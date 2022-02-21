Управление МГБ ДНР сообщило о прорыве украинской диверсионной группы на юге республики

Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника (...) В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР

Прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы осуществлен в зоне ответственности НМ Донецкой народной республики. Диверсантам удалось осуществить подрыв склада боеприпасов. Об этом сообщило управление МГБ ДНР.Согласно опубликованной информации, в понедельник, 21 февраля 2022 года, украинская ДРГ осуществила прорыв на юге республики, в Новоазовском районе. По данным МГБ ДНР, группа пыталась выйти к российской границе, но была встречена огнем подразделений НМ ДНР. На 10:05 по мск. времени сообщалось о боевом столкновении военнослужащих НМ ДНР с украинской ДРГ, новой информации пока нет.Однако диверсантам удалось нанести ущерб республике, ДРГ осуществила подрыв склада ракетно-артиллерийского вооружения НМ ДНР. Какое вооружение находилось на складе, где он располагался не сообщается, подробности отсутствуют.- говорится в сообщении.Еще одна попытка заложить взрывное устройство рядом с рынком в районе ж.д. вокзала Донецка завершилась для украинского диверсанта печально. Как сообщает пресс-служба НМ ДНР, при попытке установки взрывного устройства произошел самоподрыв, в итоге чего террорист получил ранения, несовместимые с жизнью. Рядом с телом была обнаружена сумка со вторым взрывным устройством.Руководство республики призывает граждан быть бдительными, противник намерен осуществить ряд терактов на важных объектах гражданского и военного назначения. Задача - создание паники и нанесение как можно большего ущерба.