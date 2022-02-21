Обстрелы территории ЛНР со стороны украинских силовиков привели к ранениях троих мирных жителей

Удары минометов калибра 120 мм с украинских позиций по селам Пришиб и Знаменка Славяносербского района стали причиной ранения трех местных жителей. Огонь по населенным пунктам вели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.В результате обстрела ВСУ села Пришиб житель ЛНР потерял ногу. Также в этом населенном пункте украинские военные разрушили жилой дом. В Знаменке киевские силовики повредили крыши и стекла в двух домах, а осколки мин ранили двух человек.В военном ведомстве ЛНР отметили усиление обстрелов с украинской стороны с восьми часов вечера по всей линии разграничения. При этом ВСУ активно применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.Правда, утро вчерашнего дня в ЛНР тоже не было «добрым», что связано с обстрелом украинскими военными села Пионерское. Там разрушили пять домов, принадлежащих местным жителям, и убили двух человек.Как сообщили в Луганском информационном центре, ссылаясь на официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, за прошлые сутки в республике было зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.Согласно информации представительства ДНР в СЦКК, сегодня с семи часов утра из 120-миллиметровых минометов, находящихся в расположении украинских войск в селе Галициновка, был обстрелян поселок Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. По нему бойцы ВСУ выпустили 14 мин.А днем ранее, как заявили в республике, в результате обстрела со стороны ВСУ один военнослужащий ДНР погиб, один ранен, двое контужены.