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Посольство Украины в Израиле осудило израильский телеканал за интервью с главой ДНР

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19 февраля на израильском телеканале «Кан 11» было показано интервью Дениса Пушилина, главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Это вызвало естественное недовольство Украины.


Теперь стало известно о том, что опубликовано заявление украинского посольства в Израиле, в котором содержится резкое осуждение телеканала «Кан 11» за допуск в эфир данного интервью и требование удалить его со всех подконтрольных телеканалу медиаплатформ. Украинская сторона считает, что подобные действия являются поддержкой гибридной войны России против Украины.

В своем заявлении посольство Украины назвало интервью с Пушилиным «не свободой слова, а подливанием масла в огонь», давая понять, что это способствует усилению напряженности в регионе.

В своём интервью лидер ДНР высказался по поводу действий Украины и возможном обращении ДНР за помощью к России. Он также затронул тему голосования в парламенте России относительно признания независимости Донецка и Луганска.

Крайне недовольное посольство Украины напомнило, что израильский телеканал показал в эфире интервью с главой ДНР именно тогда, когда весь так называемый демократический мир, включая главного союзника Израиля США, делают все возможное, чтобы не допустить вторжение России на Украину.

Заметим, что «Кан 11» не так давно брал интервью у главы украинского МИД Дмитрия Кулеба, в котором он высказался о том, что для Украины было бы хорошо иметь свой «Железный купол». Когда стало известно, что израильтяне отказали Украине в передаче таких системы ПВО-ПРО (включая запрет на передачу Iron Dome американцами), на Украине стали говорить, что «Железный купол» стране не нужен, так как якобы не подходит для внедрения в систему противовоздушной обороны.
Автор:
Использованы фотографии:
ВКонтакте/Денис Пушилин
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:55
    +9
    А не слишком ли МНОГО в последнее время указивок раздаёт это "независимое" государство всем вокруг???? Типа хозяин прикроем?
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 11:15
      +7
      Цитата: Ропот 55
      А не слишком ли МНОГО в последнее время указивок раздаёт это "независимое" государство всем вокруг???


      ПРАВДЫ боятся. Ибо она открывает не "страдалицу" украину , а окровавленное рыло злобного националистического ЗВЕРЯ
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 12:12
        +1
        Одного Мельника послушать стоит .
        Как Германия такого посла терпит ?
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 12:16
        +2
        Цитата: Ольгович
        а окровавленное рыло злобного националистического ЗВЕРЯ

        Евреи еще не забыли надругательства бандеровцев над своим народом ! С каким усердием украинские националисты, уничтожали Евреев на оккупированной вермахтом Украине. hi
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:45
      0
      Страна,как желудь.КАЖДАЯ свинья может есть.И никому не пожалуешься-кругом дубы.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:56
    +12
    на Украине стали говорить, что «Железный купол» стране не нужен, так как якобы не подходит для внедрения в систему...

    Гроб из железа и осиновый кол подойдёт системе украинской власти и фашистским недобиткам.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 10:56
    +9
    Что то скромно посланцы бандерштада евреев пожурили. При Гитлере посвободнее себя чувствовали - упыpи бандеровские.
  4. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 10:58
    +4
    В своем заявлении посольство Украины назвало интервью с Пушилиным «не свободой слова, а подливанием масла в огонь»

    По их мнению, факельные шествия "во имя Бандеры" и чевствование сс-овцев является свободой слова.
    москаляка на гиляку
    из той же оперы о "свободе слова".
    Как же опасны эти "дерьмократические ценности".
    1. Ady66
      Ady66 Сегодня, 11:10
      +3
      Фекальные шествия, будет точнее по смыслу
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 12:19
      +1
      Цитата: Кеша1980
      Как же опасны эти "дерьмократические ценности".

      Зеленскому в Мюнхене сделали демократическую прививку wassat И татуировку - " За ЛГБТ " wassat
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 12:26
        0
        И татуировку - " За ЛГБТ " wassat

        "С тылу" набили, чтобы все "союзники" видели). Фигли, он же не лох! "За демократию!"
  5. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 10:58
    +5
    ... на Украине стали говорить, что «Железный купол» стране не нужен, так как якобы не подходит для внедрения в систему противовоздушной обороны.

    - Виноград зеленый, виноград зеленый.. Зеленый, не спелый и не вкусный виноград...
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:59
    +3
    Обнаглели укромайданщики... на Израиль бочку катят smile ...в Москве либерасты пикеты одиночные в поддержку киевского режима провели...наглеют уже в столице нашей страны.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:17
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Обнаглели укромайданщики... на Израиль бочку катят

      С огнём играют свидомые.
  7. 1536
    1536 Сегодня, 11:00
    +4
    Увы, но Т. Шевченко не писал о старике, старухе и золотой рыбке. Отсюда незнание того, чем их отношения закончились.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:31
      0
      Цитата: 1536
      Увы, но Т. Шевченко не писал о старике, старухе и золотой рыбке. Отсюда незнание того, чем их отношения закончились.

      Жаба им жить спокойно не даёт, всё давит и давит. В приоре сказка "по щучьему велению, по моему хотению" и тут идёт разрыв мозга от их хотелок.
    2. militarist63
      militarist63 Сегодня, 12:19
      0
      Увы, но Т. Шевченко не писал о старике, старухе и золотой рыбке. Отсюда незнание того, чем их отношения закончились.
      По большому счёту, эти укропатриёты и Т.Шевченко не знают, ибо не читали его всего...., а только слегка слышали где-то...что-то выдернутое из контекста....
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:04
    +2
    Заметим, что «Кан 11» не так давно брал интервью у главы украинского МИД Дмитрия Кулеба,
    . Заметим, что какой, никакой, а это морализм мнений. Предоставление возможности высказаться, со всех сторон конфликта.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:10
    +4
    Украине мало Германии, которой она постоянно предъявляет претензии, теперь решили повоспитывать СМИ Израиля. Широко шагают, аж шаровары трещат. Все идет к тому, что скоро от украинских чиновников, дипломатов, "экспертов" с их нравоучениями и клянченьем будут шарахаться даже "друзья Украины". Кто более дальновидный и еще имеет остатки совести. тот уже сегодня старается держаться от них подальше.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:16
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Широко шагают, аж шаровары трещат.

      Раз трещат, то скоро лопнут.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:15
    +2
    В своем заявлении посольство Украины назвало интервью с Пушилиным «не свободой слова, а подливанием масла в огонь», давая понять, что это способствует усилению напряженности в регионе.

    Ну как тогда расценивать слова "подстрекателей" из МИД Украины, Кулебы и Мельника, как не "подливанием масла в огонь", или потомкам всё можно.
  11. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:20
    +1
    Скакуасам нравится , чтобы на весь мир транслировали только их убогих недополитиков и недодипломатов типа Кулебы , Климкина и им подобных селюков или недопрезидента клоуна Зелю .
    negative
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
    +2
    Крайне недовольное посольство Украины напомнило, что израильский телеканал показал в эфире интервью с главой ДНР именно тогда, когда весь так называемый демократический мир, включая главного союзника Израиля США, делают все возможное, чтобы не допустить вторжение России на Украину.
    А что Израиль? Проглотил? Или это не вмешательство во внутренние дела? Хотелось бы конечно услышать и их, израильтян, точку зрения.
  13. dimy44
    dimy44 Сегодня, 11:33
    +1
    А как же свобода слова, независимая журналистика, освещение разнополярных точек зрения? Вы ж "европейцы"! Или опять "это другое"?
  14. kalita
    kalita Сегодня, 12:25
    0
    Израиль вообще должен прервать все отношения с фашистской Украиной. Евреи знают что такое фашизм.
  15. sen
    sen Сегодня, 12:36
    +1
    Крайне недовольное посольство Украины напомнило, что израильский телеканал показал в эфире интервью с главой ДНР именно тогда, когда весь так называемый демократический мир, включая главного союзника Израиля США, делают все возможное, чтобы не допустить вторжение России на Украину.

    Украина считает себя равной США и почти от ее имени пытается командовать миром, кураж почувствовали. Однако, Израиль помнит, как бандеровцы уничтожали евреев в ВОВ, и кстати лозунги у них остались старые, но бандеровцы говорят еще не время.
  16. Комментарий был удален.