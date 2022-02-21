Военное обозрение
Войти Регистрация

Разработанный для ВДВ противотанковый комплекс «Корнет-Д1» вышел на финальный этап испытаний

8

Новейший самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1", создаваемый для подразделений ВДВ, вышел на финальный этап испытаний. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".


Разработанный специально для ВДВ ПТРК "Корнет-Д1" размещен на шасси БМД-4М, он имеет две автоматизированные пусковые установки, каждая со своим прицельным комплексом, что позволяет вести огонь сразу по двум разным целям. На сегодняшний день комплекс приступил к финальным стрельбовым испытаниям, одновременно испытания проходит и машина.

Холдинг "Высокоточные комплексы" приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний, также машина проходит лабораторно-дорожные испытания

- приводит ТАСС сообщение "Ростеха".

О сроках принятия комплекса на вооружение пока ничего не сообщается, но на базе Омского учебного центра ВДВ уже ведется подготовка командиров расчетов ПТРК "Корнет-Д1". Данные комплексы пойдут на вооружение противотанковых дивизионов артиллерии ВДВ. О планах по скорейшему завершению государственных испытаний комплекса заявлялось еще в конце 2020 года.

Как ранее сообщалось, ПТРК "Корнет-Д1" создается в двух вариантах - на базе БМД-4М и "Тигр-М". В обеих версиях комплекс вооружен двумя пусковыми установками, которые оборудованы автоматом сопровождения, позволяющими поражать цель без участия оператора. В варианте для ВДВ ПТРК "Корнет-Д1" использует ракеты с повышенной дальностью. Ракета с тандемной кумулятивной боевой частью способна поразить цель на дальности 8 км, с термобарической - до 10 км. При этом вторая ракета может поражать малоскоростные воздушные суда.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:15
    +4
    Новейший самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1", создаваемый для подразделений ВДВ, вышел на финальный этап испытаний.

    Понимаю так, что ТТХ «Корнета» не изменились и вся новизна заключена в размещении на шасси БМД-4М.
    1. moscowp
      moscowp Сегодня, 09:44
      0
      Для меня, например, новость что появилось автоматическое сопровождение цели. Пока только в ПУ разместили, глядишь, научимся со временем и в ракеты запихивать и будут у нас свои джавелины и спайки
  2. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 09:18
    -1
    Все же ВПК без пенделя не работает..иначе бы они ещё 4 года птрк испытывали..
    1. Pechkin
      Pechkin Сегодня, 09:25
      0
      Все же ВПК без пенделя не работает
      ВПК надо вставить факел в одно место, чтобы они сделали ПТРК 3 поколения.
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 09:30
        -1
        ну по птрк 3го поколения работы вроде ведутся,но я бы дополнительно начал работать над поколение 2+,когда стрельба ведется по кабелю,а на самой ракете стоит камера,тогда можно спокойно наносить удары на дальность 4+ км и атаковать сверху,да и цена будет значительно дешевле чем дорогостоящее 3 поколение
  3. riwas
    riwas Сегодня, 09:22
    0
    Разработанный для ВДВ противотанковый комплекс «Корнет-Д1» вышел на финальный этап испытаний

    И что не менее важно, «Корнет-Д1» также может поражать также воздушные цели.
    https://tass.ru/armiya-i-opk/13777489
  4. V1er
    V1er Сегодня, 09:24
    0
    Для информативности.
    Как ранее сообщалось, ПТРК "Корнет-Д1" создается в двух вариантах - на базе БМД-4М и "Тигр-М".



    По-моему есть даже версия на бтр-80.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 09:33
      +1
      Да с Корнетом есть куча проектов,как наши,так и зарубежные,так и наши по заказу зарубежных..По мне самый оптимальный-это алжирский вариант с сохранением штатного КПВТ.. Идеальный ПТРК-С получается