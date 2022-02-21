Военное обозрение
Войти Регистрация

Белый дом распространил очередное заявление о планах России по «вторжению на Украину»

32

Администрация США распространила очередное бездоказательное заявление о якобы ведущейся подготовке России к "вторжению на Украину". На этот раз "отличилась" официальный представитель Белого дома Джен Псаки.


О "планах России" по "вторжению на Украину" в Вашингтоне не говорил, наверное, только ленивый. Обвинения подобного рода звучали из Госдепа, Пентагона, Конгресса и Белого дома, теперь пришла пора и официального представителя администрации президента США Джен Псаки.

В письменном заявлении, которое распространил Белый дом, Псаки утверждает, что Россия продолжает подготовку к "полномасштабному нападению на Украину", которое состоится в "ближайшее время". На этот раз более точных сроков в Вашингтоне не привели. Также Псаки, впрочем, как и другие американские чиновники до нее, не привела никаких доказательств сказанному. Т.е. Белый дом выпустил очередное бездоказательное обвинение.

В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время

- говорится в заявлении.

Соединенные Штаты и Великобритания продолжают нагнетать истерию вокруг Украины, постоянно заявляя о "вторжении России на Украину", но не приводя никаких доказательств. Делать голословные заявления давно уже стало традицией Вашингтона и Лондона. Как ранее заявили в Госдепе США, американские власти не должны предоставлять никаких доказательств своим заявлениям, им нужно верить на слово.

В России не исключают, что вся шумиха вокруг Украины поднята для прикрытия действий Киева по вторжению на Донбасс.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
32 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 07:43
    +2
    Видать дел больше нет у америкосов, кроме как очередной срок назначать? fool
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 07:58
      +6
      зовите санитаров... опять психи разбежались...
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:06
      +11
      Цитата: marchcat
      Видать дел больше нет у америкосов, кроме как очередной срок назначать?

      Выдавливают из Украины жителей и не только! Вот уже и Израильскте посольство призвало своих граждан эвакуироваться из Украины. "Меня терзают смутные сомненья"! Это если выедут израильтяне, а к за ними потянутся их родственники....сколько ж населения на Украине останется? ))))
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 08:38
      0
      Цитата: marchcat
      Видать дел больше нет у америкосов, кроме как очередной срок назначать? fool

      Хотят довести начатое ими дело до финального конца. Но всё не учтёшь, как-всегда подвёл человеческий фактор-Зеленский. Вот что вложили в понятие-украинец, в Зеленском всё вместилось.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 08:51
        0
        Пора отучать Белый дом от глупых высказываний. Я бы от разоблачений и бессмысленного ёрничания перешел к системе штрафов. Разумеется это не означает по-д.урацки требовать денег или чего-то еще. Нет. Допустим президент Байден сел в лужу с предсказанием даты вторжения. За это власти США получают штраф. Допустим, за неверное предсказание, сделанное Байденом, высылается военный атташе США из посольства в Москве. Это касается и Блинкина. Только высылается дипломат рангом пониже. Так бы и поняли всю ответственность, а иначе как с гуся вода.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 08:57
          0
          Цитата: mikh-korsakov
          Пора отучать Белый дом от глупых высказываний. Я бы от разоблачений и бессмысленного ёрничания перешел к системе штрафов. Разумеется это не означает по-д.урацки требовать денег или чего-то еще. Нет. Допустим президент Байден сел в лужу с предсказанием даты вторжения. За это власти США получают штраф. Допустим, за неверное предсказание, сделанное Байденом, высылается военный атташе США из посольства в Москве. Это касается и Блинкина. Только высылается дипломат рангом пониже. Так бы и поняли всю ответственность, а иначе как с гуся вода.

          Так тогда в их посольстве уже один охранник ходил. С кем-бы мы работали?
        2. ник7
          ник7 Сегодня, 09:03
          0
          Я бы от разоблачений и бессмысленного ёрничания перешел к системе штрафов

          С такой глубиной анализа, вам надо в аналитики генштаба, с вами мы победим.
        3. NKT
          NKT Сегодня, 09:23
          0
          С позиции сили бесполезно здесь разговаривать, а вот использовать сатиру не помещало бы. Что-то типа передачи куклы и траслировать по RT
    4. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: marchcat
      Видать дел больше нет у америкосов, кроме как очередной срок назначать? fool

      А брехать не пахать. Сбрехнёшь и отдохнёшь
      Но эти не отдыхают
      Ударно брешут
    5. sniperino
      sniperino Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: marchcat
      Видать дел больше нет у америкосов, кроме как очередной срок назначать? fool
      Они большие спецы по военным конфликтам и вторжениям; хотят переплюнуть в этом бритишей.
      Английский историк Стюарт Лэйкок опубликовал в британской The Telegraph своё исследование под названием «Британцы вторглись в девять стран из десяти – пропустили только Люксембург».
      В истории почти 200 стран мира встречаются только 22 страны, которые никогда не испытывали нашествие англичан.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:45
    +5
    Ежу понятно...и в этом тоже будет виновата Россия...так как она с точки зрения запада вынудила защищаться киевский режим путем вторжения в ЛДНР.
    Когда же этот дурдом закончится. crying
  3. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 07:46
    +5
    Ощущение, что БД разрабатывает эти планы, озвучивает их, а Россиия не хочет их придерживаться и тем самым рушит все планы БД.
    Вот какой план они в БД курят?
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 07:56
      +2
      Цитата: Сергей2809
      Вот какой план они в БД курят?
      План один, - затравить, запугать, унизить, выставить изгоем и поставить на то "место", которое они ей, определили.
      1. Сергей2809
        Сергей2809 Сегодня, 08:14
        +4
        Но тут есть один вопрос - изгоем относительно кого? Ну не хотят они и принимать нас играть в свою песочницу, а мы упорно лезем. Может собратьтвсех "друзей" , посадить в Бадью и пускай они адью на Запад?
        1. ник7
          ник7 Сегодня, 09:08
          0
          а мы упорно лезем

          олигархи лезут чтобы тратить деньги.
          У них возможности по потреблению и тратам денег на роскошь и красивую жизнь, многократно превышает возможности РФ.
          1. Сергей2809
            Сергей2809 Сегодня, 09:19
            +1
            Так и я говорю " Боливар не вывезет", надо скинуть не посильную ношу.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:57
    +4
    А,кто-нибудь из них не подумал,как этими лживыми заявлениеями они свой рейтинг под плинтус или даже ниже его опускают?Что с ними общаться адекватные люди не станут никогда???
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:08
      +1
      Цитата: Бережливый
      А,кто-нибудь из них не подумал,как этими лживыми заявлениеями они свой рейтинг под плинтус или даже ниже его опускают

      Ну что Вы! Они ж небожители и их слово - закон! Ни на минуту не усомнятся в своей исключительности! Какой там плинтус?
    2. Сергей2809
      Сергей2809 Сегодня, 08:15
      +2
      Где вы их видели то, адекватных?
      Мы упорно лезем в кап. мир.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:03
    +3
    на колу мочало начинай сначала... скучно девочки.... sad
  6. riwas
    riwas Сегодня, 08:05
    +6
    Белый дом распространил очередное заявление о планах России по «вторжению на Украину»

    США заранее хочет сделать Россию виноватый, если она решиться защищать Донбасс от нападения Украины.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:18
      +2
      Американские шаманы с бубнами продолжают пляски вокруг России.Дым пожаров с Донбасса тому подтверждение.
  7. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 08:25
    +2
    .. официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

    Лоб этой леди мало с чем можно спутать. Его будет хорошо видно даже в толпе на людной площади за версту без бинокля.
    Когда она выходит к трибуне, создается впечатление, что мнение правительства США с президентом США во главе больше не имеют никакого значения.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:42
      +2
      Стопроцентный (Никита, но, не Михалков)
      Сегодня, 08:25
      НОВЫЙ
      +1
      .. официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

      Лоб этой леди мало с чем можно спутать. Его будет хорошо видно даже в толпе на людной площади за версту без бинокля.
      Когда она выходит к трибуне, создается впечатление, что мнение правительства США с президентом США во главе больше не имеют никакого значения.
      Тупая, безграмотная - а другая им там не нужна - говорящая голова. А ещё она в неё ест.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:33
    +2
    Зеленского толкают начать войну .Похоже эта размазня ни на что не способна ?
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:40
    +1
    Соединенные Штаты и Великобритания продолжают нагнетать истерию вокруг Украины, постоянно заявляя о "вторжении России на Украину", но не приводя никаких доказательств.
    Идёт самая настоящая информационная война против России. И не пора ли предпринять какие то меры?
  10. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 08:43
    +2
    Кто-нибудь помнит - это который раз?
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:44
    +2
    Интересно, а почему никто не спросил у нее почему не подтвердилась "совершенно точная информация американской разведки" о 16 сентября?
  12. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 08:51
    0
    Это они про нашу эскадру в Азовском море и бесполётной зоне почти на всё Азове? Так это щит от колумбийских ракет...мало ли что там Колумбия разработает.
  13. Мореход
    Мореход Сегодня, 08:54
    +2
    Так благодаря нашим секретным ,
    ожидаемо эффективным планам, пока и нет полномаштабной войны... Кому то сикотно - и слава богу.
  14. Мореход
    Мореход Сегодня, 08:56
    +1
    Обязательно вторгнемся, но потом)))
  15. cniza
    cniza Сегодня, 08:57
    +3
    В России не исключают, что вся шумиха вокруг Украины поднята для прикрытия действий Киева по вторжению на Донбасс.


    И одновременно заболтать наш проект по безопасности...