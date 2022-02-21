Военное обозрение
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Обстрелы территории ЛНР со стороны украинских силовиков привели к ранениях троих мирных жителей

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Удары минометов калибра 120 мм с украинских позиций по селам Пришиб и Знаменка Славяносербского района стали причиной ранения трех местных жителей. Огонь по населенным пунктам вели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.


Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

В результате обстрела ВСУ села Пришиб житель ЛНР потерял ногу. Также в этом населенном пункте украинские военные разрушили жилой дом. В Знаменке киевские силовики повредили крыши и стекла в двух домах, а осколки мин ранили двух человек.

В военном ведомстве ЛНР отметили усиление обстрелов с украинской стороны с восьми часов вечера по всей линии разграничения. При этом ВСУ активно применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Правда, утро вчерашнего дня в ЛНР тоже не было «добрым», что связано с обстрелом украинскими военными села Пионерское. Там разрушили пять домов, принадлежащих местным жителям, и убили двух человек.

Как сообщили в Луганском информационном центре, ссылаясь на официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, за прошлые сутки в республике было зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.

Согласно информации представительства ДНР в СЦКК, сегодня с семи часов утра из 120-миллиметровых минометов, находящихся в расположении украинских войск в селе Галициновка, был обстрелян поселок Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. По нему бойцы ВСУ выпустили 14 мин.

А днем ранее, как заявили в республике, в результате обстрела со стороны ВСУ один военнослужащий ДНР погиб, один ранен, двое контужены.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/defenceu
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16 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 10:39
    +5
    В чистом виде террористические действия!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:42
      +3
      Терроризм !
      ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 10:44
        +2
        Днище самое настоящее, ниже только игрушки минировать!
    2. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 10:43
      +2
      Этого и стоило ожидать от ВСУ.
      Они не армия страны не армия народа.
    3. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 10:46
      +2
      В чистом виде террористические действия!

      Берите выше, это самая что ни на есть война. Пехоту просто еще рано посылать.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:44
    +1
    Эвакуация, всеобщая мобилизация, "ихтамнеты", загорелые бородачи в больших количествах, складывается впечатление, что на этот раз просто так все не закончится.
  3. Андрей Студент
    Андрей Студент Сегодня, 10:45
    +2
    Черти в аду заждались укрофашистов. Ладно пущай пока сковородки разогревают дрова подбрасывают в костер. Донбассу мира и победы.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:51
    +2
    В таких обстоятельствах «не приходить на войну» - преступная беспечность.
    Отчего такая безнаказанность? Где там высокоточное оружие Новороссии?
  5. Нормаль ок
    Нормаль ок Сегодня, 11:28
    -12
    А всего лишь 3 дня назад в детский сад в Станице Луганская прилетел "мирный" снаряд со стороны ЛДНР. Ерунда какая.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 11:35
      +4
      Цитата: Нормаль ок
      А всего лишь 3 дня назад в детский сад в Станице Луганская прилетел "мирный" снаряд со стороны ЛДНР

      а где от этого снаряда разрушения в виде выбитых окон?, где следы взрыва? да и вообще нужен крупный план, что бы увидеть, что в эту стену он априори прилететь не может
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:41
      +5
      Цитата: Нормаль ок
      А всего лишь 3 дня назад в детский сад в Станице Луганская прилетел "мирный" снаряд со стороны ЛДНР. Ерунда какая.

      это неудачный фейк нездохликов. Садик расположен в центре посёлка. Он выходит облетал все дома чтобы долететь именно до детсада, и взорваться так аккуратно, что целы все стёкла, и осколки никого не поранили, из-за их отсутствия вообще. И вообще снаряды летают во фронт а не вдоль фронта. Кувалда и лом работали для журналистов. Опрос персонала детсадика думаю всё подтвердит.
    3. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 11:46
      +1
      на аватарке шеврон с пушечками. надеюсь прочитать мнение специалиста о типе снаряда попавшего в детсад. очччень любопытно
      1. Нормаль ок
        Нормаль ок Сегодня, 12:27
        -1
        Цитата: Skarpzd
        на аватарке шеврон с пушечками. надеюсь прочитать мнение специалиста о типе снаряда попавшего в детсад. очччень любопытно

        Не побоюсь ответить. Меня, как артиллериста, тоже интересовал характер разрушений. НО, судя по фото можно сказать, что прилетела болванка. Стреляли бронебойным. Кто? Зачем? Но прилетело
        с вашей стороны.
        1. Skarpzd
          Skarpzd Сегодня, 12:56
          0
          и куда он делся? развернулся и назад улетел? не повреждая ни противоположную стену ни покрытие пола? однако....
  6. sen
    sen Сегодня, 12:39
    +1
    Обстрелы территории ЛНР со стороны украинских силовиков привели к ранениях троих мирных жителей

    Обстрелами украинские нацисты хотят выдавить людей с Донбасса. Люди им не нужны, только "жизненное пространство", как говорил Гитлер.
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: sen
      Обстрелами украинские нацисты хотят выдавить людей с Донбасса.

      только передали, прилетело по погранцам нашим, здание пропусника в хлам, но пострадавших нет...