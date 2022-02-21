Американский телеканал: Большинство украинцев считает, что Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны

Зарубежные СМИ публикуют оценки тех заявлений, которые президент Украины сделал в ходе конференции по безопасности в Мюнхене. И число критических оценок оказывается таким, которого явно не могли ожидать сами украинские власти.
Началось всё с того, что в Мюнхене не особенно и хотели видеть Владимира Зеленского в ходе конференции. Из США звучали слова о том, что «украинская армия может оказаться без верховного главнокомандующего (на время его визита в Германию) в самый сложный момент».
Напомним, что «самым сложным моментом» на Западе назвали 20 и 21 февраля, на которые российские войска якобы запланировали начало вторжения на Украину. Американский телеканал «Си-Би-Эс», получив эстафетную палочку трансляции фейковых новостей от других СМИ США, объявил, будто бы ВС РФ уже получил приказ к началу наступления.
Выступление Зеленского в Мюнхене американские СМИ не оценили. Так, на канале «Си-Эн-Эн» вышел репортаж, в котором говорится, что «украинские граждане спрашивают о том, сможет ли справиться их комик достойно на международной площадке». Слово «президент» в данном случае не использовалось. При этом американский телеканал привёл итоги опроса, проведённого центром Разумкова. Оказалось, что большинство (55%) украинцев считает, что Зеленский не сможет эффективно командовать армией в случае большой войны.
Приводится мнение и американских экспертов, которые считают, что для Зеленского большая война станет концом президентства. Добавляется, что у действующего украинского президента низкий авторитет в армейских кругах, несмотря на все попытки Зеленского ситуацию поправить визитами на Донбасс и фото в камуфляже и бронежилете.
В немецких СМИ, давая комментарии речи Зеленского на Мюнхенской конференции, пишут о том, что президент Украины «вёл себя неподобающим образом». В частности, отмечено, что «он протягивал одну руку, прося о помощи, а другой грозил Европе, «раздавая пощёчины европейским партнёрам».
Немецкие журналисты пишут о том, что «речь Зеленского в Мюнхене «произвела на европейских лидеров негативное впечатление». Отмечено, что упор Зеленского делался на слово «должны» - «вы должны нам помочь». При этом добавляется, что украинский президент вёл себя «подчёркнуто невежливо».
В европейских СМИ добавляется, что речь Зеленского в Мюнхене «может оказаться последней его речью за рубежом перед войной».
Напомним, что о «большой войне» на Западе говорят уже как минимум третий месяц подряд, выдумывая всё новые и новые даты «вторжения российской армии».