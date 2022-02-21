Военное обозрение
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Байден созвал совет нацбезопасности США «из-за ситуации у границ Украины»

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Президент США несколько часов назад созвал совет национальной безопасности, на котором обсуждались вопросы ситуации с Украиной. С докладами выступили министр обороны, глава объединённого комитета начальников штабов, директор ЦРУ, госсекретарь, а также руководители других силовых, разведывательных и политических структур.


На заседании американского Совбеза, как сообщается, были высказаны оценки того, насколько вероятно «наступление российских войск на Украину». Также обсуждались вопросы российских предложений по вопросам глобальной безопасности.

На этом фоне в Белом доме подтвердили готовность президента США встретиться с Владимиром Путиным. Об этом в ходе брифинга заявила Джен Псаки, указав на условие, при котором такая встреча произойдёт.

По словам официального представителя американской администрации, президент США готов встретиться с президентом России и обсудить вопросы глобальной безопасности в том случае, если «не произойдёт нападения России на Украину».

Напомним, что в течение всего последнего времени американские чиновники, включая лично президента Байдена, называли самые разные даты «вероятного вторжения России на территории Украины». Из последних «прогнозов» - «сразу после окончания зимней Олимпиады»: 20-21 февраля.

Примечательно, что на том же брифинге Джен Псаки заявила о «наличии данных о том, что Россия, вероятно, продолжает подготовку к нападению на Украину». Это уже как минимум 4-е подобного рода заявление Джен Псаки с начала февраля. Притом, что изначально официальный представитель Белого дома заявляла о «неизбежном нападении РФ». Теперь всё чаще используется слово «вероятное».

Стало известно о том, что встречу по вопросам глобальной безопасности президентам двух стран предложил провести Эммануэль Макрон. Во французской прессе отметили, что главы РФ и США поддержали идею президента Франции. Таким образом, французский президент пытается заработать себе политические очки перед выборами, учитывая, что на текущий момент у него не тот рейтинг, который позволил бы ему без труда эти выборы выиграть.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Белый дом
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29 комментариев
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  1. pin_code
    pin_code Сегодня, 06:14
    +5
    Вот как Украина влияет на безопасность вшей? Бабло жалко? Так нужно головой, а не органом...
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 08:54
      +1
      Цитата: pin_code
      Вот как Украина влияет на безопасность вшей? Бабло жалко? Так нужно головой, а не органом...

      Это точно. У них уже фантазии не хватает , не знают какую дату в следующий раз назначать. Решили с самим Путиным посоветоваться, чтобы потом свалить на него, в случае чего.
      1. pin_code
        pin_code Сегодня, 09:23
        0
        Как бы я не относился к ВВП-он недурак и будет гнуть свою линию (это моё личное мнение) и дальше уже покер...
  2. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 06:21
    +4
    думкой богатеет...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    +7
    Президент США несколько часов назад созвал совет национальной безопасности
    Это уже соответствует русской пословице - "Не мытьем, так катаньем". Коль Россия не вторглась в назначенные Байденом сроки следует показать "союзникам", что вторгнется рано или поздно и ситуация у американцев под контролем. Потом с "честным лицом", на голубом глазу заявить, что своими усилиями и запугиванием предотвратили "вторжение". Поэтому и вишенка на торте
    президент США готов встретиться с президентом России и обсудить вопросы глобальной безопасности в том случае, если «не произойдёт нападения России на Украину».
    Американский политический ананизм, иначе и не назовешь.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 09:11
      0
      Идем по науке.
      Отрицание,
      Гнев,
      Торг,
      Депрессия,
      Принятие.

      Первые 2 стадии Запад прошел. Подходим к стадии Торг.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:23
    +8
    А ничего что на территории России рвутся снаряды выпущенные с артбатарей ВСУ?
    Может стоит по примеру Израиля и Турции ввести зону безопасности и бесполетную зону по примеру Ливии...ведь никто в ООН и мире не осудил эти деяния кроме России и ее союзников.
    Стоит ли нам оглядываться на угрозы санкций со стороны англосаксов what ...они все равно есть,были и будут независимо от нашего поведения.
    Непонятны многомудрые ходы Кремля все равно приводящие к ухудшению ситуации на границе с Украиной,даже если мы будем уклоняться от войны до последней возможности она сама к нам придет как в 1941 году...хотим мы этого или нет...дело к этому идет.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 06:39
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      А ничего что на территории России рвутся снаряды выпущенные с артбатарей ВСУ?
      Может стоит по примеру Израиля и Турции ввести зону безопасности и бесполетную зону по примеру Ливии

      Решение было бы верное, но похоже у кого то "кишка тонка".
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 07:02
        +6
        Да ввели без полетную зону и даже ввели корабли в Азовское море". Но, после вчерашнего анонса новой встречи с Байденом, в Донбассе оптимизма, не прибавиться, он и так, на одном вдохе. Тем более, что посол России в США Антонов, вчера заявил, - Донецк и Луганск, это Украина. Если так, то спасибо, с "нижайшим" поклоном, от всех граждан Республик...
  5. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 06:27
    +4
    Складывается полное впечатление что, США сами готовят привентивный удар по России, на фоне истерик, как самих штатников, и их ситилитов, как в Польше, и Прибалтике, под шумок Русской агрессии, накапливают свой контингент совместно с НАТО у наших границ, тем паче, что Польша готова ввести свои войска, на якобы защиту Украины от России во Львовскую облость, планомерный раздел Украины под шумок, плюс военного развязывания войны против России!
    1. Киса
      Киса Сегодня, 07:08
      +3
      если неделю назад я как и все тут скептически крутил у виска что завтра война то сейчас с каждым днем ощущение что подходим к краю и уже не уверен что игроки блефуют . хочу ошибиться дай бог если обойдется.
      если все стороны заявляют что первыми начинать не будут но как я понимаю кто первый начнет у того большая фора ...вся возня в полтора два дня
    2. Wartop
      Wartop Сегодня, 09:04
      -2
      Да всё к этому и идёт, мы в конце прошлого года выдвинули требования о безопасности своей страны и не расширения Нато - нас послали! И усилили группировку сил нато в европе! В декабре Мы били в грудь о военно- техническом ответе - никакого ответа нет. Англосаксы всё больше верят в свою безнаказанность и исключительность. И я не удивлюсь если они решат нанести упреждающий удар по России во имя безопасности и демократии во всём мире, так как Россия это мировое зло и они всех уже в этом убедили
  6. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 06:34
    +2
    А санкции они ввиду не смотря на то, что Россия не однократно заявлала, что на Украину нападать не собирается, итак и так, виновата Россия, мы конечно вертели их санкции, но сейчас США выгодно истерия вокруг Украины, для, поправить свои финансы и на гнуть Европу, а НАТО помогает в этом, и Англичанка гадит совместно с США, и НАТО.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 06:37
    +3
    Стало известно о том, что встречу по вопросам глобальной безопасности президентам двух стран предложил провести Эммануэль Макрон.

    Для чего встреча ? Разговор слепого с немым: "Смотри слепой сказал немой, как побежит Зеленый."
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 08:38
      0
      Цитата: tihonmarine
      Для чего встреча ? Разговор слепого с немым
      Ну так Франция, как и Россия с Германией, один из гарантов! Вот и пусть гарантируют, безоговорочное выполнение минских, - немедленное: прекращение огня, отвод войск, переговоры только с ДЛНР, внесение необходимых изменений в законы, выполнение Германией и Францией своих обязательств, по организации выплат пенсионных долгов Окраины, перед жителями Донбасса. В ином случае, переговоры бессмысленны и вредны!
  8. gla172
    gla172 Сегодня, 06:47
    +5
    "" "" "Притом, что изначально официальный представитель Белого дома заявляла о «неизбежном нападении РФ». Теперь всё чаще используется слово «вероятное»." "" "" "
  9. Ren
    Ren Сегодня, 06:55
    +6
    Я многое могу понять, но:
    1. Есть установленные судами факты проведения террористических актов на территории РФ/ДНР/ЛНР силами СБУ/ВСУ.
    2. Есть установленные факты обстрела территории РФ силами ВСУ.
    Так почему гос.дума/правительство/прокуратура РФ не признает террористическими организациями ВСУ/СБУ, а урину - государством террористом/пособником терроризма со всеми вытекающими??? am
    Это развяжет руки ВС РФ в части противодействия украинским террористам по примеру США/Израиля/Франции/Англии и пр.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:39
      +1
      Цитата: Ren
      Это развяжет руки ВС РФ в части противодействия украинским террористам по примеру США/Израиля/Франции/Англии и пр.

      "Умом Россию не понять!" Судя по всему ну не хочет она чтобы у нее были развязаны руки!
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:55
    +4
    Психиатров на том собрании не было, а им во власти сша сейчас самое место!А то ,пациенты лютуют, пророчествами занимаются, но в своих проблемах, особенно не касающихся сша винят не своё статическое слабоумие, а отчего то Россию!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:56
      +1

      Бережливый
      Сегодня, 06:55
      НОВЫЙ
      +4
      Психиатров на том собрании не было, а им во власти сша сейчас самое место!А то ,пациенты лютуют, пророчествами занимаются, но в своих проблемах, особенно не касающихся сша винят не своё статическое слабоумие, а отчего то Россию!
      Таки да! Весна на подходе, и клиентура 6 палаты возбуждается на предстоящее тепло.
  11. alavrin
    alavrin Сегодня, 07:24
    +2
    Там реально непаханное поле для психологов и психиатров.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:54
      0
      Поле не паханное, а задачу развязать войну по уничтожению украинцев и русских, с людей с навыками госс служащих никто не отменял.
  12. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 08:26
    +6
    Байден что, будет уговаривать ВВП начать таки войну?
  13. cniza
    cniza Сегодня, 08:35
    +1
    По словам официального представителя американской администрации, президент США готов встретиться с президентом России и обсудить вопросы глобальной безопасности в том случае, если «не произойдёт нападения России на Украину».


    А сами будут руками и ногами пихать скакунов на войну ... , они нашли способ , как "заболтать" наш проект по безопасности...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:59
      +2

      cniza (Виктор)
      Сегодня, 08:35
      НОВЫЙ
      0
      По словам официального представителя американской администрации, президент США готов встретиться с президентом России и обсудить вопросы глобальной безопасности в том случае, если «не произойдёт нападения России на Украину».


      А сами будут руками и ногами пихать скакунов на войну ... , они нашли способ , как "заболтать" наш проект по безопасности...
      Виктор, hi Вполне что мерикатос и пытается двух зайцев побить. Полагаю наш ответ всё таки будет. Вопрос только - когда и какой. Будем надеяться что без сюрпризов для залужников, и Ко не обойдётся. wink
      1. cniza
        cniza Сегодня, 09:01
        +1
        hi

        Я убежден что будет , у нас нет выбора и будет такой , что буква Z этому начало...
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:50
    0
    изначально официальный представитель Белого дома заявляла о «неизбежном нападении РФ». Теперь всё чаще используется слово «вероятное».

    Самое главное слово сочетание западной политики - highly likely
  15. Specura
    Specura Сегодня, 09:14
    0
    Не нужно никаких встреч. Сколько можно мусолить одно по одному? Может хватит уже...
  16. Loh
    Loh Сегодня, 09:17
    -1
    Непонятно, а почему в ответ на обстрел территории России Украиной( я так понимаю санкции за ЛДНР не хотят) до сих пор не введут санкции на поставку топлива, нефти, угля, электричества. Или кремль боится, что соответствующие олигархи деньги потеряют?