В Луганске объявлена добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет

Внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 "Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной Республики", дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: "Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке"

Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной, ВСУ находятся в готовности к началу наступления, ожидая только приказа. На этом фоне в Луганской народной республике началась добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет.Всеобщая мобилизация граждан республик в возрасте от 18 до 55 лет была объявлена в обеих республиках еще 19 февраля из-за обострения ситуации, им запрещен выезд за пределы республик. Теперь глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о мобилизации мужчин старше 55 лет, но с одним ограничением - это должно быть добровольное решение. Документ размещен на сайте ЛНР.- говорится в указе.Ранее Пасечник призвал всех земляков, способных держать оружие , прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.По Донецкой народной республике информация о мобилизации мужчин старше 55 лет отсутствует, но имеется большая вероятность, что она тоже будет объявлена.Между тем на Донбасс начали прибывать добровольцы, первая группа из Крыма уже находится на территории республик. Как сообщил координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко, крымчане готовы оказать помощь республикам на фоне вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. Кроме того, прибывают добровольцы и из других регионов России, а также стран СНГ и даже некоторых западных стран. Их прибытие подтвердили в управлении НМ ЛНР.