Военное обозрение
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Американский телеканал: Большинство украинцев считает, что Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны

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Зарубежные СМИ публикуют оценки тех заявлений, которые президент Украины сделал в ходе конференции по безопасности в Мюнхене. И число критических оценок оказывается таким, которого явно не могли ожидать сами украинские власти.


Началось всё с того, что в Мюнхене не особенно и хотели видеть Владимира Зеленского в ходе конференции. Из США звучали слова о том, что «украинская армия может оказаться без верховного главнокомандующего (на время его визита в Германию) в самый сложный момент».

Напомним, что «самым сложным моментом» на Западе назвали 20 и 21 февраля, на которые российские войска якобы запланировали начало вторжения на Украину. Американский телеканал «Си-Би-Эс», получив эстафетную палочку трансляции фейковых новостей от других СМИ США, объявил, будто бы ВС РФ уже получил приказ к началу наступления.

Выступление Зеленского в Мюнхене американские СМИ не оценили. Так, на канале «Си-Эн-Эн» вышел репортаж, в котором говорится, что «украинские граждане спрашивают о том, сможет ли справиться их комик достойно на международной площадке». Слово «президент» в данном случае не использовалось. При этом американский телеканал привёл итоги опроса, проведённого центром Разумкова. Оказалось, что большинство (55%) украинцев считает, что Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны.

Приводится мнение и американских экспертов, которые считают, что для Зеленского большая война станет концом президентства. Добавляется, что у действующего украинского президента низкий авторитет в армейских кругах, несмотря на все попытки Зеленского ситуацию поправить визитами на Донбасс и фото в камуфляже и бронежилете.

В немецких СМИ, давая комментарии речи Зеленского на Мюнхенской конференции, пишут о том, что президент Украины «вёл себя неподобающим образом». В частности, отмечено, что «он протягивал одну руку, прося о помощи, а другой грозил Европе, «раздавая пощёчины европейским партнёрам».

Немецкие журналисты пишут о том, что «речь Зеленского в Мюнхене «произвела на европейских лидеров негативное впечатление». Отмечено, что упор Зеленского делался на слово «должны» - «вы должны нам помочь». При этом добавляется, что украинский президент вёл себя «подчёркнуто невежливо».

В европейских СМИ добавляется, что речь Зеленского в Мюнхене «может оказаться последней его речью за рубежом перед войной».
Напомним, что о «большой войне» на Западе говорят уже как минимум третий месяц подряд, выдумывая всё новые и новые даты «вторжения российской армии».
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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50 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:44
    +2
    Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны

    А считаю что сможет... smile
    возглавить ВСУ для стремительного марш броска до схронов в Галиции.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:40
      +3
      Немецкие журналисты пишут о том, что «речь Зеленского в Мюнхене «произвела на европейских лидеров негативное впечатление».
      Очень хорошо!

      При этом добавляется, что украинский президент вёл себя «подчёркнуто невежливо».
      Ну, просто - отлично!
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: Ясная
        Очень хорошо!

        Читал DW. Не все так однозначно.
        Помимо речи Зеленского, самыми яркими стали выступления вице-президента США Камалы Харрис и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

        https://www.dw.com/ru/mjunhenskaja-rech-zelenskogo-prosba-o-pomoshhi-i-poshhechiny-zapadu/a-60845104

        Но есть и хорошие новости.
        На заседании американского Совбеза, как сообщается, были высказаны оценки того, насколько вероятно «наступление российских войск на Украину». Также обсуждались вопросы российских предложений по вопросам глобальной безопасности.
        На этом фоне в Белом доме подтвердили готовность президента США встретиться с Владимиром Путиным.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:05
      0
      Еврейский профессорский сынок вёл себя слишком заносчиво и невоспитанно))
      Зато в украинской прессе с гордостью для неграмотных заявили, как красиво украли 600млн долларов якобы на страхование пассажирских самолетов гражданских авиакомпаний))
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:46
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны

      А считаю что сможет... smile
      возглавить ВСУ для стремительного марш броска до схронов в Галиции.

      Зачем ему куда то бежать к схронам ? Его задача начать войну и все ,свое задание он выполнил.Он скорее побежит к своим миллионам ,домику в Испании ...............
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны

      А считаю что сможет... smile
      возглавить ВСУ для стремительного марш броска до схронов в Галиции.

      Командовать армией? Зеленский? Да лучше бы у него спросили: " может он пользоваться автоматом?" Он же уклонист, блин, звучит почти как пацифист.
  2. pin_code
    pin_code Сегодня, 06:45
    +2
    Они вообще знают, что думает большенство украинцев? Я так не думаю... Как минимум они глубоко ошибаются...
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:52
      +3
      Большинство украинцев боятся своих нациков ...любое инакомыслие в сторону России подавляется беспощадно и жестоко...не жалеют даже своих спортменов обнимавшихся с россиянами на Олимпиаде...сразу обьявляют их предателями и изменниками Украины.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:57
        +1
        Сами позволили таким радикалам взраститься, а теперь боятся их. Парадокс.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
          +3
          Не нашлось в Западной и Центральной Украине сил способных противостоять нацисткой идеологии унитарного государства...только восточная Украина способна бороться с трезубой чумой бандеровщины.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:05
            +2
            Вооот. Потому их нацики и стремятся вырезать под корень. Они для них антиукраинский элемент. Потому никогда и не договорятся. Им территорию ЛДНР надо зачистить от антиукраинских элементов. И никакого мира им там не надо пока не зачистят. Нацикам нужна территория ЛДНР без населения. И будут и дальше нацики шмалять по гражданским и устраивать сафари, пока этим нацикам головы не открутят. Это уже без вариантов - потому что Запад упорно "не видит" убийств гражданского населения и провокаций. Западу на руку такое. По факту - там идет Гражданская война. Но эти слова никто не озвучивает.
            1. Егоза
              Егоза Сегодня, 07:43
              +1
              Цитата: Nexcom
              Нацикам нужна территория ЛДНР без населения

              Даже скорее американцам это нужно. Не зря же сынок Байдена там свои делишки пытался проворачивать.
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 07:44
                0
                Да это понятно что ее продадут\сдадут в аренду США через компании-прокладки. Нацики лишь средство для исполнения "грязной работы". Все как раньше - такую "работу" гитлеровцы как раз и поручали ОУН-УПА и прочим - зачищать территории от населения. История повторяется.
      2. pin_code
        pin_code Сегодня, 08:51
        0
        Это ни чего не значит, кроме озлобленности. А это не плюс, а минус всяким клоунам...
        1. pin_code
          pin_code Сегодня, 08:55
          0
          Каждое фи украинского спортсмена-наш профит. И он знает что делать. Если он не ..
  3. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 06:49
    +2
    Клоуну надо в цирке выступать а не править страной, культура у клоунов высокая, но не в данном случаи где, реально одной рукой просит а второй угрожает, культуру повидения с призидента списывает и правительство самой Украины!
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:07
      -1
      При этом добавляется, что украинский президент вёл себя «подчёркнуто невежливо».
      Это как женщина... эээ... с пониженной социальной ответственностью, взяв деньги и отработав на единичку с минусом, еще и начнет права качать и требовать, требовать, требовать...
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:44
      +3
      Цитата: Fantazer911
      реально одной рукой просит а второй угрожает,

      А вы потом удивляетесь, почему такие послы Украины! Каков президент - такие и послы
  4. USV
    USV Сегодня, 06:52
    0
    Ну какой из комика верховный, образ мысли, не тот... request
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:08
      +1
      Ну какой из комика верховный, образ мысли, не тот...
      Какой, какой - комичный
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 06:55
    +3
    . Отмечено, что упор Зеленского делался на слово «должны» - «вы должны нам помочь». При этом добавляется, что украинский президент вёл себя «подчёркнуто невежливо».

    А кто пишет речи господину президенту? Уж не сам ли? Сдается мне, что кое-кому из-за океана точно не нужна сильная власть на Украине, ибо сильная - это независимая. А что до низкого рейтинга, так это ерунда. В крайнем случае, найдут другого "Зеленского", потом "третьего"...
    ...что Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны.

    А демократорам и не нужна "эффективная", им нужна просто война на нашей границе, долгая война, желательно, вечная...
  6. dedBoroded
    dedBoroded Сегодня, 06:55
    +4
    да там все друг друга стоят-страна -президента, армия-главнокомандуюющего.Закономерный итог политики нацификации и дерусификации последних десятилетий.Сами себя завели в болото. А ведь могли бы стать приличными людьми, а не клоунами-попрошайками.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:19
      +1
      А им так проще. Проблемы решать не надо. Зе в Мюнхене в открытую заявил - чего денег не даете? какие нафик реформы - типа война идет. тупо давайте денег и ничего не требуйте взамен. вот и весь их сказ.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:57
    +2
    В случае настоящей большой войны вся наша планета накроется медным тазом!!!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:07
      +1
      В случае настоящей большой войны

      Большой войны не будет ... будут локальные бои наподобии боев в Украине,Сирии,Саудовской Аравии и т.д. с применением наемников и спецназа со всем их вооружением.
      Нет смысла лупить по противнику стратегическими ракетами зная что получишь такую же ответку.
      А вот нетрадиционная война будет...она уже идет полным ходом...только не все это осознали.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:14
        0
        Гражданская война там идет. Формально граждане одной страны друг против друга воюют. Вот как только ЛДНР будут признаны как отдельные государства, тогда эта Гражданская война перейдет в другой разряд, это уже будет военная агрессия Украины против признанных республик. а пока что это все самопровозглашенные территориальные объединения.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
          +1
          Гражданская война там идет. Формально граждане одной страны друг против друга воюют.

          Гражданская война началась после насильственного свержения власти...это раз...
          в этой войне на стороне противоборствующих сторон принимают участие волонтеры и добровольцы из разных стран...это два.
          Кроме того поддержку оружием,информацией,инструкторами оказывают заинтересованные страны...это три.
          Таким образом гражданской эту войну можно назвать с натяжкой.
          Скорее это столкновение двух разных цивилизаций(западной и восточной) по разному понимающих развитие Украины и свою безопасность...налицо противоречие ...которое мирным путем врядли удастся разрешить. hi
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:21
            +1
            Ну а после революции в России разве всех этих признаков не было?
            Не было всяких самопровозглашенных (всякие сибирские республики и прочае)? Не было иностранных добровольцев и на той и на другой стороне ? Не было наемников? Не было свержения власти ?
            Точно так же одни граждане одной и той же пусть бывшей страны убивали других граждан этой же страны. hi
            1. Леха с Андроида.
              Леха с Андроида. Сегодня, 07:25
              +1
              Было ... smile все было...и к чему мы сейчас снова пришли?
              Получается нельзя прыгнуть выше головы стоя на месте...грубо говоря если общество не готово к кардинальным переменам провести мирно реформы,революцию и прочие нововедения без кровопускания не получится...кто то должен умереть и положить свою жизнь на алтарь истории своей страны. what
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 07:28
                +2
                А Гражданская война всегда начинается там где есть не согласные с реформами в стране и где эти реформы пропихивают насильственным путем. Если есть активно-несогласные а не аморфный планктон. Естественно и начинают зачищать тех кто с такими реформами не согласен.
                Это Германия когда бесноватый ефрейтор пришел к рулю умудрилась без Гражданской войны проскочить. Но какой ценой.
                Ефрейтор просто вырезал и пересажал всех несогласных. Мгновенно. Они даже дернуться не успели.
                Заодно и зачистил своих же штурмовиков потом, чтобы если что против него не поперли. Зачистил потому что боялся что они его же и свергнут. Слишком они хорошо организованы были.
                1. Леха с Андроида.
                  Леха с Андроида. Сегодня, 07:50
                  0
                  А Гражданская война всегда начинается там где есть не согласные с реформами в стране и где эти реформы пропихивают насильственным путем.

                  В Канаде Трюдо начал зачищать протестующих против его реформ...интересно чем это закончится? what
                  1. Nexcom
                    Nexcom Сегодня, 07:52
                    0
                    А чорт его знает чем закончиться. Если честно - как то пофик чем у них там закончиться. Тут возле родной страны полыхает и возможно полыхнет еще сильнее.
              2. Егоза
                Егоза Сегодня, 07:49
                +3
                Цитата: Леха с Андроида.
                .кто то должен умереть и положить свою жизнь на алтарь истории своей страны.

                Лучше бы побольше врагов своей страны на алтарь клали! Безумно жалко ребят! Дай Бог им продержаться и победить!
                1. Леха с Андроида.
                  Леха с Андроида. Сегодня, 07:53
                  +1
                  Лучше бы побольше врагов своей страны на алтарь клали! Безумно жалко ребят! Дай Бог им продержаться и победить!

                  Согласен...но уже семь лет держатся...сколько еще это будет продолжаться?
                  1. Nexcom
                    Nexcom Сегодня, 07:57
                    +1
                    Пока у них ресурс сопротивляться не кончится. Или пока бандеровцы по башке не получат по полной. Договориться похоже уже не получиться. В общем то ответ тривиальный.
                    Если только в очередной раз "заморозить" противостояние не попытаются.
  8. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:13
    0
    Во "Клоун" попал !
    Мог бы и дальше участвовать в буфонадах 95-го канала и быть не при делах , не же позарился на "бабки" и согласился сыграть на Окраине роль президента .
    А теперь попал в такую ситуёвину ! В живых бы остаться . Да и страну может развалить .
    fool
  9. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:15
    +4
    Оказалось, что большинство (55%) украинцев считает, что Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны.

    А остальные 45% уверены в его полководческих талантах, получается? belay
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:52
      +2
      Цитата: Васян1971
      А остальные 45% уверены в его полководческих талантах, получается?

      Остальные посылали центр Разумкова таким "маком", что в центра не решились выложить их мнение! )))
  10. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 07:19
    +1
    Командовать он может, только "Кварталом 95 "! А вот бредовые политические решения, вполне может принимать. Да и в Окраине не все тронулись умом и знают, что первые лица, армиями не командую и не решают, как их эффективно применять. Просто, он видимо исчерпал свой лимит в глазах Запада. То-ли не оправдал надежд на организацию победоносной, то-ли рассмотрели признаки его идиотизма, в ходе Мюнхенской конференции.
  11. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 07:30
    0
    Большинство считает. Неужели есть некая толика тех, кто считает, что сможет?!
  12. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 07:42
    0
    Ясное дело, противник умрет со смеху с этого клоуна.
    То же мне - Джокер....
  13. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 08:14
    0
    Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны

    Даже аборигены в Австралии находятся в полной уверенности, что Зеленский никогда не командовал и никогда не будет командовать украинской армией, тем более, в случае большой войны. Сомнения украинского народа в этом свете более чем непонятны.
  14. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 08:23
    +7
    Пианист не может командовать армией.
  15. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 08:26
    0
    Зе, похоже, эффективно управляет в государстве 404 только дорогами. Да и то только Двумя, и они белого цвета. Какая к черту армия, какое управление страной...
    Он же играет роль. Он не умеет по-другому. Ему пишут сценарии, а без них - он ничто. Ноль!
  16. cniza
    cniza Сегодня, 08:39
    +2
    Немецкие журналисты пишут о том, что «речь Зеленского в Мюнхене «произвела на европейских лидеров негативное впечатление». Отмечено, что упор Зеленского делался на слово «должны» - «вы должны нам помочь». При этом добавляется, что украинский президент вёл себя «подчёркнуто невежливо».


    Что создали , вырастили то и имеете...
  17. Undecim
    Undecim Сегодня, 08:45
    +2
    Большинство украинцев считает, что Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны

    Интересно, а какой из нынешних президентов обладает выдающимися полководческими способностями для большой войны?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 08:51
      -1
      Цитата: Undecim
      а какой из нынешних президентов обладает выдающимися полководческими способностями для большой войны?

      Скорее всего, никакой. Но речь, скорее, о том, что вашей Родине повезло в этом плане меньше всех прочих. Такого Президента нигде в мире больше нет. Ну, и поделом - хотели демократии и незалежности - кушайте теперь, полной ложкой, результат ваших свободных демократических выборов yes
  18. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:50
    +2
    Американский телеканал: Большинство украинцев считает, что Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны
    Они и правда думают, что зелёнка - главком? laughing Ему доверят разве что карандаши затачивать, а командовать будут мерикатосы и Ко.
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 09:19
      +2
      Зеленский будет командовать Украинской армией,Байден американской,приболевшая королева Великобритании Британской..Ну-ну.
  19. riwas
    riwas Сегодня, 09:02
    +1
    Зеленского не ругает только ленивый и украинцы за низкий уровень жизни и Запад за хамское отношение и даже США за то, что он боится и медлит с войной на Донбассе. Понимает, если что пойдет не так, Запад его крайнем сделает.