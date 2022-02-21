Белый дом распространил очередное заявление о планах России по «вторжению на Украину»

В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время

Администрация США распространила очередное бездоказательное заявление о якобы ведущейся подготовке России к "вторжению на Украину". На этот раз "отличилась" официальный представитель Белого дома Джен Псаки.О "планах России" по "вторжению на Украину" в Вашингтоне не говорил, наверное, только ленивый. Обвинения подобного рода звучали из Госдепа, Пентагона, Конгресса и Белого дома, теперь пришла пора и официального представителя администрации президента США Джен Псаки.В письменном заявлении, которое распространил Белый дом, Псаки утверждает, что Россия продолжает подготовку к "полномасштабному нападению на Украину", которое состоится в "ближайшее время". На этот раз более точных сроков в Вашингтоне не привели. Также Псаки, впрочем, как и другие американские чиновники до нее, не привела никаких доказательств сказанному. Т.е. Белый дом выпустил очередное бездоказательное обвинение.- говорится в заявлении.Соединенные Штаты и Великобритания продолжают нагнетать истерию вокруг Украины, постоянно заявляя о "вторжении России на Украину", но не приводя никаких доказательств. Делать голословные заявления давно уже стало традицией Вашингтона и Лондона. Как ранее заявили в Госдепе США, американские власти не должны предоставлять никаких доказательств своим заявлениям, им нужно верить на слово.В России не исключают, что вся шумиха вокруг Украины поднята для прикрытия действий Киева по вторжению на Донбасс.