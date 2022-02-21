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Управление МГБ ДНР сообщило о прорыве украинской диверсионной группы на юге республики

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Прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы осуществлен в зоне ответственности НМ Донецкой народной республики. Диверсантам удалось осуществить подрыв склада боеприпасов. Об этом сообщило управление МГБ ДНР.


Согласно опубликованной информации, в понедельник, 21 февраля 2022 года, украинская ДРГ осуществила прорыв на юге республики, в Новоазовском районе. По данным МГБ ДНР, группа пыталась выйти к российской границе, но была встречена огнем подразделений НМ ДНР. На 10:05 по мск. времени сообщалось о боевом столкновении военнослужащих НМ ДНР с украинской ДРГ, новой информации пока нет.

Однако диверсантам удалось нанести ущерб республике, ДРГ осуществила подрыв склада ракетно-артиллерийского вооружения НМ ДНР. Какое вооружение находилось на складе, где он располагался не сообщается, подробности отсутствуют.

Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника (...) В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР

- говорится в сообщении.

Еще одна попытка заложить взрывное устройство рядом с рынком в районе ж.д. вокзала Донецка завершилась для украинского диверсанта печально. Как сообщает пресс-служба НМ ДНР, при попытке установки взрывного устройства произошел самоподрыв, в итоге чего террорист получил ранения, несовместимые с жизнью. Рядом с телом была обнаружена сумка со вторым взрывным устройством.

Руководство республики призывает граждан быть бдительными, противник намерен осуществить ряд терактов на важных объектах гражданского и военного назначения. Задача - создание паники и нанесение как можно большего ущерба.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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71 комментарий
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  1. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 11:02
    +19
    Пишут, что сейчас с этой ДРГ ведет бой МГБ.
    Вот этому "партнеры" и готовили ВСУ и ее разведку. И Поляки не прочь подзаработать террором на Русской территории.
    Время подходит и все обстоятельства подводят к окончательному физическому уничтожению ВСУ и добробатов, вылову и отстрелу ЧВК.
    После освобождения придется сильно копать и фильтровать всех тех, кого оставят на освобожденной территории гадить нам.
    Когда и ЕСЛИ она будет освобождена.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:04
      +6
      По данным МГБ ДНР, группа пыталась выйти к российской границе

      А вот это зачем??? Самоубиться решили оригинальным способом?
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 11:06
        +16
        Видимо в ГУР ВСУ Украины до сих пор надеются, что российские пограничники как в 14 по доброму примут дргшников и полечив и накромив их выдадут в Кукуев снова.
      2. Amper
        Amper Сегодня, 11:09
        +2
        Чтобы сдаться российским партнерам и комфортно приехать в расположение своей части в сопровождении наших силовиков. России эта война не нужна совсем. Дончане таких услуг врагам не оказывают.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:10
        -1
        Цитата: НДР-791
        А вот это зачем??? Самоубиться решили оригинальным способом?

        Нет инстинкта самосохранения, или "дури" обкурились.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:11
          +3
          Может просто уровень "подготовки" такой? Тем более что самоподорвался хлопец - а это косвенно указывает на уровень профессионализма или\и, возможно, качество устройств. Это не исключает того что Вы сказали.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:31
            +3
            Цитата: Nexcom
            ем более что самоподорвался хлопец - а это косвенно указывает на уровень профессионализма или\и, возможно, качество устройств.

            Этого я тоже не исключаю, но быть "камикадзе", и даже для профессионала неприемлемо.
          2. tank64rus
            tank64rus Сегодня, 12:06
            +2
            Старый трюк абвера и СБ. Что бы агент не струсил в последний момент взрыватель ставят вместо временного на мгновенное действие, а то и вдруг начнёт думать. Всё осталось прежним как раньше во времена наших отцов и дедов..
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:05
      +10
      Почаще пусть такие ДРГ самоликвидируются. Черти их в аду заждались.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:05
    +27
    Однако what ...ЛДНР находится в глухой обороне и не ведет активной борьбы с противником на его территории.
    Заведомо проигрышная позиция...только и видно что наскоки диверсантов и террористов каждый день практически происходят.
    Неслышно и не видно сообщений об уничтожении тех кто их готовит и выпускает ...плохо ...очень плохо.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:07
      +4
      Да, и помощи никакой нет техникой, экипировкой, медикаментами.
      Про вооружения даже не заикаюсь.
      Один на один бьются как могут...
      К сожалению их ресурсы не бесконечны. Я с горечью ожидаю что рано или поздно предел их "прочности" наступит.

      ЗЫ добавляю. высказывание ИМХО.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:22
        +8
        Да, и помощи никакой нет техникой, экипировкой, медикаментами.
        Про вооружения даже не заикаюсь.
        Откуда такая безаппеляционность?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:23
          +6
          Где Вы увидели безапелляционность? Это ИМХО. Забыл просто поставить в конце. Вот, добавил. А я им сочувствую. Сильно.
          Мне жаль что их убивают, и им тяжело, явно тяжело отбиваться.
          Еврошумерцев накачали оружием по самые небалуй, а у них такой воозможности явно нет.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:32
        +3
        Цитата: Nexcom
        К сожалению их ресурсы не бесконечны. Я с горечью ожидаю что рано или поздно предел их "прочности" наступит.

        Несомненно.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:15
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      плохо ...очень плохо.

      Мелькнула мысль о повторении карабахского сценария.
    3. Amper
      Amper Сегодня, 11:30
      -2
      Да, жаль бойцов. Загонят нынешние командиры их на убой, а сами потом смотаются. Героев повырезали давно. Остался ли кто вменяемый?
    4. 210окв
      210окв Сегодня, 11:49
      +2
      Приказа нет. Путин должен поехать к Макрону на встречу с Байденом.
      1. sen
        sen Сегодня, 12:20
        +3
        Приказа нет. Путин должен поехать к Макрону на встречу с Байденом.

        Так на это Запад ставку делает. Отвлечь, замотать Путина переговорами, пока Украина Донбасс уничтожает.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 12:22
          +3
          Сегодня заседание Совбеза. Внеочередное. Посмотрим. Но факт, мы признаем Донбасс за Украиной.
    5. moreman78
      moreman78 Сегодня, 11:59
      +2
      Есть одна истина - Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    +9
    В Азовское море зашли российские десантные корабли,в сопроваждении эскорта.Небо закрыто над Азовским морем до 26 февраля.По фото не менее двух(разные типы БДК).Говорят учения идут.
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 11:24
      +10
      Чисто теоретически. Одесса имеет выход в Приднестровье. Самый правильный удар там. Иначе скоро нас и из Приднестровья попрут - поколение поменяется и "промоется".
      ЛДНР и Одесса - если стратегически. Харьков и Мариуполь, если сами будут готовы начать бунтовать.
      А фактически, эта заварушка выгодна всем - особенно Зеле (чтобы особо буйные нацики полегли) и был повод опять верещать об "ахрессии".
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 11:51
        +3
        Бунтовать там никто не начнёт. Люди озабочены самым необходимым..
        1. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 12:07
          +3
          Минималисты. Хотя, с другой стороны, они наглядно видели что произошло с "бунтарями Одессы" - мы не сильно активно добивались этого расследования на международном уровне. Продемонстрировали свою слабость.
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 12:03
        0
        Что за Ерунда? Весь ЮГО_ВОСТОК во всех! президентских выборах голосовал по РУССКИ! А теперь еще более. А по поводу бунтовать- сложный вопрос. Надо с чем-то.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 12:20
          +1
          Что значит ПО-РУССКИ? Голосовали они за Зеленского, за Порошенко голосовали западенцы. А за кого им ещё голосовать? Путина не было в тех бюллетенях
          1. Alex Nevs
            Alex Nevs Сегодня, 12:27
            0
            Разьясняю-ПРОРОССИЙСКИ. Так понятно? А Зелю выбирали по КИНО! Он там всю РАДУ расстрелял, и на предвыборах божился приговором Преступнику вальцману. Вот и повелись. А ОН весь народ "надул", конкретно. Так что преступник еще тот. Но с вальцманом и его кодлой все равно не сравнится по преступлениям.
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 12:30
              +1
              Не разъяснили. Пророссийски-Зелю выбрать? За какого ПРО РОССИЙСКОГО кандидата они проголосовали?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:38
      +3
      Вошло не менее 10 кораблей ЧФ,не менее 3 БДК.Если поискать в тырнете, всё это есть..Красиво зашли,похоже даже с репортёрами.Для картинки.
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 12:02
        +2
        Красиво зашли,похоже даже с репортёрами.Для картинки.

        Это ключевое. Дефилирование. Как на показе мод.
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:08
    +5
    21 февраля 2022 года, украинская ДРГ осуществила прорыв на юге республики, в Новоазовском районе

    Нащупали слабое место или им дали такую возможность?
    Подрыв склада РАВ это серьезно, значит будут в сводках еще погибшие со стороны НМ.
    А сама информация о прорыве несет больше вопросов чем ответов.
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 11:25
      +4
      Кроты, спящие агенты. Бардак никто не отменял.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:35
        +3
        Цитата: Кеша1980
        Бардак никто не отменял.

        Мало, крайне мало спецов в области контрразведки.
        1. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 11:59
          +2
          Мало, крайне мало людей непродажных. Реальность такова. В 14 году иностранными наёмниками торговали. Даже трупами. С обеих сторон. Под шумок и началась торговля случайными людьми. Знакомый (донбасец) отца выкупал за 5.000 баксов у укров. Чтобы бабки быстрее "родил", предупредили, что кормить и поить не будут. Он просто самонадеянно ехал на газельке - владелец маленького магазина, нна.
        2. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 12:06
          +2
          Да их и нет, почти. Сплошь тиктокеры. Если и искать то от 40-45 лет и выше,т.е. старой закалки. А эти сейчас по андроиду "читают" топограф.карту.
  5. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 11:09
    +11
    Еще одна попытка заложить взрывное устройство рядом с рынком в районе ж.д. вокзала Донецка завершилась для украинского диверсанта печально.

    Т.е. там, где гражданских больше всего. И вот этих ЗВЕРЕЙ людоедский Запад поддерживает и вооружает....
    1. Liam
      Liam Сегодня, 11:18
      -10
      Цитата: Ольгович
      Т.е. там, где гражданских больше всего. И вот этих ЗВЕРЕЙ людоедский Запад поддерживает и вооружает....

      Главное с метаданными видеосьемок этих "зверств" опять не облажаться.А то весь мир смеется
      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 12:45
        0
        Цитата: Liam
        Главное с метаданными видеосьемок этих "зверств" опять не облажаться.А то весь мир смеется

        ваш западный тупой КУСОЧЕК мира и от пальца показанного смеется , а обращения записываются заранее и публикуются в необходимый момент.

        А именно 16 февраля и начался массированный обстрел ЛДНР.

        Дошло, не? no
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:20
      +3
      А для еврошумерцев ЛДНРовцы это не люди, это сепары. И именно их скакуасы и зачищают. Потому и устраивают такие диверсии.
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 12:08
        +1
        Сепары-это кукуевские Военные Преступники. Они Свои Личные Законы отделили от остального народа! И преступным приказом послали армию против народа. И та "армия" выполняла Преступный Приказ. Так что Сепары Первые кукуевские!
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:34
      +1
      Цитата: Ольгович
      И вот этих ЗВЕРЕЙ людоедский Запад поддерживает и вооружает....

      Ворон ворона, всегда поддерживает.
  6. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 11:10
    +3
    Если отвлечённо подумать, неужели украинцы не могли обстрелять склад Градами и гаубицами, как всегда "незаметно для ОБСЕ". Думается мне, что это работа "спящих агентов" - бардака там конечно хватает.
    По данным МГБ ДНР, группа пыталась выйти к российской границе, но была встречена огнем подразделений НМ ДНР.

    Нам обязательно необходимо шерстить на границе внимательно - вполне очевидно желание у р о д о в устроить терракты в России.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:10
      +1
      Там давно хорошо проверяют.
  7. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 11:14
    +8
    Появились кадры самоподрыва диверсанта..показали одну ногу,остальное вообще ошметки
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:21
      +3
      К чему такие подробности? Вроде бы и так всем понятно что там "фарш" останется...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:37
        +2
        Цитата: Nexcom
        К чему такие подробности?

        Завтра гринпипл подпишет указ, о награждении этого, "героем Украины".
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:38
          +2
          О, это к гадалке не ходи. с формулировкой типа "За незалижность и единую Неньку"
    2. dimy44
      dimy44 Сегодня, 11:52
      +2
      Легко отделался, сразу погиб. По мне, так остался бы жив с оторванными ногами, это кара похуже.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:02
        +1
        Цитата: dimy44
        Легко отделался, сразу погиб.

        Сыграл в "русскую рулетку" .... но не повезло. Бывает.
  8. Amper
    Amper Сегодня, 11:14
    0
    Мда, охрана склада вооружения на каком уровне!? В период ведения боевых действий! Все остальное в таком же состоянии? Судя по барометру, северного ветра не ожидается.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:18
      +3
      А вариант с ПТУРом не рассматривается.
    2. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 11:26
      +4
      да может склад и пустой был,если бы полный рвануло бы ой мама не горюй и наверняка сообщили бы
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:49
        0
        Склад был не пустой. Но сравнительно небольшой.
        ИМХО, он и был целью ДРГ. Надеюсь не дадут ей уйти.
    3. nikolas 83
      nikolas 83 Сегодня, 11:26
      +3
      Северный ветер в минские соглашения играет ,сам с собой.Уже переговоры с америкосовским президентом назначены.Смотреть и слушать новости уже нет сил .Люди русские гибнут а мы блин терпим.
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 11:56
        +7
        Давайте по честному, если сейчас реально открыто жахнем, поможем, минимум треть населения внутри страны воем выть начнут в сетях и на каналах и так, мол санкции, снова беда и так далее... Если уж по поводу беженцев льют грязь и на позициях моя хата с краю.. Обращать ли на таких внимание?? Не знаю, я сторонник прямых, жёстких действий и считаю, что в 14 году недодавили гадину, теперь хлебаем, а санкции, да и без повода введут,
  9. Александр _2
    Александр _2 Сегодня, 11:18
    +4
    ЩАС обьявят что это они сами себя вместе с складом..щас идёт инф.война ни чего пока не поймёшь где правда где подготовленная деза...каждая сторона хочет побольше объвинить другую..на данный момент ДНР обыгрывает УА та постоянно оправдывается.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    +6
    осуществлен прорыв диверсионной группы противника (...) В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения
    Прорыв подразумевает применение вооружения с целью прорыва обороны противника. Тогда почему возникла возможность подрыва склада? Или все таки не прорыв, а совершили рейд в тыл передовых частей ДНР, после совершения диверсии были обнаружены и завязался бой. Надеюсь, что будут уничтожены.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: rotmistr60
      Или все таки не прорыв, а совершили рейд в тыл передовых частей ДНР, после совершения диверсии были обнаружены и завязался бой.

      Быстрее всего так.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:28
    +2
    Всё это, конечно, дико!!! но теперь начинают играть несколько факторов ... время, подготовка защитников/нападающих и чисто количественное выражение/наличие разных ресурсов!!!
  12. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 11:33
    +4
    "Интересно" организовано охранение склада РАВ на территории примыкающей к зоне боевых действий. Ложанулись хлопцы.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 11:49
      +3
      Цитата: Аварийный
      Ложанулись хлопцы.

      мое мнение, что подготовка у ДРГ была высокая, не зря же их натаскивают спецы со всего мира, вопрос, а у республик много ДРГ с высокой подготовкой? ведь в ближайшие дни весь этот беспредел будет продолжаться, нужны точечные ответки....
      1. Аварийный
        Аварийный Сегодня, 12:07
        +2
        Не думаю, что дело в качественной подготовке диверсантов. Они все же себя обнаружили и под раздачу попали. Тут дело в слабой организации охраны серьезного объекта.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 12:23
          +2
          По большому счету мы практически ни чего толком не знаем .
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 12:59
        0
        Типа израильские антитеррористические ответки по Чужой территории Сирии? Ну если Мир это принимает-то ДА!
  13. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 11:44
    +9
    С 2014 старики, пережившие войну и ветераны ВС, чуть ли не кричали, - стройте вторую, третью -десятую линию обороны. За эти годы, можно было построить линию Маннергейма! А теперь кинулись изымать с предприятий стройтехнику, не поздно? Молодежь шаталась без работы! Никакой патриотической, военно-воспитательной и агитационной работы, кроме флешмобов девочек с флажками, не проводилось. Почему? Кто виноват, кто ответит?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:52
      +2
      Что и как они могли построить без финансирования и разрешения Москвы? Какую политику руководители продвигали такой они и следовали.
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 12:02
        +4
        Цитата: ASAD
        Что и как они могли построить без финансирования и разрешения Москвы?
        Да я здесь живу! И знаю, что многое можно было сделать, при желании, но все выжидали, рассчитывали, что позиционное противостояние будет вечным или на помощь явиться Россия. Обратите внимание, как еще полгода назад, все злорадствовали, о некомплекте в ВСУ, о длящимся многолетнем "призыве с проходящего трамвая". А что сейчас у нас, не так? Так, только они, все прошедшие годы, времени не теряли и большую часть принудительного призыва обучили, обкатали на полигонах и поставили под ружье.
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:13
      +1
      Молодежь выехала за 7лет! Есть много и в армии. И сейчас набирают. Мужиков не выпускают в РФ. Но подготовка к событиям серьезная.
  14. ВлР
    ВлР Сегодня, 11:53
    +7
    Американское посольство уже сообщило и о будущих террактах на территории России. А я хорошо помню, что в сентябре 2015 года Госсекретарь США Керри заявил о том, что Россия "увидит свои падающие с неба самолеты" - и 31 октября "упал" тот самый "А-321", летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Поэтому относиться к таким заявлениям следует более, чем серьезно.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 12:30
      -1
      Цитата: ВлР
      А я хорошо помню, что в сентябре 2015 года Госсекретарь США Керри заявил о том, что Россия "увидит свои падающие с неба самолеты" - и 31 октября "упал" тот самый "А-321", летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Поэтому относиться к таким заявлениям следует более, чем серьезно

      У начальства других забот полно. Самое главное , что бы не было ущерба бизнесу их детей и жён , на "прогнившем западе."
  15. sen
    sen Сегодня, 12:17
    +2
    Управление МГБ ДНР сообщило о прорыве украинской диверсионной группы на юге республики

    Так это только начало. Надо службе контрразведки тщательней работать. Их не зря лучшие кадры НАТО натаскивали. Горячее время наступает.