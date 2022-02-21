Глава европейской дипломатии: Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии

Россия и Китай позволили себе ревизионистский манифест. Манифест о пересмотре мирового порядка. Россия и Китай предъявили акт неповиновения свободе и демократии.

В ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности выступавший на мероприятии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление, которое успело вызвать немало вопросов. По его словам, пока назревает военный конфликт на Востоке Европы, Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество, «угрожающее построению свободного демократического мира».По словам Борреля, сделанное 4 февраля совместное российско-китайское заявление «стало кульминацией многолетней кампании, которая проводится Пекином и Москвой». Напомним, что в том самом заявлении Россия и Китай обозначили, что сегодня мир не может быть однополярным. Отмечено, что только наличие нескольких полюсов способно гарантировать устойчивое развитие, конструктивное многообразие и глобальную безопасность. Получается, что Боррель, выступая против таких тезисов, уже и не скрывает, что действует в русле американской политики, продвигающей однополярное мироустройство.Жозеп Боррель:«Неповиновение свободе»? О какой свободе в данном случае идёт речь, когда Россия и Китай стараются напомнить Европе о том, что она может быть самостоятельным игроком, полюсом мира, а еврочиновник фактически выступает категорически против. Европейский чиновник - против реальной свободы. Выражает ли он в этом случае мнение большинства европейцев? Маловероятно.Реагируя на заявление Жозепа Борреля в Мюнхене, китайские журналисты пишут о том, что главный европейский дипломат «развеял все надежды на то, что европейская дипломатия сегодня может быть самостоятельной».Стоит заметить, что Мюнхенская конференция по безопасности из по-настоящему дискуссионной площадки превратилась в заседание кружка по интересам или своеобразной версии партийного съезда. Главенствующая партия - партия американских лоббистов. Российская делегация в этой связи ехать в Мюнхен отказалась.