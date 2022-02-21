Западные военные эксперты недоумевают, что означает маркировка «Z» на российской военной технике ...

Репортер Bellingcat Арик Толер говорит, что его группа отслеживала российскую военную символику в течение последних восьми лет, но они понятия не имеют, что символы Z могут означать.

Так они, вероятно, обозначают оперативные группы или какие-то эшелоны.

В западных медиа разгорается дискуссия относительно маркировки, которая была замечена отдельными «блогерами» из ТикТока на российской военной технике. Речь идёт о появлении в сети кадров, на которых находящаяся в западных регионах страны техника ВС РФ, включая армейские автомобили, маркируется белыми знаками «Z», в том числе и в белом квадрате.Западная обозреватель Барбара (Барби) Латца Надо (Barbie Latza Nadeau) из издания The Daily Beast пишет о том, как «военные эксперты недоумевают, что может означать эта буква на российской технике».Из материала:Сам Толер пишет, что «ничего подобного мы ранее не видели у российских войск». По заявлению Толера, «предполагаем самое худшее».Далее в издании The Daily Beast приводится заявление военного эксперта Роба Ли, которого назвали (ни много ни мало) «гуру в области российской военной деятельности». Ли, используя собственные конспирологические теории, заявляет, что техника с символикой в виде знаков «Z» может использоваться «в регионах Украины при наступлении».Ли:В том же издании приводятся и другие мнения. Одно из них звучит следующим образом: «Российские войска наносят этот символ, чтобы избежать дружественного огня, так как у России множество видов техники такие же, как и у армии Украины».Одновременно с этим добавляется конспирологическая версия о том, что «Россия используется латиницу, чтобы запутать противника и зарубежную общественность». Об этом пишут и СМИ Украины.Вообще говоря, все эти попытки разгадать «необычную маркировку» российской военной техники выглядят достаточно смешно. Западные авторы, например, объясняют своим читателям, что «необычность маркировки военной техники ВС РФ в том, что буквы Z нет в русском алфавите».Среди читателей американской прессы предложили маркированную этим символом российскую технику называть «отрядом Зорро».Получается, что для того, чтобы привести Запад и армию Украины в замешательство, достаточно изобразить что-либо одинаковое на нескольких единицах военной техники и с этой символикой осуществлять перемещения в приграничных регионах России…