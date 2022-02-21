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Экс-советник трёх президентов США считает, что Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины

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Старожил американской политической жизни, работавший советником у трёх американских президентов (Никсон, Форд, Рейган), Патрик Бьюкенен поделился своим мнением относительно ситуации вокруг напряженности между Украиной и Россией.


Бьюкенен считает, что Путин уже победил, добившись от Запада гарантий невступления Украины в блок НАТО. Бывший президентский советник высказался также по поводу заявления президента США Байдена о том, что его страна не будет отправлять своих военных на Украину, чтобы не допустить начало мировой войны. По мнению Бьюкенена, фактический смысл данных слов заключается в отсутствии готовности Соединенных Штатов воевать за Украину.

Патрик Бьюкенен подчеркнул, что отказ Байдена отправлять американские войска на украинскую территорию, является косвенным подтверждением того, что США пошли на уступки России в вопросе членства Украины в НАТО. В конце концов, у США и без членства Украины в НАТО есть возможности по созданию военной инфраструктуры на её территории. Бьюкенен, правда, об этом не говорит.

По его мнению, Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины, добившись удовлетворения своего важнейшего требования.

Кроме того, Бьюкенен высказал предположение относительно того, что возможно и признание особого статуса ЛНР и ДНР, который был прописан в Минских соглашениях. Для этого США и запугивают Украину скорым российским вторжением. При этом в Вашингтоне откровенно раздражены тем, что Зеленский их предупреждения игнорирует, в определённой степени срывая проведение масштабной дезинформационной кампании.
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23 комментария
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  1. alesmart
    alesmart Сегодня, 10:11
    +5
    Еще пока не одержала, пока подготовка идет, но пальчики держим.
  2. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 10:15
    +2
    Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины. А сколько раз США уже обделалась за последнее время не уточнил.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:41
      +2
      Так он же советник не российского президента.
  3. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 10:22
    +2
    Это далеко не первый раунд. Первый, который мы провалили, был в 2014-м, когда допустили то, что допустили. А второй раз провалили, когда остановили ЛДНР минскими соглашениями. Потом ещё провал длиной в 7 лет.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:39
      +1
      Цитата: Эль Чувачино
      Первый, который мы провалили, был в 2014-м, когда допустили то, что допустили. А второй раз провалили, когда остановили ЛДНР минскими соглашениями.

      Пожалуй, я разделю именно вашу точку зрения. Глухая оборона - ещё не победа. Я не буду ничего говорить о положении в ЛДНР. У нас есть более осязаемый пример - Крым, где ещё не все вопросы решены в соответствии с российской государственностью.
      =====
      Не пойму, в силу каких соображений Россия (российская власть) упускает время и даёт «фору» взбесившимся русофобам... request
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 11:45
        -1
        В силу тех же что и в 14-м, думают что всё рассосётся само собой.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 12:12
      -1
      Цитата: Эль Чувачино
      Первый, который мы провалили, был в 2014-м, когда допустили то, что допустили.

      Добрый день коллега!
      А что, по-вашему, надо было делать в 2014?
      Судя по той информации, которой я располагаю, у России
      не было возможности вести себя иначе, чем так как было.
      Цитата: Эль Чувачино
      А второй раз провалили, когда остановили ЛДНР минскими соглашениями. Потом ещё провал длиной в 7 лет.

      За это время, военная возможности нашей армии весьма
      заметно усилились. Цирконы появились. Кинжалы. Такие
      подразделения созданы, каких не было со времен ВОВ.
      Сказать что время потеряно - преувеличение. ИМХО. hi
      Да и состояние тех же Штатов 7 лет назад было куда как
      более устойчивое. По состоянию армии, и по отношениям
      с тем же Китаем и Европой. Трампа не было. Вы помните?
  4. Ворон-95
    Ворон-95 Сегодня, 10:24
    +1
    Гарантией не вступления украины в НАТО будет демонтаж бандеровского режима, и никак иначе.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:48
      0
      А может аннигиляция её государственности?
  5. venik
    venik Сегодня, 10:27
    +1
    "....в Вашингтоне откровенно раздражены тем, что Зеленский их предупреждения игнорирует, в определённой степени срывая проведение масштабной дезинформационной кампании. ...."
    ======
    Американцы не считаясь с вассалами (а когда они с ними считались?) разогнали пропагандистскую волну нацеленную против России, но ударившую именно по Украине: Из без того нищей страны, начали стремительно выводить капитал и утекать иностранные инвестиции.....
    Что тут сказать?
    "Когда в товарищах согласья нет,
    На лад их дело не пойдет,
    И выйдет из него не дело, только мука.    "
    (И.А. Крылов "Лебедь, щука и рак")
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: venik
      Что тут сказать?

      У Зе уже подсчитали...
      «Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации $2–3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс... это порядка $1,5–2 млрд»,— рассказал замглавы офиса президента. https://www.kommersant.ru/doc/5228018
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    +3
    работавший советником у трёх американских президентов (Никсон, Форд, Рейган), Патрик Бьюкенен
    Реально анализируя происходящие события правильно выделил основное - некие якобы уступки (?) Сша не во вред себе и своему имиджу. А вот Байден считает совсем иначе - Россия нападет, а если вдруг не нападает, то потому, что испугалась предупреждений Сша, войска на Украину не пошлем, но завалим ее оружием и подтолкнем к вооруженному конфликту с Россией, по расширению НАТО ни на какие уступки не пойдем... Даже в Сша каждый видит то, что хотел бы видеть.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:32
    +3
    Экс-советник трёх президентов США считает, что Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины
    . Всё это, конечно, можно принять к сведению .... но, а дальше, много вопросов, на которые хочется получить вразумительные ответы.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 12:24
      +1
      Подключают даже всех нафталиновых , лишь бы усилить психоз...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:37
        +2
        Они, западные "стратеги", хоть и говорят убедительно, советы дают, сами понимают, кто поумнее, конечно, что нифига они не представляют, что делать дальше, что б реально решить многие, многие, проблемы, которые налазят/ цепляют, одна другую!!!
        В общем, это клубок вранья и пустых/вредных советов, от .... в тупике, они, короче.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 12:40
          +2
          В этом и кроется главная проблема , что они не знают , что делать и прислушиваться к нам не хотят...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:48
            0
            Они никогда, никого, кроме себя не слушали и слушать не будут.
            Интересные времена, интересные события идут, жаль, что много трагичного случается!!!
  8. ALSur
    ALSur Сегодня, 10:34
    +1
    Цитата: Эль Чувачино
    Это далеко не первый раунд. Первый, который мы провалили, был в 2014-м, когда допустили то, что допустили. А второй раз провалили, когда остановили ЛДНР минскими соглашениями. Потом ещё провал длиной в 7 лет.

    Цыплят по осени считают. После крымской войны 1853-1856 годов РИ потребовалось много времени на преодоление её последствий, но в конце концов они были успешно преодолены.
  9. malyvalv
    malyvalv Сегодня, 10:39
    +1
    Первый раунд никакого значения не имеет. Значение имеет выигрыш США от подталкивания Украины к войне с Россией. Также как и в 2008 году во время серьёзного экономического кризиса в Америке американцам удалось убедить Саакашвили напасть на Осетию.
    Сейчас 2022 год и второй раунд того же экономического кризиса в Америке. Америка выигрывает в информационной повестке от напряжённости вокруг Украины. А если начнётся война то ещё больше выигрывает. И самое главное - ничего не теряет. Увернуться от войны как и в случае с Грузией в 2008 году нам не получится.
  10. singless
    singless Сегодня, 10:54
    +1
    Экс-советник трёх президентов США считает, что Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины. молодец наш человек уважуха
  11. Антоха
    Антоха Сегодня, 11:54
    0
    По его мнению, Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины, добившись удовлетворения своего важнейшего требования.

    Требования России по безопасности вообще не имеют отношения к Украине.
  12. cniza
    cniza Сегодня, 12:23
    +1
    При этом в Вашингтоне откровенно раздражены тем, что Зеленский их предупреждения игнорирует, в определённой степени срывая проведение масштабной дезинформационной кампании.


    Все ещё только начинается...
  13. sen
    sen Сегодня, 12:48
    +1
    Экс-советник трёх президентов США считает, что Россия одержала победу в первом раунде конфликта вокруг Украины

    Так на это и расчет - подставить под удар России ВСУ, а самим наблюдать со стороны. Чем больше крови украинской и русской прольется, тем лучше. В этом вся суть англосаксов.