая и, может быть довольно большая часть военнослужащих, будет конкретно "защищать родную Украину" от оккупантов. Минимум последние 20 лет выращивалось через детсады, школы, военные училища молодое поколение, которое при слове "Россия, русские, русское, тем более советское", кроме ненависти и страха, других чувств не испытывают. Это, как рефлекс у собаки Павлова. И всё это, смешано с чувством собственной неполноценности и необъяснимой самой-самой "главности" Украины во всём мире. Подстёгивается, обладанием "самым лучшим в мире" джавелинско-байрактарским оружием, которому этот тупой ахрессор противостоять вообще не сможет.
    А за спиной весь прогрессивный мир, а у русских не оружие, а отсталый металлолом, мультики, снятые на Мосфильме.
    Так что сначала, этому новому поколению нужно будет задницу надрать, ибо только битие, зачастую определяет и меняет сознание.
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 19:29
      +4
      Цитата: Fachmann
      Абсолютно не являясь даже в самой малости, специалистом в области настроений и доблести ВСУ, боюсь, что определённая и, может быть довольно большая часть военнослужащих, будет конкретно "защищать родную Украину" от оккупантов. Минимум последние 20 лет выращивалось через детсады, школы, военные училища молодое поколение, которое при слове "Россия, русские, русское, тем более советское", кроме ненависти и страха, других чувств не испытывают. Это, как рефлекс у собаки Павлова. И всё это, смешано с чувством собственной неполноценности и необъяснимой самой-самой "главности" Украины во всём мире. Подстёгивается, обладанием "самым лучшим в мире" джавелинско-байрактарским оружием, которому этот тупой ахрессор противостоять вообще не сможет.
      А за спиной весь прогрессивный мир, а у русских не оружие, а отсталый металлолом, мультики, снятые на Мосфильме.
      Так что сначала, этому новому поколению нужно будет задницу надрать, ибо только битие, зачастую определяет и меняет сознание.

      Там и без подрастающих хватает. Донецкий аэропорт это показал наглядно.
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 19:34
        +5
        Да, бодались они там серьёзно. Смотрел репортаж донецких, после взятия аэропорта, так они о профессионализме украинских танкистов с большим уважением отзывались. Очень долго с одним из танков совладать не могли. Очень он много крови и жизней унёс...
        1. Fachmann
          Fachmann Сегодня, 19:50
          +4
          Удивительно, всегда, во всех войнах, настоящие воины с уважением относились к сильному и профессиональному противнику.
          За что же информацию об этом минусуют? Видать некоторые "партнёры" по комментариям правду не любят...
          1. алексей сидяйкин
            алексей сидяйкин Сегодня, 20:40
            +1
            Цитата: Fachmann
            Удивительно, всегда, во всех войнах, настоящие воины с уважением относились к сильному и профессиональному противнику.
            За что же информацию об этом минусуют? Видать некоторые "партнёры" по комментариям правду не любят...

            Шапкозакидателей у нас всегда хватало... и им очень не нравится когда говорят что и на той стороне есть те кто будет стоять до конца... от уря-патриотов вреда не меньше чем от пятой колонны.
  11. Alemax
    Alemax Сегодня, 19:14
    0
    При этом они уповают на повышение боеспособности украинской армии с 2014 года

    Ну, да. А ВС РФ сидели и расслаблялись начиная прямо с 2014 года и ничего не повышали. И даже ни разу техники новой в войска не нагнали, и вообще безнадёжно отстали. Ага.
  12. Avior
    Avior Сегодня, 19:19
    +12
    главным образом собранных в ходе призыва и мобилизации.

    У автора грубая ошибка в ключевом вопросе.
    На самом деле мобилизации никакой нет, а призыв минимальный, и его нет в зоне конфликта, там только добровольцы.
    Например, весенний призыв в ВСУ
    В частности, в Вооруженные Силы Украины - 6 500 человек

    Общее количество призывников в ВСУ- около 13 тысяч, их количество все время уменьшается и примерно столько же в других формированиях- погранвойсках и так далее. Призывники не направляются в зону конфликта.
    ВСУ в подавляющем большинстве- это вполне мотивированные добровольцы- контрактники.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 19:52
      +4
      Автор попереливал из пустого в порожнее. В названии как сказано - ...Часть украинских войск...
      Перебежчики, наверное, были во все времена. Иное дело сколько их? Если один из тысячи, то можно ли считать эту гипотетическую сводную роту частью войск?
      По моему мнению - нет.
      А прежде чем писать такие фантазии автору было бы не плохо историю конфликта на Донбассе изучить. Хотя бы сколько пленных, каким образом попали в плен. Что то из ДАП и котлов с поднятыми руками не выходили...
      На моей памяти лишь когда на территорию РФ отступили в 2014 г, так там не так уж и много было... И их, скорее всего, интернированными нужно считать.
  13. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Сегодня, 19:25
    -4
    Вполне возможно... ибо уж очень хорошо онформированны о делах в ВСУ в ЛДНР. А это означает что их сторонники до сих пор имеются в командывании ВСУ.
  14. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 19:26
    -3
    Вот если украинцы повернут штыки против своих угнетателей, тогда можно было бы помочь.
    По-любому Россия первой войну не начнет - не дождаться!
  15. Dave36
    Dave36 Сегодня, 19:26
    +4
    Макрон и ВВП договорились договариваться, кина не будет. И вообще, какой то цирк с эвакуацией, мобилизацией, три дня реализуют 120мм, что те что те, терракты, снаряды РСЗО летят на нашу территорию…По сути погибших НЕТ! Да как так то, эшелон БП улетел, жертв нет, чудеса..Мне не верится, что даже эти две территории будут отбиты, 1 миллион новых граждан России ? Ну даже не знаю, расселят у нас, ибо если ВСУ не ликвидировать, толку не будет..
  16. svoit
    svoit Сегодня, 19:37
    +2
    Цитата: Пальмира
    если к этому будут предпосылки.

    Россия все сделала, что бы они не сложились, предавать своих у нас умеют
  17. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 19:56
    +4
    Автор не очень владеет исходными данными, по-моему. Даже при Крымских событиях (референдум), много украинских военнослужащих вернулось на Украину. Идеи реваншизма и пропаганды никто не отменял - с каждым годом всё хорошее прошлое стирается и формируется определение России, как агрессора. Всё г... в экономике скидывается на Россию.
    Не думаю, что нас там встретят с хлебом-солюшкой. Но и не думаю, что дальше ЛДНР вмешаемся.
  18. Игорь Пьянков
    Игорь Пьянков Сегодня, 19:56
    -2
    Зеленский заявил о Будапешском меморандуме. Он не понимает, что его поддолкнули с этим заявлением, тем самым используют его. Если западные спецслужбы с территории Украины применят против России ядерное оружие, кому в этом случае должна ответить Россия?
    Очень хитрая комбинация.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 20:00
      +1
      Если западные спецслужбы с территории Украины применят против России ядерное оружие

      Какое конкретно ядерное оружие вы имеете в виду и как его применят спецслужбы? Нет давно уже в Штатах для этого подходящего оружия.
  19. Жозе
    Жозе Сегодня, 19:58
    +3
    Автор, я конечно понимаю Ваше желание выдать желаемое за действительное. Но увы. Сейчас не весна 2014 года в Крыму. Перед известными событиями 1941 года советская пропаганда тоже твердила, что немецкие рабочие и крестьяне не будут воевать против страны "победившего пролетариата". Нет нужды объяснять, чем для нас обернулось такое чудовищное заблуждение.
    1. Blade3
      Blade3 Сегодня, 20:32
      -1
      Вы кстати изучили бы историю прежде чем лозунгами писать. Именно перед 41м годом СССР развернуло крупное военное строительство так как не питало иллюзий по пакту о ненападении.
      1. Жозе
        Жозе Сегодня, 20:36
        +1
        Согласен, но официозная пропаганда при этом трубила, что всё будет малой кровью, на территории противника и что немецкие рабочие и крестьяне не будут воевать против победивших пролетариев.
        Поверьте мне, шапкозакидательство и недооценка врага - очень вредные вещи.
  20. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 20:10
    -2
    Во времена ВОВ за частями переднего края часто( иногда?) стояли заградотряды НКВД. В нынешних ук..р. ВСУ роль заградотрядов выделена правосекам и прочим наци. Опасаются ... wassat
    1. Жозе
      Жозе Сегодня, 20:30
      0
      Насчет заградотрядов в РККА.
      Ставились они только в обороне и в тылу неустойчивых дивизий. Входили они в состав армии, а не НКВД. У НКВД были заградотряды при штрафных батальонах. Численность их постоянно сокращалась и последние заградотряды были расформированы летом 1944 года. Никаких приказов о поголовном расстреле всех отступавших никогда не было. В танковых войсках, артиллерии, инженерных войсках, в авиации, на флоте, в воздушно-десантных войсках, в морской пехоте никаких заградотрядов не было и в помине.
  21. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 20:25
    +1
    Было бы не плохо. Только надеяться на такое то же самое, как в начале сороковых надеялись на то, что немецкий пролетариат не допустит войны. Думается, если дернутся сортировать бандерву и других будет недосуг.
  22. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 20:25
    0

    Многие планируют свинтить
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 20:46
      0
      В январе - феврале, из отпусков не вернулось более 130 человек. Это только то, что официально озвучено, реально думаю раза в два - три больше и это еще война не начиналась.
  23. Степан S
    Степан S Сегодня, 20:33
    0
    На сторону не на сторону, а вот в плен сдадутся, как только жаренным запахнет.
  24. Комментарий был удален.
  25. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 20:44
    0
    Тоже мне Америку открыли. Надо просто рассказать сколько в русской армии получает контрактник, лейтенант, капитан и полковник. От желающих не будет отбоя)))
  26. Чарик
    Чарик Сегодня, 20:50
    0
    а что подразумевает режим ЧС?Почему ни где не обьясняют.В Ростовской и Воронежской по-моему ввели?