Военное обозрение
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В Луганске объявлена добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет

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Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной, ВСУ находятся в готовности к началу наступления, ожидая только приказа. На этом фоне в Луганской народной республике началась добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет.


Всеобщая мобилизация граждан республик в возрасте от 18 до 55 лет была объявлена в обеих республиках еще 19 февраля из-за обострения ситуации, им запрещен выезд за пределы республик. Теперь глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о мобилизации мужчин старше 55 лет, но с одним ограничением - это должно быть добровольное решение. Документ размещен на сайте ЛНР.

Внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 "Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной Республики", дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: "Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке"

- говорится в указе.

Ранее Пасечник призвал всех земляков, способных держать оружие, прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.

По Донецкой народной республике информация о мобилизации мужчин старше 55 лет отсутствует, но имеется большая вероятность, что она тоже будет объявлена.

Между тем на Донбасс начали прибывать добровольцы, первая группа из Крыма уже находится на территории республик. Как сообщил координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко, крымчане готовы оказать помощь республикам на фоне вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. Кроме того, прибывают добровольцы и из других регионов России, а также стран СНГ и даже некоторых западных стран. Их прибытие подтвердили в управлении НМ ЛНР.
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19 комментариев
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  1. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 10:01
    0
    Добровольная мобилизация - это как?
    Взаимоисключающие параграфы.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:18
      +3
      Цитата: Metallurg_2
      Добровольная мобилизация - это как?
      Взаимоисключающие параграфы.

      это как вакцинирование...
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 10:27
        -1
        Прям представил как все собрались и пошли... если в 2014-2015 то да, а теперь то уже понятно, что это очередная дележка имущества. Войны они такие...
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 11:20
      +2
      Цитата: Metallurg_2
      Добровольная мобилизация - это как?
      Взаимоисключающие параграфы.

      Это значит , что мне ( к примеру ) 63 года . Призыву не подлежу . Но в данной ситуации моё добровольное согласие вступить в ряды ВО республики будут принято . Мне интересно другое . Люди получили Российское гражданство , понадеялись на защиту России от свидобандеровских свол о чей А теперь из за
      свидобандеровцев эвакуируют детей , женщин , стариков и ни кто не знает вернутся ли они в свой дом , будет ли цел их дом .... живы отцы . Может пора взять по настоящему под защиту несчастных детей , женщин , стариков . Понятно почему мужчины Донбасса берут в руки оружие . Им терять больше не чего . Но может пора России объявить , что любой снаряд или просто выстрел в сторону ЛДНР будет расценен , как покушение на жизнь граждан РФ ! Со всеми вытекающими последствиями ..
  2. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 10:07
    +5




    Обстреливают школы, люди идут в добровольцы.
    От снарядов ВСУ пострадали еще две донецкие школы - в Киевском и Петровском районах. Атаковали примерно в 01:30 ночи. Пострадавших среди людей нет.
    пострадали здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе.
    Около пяти утра произошёл самоподрыв украинского диверсанта при попытки установки взрывное устройство в районе Донецкого ЖД вокзала.
    Сегодня, 21 февраля ориентировочно в 08.10. в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника.

    В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения.

    Ведётся бой.
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 10:19
      +4
      Шахтёра сегодня убили (ехал на работу) - 2 выстрела 120 миномётов. Там сейчас и не знаешь, где безопасней - бьют спецом по ближним тылам.
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 10:27
        +1
        Самоподрыв миномётчика ВСУ.
        [media=https://yandex.ru/video/touch/preview/7939660395944384528]
        К сожалению таких аленей немного у укров - надобно поболе.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:55
          0
          Самоподрыв миномётчика ВСУ.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:25
      0
      Вот это реальные факты обстрела школ нездохликами. А то заявили что луганская милиция обстреляла садик "Сказка" прямой наводкой, а сами проломили кувалдой стенку на уровне головы, причём с боковой стороны, а не с фронта, даже не подумав. В центре посёлка, не выбито ни одного стекла не то что рядом в зданиях, но и в самом садике. Ни тебе осколков, ничего. Ну недебилы?
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 10:27
        +1
        Вот ещё фото
      2. NKT
        NKT Сегодня, 10:32
        +3
        Они также цинично отвергают и падения нарядов на территории РФ и обстрелы ДНР и ЛНР. Как таких людей земля носит?
  3. Uran53
    Uran53 Сегодня, 10:29
    +4
    Такое ощущение, что корпуса ЛДНР на огонь укрофашистов вообще не отвечают, позволяя тем обстреливать гражданских. А как бы отреагировал Израиль, окажись он на месте РФ когда убивают его граждан? Думаю, что Украины, как государства уже бы не было, как и украинской армии.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:54
      +1
      Отвечают,с применеием "незапрещённого"вооружения Минскими соглашениями.ПТУром по АГС шандарахнули.Значит ПТУРы есть.Есть видео на Руссвесне.
      1. Uran53
        Uran53 Сегодня, 12:52
        0
        Тут уже не ПТУРом надо, а Солнцепеком.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:56
          +1
          Об этом низя говорить в открытую. feel
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:59
          0
          украинцы плачутся,уничтожена одна Тунгуска,вторая повреждена.Надо к Пегову сходить,он такие кадры любит.
  4. Андрей Студент
    Андрей Студент Сегодня, 10:44
    +1
    Мобилизация конечно дело нужное. Ток надо вспомнить скок "мужчин" из Донбасса уехало в РФ с 2014 года, и это далеко не дети, подростки и пенсионеры.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:10
      +3
      А почему они не должны были уезжать ?
  5. singless
    singless Сегодня, 10:56
    0
    а интересно на украине бап под руже подставили а т о что молчат