Посольство США в Москве призвало американских граждан покинуть Россию из-за угрозы совершения терактов

По данным СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной

Американским гражданам, находящимся в России, настоятельно рекомендуется не посещать людных мест, а лучше вообще покинуть ее территорию из-за угрозы терактов. Предупреждение такого характера выпустило посольство США в Москве.Американские дипломаты призывают своих граждан не посещать Россию, а если кто-то находится на ее территории - в срочном порядке проработать план эвакуации, желательно воздушным путем. Сделать это необходимо из-за угрозы терактов на территории страны, особенно в больших городах, а также районах, граничащих с Украиной. При этом в посольстве ссылаются на сообщения каких-то СМИ, список которых не приводится.- говорится в выпущенном предупреждении.Российский МИД уже потребовал объяснений от американского посольства по поводу "сообщений СМИ о возможных терактах".Кроме того, американцам настоятельно рекомендуется не пользоваться наземным транспортом при эвакуации из России, а только самолетом. Причины такой избирательности в посольстве придумывать заново не стали, а просто перепечатали прошлогоднюю методичку Госдепа, в которой американцев предупреждали, что при посещении России они могут столкнуться со следующим: преследование граждан США со стороны российских спецслужб, травля американцев россиянами, произвольным применением закона на большей территории страны, а также пандемией и терроризмом.Посольство призывает всех американцев, находящихся на российской территории, следить за публикациями в западных, а не российских СМИ, постоянно быть на связи, избегать скопления людей, не контактировать с незнакомыми людьми и быть готовы к эвакуации, "не предполагающий помощи правительства США".