19 февраля на израильском телеканале «Кан 11» было показано интервью Дениса Пушилина, главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Это вызвало естественное недовольство Украины.Теперь стало известно о том, что опубликовано заявление украинского посольства в Израиле, в котором содержится резкое осуждение телеканала «Кан 11» за допуск в эфир данного интервью и требование удалить его со всех подконтрольных телеканалу медиаплатформ. Украинская сторона считает, что подобные действия являются поддержкой гибридной войны России против Украины.В своем заявлении посольство Украины назвало интервью с Пушилиным «не свободой слова, а подливанием масла в огонь», давая понять, что это способствует усилению напряженности в регионе.В своём интервью лидер ДНР высказался по поводу действий Украины и возможном обращении ДНР за помощью к России. Он также затронул тему голосования в парламенте России относительно признания независимости Донецка и Луганска.Крайне недовольное посольство Украины напомнило, что израильский телеканал показал в эфире интервью с главой ДНР именно тогда, когда весь так называемый демократический мир, включая главного союзника Израиля США, делают все возможное, чтобы не допустить вторжение России на Украину.Заметим, что «Кан 11» не так давно брал интервью у главы украинского МИД Дмитрия Кулеба, в котором он высказался о том, что для Украины было бы хорошо иметь свой «Железный купол». Когда стало известно, что израильтяне отказали Украине в передаче таких системы ПВО-ПРО (включая запрет на передачу Iron Dome американцами), на Украине стали говорить, что «Железный купол» стране не нужен, так как якобы не подходит для внедрения в систему противовоздушной обороны.