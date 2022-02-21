Переброшенные в Польшу американские десантники начали учения рядом с украинской границей

На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии

В Польше начались совместные военные учения, в которых принимают участие военнослужащие армии США и войска Польского. Об этом сообщил министр обороны Польши Марииуш Блащак в своем Twitter.Переброшенные в Польшу американские десантники начали учения, которые по какой-то "счастливой случайности" проходят рядом с украинской границей, т.е. на юго-востоке Польши. В маневрах принимают участие военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США и 18-й механизированной дивизии ВС Польши.- заявил Блащак.О подробностях учений ничего не сообщается, кроме того, что в них применялась военная техника, но в Госдепе США уже назвали их "оборонительными" и не направленными ни на какие провокации. Как подчеркивается, задача этих маневров - предупреждение, видимо России. А вот по словам польского министра обороны, Польша и ее партнеры последовательно усиливают безопасность восточного фланга НАТО.Ранее США перебросили на территорию Польши 1,7 тысячи американских военнослужащих "для укрепления безопасности стран Восточной Европы", воспользовавшись ситуацией вокруг Украины. На украинской территории американцы размещать свои войска не стали, но никто им не запретил разместить их рядом с границей Украины."Укрепляет безопасность" Европы и Великобритания, также нарастившая свое присутствие на территории Польши и Эстонии.