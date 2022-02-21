Военное обозрение
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Министр обороны Украины запросил у западных союзников дополнительных поставок вооружения

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Несмотря на военную помощь со стороны США и других западных стран, Украине по-прежнему нехватает вооружений. Такой вывод можно сделать из заявления министра обороны страны Алексея Резникова, запросившего дополнительные поставки оружия.


Выступая на пресс-конференции глава украинского военного ведомства заявил, что обратился к международным союзникам Украины с просьбой "пополнить резервы" страны вооружением и военным оборудованием. По его словам, просьбы о поставках дополнительного вооружения отправлены не только в те страны, которые уже поставляли или поставляют оружие, но в те, где в поставках отказали.

(...) Мы активно работаем над тем, чтобы пополнить резервы летального и оборонительного вооружения. Мы обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет нам поставлять летальное оружие, с просьбой помочь быстро пополнить наши резервы средств защиты

- заявил Резников.

Отметим, что самую большую военную помощь Украине оказали США, в Киев прибыло около 17 транспортных самолетов, доставивших разнообразную военную помощь, начиная с боеприпасов, заканчивая противотанковыми комплексами. Великобритания также поставила Украине противотанковое вооружение. Однако в последнее время поток самолетов из США и Британии прервался, на Украину иногда залетают отдельные самолеты с военным грузом, но уже не в таком количестве, да и номенклатура попроще.

В последние дни поставку осуществила Эстония, передав партию американских ПТРК Javelin, да Канада, поставившая стрелковое вооружение. Тут еще Нидерланды пообещали защитные шлемы с бронежилетами, биноклями, ПНВ и снайперскими винтовками, а Киеву нужны ракеты, корабли, комплексы ПВО и еще что-нибудь "помощнее", чтобы "остановить агрессора".
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:43
    0
    Хорошо устроились, уничтожают людей и называют это "сдерживанием агрессии", выпрашивая под эту лавочку средства уничтожения. (горький сарказм если кто не понял)
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 11:46
      +3
      Зе уже заявил в Мюнхене что ещё и денег надобно. Фигли они должны забесплатно утилизироваться? Президент, торгующий жизнями своего "электората").
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:47
        +1
        Нацики - пусть утилизируются на самоподрывах и прочее.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:50
      0
      В мутной воде рыба, даже, руками ловится.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 12:30
      0
      Если бы у власти стояли патриоты( а не лавочники,шинкари и лицедеи),то просили бы не очередной неликвид,а КРЕДИТЫ на развитиев т.ч и оборонной промышленности.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:47
        0
        а им не дают выбирать - что дали, то и дали. Не в магазине.
    4. den3080
      den3080 Сегодня, 12:42
      0
      Ничосе! Быстро они попродавалы.
      Халява! Халява!! Пиастры! Пиастры!
      laughing
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:44
    -1
    а Киеву нужны ракеты, корабли, комплексы ПВО и еще что-нибудь "помощнее", чтобы "остановить агрессора".

    Киеву нужны белые простыни, что бы во время сдаться.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: Canecat
      Киеву нужны белые простыни, что бы во время сдаться.

      глава украинского военного ведомства заявил, что обратился к международным союзникам Украины с просьбой "пополнить резервы" страны вооружением и военным оборудованием

      Пусть обратятся к российской стороне, чтобы прислали .... снаряды, ракеты и мины - Самодоставкой !
    2. Комментарий был удален.
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 11:46
    +1
    Материалы поставлены, а заказ не выполняется. Какой смысл дальше завозить? Вот и наступил момент торга. Будет работа, - ещё подкинем. Нет, - других найдём...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +5
    запросил у западных союзников дополнительных поставок вооружения
    Когда же наконец треснут запихивая в себя все, что дают без меры? Американский ВПК потирает от удовольствия ручонки, а эти только тянут загребалы - дайте еще, дайте.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 11:51
      -1
      Цитата: rotmistr60
      запросил у западных союзников дополнительных поставок вооружения
      Когда же наконец треснут запихивая в себя все, что дают без меры? Американский ВПК потирает от удовольствия ручонки, а эти только тянут загребалы - дайте еще, дайте.

      Так бизнес однако.
      Больше с запада дадут, больше поцы продадут.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +1
    Министр обороны Украины запросил у западных союзников дополнительных поставок вооружения
    . Хорошую позу приняли и попрошайничают ...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:55
    0
    Макрон не запретил вещать в прямом эфире TF 1 из Донецка,ушлёпку Зе труднее будет врать о самоподрывах жителей ДНР и ЛНР.Зе слишком периграл гомосеков в кино,он им стал в реальной жизни.У нас проводится совещание Совбеза в расширенном составе.Что то погода плохая,не намечается ли северный ветер.
  7. Cap.Nemo58rus
    Cap.Nemo58rus Сегодня, 12:00
    +1
    Фото шедевральное: обезьяна с гранатой. Ну пусть будет с гранатомётом....
    1. HAM
      HAM Сегодня, 12:25
      +1
      Не получилось вставить видео как негры в Африке дали шимпанзе автомат АК47, и что из этого вышло-обезьяна чуть не перестреляла "шутников"......один в один ситуация ....тоже так и будет...
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:00
    +2
    Просто неправильно ведете себя ,как только нападете на Донбасс,так все у вас будет. США нужен этот конфликт ,а для начала вам уже все поставили
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:05
    +1
    Выступая на пресс-конференции глава украинского военного ведомства заявил, что обратился к международным союзникам Украины с просьбой "пополнить резервы" страны вооружением

    А кто бы сомневался, проси пока дают. Оружие это не хлеб,всегда пригодится.
  10. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 12:11
    0
    Осталось только ядрённую бомбу получить. Правда тогда Украина точно превратится окончательно в ужас для своих покровителей. Мало им АЭС и планов бандерлогов по их подрыву в случае чего. Так же не забудьте про склад ядерных отходов в зоне Чернобыля.
  11. sen
    sen Сегодня, 12:12
    +1
    Министр обороны Украины запросил у западных союзников дополнительных поставок вооружения

    Чтобы освоить новое оружие надо время, но война уже идет сейчас. А вот продать на черном рынке можно сразу.
  12. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 13:00
    0
    Похоже скоро придётся ещё один храм строить, только со ступеньками из натовского оружия.