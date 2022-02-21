ВМС США пожаловались на нехватку личного состава

Военно-морские силы США столкнулись с серьезной проблемой – нехваткой специалистов младшего состава на эсминцах, ракетных крейсерах и авианосцах. На некомплект личного состава жалуются десятки кораблей ВМС США. Ситуация усугубляется и снизившимся качеством подготовки специалистов. Новобранцы плохо обучены, не могут справляться со своими обязанностями.На одном надводном корабле экипаж сообщил, что шесть из 13 должностей корабельного отделения по обслуживанию бортовой электроники вакантны. На другом корабле аналогичное подразделение было сокращено с 28 до 11 человек. Третий корабль укомплектован лишь на 40%. Поэтому при развертывании ВМС США часто перебрасывает экипажи с корабля на корабль.На нехватку личного состава жалуются также береговые службы и подразделения материально-технического обеспечения. Не менее серьезна и другая проблема: понизился моральный дух моряков, некоторые из них испытывают проблемы с психическим здоровьем. Члены экипажа надводных кораблей и подводных лодок всё чаще обращаются за помощью к психологам, жалуясь на то, что им месяцами приходится находиться в море, вдали от семей, а после прибытия к местам базирования их отправляют в новые дальние походы уже через 3-4 недели.Проблемы с психикой являются следствием перегруженности моряков работой: некомплект экипажей влечет за собой необходимость работать с минимальным количеством выходных и оборачивается быстрым профессиональным выгоранием моряков. Вместо положенных 8 часов им приходится находиться на службе по 16 часов, не говоря уже о ситуацией с упомянутыми дальними походами.Также в ВМС рассказали и о неэффективной системе обучения: молодое пополнение моряков не учат обслуживать оборудование, тренировки проводятся на устаревших системах, что влечет за собой неумение работать с современной техникой после прибытия на борт корабля.