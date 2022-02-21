Белый дом распространил очередное заявление о планах России по «вторжению на Украину»

Администрация США распространила очередное бездоказательное заявление о якобы ведущейся подготовке России к "вторжению на Украину". На этот раз "отличилась" официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
О "планах России" по "вторжению на Украину" в Вашингтоне не говорил, наверное, только ленивый. Обвинения подобного рода звучали из Госдепа, Пентагона, Конгресса и Белого дома, теперь пришла пора и официального представителя администрации президента США Джен Псаки.
В письменном заявлении, которое распространил Белый дом, Псаки утверждает, что Россия продолжает подготовку к "полномасштабному нападению на Украину", которое состоится в "ближайшее время". На этот раз более точных сроков в Вашингтоне не привели. Также Псаки, впрочем, как и другие американские чиновники до нее, не привела никаких доказательств сказанному. Т.е. Белый дом выпустил очередное бездоказательное обвинение.
В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время
- говорится в заявлении.
Соединенные Штаты и Великобритания продолжают нагнетать истерию вокруг Украины, постоянно заявляя о "вторжении России на Украину", но не приводя никаких доказательств. Делать голословные заявления давно уже стало традицией Вашингтона и Лондона. Как ранее заявили в Госдепе США, американские власти не должны предоставлять никаких доказательств своим заявлениям, им нужно верить на слово.
В России не исключают, что вся шумиха вокруг Украины поднята для прикрытия действий Киева по вторжению на Донбасс.