Военное обозрение
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Западные военные эксперты недоумевают, что означает маркировка «Z» на российской военной технике

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В западных медиа разгорается дискуссия относительно маркировки, которая была замечена отдельными «блогерами» из ТикТока на российской военной технике. Речь идёт о появлении в сети кадров, на которых находящаяся в западных регионах страны техника ВС РФ, включая армейские автомобили, маркируется белыми знаками «Z», в том числе и в белом квадрате.


Западная обозреватель Барбара (Барби) Латца Надо (Barbie Latza Nadeau) из издания The Daily Beast пишет о том, как «военные эксперты недоумевают, что может означать эта буква на российской технике».

Из материала:

Репортер Bellingcat Арик Толер говорит, что его группа отслеживала российскую военную символику в течение последних восьми лет, но они понятия не имеют, что символы Z могут означать.

Сам Толер пишет, что «ничего подобного мы ранее не видели у российских войск». По заявлению Толера, «предполагаем самое худшее».

Далее в издании The Daily Beast приводится заявление военного эксперта Роба Ли, которого назвали (ни много ни мало) «гуру в области российской военной деятельности». Ли, используя собственные конспирологические теории, заявляет, что техника с символикой в виде знаков «Z» может использоваться «в регионах Украины при наступлении».

Ли:

Так они, вероятно, обозначают оперативные группы или какие-то эшелоны.

В том же издании приводятся и другие мнения. Одно из них звучит следующим образом: «Российские войска наносят этот символ, чтобы избежать дружественного огня, так как у России множество видов техники такие же, как и у армии Украины».

Одновременно с этим добавляется конспирологическая версия о том, что «Россия используется латиницу, чтобы запутать противника и зарубежную общественность». Об этом пишут и СМИ Украины.

Вообще говоря, все эти попытки разгадать «необычную маркировку» российской военной техники выглядят достаточно смешно. Западные авторы, например, объясняют своим читателям, что «необычность маркировки военной техники ВС РФ в том, что буквы Z нет в русском алфавите».

Среди читателей американской прессы предложили маркированную этим символом российскую технику называть «отрядом Зорро».

Получается, что для того, чтобы привести Запад и армию Украины в замешательство, достаточно изобразить что-либо одинаковое на нескольких единицах военной техники и с этой символикой осуществлять перемещения в приграничных регионах России…
Использованы фотографии:
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69 комментариев
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  1. rusich
    rusich Сегодня, 07:18
    +16
    Ох и тупые западные эксперты. Здесь все просто. Z в квадрате - это Зелебобу в квадрат возьмут и капут laughing laughing laughing
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 07:28
      +9
      Цитата: rusich
      Ох и тупые западные эксперты. Здесь все просто. Z в квадрате - это Зелебобу в квадрат возьмут и капут

      Знаки опознавания "Я свой" должны быть хорошо видны в оптику. Машины то у противника те же... По силуэту не опознаешься. Две белых полосы на укропских танках никого не смущают?
      Вот конспирологи!!!
      1. Avior
        Avior Сегодня, 07:40
        +3
        Так они об этом и пишут
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 08:07
          +1
          Заметьте, автор своей или правильной версии не указывает. Наверное, не хочет, что бы и его комментаторы "раскатали" в юморном угаре.)
          Вспомнил исторический казус почти сто лет назад на вооружение ВВС СССР очень малой серией приняли истребители И z. Как позже выяснилось, в разных КБ строили два самолёта под шифром И -7. Вот, что б путаницы не было, кто то из начальства дорисовал одному из проектов снизу палочку))))
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:58
        +1
        И это тот Белингкэт - которрый все- все по Россию знает....типа....
        Уж лучше промолчали бы, глядишь себе репутацию спасли бы
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 08:45
          0
          Кучка непуганных идиотов. Этот белингкэт
        2. инженер74
          инженер74 Сегодня, 09:03
          0
          Цитата: свой1970
          И это тот Белингкэт - которрый все- все по Россию знает....типа....
          Уж лучше промолчали бы, глядишь себе репутацию спасли бы

          Про Белингкэт достаточно знать, что он основан за 2 (прописью ДВА) дня ДО катастрофы MH-17 no
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 07:33
      +8
      Это Zапад! laughing он же Zападный фронт.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:34
      0
      Западная обозреватель Барби Латца Надо из издания The Daily Beast пишет о том, как «военные эксперты недоумевают, что может означать эта буква на российской технике».

      Продолжайте, недоумки, недоумевать дальше.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:00
      +4
      Обозначение для инопланетян что техника с Земли, отсюда и буква Z нарисована!А,если буква будет И ,тогда техника инопланетная wassat
    5. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:53
      +4
      Цитата: rusich
      Ох и тупые западные эксперты. Здесь все просто. Z в квадрате - это Зелебобу в квадрат возьмут и капут laughing laughing laughing

      Z - это охотник на зомби. laughing
    6. sportline
      sportline Сегодня, 09:24
      0
      Окружение Зелебобы)))). С четырех сторон. Символично)))
  2. gla172
    gla172 Сегодня, 07:20
    +26
    .... Кто в теме?.... Z в квадрате:)...
  3. PN
    PN Сегодня, 07:20
    +20
    А ведь Зорро был положительным персонажем. Заступался за угнетенных и бесправных. Что ж, пусть будет "отряд Зорро".
  4. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 07:20
    +8
    всё дожили...и сюда "тикток" пролез... похоже днище уже близко.
    1. Pechkin
      Pechkin Сегодня, 07:26
      +1
      На нашей технике которая у границ, маркируют Z и Z-2. Ну свой-чужой, помечают технику.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:32
        +1
        Цитата: Pechkin
        На нашей технике которая у границ, маркируют Z и Z-2. Ну свой-чужой, помечают технику.

        Буква Z - последняя в латинском алфавите, на нашей технике это сокращенное "И смерть твоя пришла!" Это чтобы англоязычные поняли! )))
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Сегодня, 08:24
          +1
          Это для тупых западников означает последнию букву из русского выражения о северном пушистом зверьке !А ведь говорили этим де билам - учите русский язык во всем его многообразии и красочности! laughing
        2. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 08:45
          +1
          Цитата: Егоза
          Цитата: Pechkin
          На нашей технике которая у границ, маркируют Z и Z-2. Ну свой-чужой, помечают технику.

          Буква Z - последняя в латинском алфавите, на нашей технике это сокращенное "И смерть твоя пришла!" Это чтобы англоязычные поняли! )))

          Подматрасники столько фильмов про них сняли, даже в школе про них уроки ведут, а тут затупили. Это наши самые элитные войска - "Zомби". Вот тупые.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 07:21
    +19

    это маскировка чтоб никто не догадался!
    1. gla172
      gla172 Сегодня, 07:34
      +3
      .... Точно!!!!!. laughing laughing good laughing
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:50
        +4
        А пока они рисуют карты , мы еще и ландшафт меняем.
    2. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 08:13
      +2
      Цитата: Грац
      это маскировка чтоб никто не догадался!

  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:23
    +6
    Z - zero, т.е. "ноль". Будут множить на "0" кого то. А вот кого, пусть некоторые сами догадаются.
    1. PN
      PN Сегодня, 07:28
      +5
      Точно, обнулять будут )))
  7. gvozdan
    gvozdan Сегодня, 07:24
    +6
    Надо весь латинский алфавит написать, они с ума сойдут
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 08:25
      +3
      Или наоборот - наконец выучат свой же алфавит ! laughing
  8. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 07:25
    +4
    Хлеб СМИ, информация, а тортик с вишенкой, - бред и фейки!
  9. Комментарий был удален.
  10. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 07:29
    +3
    Знак Зорро wassat вот придет Зорро и всех освободит
  11. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 07:29
    -1
    Это где это шишигу они нашли?) Их уже цать лет как в войсках нет) Я последний раз даже вспомнить не смогу когда видел)
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 07:47
      +5
      На 66-х в советские времена аппаратных различного назначения сделали множество, а представленный на фото авто это КШМ (командно-штабная машина) Р-142Н, которая актуальна и в наше время! Особенно с учетом того, что на складах их море... Для организации оперативной связи пойдет!
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 08:14
        +3
        Понимаете... Я мало того что прожил почти всю жизнь в военном городке так еще и живу а городе где армейские машины день и ночь каждый день передвигаются) если учесть тот факт что у меня 15 календарей и я говорю что их капец как давно не встрёчал то это не просто так) У нас их в девяностые продавали после списания) Я поэтому и спросил где ее нашли))) назначение машины я примерно понял)))
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:37
          0
          1989-1991 года. учебка и потом Челябинск.
          в 1990 году шишигу бортовую тентованную (нулевую, без побега, год выпуска не помню, но "лохматый") сняли с НЗ и передали нам в часть. была "дежуркой" у нас пока водила наш не усандалил ее в бортовой газон 53й. командир ему лично принес молоток и заявил что как кабину выправит так и на дембель пойдет. прапора наши потом непонятно откуда достали пользованную кабину от шишиги, но в отличном состоянии. так что водиле нашему повезло. на дембель ушел во-время. laughing правда поил он тех прапоров за кабину конкретно.....
      2. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 08:34
        +1
        Я уже позабыл всю номенклатуру ) Деймос полковой я узнал) Просто думал что их все списали давно)
    2. Александр Секлицкий
      Александр Секлицкий Сегодня, 08:27
      +1
      У нас в роте была. Связная. Дело в 05 году было. Думаю она все там же. Если бмп 1 стоят ещё
    3. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 08:55
      0
      Цитата: carstorm 11
      Это где это шишигу они нашли?)

      На складах и -63 найти можно ещё.
  12. napalm
    napalm Сегодня, 07:34
    +6
    Война миров Z. Война против зомбированных укропов.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 09:12
      0
      Да тут вариантов уйма)
  13. U-58
    U-58 Сегодня, 07:48
    +5
    Это "ZAHODUM" из Вавилон-5...
    А вообще, как просто ввести Запад в пучину недоумения и паники.
    Давайте рисовать всякие значки из разных алфавитов!
    Ну, там алфавиты Минбара, Саракша, Китая, Шумера.
    Запад ваще ляжет))))
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:37
      +3
      Вот зе бест:
  14. Макс ПВ
    Макс ПВ Сегодня, 07:49
    +1
    Это абсолютно то же, и по тем же причинам, что и кириллическая "Л" на американской технике.
  15. Hermit21
    Hermit21 Сегодня, 07:59
    +1
    Вы не поймёте...
  16. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:00
    +7
    "Z"- звиздец всем!!!! wassat
  17. Дмитрий Петренко_2
    Дмитрий Петренко_2 Сегодня, 08:03
    +1
    лучше кириллическое Х и латиницей средний палец воткнутый им.
  18. bbss
    bbss Сегодня, 08:16
    +3
    Zае...ь это значит!
  19. Басарев
    Басарев Сегодня, 08:24
    0
    Всё просто. Z значит зомби.
  20. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:32
    +3
    Мало того, что латинскую букву используют. Так ещё и арабские цифры. А это ещё страшнее.
  21. sanya_sergant
    sanya_sergant Сегодня, 08:35
    +9
    А если на технике написать XY.., то они из окон выпрыгивать станут.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:54
      +3
      Цитата: sanya_sergant
      А если на технике написать XY.., то они из окон выпрыгивать станут.

      А если XYZ, то они в кубитах запутаются и аннигилируются к чертям собачим! laughing
  22. Мореход
    Мореход Сегодня, 08:38
    +1
    Всё это забавно, но немного не приятно, что так мы русские же сливаем в сети информацию про наших военных и их перемещениие. Совсем патриотизм, ответственность у плинтуса.
    1. Чарик
      Чарик Сегодня, 09:04
      +1
      таких видео и фото со всех стран миллионы-всех пересажать,у всех камеры отнять?Только приглашённые на корабль журналисты покажут вам то что им разрешат-вы видели хоть одно любительское видео с наших боевых НК?,есть к примеру видео как Су33 и Миг29 в Сирии разбились?А вот как Ф35 об авик разбился-есть?
    2. Atalychek
      Atalychek Сегодня, 09:39
      0
      Не Сц..те, слив информации так же заложен в расчеты, всё по военной науке по Суворову...
  23. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:39
    +1
    А дальше пойдет техника с Y .U. N и все планку вырвет ,что бы это могло значить ?
  24. cniza
    cniza Сегодня, 08:44
    +2
    Западные военные эксперты недоумевают, что означает маркировка «Z» на российской военной технике


    Зря мы такие задачки задаем , у них и так крыша едет , а впрочем это их проблемы...
  25. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:45
    +1
    Zопа вам всем вороги, если что! laughing
  26. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 08:46
    +2
    Это совсекретная буква "Зю". В Лэнгли такому не учат!
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 09:19
      +1
      Типа :"нагибайся буквой "зю",я тебе лубофф вонзю"?:)))
  27. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 08:51
    +2
    Западные военные эксперты недоумевают, что означает маркировка «Z» на российской военной технике ...

    Анекдот про муху в аптеке вспоминается, как она мазь покупала.
    Только, в данном случае, вопрос к Украине будет не про мазззььь, а про вазелин hi
  28. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:53
    +1
    Во время противостояния с Китаем, в 60-х, на наших самолетах, поперек фюзеляжа, ближе к хвостовому оперение, наносилась широкая чёрная полоса вокруг всего фюзеляжа. У китайцев были те же типы самолётов, и чтобы отличить своего от китайского, это и делалось! Да, ещё и на плоскостях у них тоже были красные звезды.
  29. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:55
    +2
    "Нас теперь не сваришь в каше,
    Сталью стали мышцы наши.
    Тренируйся лбом об стену,
    Вырастим крутую смену"
  30. svp67
    svp67 Сегодня, 08:57
    +3
    Это что бы не повторяться и "Х" с "Y" не использовать, но привести все в порядок
  31. Vladislav_2
    Vladislav_2 Сегодня, 09:04
    +1
    Отряд "Зорро" - кажется они о чем-то догадываются. Говорил же, нужно S, а не Z рисовать soldier
  32. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 09:06
    +1
    Эта буква Z , последняя буква в слове PISEZ, это такая толстая полярная лисичка, уж очень любит она подкрасться не заметно. После "Клопии и Днепровии" стоит ли удивляться юмору наших военных?
  33. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:11
    0
    А, укро-ньюз.
    Достаточно переименовать бульварное издание в "експердов", и для анонимной, без подписи, статьи сойдет.
  34. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 09:18
    +1
    ребус- ВОЗ- аббревиатура: вооруженное отрезвление Запада\или ЗЕ-наполеончика.
    В общем принуждение к миру по сценарию 080808
  35. Zlyden.Zlo
    Zlyden.Zlo Сегодня, 09:27
    0
    Конено Zорро))))
  36. Сергей Медведев
    Сергей Медведев Сегодня, 09:30
    +1
    Всё очень просто. Эта группа назначена для захвата и ареста Zеленского.
  37. Есаул
    Есаул Сегодня, 09:37
    0
    Надо было написать V, что значит вендетта.
  38. Пепел Клааса
    Пепел Клааса Сегодня, 09:42
    0
    Получается, что для того, чтобы привести Запад и армию Украины в замешательство, достаточно изобразить что-либо

    Нда...Ковыряться в поллюциях прыщавых тик-токеров - это дно. Что вы творите?