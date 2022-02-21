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Глава европейской дипломатии: Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии

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Глава европейской дипломатии: Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии

В ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности выступавший на мероприятии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление, которое успело вызвать немало вопросов. По его словам, пока назревает военный конфликт на Востоке Европы, Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество, «угрожающее построению свободного демократического мира».


По словам Борреля, сделанное 4 февраля совместное российско-китайское заявление «стало кульминацией многолетней кампании, которая проводится Пекином и Москвой». Напомним, что в том самом заявлении Россия и Китай обозначили, что сегодня мир не может быть однополярным. Отмечено, что только наличие нескольких полюсов способно гарантировать устойчивое развитие, конструктивное многообразие и глобальную безопасность. Получается, что Боррель, выступая против таких тезисов, уже и не скрывает, что действует в русле американской политики, продвигающей однополярное мироустройство.

Жозеп Боррель:

Россия и Китай позволили себе ревизионистский манифест. Манифест о пересмотре мирового порядка. Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии.

«Неповиновение свободе»? О какой свободе в данном случае идёт речь, когда Россия и Китай стараются напомнить Европе о том, что она может быть самостоятельным игроком, полюсом мира, а еврочиновник фактически выступает категорически против. Европейский чиновник - против реальной свободы. Выражает ли он в этом случае мнение большинства европейцев? Маловероятно.

Реагируя на заявление Жозепа Борреля в Мюнхене, китайские журналисты пишут о том, что главный европейский дипломат «развеял все надежды на то, что европейская дипломатия сегодня может быть самостоятельной».

Стоит заметить, что Мюнхенская конференция по безопасности из по-настоящему дискуссионной площадки превратилась в заседание кружка по интересам или своеобразной версии партийного съезда. Главенствующая партия - партия американских лоббистов. Российская делегация в этой связи ехать в Мюнхен отказалась.
Использованы фотографии:
Твиттер/Жозеп Боррель
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35 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:08
    +8
    Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии.

    И правильно сделали...слишком очевидны издержки свбоды и демократии по европейски...это и разбомбленная Югославия,это и загнанная в каменный век Ливия...это и Украина истекающая кровью...все это итог навязывания этой самой свободы и демократии ...нам такие западные ценности не нужны.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 09:17
      +6
      Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии.

      Все правильно. Россия и Китай не повинуются империализму англосаксов, который называется теперь свободой и демократией, сиречь, свободой ограбления государств и демократией - уничтожением всех, кто не соответствует этой свободе.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:18
      +9
      Цитата: Леха с Андроида.
      И правильно сделали...слишком очевидны издержки свбоды и демократии по европейски.

      Эта свобода и демократия европейская с 1941 по 1945 года, стоила СССР 20 миллионов (двадцать) жизней своих граждан. В Израиле такая демократия называется - холокост.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:31
        +1
        Вспоминается наш ответ "однополярно свободным демократам":
        Смело, товарищи, в ногу!
        Духом окрепнем в борьбе,
        В царство свободы дорогу
        Грудью проложим себе.

        hi
    3. Венд
      Венд Сегодня, 09:23
      +5
      Естественно Россию и Китай не устраивает свобода - чтобы свободно подчиняться США и демократия - чтобы демократично помалкивать, когда США творит всё, что им вздумается. Это не наш путь.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 09:09
    +5
    ( Российская делегация в этой связи ехать в Мюнхен отказалась.) За чем нашим дипломатам ехать туда где нас за людей не считают.Гегемоны демократии совсем распоясались.
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:10
    +4
    Неповиновение СВОБОДЕ?! Это КАК?!
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 09:20
      +3
      Неповиновение СВОБОДЕ?! Это КАК?!

      По отношению к нам это добровольный отказ от суверенитета страны, ликвидация вооруженных сил, дробление страны на мелкие регионы, ну и безвозмездный дар западным демократиям всех ресурсов страны, включая людские, что будут ломить за миску похлебки.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 09:32
      +2
      Цитата: Pavel73
      Неповиновение СВОБОДЕ?! Это КАК?!

      Такое заявление это смесь абсурда с неприкрытой наглостью.
  4. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 09:11
    +4
    Свобода или есть, или нет! Как можно сопротивляться свободе? Миф о свободе - самый продаваемый на западе.
    1. dimy44
      dimy44 Сегодня, 09:24
      0
      Свобода или есть, или нет!
      Она вообще для каждого своя. Кто-то не в тюрьме, не в плену - я свободен! Кому-то запещают голым по улице ходить - все, я несвободен.
  5. Чарик
    Чарик Сегодня, 09:11
    +1
    ну хоть транссвиститов у нас не будет,как в гейропе и .....стане-надеюсь.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:11
    +3
    В целях сохранения государственности и суверенитета Россия просто обязана пересмотреть отношения и так называемое партнёрство с Европой.
    Теперь уже совершенно понятно, что эта свора не успокоится до полного уничтожения русской нации.
  7. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:11
    +4
    Жозеп Боррель:
    Россия и Китай позволили себе ревизионистский манифест. Манифест о пересмотре мирового порядка. Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии.

    Ой, смотри!!! Будешь такую пургу часто нести, потом в Ростов не просись!!! Будешь на старости лет арабам калоши чистить.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:12
    +2
    По словам Борреля, сделанное 4 февраля совместное российско-китайское заявление «стало кульминацией многолетней кампании, которая проводится Пекином и Москвой».

    30 лет Россия терпела, когда Запад под руководством США наращивал своё присутствие на границах РФ, создавал злобные лимитрофы, о чём постоянно вас предупреждало российское правительство и Путин, но вы всё смешками отделывались.
    Добились того чего хотели, получите и распишитесь.
  9. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 09:13
    +9
    Ключевое слово в этом спиче НЕПОВИНОВЕНИЕ!!! Все....остальное не важно...хоть сананизму...хоть демократии.....их корежит что Россия набрала форму и живет так как самой России хочется.
  10. dimy44
    dimy44 Сегодня, 09:14
    +4
    акт неповиновения свободе и демократии
    А кто им дал право интерпретировать понятия "свобода" и "демократия" именно в своем понимании, и никак иначе? Кто такие?? Попривыкали там безнаказанно мир дербанить. А тут на тебе, кто-то возразил.
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 09:37
      0
      Так понятия "свобода" и "демократия" еще со времен Французской революции во всем мире умные люди (те, кому удалось пережить эти "свободу" и "демократию") понимают только так, как о них сейчас заявлено
  11. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 09:15
    +1
    И не акт неповиновения, а новый многополярный порядок, где восточная Европа, Африка, Турция, средняя Азия-сфера наших интересов и не только Россия и Китай, плюсом Индия, Иран, т.е. большинство населения планеты.
    Поэтому коллективному западу пора заткнуться и молча выполнять требования России.
    Терпи, моя красавица...
  12. пищак
    пищак Сегодня, 09:15
    +2
    У навязчивых "боррелей" и их вашингтонских хозяев "весьма своеобразное" представление о "свободе и демократии"! wassat
  13. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 09:17
    +4
    У нас своё понимание демократии - мы не навязываем кому-либо наши ценности и не вносим в военную доктрину "продвижение ЛГБТИ во всём мире" (у Штатов такая военная доктрина - я просто офигел, когда узнал). Мы не считаем, что надо стоять на коленях перед нигерами и каяться. И мы не считаем, что открывая дверь перед женщиной в знак уважения, мы оскорбляем этим её.
    Так что отвалите от нас.
  14. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 09:17
    +3
    Какая в мире демократия? США сеют войну и хаос, распространяют пидо...тию по всему миру. Европа вообще не понятно что, ближе к ОНО. Украина , так это вообще гуляй поле, махновщина одна. И вот все они себя считают демократическими? Хотят чтобы и мы были такими? Не дождётесь.
  15. rusich
    rusich Сегодня, 09:20
    +4
    Давно пора было акт неповиновения сделать гейропейской гейской дермократии. В про наглосаксонскую даже говорить не стоит
  16. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 09:23
    0
    Придумали себе отмазку какую то *свободе и демократии*...и грабят под этим соусом разные страны уничтожая людей миллионами.
  17. riwas
    riwas Сегодня, 09:25
    0
    Глава европейской дипломатии: Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии

    Диктатуре США
  18. Hagen
    Hagen Сегодня, 09:27
    +1
    Жозеп Боррель:
    Россия и Китай позволили себе ревизионистский манифест. Манифест о пересмотре мирового порядка. Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии.

    Я уже как-то говорил, что в какие бы одежды европейский чиновник не рядился бы, его истинное "лицо" - расизм. Борель под словами "неповиновение демократии" имел ввиду неповиновение англо-саксонским правилам мирового порядка. Ложь его доводов настолько очевидна, что и обсуждать это сегодня в данном формате неуместно. Да и сам Борель - тип скользкий, способный "переобуваться" в своих высказываниях в течении суток.
  19. Мореход
    Мореход Сегодня, 09:28
    0
    Свобода и демократия избранным группам за наш счёт - Да, нас это не устраивает!
  20. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:28
    0
    неповиновения свободе
    - умеют мысли выражать...
    От такого, думаю, даже доктор Гебельс в гробу вращаться перестал....
    Осталось ещё "диктатуру демократии" обозначить wassat
  21. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 09:32
    0
    Такое ощущение что между словами рабство и дермократия можно ставить знак равенства..
  22. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 09:32
    +2
    Дружба между РФ и Китаем не имеет границ, в их сотрудничестве "нет запретных зон" ТАСС

    ▪️РФ и Китай призывают США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.

    ▪️Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию гарантий безопасности в Европе.

    ▪️Военно-биологическая деятельность США представляет угрозу России и Китаю.

    ▪️РФ и Китай выступают против возвращения к противоборству крупных держав, "когда слабые становятся добычей сильных".

    ▪️РФ и Китай считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование национальных сегментов интернета.

    ▪️Россия и Китай призвали США ускорить ликвидацию запасов химического оружия.

    ▪️Россия и Китай выступают против политики силы, травли, односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции.

    ▪️Россия против независимости Тайваня в любой форме

    ▪️Россия и Китай намерены укреплять координацию по торгово-экономическим вопросам

    Путин и Си Цзиньпин обсуждали тему взаимного открытия границ, работа в этом направлении ведется, но решения будут зависеть от эпидситуации. ТАСС

    ▪️Путин на переговорах с Си Цзиньпином поднял вопрос о расширении расчетов в нацвалютах, предложение было встречено с пониманием, сказал Песков.

    ▪️Глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с Владимиром Путиным рассказал о намерении поднять объем двусторонней торговли до $250 млрд
  23. МВГ
    МВГ Сегодня, 09:33
    0
    Очередной раз оговорились случайно. Свобода в истинном понимании Запада, это то, чему требуется повиноваться и подчиняться, иначе будут понуждать силой.
    Случайно сами же развеивают свои же мифы? Или стали так сильны, что просто уже не целесообразно носить маски? Вопрос...
  24. HAM
    HAM Сегодня, 09:38
    0
    Если в речи есть слово "неповиновение",то о какой "демократии" может идти речь!??

    "Демократия"---это слово ругательное,ко мне прошу его не применять...."(А.С. Шпак)
  25. Репеллент
    Репеллент Сегодня, 09:42
    0
    Да, оговорился дедушко, прямо по Фрейду. Неуютно стало западу, видать, раз такие бобры занервничали laughing
  26. pin_code
    pin_code Сегодня, 09:42
    0
    Может, таки, Россия и Китай приняли свободу, равноправие и дружественные отношения?
  27. Илия
    Илия Сегодня, 09:46
    0
    Получается, что Боррель, выступая против таких тезисов, уже и не скрывает, что действует в русле американской политики, продвигающей однополярное мироустройство.
    Как мне кажется, он и не скрывал, что на поводке у американцев. Причём на очень коротком.