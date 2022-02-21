Украинский casus belli: к усмирению Донбасса все готово

Олимпийское спокойствие прервано

«Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать. А Россия – что не хочет нападать. Кто-то из нас врет».

Геноцида нет!

"Путин приводит аргумент, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что на самом деле смехотворно, скажем прямо".