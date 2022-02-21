Байден созвал совет нацбезопасности США «из-за ситуации у границ Украины»

Президент США несколько часов назад созвал совет национальной безопасности, на котором обсуждались вопросы ситуации с Украиной. С докладами выступили министр обороны, глава объединённого комитета начальников штабов, директор ЦРУ, госсекретарь, а также руководители других силовых, разведывательных и политических структур.
На заседании американского Совбеза, как сообщается, были высказаны оценки того, насколько вероятно «наступление российских войск на Украину». Также обсуждались вопросы российских предложений по вопросам глобальной безопасности.
На этом фоне в Белом доме подтвердили готовность президента США встретиться с Владимиром Путиным. Об этом в ходе брифинга заявила Джен Псаки, указав на условие, при котором такая встреча произойдёт.
По словам официального представителя американской администрации, президент США готов встретиться с президентом России и обсудить вопросы глобальной безопасности в том случае, если «не произойдёт нападения России на Украину».
Напомним, что в течение всего последнего времени американские чиновники, включая лично президента Байдена, называли самые разные даты «вероятного вторжения России на территории Украины». Из последних «прогнозов» - «сразу после окончания зимней Олимпиады»: 20-21 февраля.
Примечательно, что на том же брифинге Джен Псаки заявила о «наличии данных о том, что Россия, вероятно, продолжает подготовку к нападению на Украину». Это уже как минимум 4-е подобного рода заявление Джен Псаки с начала февраля. Притом, что изначально официальный представитель Белого дома заявляла о «неизбежном нападении РФ». Теперь всё чаще используется слово «вероятное».
Стало известно о том, что встречу по вопросам глобальной безопасности президентам двух стран предложил провести Эммануэль Макрон. Во французской прессе отметили, что главы РФ и США поддержали идею президента Франции. Таким образом, французский президент пытается заработать себе политические очки перед выборами, учитывая, что на текущий момент у него не тот рейтинг, который позволил бы ему без труда эти выборы выиграть.