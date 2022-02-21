Военное обозрение
Войти Регистрация

В ВВС Австралии заявили о лазерной атаке своего самолёта военно-морскими силами Китая

24

Министерство обороны Австралии направило ноту протеста в Пекин после произошедшей атаки ВМС Китая с помощью военного лазера на самолет Королевских ВВС Австралии. Министр обороны Питер Даттон назвал использование боевого лазера против самолета P-8A Poseidon у северного побережья страны очень опасным актом.


Ранее два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая вошли в район Торресова пролива, отделяющего Австралию от Новой Гвинеи. Они, как утверждают в ВВС Австралии, применили лазерное оружие против самолета Р8. Известно, что данный самолет осуществлял разведывательное патрулирование в районе Торресова пролива.

В ВВС Австралии:

Воздушный борт был атакован одним из кораблей ВМС НОАК.

Как отметил министр обороны Австралии, применение лазера против самолета является «инцидентом серьёзного масштаба». По словам главы австралийского военного ведомства, действия Китая поставили под угрозу жизнь членов экипажа самолета. Министр подчеркнул, что Австралия заинтересована в хороших отношениях с Китаем, но не будет молчать в подобных ситуациях, которые выглядят не иначе как запугивание.

Известно, что в последние годы Китай нарастил военную активность в Тихоокеанском регионе. Австралия является одним из главных потенциальных противников КНР в этой части планеты. Именно поэтому Канберра недавно заключила новый военный союз с США и Великобританией, создав блок AUKUS.

Ожидается реакция Пекина на обвинения со стороны Канберры в применении боевого лазера.
Автор:
Использованы фотографии:
Twitter / P-8A Poseidon RAF
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:26
    +6
    Занятно, китайцы с лазерными указками дел натворили, ослепили разведчика. А не фиг лезть, куда собака, свой ... не суёт.
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:27
    +6
    Пусть подматрасные погонщики кенгуру не лезут куда не следует.
    Не то и кроме лазера что прилетит.
  3. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 10:30
    +5
    Может просто лазерными указками подсветили? winked
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:37
      +6
      Так и лазерный дальномер могли применить ...
      У страха глаза велики, бывает.
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 10:39
      +5
      Зачем? Это же "ВВС Австралии" - достаточно и солнечного зайчика отражением от иллюминатора.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:35
    +2
    Ожидается реакция Пекина на обвинения со стороны Канберры в применении боевого лазера.
    А "суслик" там есть или его никто не видел?
  5. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 10:37
    +2
    Короче, австралийцев спас только двойной комплект эммитеров силового щита, усиленная работа генераторов накачки и вера в королеву.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:45
      +2
      Цитата: Кеша1980
      Короче, австралийцев спас только двойной комплект эммитеров силового щита, усиленная работа генераторов накачки и вера в королеву.

      Исключительно, вера в... laughing
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 10:50
        +3
        На фоне экономической войны с Китаем и финансовыми потерями, эта "вера" их уже подводит.
        Реально, Штаты заставляют всех своих союзников нести финансовые потери. И ведь союзники ведутся)
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:39
    +3
    Какие повреждения от боевого лазера получили австралийский P-8A ? Я так понимаю самолет должны были сбить или как ?
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:39
    +4
    У австралийцев есть доказательства или пилотам "показалось"?
    Или в очередной раз джентльменам надо верить на слово.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:53
      +2
      Цитата: Дилетант
      У австралийцев есть доказательства или пилотам "показалось"?

      Если не упал, значит показалось. А то что же это за боевой лазер?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:40
    +5
    Просто командир китайского корвета,проводя политинформацию на палубе указал лазерной указкой на самолёт пролетающий в небе: Это самолёт австралийских ВВС P8A Посейдон,он несёт на борту и тди тп.Шуму то .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:45
      +3
      Однако по возвращении австралийский экипаж сдал летные костюмы в стирку и заказал мойку кабины своего самолета и особенно кресел с применением деодорирующих составов. lol Так же экипажем была запрошена внеочередная беседа со штатным психологом эскадрильи.
  9. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:40
    +1
    сейчас Лондон торгуется с Пекином --кто будет платить за опиумные войны? вот Канберра и нервничают --вроде хозяин в Вашингтоне сидит. а платить за 19 век все равно надо.
    Джонсон но такой --спихнет вину на австралию и фсё
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:49
      +3
      Что такое Австралия? Последнее пристанище для бандитов в 18-19 веках - туда англичане высылали преступников на вечное поселение. Н.Зеландия и то как страна-тюрьма не использовалась. А так - все эти страны официально называются British crown-dependencies. До сих пор.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:42
    +1
    В ВВС Австралии заявили о лазерной атаке своего самолёта военно-морскими силами Китая
    Указкой подсветили что ли? Вот и необходимость создания нового блока AUKUS против "агрессивного" Китая "подтверждается".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:58
      +1
      У англосаксов похоже "разделение труда". США на нас наезжает, а Австралия - на Китай.
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 11:06
      +1
      Вот и необходимость создания нового блока AUKUS против "агрессивного" Китая "подтверждается".
      Вообще странная аббревиатура блока: Австралия-Британия-США. Это как ставить телегу впереди кобылы. Логичнее в обратном порядке. Так сказать, в порядке степени получения выгоды от блока: США-Британия-Австралия. Или на латинице: USUKA. и первую букву надо произносить с ударением и протяжно.
      laughing
      Практически как в профбоксе при объявлении бойцов. В американской, кстати, манере.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:43
    +3
    Австралия является одним из главных потенциальных противников КНР в этой части планеты. Именно поэтому Канберра недавно заключила новый военный союз с США и Великобританией, создав блок AUKUS.

    И после этого министр заявляет: «А нас-то за что?»
    bully За тестикулы....
  12. singless
    singless Сегодня, 10:52
    +1
    ага прям на луче было на писано китайский луч знайте
  13. ewukg
    ewukg Сегодня, 10:55
    -5
    Надо было "Посейдону" в ответ Гарпунами, китайские лоханки подсветить
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 11:10
      +3
      Надо было "Посейдону" в ответ Гарпунами, китайские лоханки подсветить
      Да чего уж там. Надо было таранить "лоханки" "Посейдоном". С воплями в эфире: "Америка с нами! За кенгуру и коалу!"
  14. sen
    sen Сегодня, 12:44
    +1
    В ВВС Австралии заявили о лазерной атаке своего самолёта военно-морскими силами Китая

    Какие могут быть претензии у ВВС вражеского государства, когда идет "холодная" война.