Байден созвал совет нацбезопасности США «из-за ситуации у границ Украины»

Президент США несколько часов назад созвал совет национальной безопасности, на котором обсуждались вопросы ситуации с Украиной. С докладами выступили министр обороны, глава объединённого комитета начальников штабов, директор ЦРУ, госсекретарь, а также руководители других силовых, разведывательных и политических структур.На заседании американского Совбеза, как сообщается, были высказаны оценки того, насколько вероятно «наступление российских войск на Украину». Также обсуждались вопросы российских предложений по вопросам глобальной безопасности.На этом фоне в Белом доме подтвердили готовность президента США встретиться с Владимиром Путиным. Об этом в ходе брифинга заявила Джен Псаки, указав на условие, при котором такая встреча произойдёт.По словам официального представителя американской администрации, президент США готов встретиться с президентом России и обсудить вопросы глобальной безопасности в том случае, если «не произойдёт нападения России на Украину».Напомним, что в течение всего последнего времени американские чиновники, включая лично президента Байдена, называли самые разные даты «вероятного вторжения России на территории Украины». Из последних «прогнозов» - «сразу после окончания зимней Олимпиады»: 20-21 февраля.Примечательно, что на том же брифинге Джен Псаки заявила о «наличии данных о том, что Россия, вероятно, продолжает подготовку к нападению на Украину». Это уже как минимум 4-е подобного рода заявление Джен Псаки с начала февраля. Притом, что изначально официальный представитель Белого дома заявляла о «неизбежном нападении РФ». Теперь всё чаще используется слово «вероятное».Стало известно о том, что встречу по вопросам глобальной безопасности президентам двух стран предложил провести Эммануэль Макрон. Во французской прессе отметили, что главы РФ и США поддержали идею президента Франции. Таким образом, французский президент пытается заработать себе политические очки перед выборами, учитывая, что на текущий момент у него не тот рейтинг, который позволил бы ему без труда эти выборы выиграть.