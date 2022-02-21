Военное обозрение
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Переброшенные в Польшу американские десантники начали учения рядом с украинской границей

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В Польше начались совместные военные учения, в которых принимают участие военнослужащие армии США и войска Польского. Об этом сообщил министр обороны Польши Марииуш Блащак в своем Twitter.


Переброшенные в Польшу американские десантники начали учения, которые по какой-то "счастливой случайности" проходят рядом с украинской границей, т.е. на юго-востоке Польши. В маневрах принимают участие военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США и 18-й механизированной дивизии ВС Польши.

На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии

- заявил Блащак.



О подробностях учений ничего не сообщается, кроме того, что в них применялась военная техника, но в Госдепе США уже назвали их "оборонительными" и не направленными ни на какие провокации. Как подчеркивается, задача этих маневров - предупреждение, видимо России. А вот по словам польского министра обороны, Польша и ее партнеры последовательно усиливают безопасность восточного фланга НАТО.

Ранее США перебросили на территорию Польши 1,7 тысячи американских военнослужащих "для укрепления безопасности стран Восточной Европы", воспользовавшись ситуацией вокруг Украины. На украинской территории американцы размещать свои войска не стали, но никто им не запретил разместить их рядом с границей Украины.

"Укрепляет безопасность" Европы и Великобритания, также нарастившая свое присутствие на территории Польши и Эстонии.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Zelazna_Dywizja, Фейсбук/Центральное командование США
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32 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:21
    +7
    И ,чего МИД молчит?Почему Лавров не требует собрания совета безопасности ООН всвязи с возможной попыткой поляков и сша совместно напасть на Россию???
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:32
      +1
      Так обьявили уже о намеченной встрече ВВП и Байдена в Европе. Будут опять лясы точить.
    2. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: Бережливый
      И ,чего МИД молчит?
      Запутались, кто и что обещал!
  2. PN
    PN Сегодня, 08:22
    +4
    Украинские женщины "работая" на польской территории просто озолотятся...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:30
      +2
      нее, им польские не дадут озолотиться. конкуренция, понимашь....

      как мне поляки говорили (шутили) - бытует мнение что польская проститутка - вдвойне проститутка. вероятно хотели подчеркнуть что у них и это даже лучше всех. я же со своей стороны в этом утверждении усматриваю сааавсем другой, более глубинный, смысл.... lol особенно в политически-историческом контексте.
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: Nexcom
        нее, им польские не дадут озолотиться. конкуренция, понимашь....
        Да бросьте! У них же наверное сохранились бесполезные нынче "злотые", вот ними и расплатятся.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:49
          +1
          чем это их "злоте" бесполезны ? поляки на евро не переходили - злотые так и остались их национальной валютой. неоффициально на небольших рынках (например за сигареты) можете расплатиться даже рублями. в кАнторах (коммерческих обменниках) тоже рубли берут. курс только маленький. а так, в 2014 году 1 Евро стоил 1.24 злотых. вполне курс для злотого. Сейчас не знаю какой курс.

          ЗЫ специально посмотрел. теперь 1 Евро = 4.53 PLN, не хило так вальнулся.
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 08:59
            0
            Цитата: Nexcom
            тоже рубли берут. курс только маленький. а так, в 2014 году 1 Евро стоил 1.24 злотых. вполне курс для злотого

            Не ошибаетесь? Сейчас почти 5 злотых за евро. Вряд ли так сильно он девальвировался за 8 лет!
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 09:02
              0
              Могу ошибиться. Но думаю что скорее всего не ошибся. Да, сейчас 4.53 за Евро. А почему это Вас удивляет? В 2000-2001 например шведская крона вальнулась почти в два раза за год.
              в 2000 году за 11 SEK давали 1 USD, а в конце 2001 только 19 SEK за 1 USD. Вот это я точно помню. так то за год ! и в Швеции.
              а там прошло 8 лет. и Польша.

              ЗЫ попробую найти данные зв 2014 год по Польше.
              не смог найти, везде самое раннее 2019 год.
              1. Горный стрелок
                Горный стрелок Сегодня, 09:09
                0
                Цитата: Nexcom
                Могу ошибиться. Но думаю что скорее не ошибался.

                В 14 году злотый стоил 11 рублей. А евро - 46 примерно. Так что не сильно девальвировался.
                1. Nexcom
                  Nexcom Сегодня, 09:12
                  0
                  может быть и не девальвировался. нашел только по отношению к рублю. сейчас почти 20 р за 1 PLN, но это по отношению к рублю.
          2. Владимир61
            Владимир61 Сегодня, 09:05
            0
            Цитата: Nexcom
            чем это их "злоте" бесполезны ?
            Наверное так, дальше России, не бывал, да и то, во время августовского переворота 91. Но, если едут, значит и на них есть спрос, может не озолотятся, но видимо "злотые" для них лучше, чем гривна в родной Окраине.
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 09:06
              0
              Это то точно - злотые для них круче гривны.
  3. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 08:24
    0
    Ждём следующего хода. Запад объявляет ополчение ЛДНР переодетыми Российскими войсками и входит на территорию Украины.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:39
      +1
      Цитата: mongol9999
      Запад объявляет ополчение ЛДНР переодетыми Российскими войсками и входит на территорию Украины.

      Польша радостно воскликнет "Есть!" Возьмет под козырек и бросится "спасать" Львов. Уже готовы! А там и другие друзья по НАТО подтянутся!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:55
        +1
        Они не только Львов хотят оттяпать. Их бзик "Польша от моря до моря" "ще не вмер".
  4. riwas
    riwas Сегодня, 08:25
    +2
    Переброшенные в Польшу американские десантники начали учения рядом с украинской границей

    США пошла Ва-банк. Усиливает давление на Россию, чтобы развязать Украине руки на Донбассе. Сколько уже США потратила на эту компанию? После таких трат США Киев просто обязан напасть на Донбасс.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:37
      +3

      riwas (riwas)
      Сегодня, 08:25
      НОВЫЙ
      +1
      Переброшенные в Польшу американские десантники начали учения рядом с украинской границей

      США пошла Ва-банк. Усиливает давление на Россию, чтобы развязать Украине руки на Донбассе. Сколько уже США потратила на эту компанию? После таких трат США Киев просто обязан напасть на Донбасс.
      Согласен с Вами. Мерикатосы почуяли запах чужой крови. И также надеяться, что могут ПОЛНОСТЬЮ отрезать европу от России, перекрыв все потоки газа. Затем начнут таскать свой демократический)) газ.
    2. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 08:50
      +2
      Цитата: riwas
      Сколько уже США потратила на эту компанию?
      Если, позавчера, в Мюнхене, представитель ЕС заявил, что потратили на Окраину 17 млрд евро, то эти, не меньше, они же у них печатные, а не золотые.
  5. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 08:26
    +4
    Эти собаки, спровоцировав войну на Донбассе, надеются открыть "второй фронт" и оттяпать Западенщину? winked
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 08:40
      +1
      Не самый плохой расклад.
  6. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 08:26
    +2
    Вот явно собираются от Украины оттяпать территорию до Львова
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: Сергей2809
      Вот явно собираются от Украины оттяпать территорию до Львова

      Что значит "до"? Тут явно проведут границы, которые были до ВОВ. Только вот опять в Европах не думают, а сколько кому землицы прирезали ПОСЛЕ ВОВ? Если опять возвращаться к тем границам - многим невесело станет
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:30
    +3
    Наци должны чувствовать поддержку американцев и тогда они нападут смело .
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:47
      +2
      Цитата: APASUS
      Наци должны чувствовать поддержку американцев и тогда они нападут смело .

      А Россия должна отменить мораторий на смертную казнь в отношении бандеровцев... yes
      В память о погибших в годы ВОВ.
  8. Стопроцентный
    Стопроцентный Сегодня, 08:34
    +2
    Все чему-то учатся уже несколько месяцев к ряду, и всё это происходит вокруг границ Украины. Одна только Украина ничему не учится. Была такая страна - Югославия, помните ?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:41
      +2
      Цитата: Стопроцентный
      Одна только Украина ничему не учится.

      Так это ж думать надо! За 30 лет думать разучили! "А зачем вам думать? Мы подумаем за вас"- заявили США.
    2. Аварийный
      Аварийный Сегодня, 08:43
      +3
      Страна Югославия хотя бы была. А такой страны Украина как не было так и нет. И похоже не будет. Колония, она и есть колония.
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:53
    +1
    "Министерство иностранных дел Польши обратилось к своим согражданам, находящимся на Украине, с призывом покинуть ряд регионов.
    В список этих регионов вошли Харьковская, Днепропетровская, Донецкая (часть, оккупированная Украиной, — прим. РВ), Луганская (часть, оккупированная Украиной, — прим. РВ), Полтавская, Сумская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области Украины.
    Кроме того, министерство настоятельно рекомендовало полякам воздержаться от поездок в эти регионы в ближайшее время.
    По странному стечению обстоятельств Польша фактически перечислила регионы (за исключением Сумской области), которые исторически составляют ту самую Новороссию, которая будоражила умы ничего не понимающих иностранцев весной 2014 года."

    Обратите внимание! Покинуть не всю Украину, а только часть ее. Возникает вопрос: Поляки что-то знают или просто страхуются?
  10. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 09:26
    +1
    У американских солдат страх в глазах - видимо звоночки с фронта приходят.
    У американского и британского мид в глазах радость от предвкушения чувства наживы
    1. Илия
      Илия Сегодня, 09:43
      0

      JonnyT
      Сегодня, 09:26
      +1
      У американских солдат страх в глазах - видимо звоночки с фронта приходят.
      У американского и британского мид в глазах радость от предвкушения чувства наживы
      Пусть и об этом не забывают -
  11. Мореход
    Мореход Сегодня, 09:32
    0
    Интересно им боевые за это платят, как никак рискуют?