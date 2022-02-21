Министр обороны Украины запросил у западных союзников дополнительных поставок вооружения

(...) Мы активно работаем над тем, чтобы пополнить резервы летального и оборонительного вооружения. Мы обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет нам поставлять летальное оружие, с просьбой помочь быстро пополнить наши резервы средств защиты

Несмотря на военную помощь со стороны США и других западных стран, Украине по-прежнему нехватает вооружений. Такой вывод можно сделать из заявления министра обороны страны Алексея Резникова, запросившего дополнительные поставки оружия Выступая на пресс-конференции глава украинского военного ведомства заявил, что обратился к международным союзникам Украины с просьбой "пополнить резервы" страны вооружением и военным оборудованием. По его словам, просьбы о поставках дополнительного вооружения отправлены не только в те страны, которые уже поставляли или поставляют оружие, но в те, где в поставках отказали.- заявил Резников.Отметим, что самую большую военную помощь Украине оказали США, в Киев прибыло около 17 транспортных самолетов, доставивших разнообразную военную помощь, начиная с боеприпасов, заканчивая противотанковыми комплексами. Великобритания также поставила Украине противотанковое вооружение. Однако в последнее время поток самолетов из США и Британии прервался, на Украину иногда залетают отдельные самолеты с военным грузом, но уже не в таком количестве, да и номенклатура попроще.В последние дни поставку осуществила Эстония, передав партию американских ПТРК Javelin, да Канада, поставившая стрелковое вооружение. Тут еще Нидерланды пообещали защитные шлемы с бронежилетами, биноклями, ПНВ и снайперскими винтовками, а Киеву нужны ракеты, корабли, комплексы ПВО и еще что-нибудь "помощнее", чтобы "остановить агрессора".