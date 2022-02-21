Военное обозрение
Войти Регистрация

Посольство США в Москве призвало американских граждан покинуть Россию из-за угрозы совершения терактов

53
Посольство США в Москве призвало американских граждан покинуть Россию из-за угрозы совершения терактов

Американским гражданам, находящимся в России, настоятельно рекомендуется не посещать людных мест, а лучше вообще покинуть ее территорию из-за угрозы терактов. Предупреждение такого характера выпустило посольство США в Москве.


Американские дипломаты призывают своих граждан не посещать Россию, а если кто-то находится на ее территории - в срочном порядке проработать план эвакуации, желательно воздушным путем. Сделать это необходимо из-за угрозы терактов на территории страны, особенно в больших городах, а также районах, граничащих с Украиной. При этом в посольстве ссылаются на сообщения каких-то СМИ, список которых не приводится.

По данным СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной

- говорится в выпущенном предупреждении.

Российский МИД уже потребовал объяснений от американского посольства по поводу "сообщений СМИ о возможных терактах".

Кроме того, американцам настоятельно рекомендуется не пользоваться наземным транспортом при эвакуации из России, а только самолетом. Причины такой избирательности в посольстве придумывать заново не стали, а просто перепечатали прошлогоднюю методичку Госдепа, в которой американцев предупреждали, что при посещении России они могут столкнуться со следующим: преследование граждан США со стороны российских спецслужб, травля американцев россиянами, произвольным применением закона на большей территории страны, а также пандемией и терроризмом.

Посольство призывает всех американцев, находящихся на российской территории, следить за публикациями в западных, а не российских СМИ, постоянно быть на связи, избегать скопления людей, не контактировать с незнакомыми людьми и быть готовы к эвакуации, "не предполагающий помощи правительства США".
Использованы фотографии:
https://www.instagram.com/usembru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
53 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 07:06
    +8
    Совсем уже поехали... Не спецуре довели про опасность а своим гражданам. Блеск. Это уже за гранью просто. По сути открытым текстом признали что 404 может их провести .
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:26
      +8
      Американские дипломаты призывают своих граждан не посещать Россию

      Враги, во всей красе.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 08:59
        +1
        Американские дипломаты призывают своих граждан ... в срочном порядке проработать план эвакуации, желательно воздушным путем.

        А куда они посольство из Москвы переведут? В Ивангород? bully
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:52
      +11
      Признали Украину терористами. Считайте официально.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 09:02
        0
        Сильно я надеюсь, что Госдеп опять облажается
        и ничего из этих их предсказаний не произойдет.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:03
      +2
      А,гражданскую войну у себя в сше не желают получить?Мерзавцы, значит,ради своих шкурных интересов готовы у нас террористов своих использовать???
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: carstorm 11
      Совсем уже поехали... Не спецуре довели про опасность а своим гражданам. Блеск. Это уже за гранью просто. По сути открытым текстом признали что 404 может их провести .

      Видно точно дали команду нездохликам. Иначе бы помалкивали.
    5. Венд
      Венд Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: carstorm 11
      Совсем уже поехали... Не спецуре довели про опасность а своим гражданам. Блеск. Это уже за гранью просто. По сути открытым текстом признали что 404 может их провести .

      Спецы работают, чтобы этих терактов не было. Не надо на спецов бочку катить. А США, благодаря сми, показали, что собираются активировать свои террористические ячейки на территории России.
    6. Hagen
      Hagen Сегодня, 09:34
      0
      Цитата: carstorm 11
      Совсем уже поехали...

      Никуда они не поехали. Просто принимают меры по разрушению возможно достижимых связей своих отдельных деловых кругов с российским обществом. Мера, отработанная на Украине и показавшая свою эффективность. А заодно и подсказка украинским националистам, за что он (Государственный Департамент США готов платить "правозащитные" гранты). Это уже косвенное участие в террористической деятельности на нашей территории против нас "под чужим флагом".
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:16
    +3
    Вообще блеск. СМИ уже "виляют собакой" в полный рост...предупреждения о терактах раздают. Дело за малым. Ещё и организуют эти теракты, дабы доказать свою "неполживость"! А что? Деньги у них есть. Найти неадекватов в соцсетях, снабдить инструкциями, деньжат подкинуть... И моментально раздуть из маленькой мухи большого-большого слона... wassat
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 07:27
      +7
      Это не СМИ и это гораздо хуже. Это посольство.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:33
        +4
        Это не СМИ и это гораздо хуже. Это посольство.

        Это не посольство...это гораздо хуже...рассадник заразной американской демократии. bully
    2. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 07:29
      +8
      В мире нет терроризма, есть работа спецслужб. Игил(запрещён в РФ) -это иррегулярная армия США.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 07:25
    +1
    Во во.
    Путин ещё им упростит получение гражданства lol
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 07:27
      -1
      Кому?) В посольстве минимум людей) Всех выслали)
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:35
        +1
        И даже сантехников?...Кто же клозеты в посольстве чистить будет?
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 08:10
          +2
          А вот это вопрос) раньше нанимали наших но сейчас это запретили. Видимо сами)))
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:37
        +5
        Цитата: carstorm 11
        Кому?) В посольстве минимум людей) Всех выслали)

        В РФ достаточно много граждан США( работа, туризм, учеба и проч) - именно их и пугают...
        Но вообще отдает бредом..
        Интересно - а если наши допустим ( feel feel lol ) подтвердят - типа " да , по сведениям из СМИ и американского посольства существует угроза гражданам США".Что в этой ситуации будут делать граждане США ,а также их спецслужбы belay ?
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 07:58
          +2
          Цитата: свой1970
          по сведениям из СМИ и американского посольства существует угроза гражданам США".Что в этой ситуации будут делать граждане США ,а также их спецслужбы

          Так их же предупредили: "быть готовы к эвакуации, "не предполагающий помощи правительства США". Т.е. в США уверены, что им вертолетов не хватит для спешной эвакуации.
      3. Аварийный
        Аварийный Сегодня, 07:45
        +3
        Кому- кому. Байдену. Совсем дома старичка замордовали. Работать заставляют, на пенсию не отпускают. И похоже ни черта не лечат. laughing
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 07:29
    0
    Цитата: carstorm 11
    Кому?) В посольстве минимум людей) Всех выслали)

    Потенциальным подрывникам))
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 07:33
      -1
      Их и так в стране миллионы.
  5. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 07:38
    +5
    Походу у них нет сомнений, что их друзья с Украины могут пойти на это и пытаются поднять напряжённость, что бы организовать бегство капитала как на Украине.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:41
      +2
      Спалили своих вассалов публично.
  6. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 07:39
    +1
    Американские дипломаты призывают своих граждан не посещать Россию, а если кто-то находится на ее территории - в срочном порядке проработать план эвакуации, желательно воздушным путем. Сделать это необходимо из-за угрозы терактов на территории страны, особенно в больших городах, а также районах, граничащих с Украиной.

    Это что нам угрозой терактов от Украины предупреждают. Это уже совсем невесело. Сразу вспоминается взрыв автобуса в Воронеже. И тишина по расследованию.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:42
      +2
      а что Вы от Украины еще ожидаете? конфетно-букетного периода уже не будет.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:29
        +2
        Цитата: Nexcom
        а что Вы от Украины еще ожидаете? конфетно-букетного периода уже не будет.

        Как законопослушные граждане мы вправе ожидать от нашего гаранта защиты прав россиян, которым в ЛДНР в своё время выдавали паспорта...От него мы ждём реальных решений и действий...Если не в состоянии, если считает, что управлять страной можно дистанционно, пусть сделает заявление по образу и подобию своего покойного куратора.
        Мусолить тему, когда людей сгоняют со своей земли и продолжают убивать по национальной принадлежности, - преступление. Геноцид не имеет право на существование.
        =====
        Одно то, что ВСУ привлекает на службу какие-то нацбаты, напоминает времена фашистской оккупации.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:31
          0
          Все Вы правильно говорите. Только я не уверен что решительные шаги последуют. к сожалению.....
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:01
      +3
      Цитата: Михаил Сидоров
      Это что нам угрозой терактов от Украины предупреждают. Это уже совсем невесело.

      Скорее они предполагают, что из-за американской бурной деятельности, русские мужики засучат рукава и будут "личики американские" чистить всем без разбора.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:10
        +4
        Можно подумать что американцев только в России теперь не любят.
        Они уже бОльшую часть мира задолбали своим "гегемонизмом".
        Их разве что что только в аглосаксонских странах да вассалы-сателлиты нормально воспринимают, особенно когда подачки выпрашивают.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 08:22
          +1
          Цитата: Nexcom
          Можно подумать что американцев только в России теперь не любят.

          А показать, как их не любят, должны русские...Сбить наглость и спесь...Макнуть рожей в дерьмо...
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 08:24
            +2
            А зачем им что-то демонстрировать? ИМХО действовать нужно, а не заниматься демонстрациями - так будет гораздо эффективнее противостоять американской агрессии. надеюсь сомневающихся в том что это есть агрессия США против нашей страны не осталось
  7. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 07:53
    +2
    А как же граждане США в совете директоров Роснефти? Или это другое?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:01
      +1
      конечно другое. граждане США (нет не простые американцы) между прочим были акционерами концерна Крупп во время ВОВ. ВОВ им ни разу не мешало. Нет они побырому через бразильско-аргентинские прокладки перекрутились чтобы не палиться, но тем не менее.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:20
      +1
      Цитата: mongol9999
      А как же граждане США в совете директоров Роснефти?

      Можно принять закон, по которому граждане США не могут обладать активами РФ...Сколько там придумано по «CП-2» с лёгкой подачи США...
      Пора бы г-ну президенту уяснить значение слова - партнёры...Проще говоря, господа американцы - нам вовсе не партнёры. Их партнёры в овраге лошадь доедают.
    3. Сергей2809
      Сергей2809 Сегодня, 08:31
      0
      Да и в Газпроме немцы.
      Наши "друзья" лучше поделятся с другими, что бы не потерять все, а с городом они делиться не хотят.
  8. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 08:12
    +4
    Зарегистрировался на сайте, исключительно, из за этой новости. Хочу сказать, что уж больно пахабные заявления делают США в последнее время. Очень возможно, что напрасно в США чувствуют безнаказанность. Хамство одинаково воспринимается везде, не только в США или России.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:13
    +3
    Посольство США в Москве призвало американских граждан покинуть Россию из-за угрозы совершения терактов

    Давно пора выдворить всех «праздношатающихся». Честным россиянам тоже нечего прятать в США.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Давно пора выдворить всех «праздношатающихся».

      Воздух в Москве чище станет.
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:17
    +3
    США всегда знают, где произойдут те или иные теракты, потому что сами их организовывают.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Metallurg_2
      США всегда знают, где произойдут те или иные теракты, потому что сами их организовывают.

      Планы подписаны в ЦРУ, и утверждены в Госдепе, с одобрения "большого папы".
  11. riwas
    riwas Сегодня, 08:18
    +4
    Посольство США в Москве призвало американских граждан покинуть Россию из-за угрозы совершения терактов

    Откуда знают? Так сами с Великобританией этих украинских диверсантов готовили. ЛНДР уже подверглись их атакам.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:03
      +1
      Цитата: riwas
      Откуда знают? Так сами с Великобританией этих украинских диверсантов готовили.

      И покинуть территорию России или поумерить пыл их не призвали. Знаково.
  12. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 08:24
    +1
    Такое ощущение, что граждан США выталкивают из России потому, что в США маразматики от Власти и Конгресса готовы развязать войну с нами и пытаются так "опосредованно" спасти американцев, которые попадут (они по себе судят, как всех японцев в концлагеря в 2МВ согнали) в России в какие-то неприятности, если с США и НАТО начнется война.
    видимо внутренние их проблемы, разногласия в НАТО, доллар и прочее требуют обнуления и новых планов Маршалла. Надо. Очень надо хоть какую-то войну и покрупнее.
  13. HAM
    HAM Сегодня, 08:26
    +2
    Вот сами и спалились..похоже,подготовка американцами к террору украинских групп закончилась..теперь сами боятся оказаться в числе жертв.Перечислили сами все объекты нападения.
    Это ПРИЗНАНИЕ в диверсионной работе америки против России..смешно,на СМИ опираются....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: HAM
      Вот сами и спалились..

      Не спалились, а сами своих холуев и вкладывают.
  14. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 08:30
    +11
    Цитата: riwas
    Откуда знают?

    Да Псаки сказала. А ей можно доверять. wassat
  15. cniza
    cniza Сегодня, 08:41
    +3
    Российский МИД уже потребовал объяснений от американского посольства по поводу "сообщений СМИ о возможных терактах".


    Это означает одно , что они их готовят руками скакунов...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:53
      +2
      Цитата: cniza
      Это означает одно , что они их готовят руками скакунов...

      Расходной материал, как ручки карандаши, скрепки - никому не жалко, за дешево купленное, не жалко и выбросить.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 08:59
        0
        Тут все гораздо глубже и нарушение всех международных договоров , а так да , скакунов они жалеть не будут...
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:41
    +2
    Американцы раскрыли карты ,готовят теракты в России руками украинских наци ?
  17. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:48
    0
    По данным СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей

    Если Госдеп рекомендует свои гражданам покинуть Россию, значит ЦРУ предупредило, что дано указания бандеровских формированиям и "беспеке" УПА совершить в Москве теракта. Пойманных террористов судить военным трибуналом.
  18. Rybakvitya
    Rybakvitya Сегодня, 09:28
    +1
    Америка совсем уже обезумела! - Вот что с ней животворящее правление ослов-демократов сделало....[