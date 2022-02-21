Кризис капитализма приводит к войне, но Россия на неё не является

Еще несколько десятилетий назад появилась формула, которая, судя по всему, продолжает работать по сей день. Заключается она в том, что кризис капитализма ведёт к войне. Чем больше углубляется этот кризис без путей рационального его разрешения, тем глобальнее его последствия. И те, кто обладает огромными капиталами, понимает, что кризис может «съесть» их изрядную долю, а значит, следует принимать экстраординарные меры. Война – как наиболее радикальный вариант, но и вариант, который позволял мировому капиталу набирать обороты в моменты самых суровых экономических потрясений.Но сегодня реализуется, если можно так сказать, альтернативный сценарий. Запад всеми силами пытается втянуть Россию в войну, чтобы окончательно прибрать к руках рынок Европы, в том числе и энергетический. Но Россия на войну, которую за неё от её имени так и норовят объявить, всё никак не является. В этой связи альтернативным сценарием является продолжение раскручивания тематики якобы скорого «наступления на Украину». А теперь уже не только на Украину, но якобы и на Прибалтику.На этом фоне обнаружились дополнительно растущие прибыли у американских поставщиков сланцевого газа. Сланцевики из США направляют свои танкеры в Европу, заявляя, что так «спасают европейских партнёров» от энергетического кризиса, который «вот-вот разразится из-за российского нападения на Украину». США таким образом пытаются решить сразу несколько задач: заполучить рынок Европы для своего газа, вытеснив Россию. И отобрать у Германии возможность выступать главным звеном европейской экономике. Польша такой план активно поддерживает, предлагая уже остановить и газопровод «Северный поток» (первый), ведь существенные объёмы СПГ из США пойдут через её терминалы.О ситуации размышляет Константин Сёмин в программе «Агитпроп»: