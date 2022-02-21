Украинский casus belli: к усмирению Донбасса все готово

Олимпийское спокойствие прервано
События, как всегда, разворачиваются стремительно. 15 февраля Министерством обороны РФ анонсирован отвод от границы Украины части армейской группировки, что стало первой хорошей новостью за последние несколько недель. Отчетливее всего отреагировали фондовые рынки – доллар упал, а рубль вырос. Министр Шойгу также пообещал вывести все подразделения после окончания белорусских учений. С одной стороны, это выглядело как ответный шаг на западный информационный шлак о вторжении 16 февраля. С другой стороны, части мировых игроков могла воспринять отвод войск как слабость Кремля. Дескать, русские прогнулись под требования Запада, испугались. Кто знает, может быть, НАТО с Россией ведет подковёрную игру, в которой Кремлю пообещали ту самую «Кузькину мать» за вторжение? В голову Зеленского и его военноначальников забраться сложно, но, похоже, именно последнее предположение стало главным стимулом для дальнейшей эскалации. Уже 16 и 17 февраля 150-тысячная ударная группировка ВСУ начала движение к границам ДНР и ЛНР.
На данный момент, у границ России сосредоточено более 60% всего личного состава ВСУ. Помимо регулярных войск в составе замечены знаменитые нацбатальоны Авакова, украинские аналоги нацистских карательных подразделений. В функционал ребят Авакова входит зачистка территории ЛДНР от «нежелательных» элементов, то есть, попросту, инициация нового акта геноцида. В общей сложности, перед непризнанными республиками сейчас сосредоточена группировка войск, превышающая по численности российскую. При благоприятном стечении обстоятельств, ВСУ возьмут/окружат Донецк за несколько часов, а Луганск за пару-тройку суток. В планах армии Украины масштабный бросок, который должен вернуть Киеву "оккупированную" территорию всего за пять дней. Для упоминаемого Авакова это настоящий шанс возвратиться в большую украинскую игру, из которой его выкинули прошлым летом. В надежде усилить карательный потенциал украинского наступления Киев призвал джихадистов, которые уже несколько месяцев на коротком старте. Эта информация была озвучена в середине февраля директором СВР Сергеем Нарышкиным. Маленькая победоносная война Азербайджана-Турции против Армении не дает Киеву спать спокойно и вслед за Bayraktar на Донбасс придут исламисты-бородачи.
В Украине вообще очень своеобразно относятся к потенциальной возможности вторжения России. Последнее обострение, сопровождающееся эвакуацией жителей Донбасса, тому явное подтверждение. Зеленский публично на последней Мюнхенской конференции недоумевает:
«Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать. А Россия – что не хочет нападать. Кто-то из нас врет».Только вот, предчувствуя скорый конфликт, президент Украины не отдает приказ об эвакуации мирного населения около линии разграничения. Не верит, что война может перейти на оставшуюся территорию страны? Зеленский обвиняет Россию в провокациях, заверяет, что «Крым и Донбасс вернутся в состав страны только мирным путем», но при этом откровенно готовится к наступлению. По населенным пунктам непризнанных республик работают тяжелые минометы и артиллерийские орудия – наблюдатели ОБСЕ каждые сутки фиксируют десятки нарушений. В ночь на 20 февраля над Донецком украинская армия применила сразу три ударных Bayraktar TB2. Машины шли на больших высотах над западной и северной частями города. Чем они занимались, до конца не известно – проводили разведку районов ПВО или корректировали огонь собственной артиллерии. Либо это была простая психологическая акция, показавшая, что город не защищен от воздушных ударов – силы самообороны ДНР не смогли сбить ни один Bayraktar. Для этого имеющихся и очень немногочисленных «Стрел-10» совершенно недостаточно. Подобные истории, наряду с артобстрелами, заставляют всерьез усомниться в нежелании Украины штурмовать ДНР и ЛНР. А также в том, что Народная милиция республик может хоть какое-то время удерживать натиск украинских добробатов и неофашистов.
Геноцида нет!
Демарши Украины на Западе восприняли вполне положительно, словно программа действий была заранее заготовлена. Формула риторики проста – «Россия – агрессор!». Все происходящее на Донбассе называется либо фейком, либо провокацией. Просто потому, что такова официальная точка зрения Зеленского. Тысячи эвакуированных в Россию? Это искусственная операция Кремля, сдобренная для острастки кадрами с испуганными сиротами местного детского дома. На территорию Ростовской области залетают снаряды из Украины? ФСБ сами ямку выкопали, сфотографировали, а потом еще и уголовные дела завели. В центре Донецка взорвали машину командующего Народной милицией генерала Дениса Синенкова? Так ничего страшного, никто же не погиб. Американские аналитики из Bellingcat и BBC увидели в этом лишь провокацию спецслужб России и ДНР. Дальше – больше. Олаф Шульц, недавно прибывший из Москвы, опомнился и произнес:
"Путин приводит аргумент, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что на самом деле смехотворно, скажем прямо".Сказать это, глядя в глаза Путину, Олаф не решился. Немец, смеющийся над геноцидом русского населения, - это откровенно попахивает дежавю. В конце концов, кому, как не представителю «арийской» нации разбираться в тонкостях геноцида. В сообществах неравнодушных уже предлагают канцлеру ФРГ посетить скромный, но жуткий мемориал погибшим детям «Аллея ангелов» в Донецке. К слову, никому из остальных членов стран НАТО не решился поддержать немецкого канцлера в рассуждениях о геноциде.
В общем и целом, демонстративная подготовка ВСУ к штурму Донбасса не произвела должного впечатления на страны Запада. Никто не попытался образумить Зеленского, который порой терял самообладание на Мюнхенской конференции, а лишь нечаянно роняли в ходе беседы, что Украину в НАТО в обозримом будущем не пригласят. Впрочем, это только слова, ничем не отличающихся от устных обещаний Горбачеву в духе «НАТО ни шагу на восток!». Эскалация никак не отразилась на поставках летального наступательного оружия в Украину, которым уже вооружили добрую часть армии на востоке страны. У Зеленского, тем временем, совсем почва из-под ног ушла, и он в Мюнхене пригрозил миру возврату страны к статусу ядерной державы. Спасти мир от такого шага могут только незамедлительные санкции против России, безусловная финансовая помощь Украине и поставки тяжелого вооружения. Смех, да и только, правда, товарищ Шольц?
Для тех, кому сложившаяся ситуация совсем не кажется смешной, остается не так много времени и места для маневров. В ряду оставшихся средств демонстрация мощи ядерных сил сдерживания, отказ от возврата войск из Белоруссии и военные маневры вдоль границы Украины. Сможет ли это остановить ощетинившуюся ударную группировку ВСУ? Вопрос, скорее, риторический.