Военное обозрение
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Кризис капитализма приводит к войне, но Россия на неё не является

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Еще несколько десятилетий назад появилась формула, которая, судя по всему, продолжает работать по сей день. Заключается она в том, что кризис капитализма ведёт к войне. Чем больше углубляется этот кризис без путей рационального его разрешения, тем глобальнее его последствия. И те, кто обладает огромными капиталами, понимает, что кризис может «съесть» их изрядную долю, а значит, следует принимать экстраординарные меры. Война – как наиболее радикальный вариант, но и вариант, который позволял мировому капиталу набирать обороты в моменты самых суровых экономических потрясений.


Но сегодня реализуется, если можно так сказать, альтернативный сценарий. Запад всеми силами пытается втянуть Россию в войну, чтобы окончательно прибрать к руках рынок Европы, в том числе и энергетический. Но Россия на войну, которую за неё от её имени так и норовят объявить, всё никак не является. В этой связи альтернативным сценарием является продолжение раскручивания тематики якобы скорого «наступления на Украину». А теперь уже не только на Украину, но якобы и на Прибалтику.

На этом фоне обнаружились дополнительно растущие прибыли у американских поставщиков сланцевого газа. Сланцевики из США направляют свои танкеры в Европу, заявляя, что так «спасают европейских партнёров» от энергетического кризиса, который «вот-вот разразится из-за российского нападения на Украину». США таким образом пытаются решить сразу несколько задач: заполучить рынок Европы для своего газа, вытеснив Россию. И отобрать у Германии возможность выступать главным звеном европейской экономике. Польша такой план активно поддерживает, предлагая уже остановить и газопровод «Северный поток» (первый), ведь существенные объёмы СПГ из США пойдут через её терминалы.

О ситуации размышляет Константин Сёмин в программе «Агитпроп»:

Использованы фотографии:
Фейсбук/ООС (Операция объединённых сил)
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22 комментария
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  1. Avior
    Avior Сегодня, 08:08
    +3
    кризис капитализма ведёт к войне

    Кажется, автору невдомек, что в России давным давно уже этот самый капитализм и есть.
    1. Дальний В
      Дальний В Сегодня, 08:15
      +3
      Дык, у автора задача другая - агитация и пропаганда. Нафига неудобные моменты на широкую публику транслировать? В таких делах это даже противопоказано, ибо заставляет задуматься.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 09:44
        0
        Цитата: Дальний В
        Нафига неудобные моменты на широкую публику транслировать?

        А какие там "неудобные моменты"? Владельцы капитала делят рынок, а для этого дележа все средства хороши, ничего нового...
        Стоит копнуть поглубже любое политическое действо, как станет видно настоящую причину - передел/захват рынка...
    2. ник7
      ник7 Сегодня, 08:58
      +1
      России давным давно уже этот самый капитализм и есть

      Помимо наличия имеет значение размер, большие акулы капитализма пожирают меньших акул.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 09:12
        0
        Россия маленькая?
    3. Венд
      Венд Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Avior
      кризис капитализма ведёт к войне

      Кажется, автору невдомек, что в России давным давно уже этот самый капитализм и есть.

      Капитализм он разный бывает, также как и социализм
      1. Avior
        Avior Сегодня, 09:12
        0
        « Вы не понимаете. Это другое»?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:10
    +3
    Война разрушает империи...в США должны понимать что пришло и их время.
  3. riwas
    riwas Сегодня, 08:10
    +1
    Кризис капитализма приводит к войне, но Россия на неё не является

    Чтобы ослабить Россию США позарез нужна широкомасштабная война между Россией и Украиной, вроде Вьетнама. Только Россия на это не пойдет. В крайнем случае, если Украина нападет на Донбасс, последует короткий и сокрушительный удар.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: riwas
      В крайнем случае, если Украина нападет на Донбасс, последует короткий и сокрушительный удар.

      Ваши слова - да Богу в уши! Или лучше писать Кремлю в уши?
  4. Bacha
    Bacha Сегодня, 08:12
    +4
    Можете меня заминусить вусмерть... Но англосаксы подведут мир к войне. Как у Толстого получилось. Мир(всмысле существующий порядок стран) и война... По любому мировая... Война будет, они наизнанку вывернутся, но её устроят. Уже устраивают.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 08:21
      0
      Да за что минусовать? Вполне возможный сценарий. Но глобальная,такая как две ,в прошлом веке,не возможна. Наличие ЯО, у большого числа потенциальных участников МВ,приведет к глобальному уничтожению рынков сбыта и кризис только углубится.
      1. Bacha
        Bacha Сегодня, 08:30
        +2
        А не такая уж проблема загрязнения. При подрыве уничтожается вся масса. Намного критичней техногенные катастрофы. Думаете будут бить по Москве? Будут бить по электростанциям.
        1. Essex62
          Essex62 Сегодня, 08:49
          0
          МВ, это участие большей части стран Мира. Это всемирный облом. Не одной Москвой и Вашингтоном живёт многомиллиардное человечество. И таки ,радиоактивное заражение вещь очень не приятная,практически фатальная для жизни.
  5. DmSol
    DmSol Сегодня, 08:15
    +3
    Цитата: Avior
    кризис капитализма ведёт к войне

    Кажется, автору невдомек, что в России давным давно уже этот самый капитализм и есть.

    Какому автору? Это преамбула к ролику Семина, которому давно все понятно. Хотя я вас конечно понимаю- вам надо сделать наброс на то что Россия является агрессором. И это несмотря на то что стреляют пока ваши пушки.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 09:17
      +1
      Если и Семину все понятно, и автору все понятно, и вам все понятно- зачем делать вид, что капитализм где то далеко, не в России?
  6. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 08:28
    +4
    Нагнетание атмосферы страха ощущается почти физически, да. Но почему-то не покидает ощущения дежа-вю: пару лет назад такое же нагнетание шло относительно суперсмертельной пандемии. Видимо, условный "капитал" понял, что проект "ковид-19" не сработал, и решил вернуться к старому проверенному способу: напугать всех грядущей войной. Привычной, "горячей". Но мне все же не дают покоя два момента: почему наши турбопатриоты из высоких коридоров власти не торопятся отзывать к родным пенатам своих домочадцев из вражеских палестин? И почему зарубежные бенефициары нашей экономики не торопятся выводить свои активы из нашей экономики?
  7. ник7
    ник7 Сегодня, 08:33
    +2
    заполучить рынок Европы для своего газа, вытеснив Россию

    США покупают из Европы больше чем продают, получается отрицательное торговое сальдо, вот они видимо продажей газа собрались выровнять торговый баланс, иначе долг растёт но вечно повышать долги незьзя . Возможно ЕС следует пойти на встречу США и помочь выровнять баланс как сам ЕС тоже пострадает в случае кризиса, рухнут продажи авто в штаты, начнётся массовая безработица.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:37
    +1
    „Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. Середины тут быть не может.“
    Источник: https://ru.citaty.net/avtory/vladimir-ilich-lenin/tsitaty-o-voine/
  9. anclevalico
    anclevalico Сегодня, 08:51
    -3
    Был такой фильм в СССР. "Дато Туташхиа". Там тоже герой не желал воевать, когда на его глазах совращали молодуху. Итог для него был печален. Что-то подобное у нас с Донбассом. Там мирных жителей убиваю уже 8 лет, а мы всё по бункерам прячемся. В итоге, в войну нас таки втянут и мы один хрен получим все санкции, да и получили уже, по сути. Но вот только результаты этой войны будут совсем не те, как если бы ми расквасили им нос ещё в 2014-м. Сейчас бы уже всё устаканилось и не было бы этих тысяч жертв среди мирного населения. Трусость всегда убыточна.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:15
    0
    Бывает.
    Наши сми тоже уже 4 раза анонсировали нападение Украины на республики за последние 4 года (ежегодно по сути), а Украина на войну не являлась.

    Просто комуто выгодно нагнетание (помните, "хозяин заводов, газет, пароходов....")
  11. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 09:37
    +1
    Империалистические державы борятся за рынки, Россия являясь, такой же державой,то же вписалась в борьбу за рынки..Мирно поделить не получится..Овес-то , нынче дорог.
    "- Может, бахнем?
    - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!… Но потом."(с)