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ВМС США пожаловались на нехватку личного состава

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Военно-морские силы США столкнулись с серьезной проблемой – нехваткой специалистов младшего состава на эсминцах, ракетных крейсерах и авианосцах. На некомплект личного состава жалуются десятки кораблей ВМС США. Ситуация усугубляется и снизившимся качеством подготовки специалистов. Новобранцы плохо обучены, не могут справляться со своими обязанностями.


На одном надводном корабле экипаж сообщил, что шесть из 13 должностей корабельного отделения по обслуживанию бортовой электроники вакантны. На другом корабле аналогичное подразделение было сокращено с 28 до 11 человек. Третий корабль укомплектован лишь на 40%. Поэтому при развертывании ВМС США часто перебрасывает экипажи с корабля на корабль.

На нехватку личного состава жалуются также береговые службы и подразделения материально-технического обеспечения. Не менее серьезна и другая проблема: понизился моральный дух моряков, некоторые из них испытывают проблемы с психическим здоровьем. Члены экипажа надводных кораблей и подводных лодок всё чаще обращаются за помощью к психологам, жалуясь на то, что им месяцами приходится находиться в море, вдали от семей, а после прибытия к местам базирования их отправляют в новые дальние походы уже через 3-4 недели.

Проблемы с психикой являются следствием перегруженности моряков работой: некомплект экипажей влечет за собой необходимость работать с минимальным количеством выходных и оборачивается быстрым профессиональным выгоранием моряков. Вместо положенных 8 часов им приходится находиться на службе по 16 часов, не говоря уже о ситуацией с упомянутыми дальними походами.

Также в ВМС рассказали и о неэффективной системе обучения: молодое пополнение моряков не учат обслуживать оборудование, тренировки проводятся на устаревших системах, что влечет за собой неумение работать с современной техникой после прибытия на борт корабля.
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Использованы фотографии:
Twitter/U.S. Navy
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11 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:30
    -4
    Да это нормальное явления для страны у общества которой нет проблем. По сравнению с российским например.Им бы наши проблемы. laughing Им бы среднею зарплату по России или пенсию в перспективе.Вмиг бы никаких проблем с рекрутами не было.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 14:34
    -1
    -Поэтому при развертывании ВМС США часто перебрасывает экипажи с корабля на корабль.
    Выход-"беспилотники"?.Но операторы тоже должны быть серьезно подготовлены.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 14:56
      0
      Цитата: knn54
      -Поэтому при развертывании ВМС США часто перебрасывает экипажи с корабля на корабль.
      Выход-"беспилотники"?.Но операторы тоже должны быть серьезно подготовлены.


      Согласен с Вами.

      Какая разница что специалистов не будет на бпла, военные специалисты по обслуживанию тогда должны быть на берегу, на корабле матке, на мобильном ремонтном судне.

      Причём требования к профессиональному уровню будут гораздо выше.

      С учётом большой автономности, согласен и к операторам тоже требования увеличатся. По теории вероятности каждый бпла в автономен будет находится в режиме ограниченной функциональности, какое то количество узлов может быть неработоспособно, скажем один из двух дизелей отключен така как при работе большие вибрации, не все сегменты РЛС работоспособны, из возможных каналов связи не все работоспособны и т.д. Т.е. оператор должен быть способен подстраивается под не полностью функционирующее оборудование, разбираться в диагностике и т.д.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:40
    +2
    А деньгов зелёных больше платить не пробовали!Я бы тоже в море не ходил,если бы эти деньги можно было получать на берегу,не напрягаясь.Посмотреть как механизм крутиться 8 часов в сутки не трудно.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: tralflot1832
      А деньгов зелёных больше платить не пробовали!Я бы тоже в море не ходил,если бы эти деньги можно было получать на берегу,не напрягаясь.Посмотреть как механизм крутиться 8 часов в сутки не трудно.


      Вы ещё скажите что более жёсткие требования к образованию предъявлять. В США там тенденция в обратную сторону, предполагаю что арифметическую таблицу умножения назовут тоталитарным пережитком.

      Как можно от свободного человека в демократическом обществе требовать только один правильный ответ 2*2=4, а если он ощущает это по другому или этот вопрос с одним правильным ответом вызывает психологическую травму ? Где наконец арифметическое разнообразие ?

      Никто из командования ВМС не предложит как решение просто увеличить зарплату специалистам, его обвинят в том что он ретроград и не соответствует современным демократическим прогрессивным реалиям в ВС США, задвинут капитаном на тральщик.

      Искать решение скорее всего будут по принципу устранения порочных традиций и увеличения гендерного разнообразия, т.к. это даст приток специалистов из ЛГБТ и фемопрогресивных женщин (не помню как там у них называются, менструирующих или обладающих определенными особенностями).
      Да, деньги потребуются для пропаганды и образовательных програм, инструктажей, психологов. И денег потребуется гораздо, гораздо больше. Но как сказал американцам Байден, "демократия стоит дорого".

      В принципе мы уже все слышали о пилоте женщине F35 в ВМФ США, которая совершала "приземление" на авианосец.
      Т.е. эта программа уже реализуется в ВМФ США. Пока только начало, такая женщина пилот F35 на авианосце только одна.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:49
        0
        У меня были непростые отношения с начальником.Он уехал на ПМЖ в последствии.Потом мы один раз встретились.Он дал этим специалистам характеристику.Много негров,ка эксплуатационщики холод.установок на уровне нуля.Перед Олимпиадой,искал информацию по нашему компрессору.Попал на американский сайт холодильщиков.Так там один ,по Достоевскому,спрашивал почему два "винта "в компрессоре сварились между собой.Наверно спец с русскими корнями ему ответил:А ты уровень масла у себя в голове не проверял?Он ещё перед этим отключил вручную автоматику давления масла. hi
  4. spirit
    spirit Сегодня, 14:52
    +3
    Пора как в старые добрые времена привлечь коков-негров)наведение sm3 конечно посложнее зенитки но все же laughing
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 15:25
      0
      старые добрые времена

      Там наступили "новые добрые времена" -

      Вот люди и опасаются, что "придётся (по-трафлоту) Посмотреть как механизм крутиться 8 часов в сутки").
      Видать не все ещё испоганились.
      Даже могу дать пару советов кадровикам:
      - поменяйте эти идиотские головные уборы-"папайки" ;
      - набирайте добровольцев во Львове. Те ещё и свои резиновые корабли подгонят
    2. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 15:38
      0
      Цитата: spirit
      привлечь коков

      Приписной личный состав был и в нашем ВМФ. Коки и другие представители службы снабжения по боевой тревоге тоже могли находиться на боевых постах, в артпогребах например. Можно было в скором времени по приходу с БС, отправиться обратно на Боевую уже на другом корабле. Перемещение л/с не было чем-то необычным.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:53
    0
    Американцы нищеброды,у нас капитаны промысловики получают больше командира авианосца,не знаю отменено ли положение сейчас,при нахождении в рейсе больше 186 суток ты освобождаешься от налогов.Раз вызывали в налоговую,на вопрос какая у вас зарплата,ответ не помню ,когда получал деньги в усмерть был,а когда из штопора вышел ,жена их уже потратила.Таможня пропускала иногда по настроению без деклорирования ввозимой валюты.
  6. prior
    prior Сегодня, 15:44
    0
    Развели в стране вакханалию сообществ сексуальных извращенцев и удивляются, что нет нормальных призывников?!
    Либо задницу спасать, либо американскую родину защищать.
    Однако, гей глуп не был, своя задница ближе к телу....