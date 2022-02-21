Экс-советник трёх президентов США считает, что Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины

Старожил американской политической жизни, работавший советником у трёх американских президентов (Никсон, Форд, Рейган), Патрик Бьюкенен поделился своим мнением относительно ситуации вокруг напряженности между Украиной и Россией.Бьюкенен считает, что Путин уже победил, добившись от Запада гарантий невступления Украины в блок НАТО. Бывший президентский советник высказался также по поводу заявления президента США Байдена о том, что его страна не будет отправлять своих военных на Украину, чтобы не допустить начало мировой войны. По мнению Бьюкенена, фактический смысл данных слов заключается в отсутствии готовности Соединенных Штатов воевать за Украину.Патрик Бьюкенен подчеркнул, что отказ Байдена отправлять американские войска на украинскую территорию, является косвенным подтверждением того, что США пошли на уступки России в вопросе членства Украины в НАТО. В конце концов, у США и без членства Украины в НАТО есть возможности по созданию военной инфраструктуры на её территории. Бьюкенен, правда, об этом не говорит.По его мнению, Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины, добившись удовлетворения своего важнейшего требования.Кроме того, Бьюкенен высказал предположение относительно того, что возможно и признание особого статуса ЛНР и ДНР, который был прописан в Минских соглашениях. Для этого США и запугивают Украину скорым российским вторжением. При этом в Вашингтоне откровенно раздражены тем, что Зеленский их предупреждения игнорирует, в определённой степени срывая проведение масштабной дезинформационной кампании.