Разработанный для ВДВ противотанковый комплекс «Корнет-Д1» вышел на финальный этап испытаний

Новейший самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1", создаваемый для подразделений ВДВ, вышел на финальный этап испытаний. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".
Разработанный специально для ВДВ ПТРК "Корнет-Д1" размещен на шасси БМД-4М, он имеет две автоматизированные пусковые установки, каждая со своим прицельным комплексом, что позволяет вести огонь сразу по двум разным целям. На сегодняшний день комплекс приступил к финальным стрельбовым испытаниям, одновременно испытания проходит и машина.
Холдинг "Высокоточные комплексы" приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний, также машина проходит лабораторно-дорожные испытания
- приводит ТАСС сообщение "Ростеха".
О сроках принятия комплекса на вооружение пока ничего не сообщается, но на базе Омского учебного центра ВДВ уже ведется подготовка командиров расчетов ПТРК "Корнет-Д1". Данные комплексы пойдут на вооружение противотанковых дивизионов артиллерии ВДВ. О планах по скорейшему завершению государственных испытаний комплекса заявлялось еще в конце 2020 года.
Как ранее сообщалось, ПТРК "Корнет-Д1" создается в двух вариантах - на базе БМД-4М и "Тигр-М". В обеих версиях комплекс вооружен двумя пусковыми установками, которые оборудованы автоматом сопровождения, позволяющими поражать цель без участия оператора. В варианте для ВДВ ПТРК "Корнет-Д1" использует ракеты с повышенной дальностью. Ракета с тандемной кумулятивной боевой частью способна поразить цель на дальности 8 км, с термобарической - до 10 км. При этом вторая ракета может поражать малоскоростные воздушные суда.