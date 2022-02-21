Военное обозрение
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В Белоруссии назвали сроки возвращения подразделений российской армии к местам постоянной дислокации

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В Министерстве обороны Белоруссии прошел брифинг для военных атташе иностранных государств. Выступивший на брифинге начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич назвал сроки вывода с территории республики подразделений российской армии.


Первое, что донес до иностранных военных атташе Гулевич, это то, что на данный момент подразделения российской армии с территории Белоруссии выводиться не будут. В связи с нарастанием военной активности НАТО у границ Союзного государства и ситуации на Донбассе, принято решение продолжить проверку сил реагирования двух государств.

По его словам, вывод российский войск из Белоруссии будет осуществлен только тогда, когда в этом появится "объективная необходимость". Определять эти сроки будут в Москве и Минске, а не в Вашингтоне и Брюсселе. Генерал подчеркнул, что это "наше внутреннее дело".

Также Гулевич пояснил, что в какой-то степени роспуск созданной в Белоруссии группировки будет зависеть и от действий "западных коллег". Чем больше будет размещено войск НАТО рядом с границами Союзного государства, тем сильнее они будут влиять на принятие решения о полном выводе российских войск.

Проверка сил реагирования Союзного государства проходила на территории Белоруссии с начала февраля в два этапа. По окончании учений "Союзная решимость" президенты России и Белоруссии приняли решение продолжить проверку, к этому их подтолкнула складывающаяся обстановка рядом с белорусскими границами, а также ситуация на Донбассе.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/mod_russia
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17 комментариев
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  1. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 12:19
    +5
    По его словам, вывод российский войск из Белоруссии будет осуществлен только тогда, когда в этом появится "объективная необходимость". Определять эти сроки будут в Москве и Минске, а не в Вашингтоне и Брюсселе. Генерал подчеркнул, что это "наше внутреннее дело".

    Ну хоть белорус сказал, Россия же не может.
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 12:23
      +5
      Его дети в Лондоне не живут (не учатся)... Поэтому и сказал... good
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 12:27
        +5
        Все верно. А то что сказал именно белорус, то понятно. События то происходят в Белоруссии, а не в Челябинске. Были бы учения под Челябинском-говорила бы российская сторона.
        1. Михаил Сидоров
          Михаил Сидоров Сегодня, 12:32
          0
          Вы полагаете что именно Белоруссия определяет когда заканчивать учения? belay
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 12:36
            0
            Вы написали, что озвучил белорус. Я ответил, что это логически правильно. В чем вопрос?
            1. Михаил Сидоров
              Михаил Сидоров Сегодня, 12:38
              0
              События то происходят в Белоруссии, а не в Челябинске. Были бы учения под Челябинском-говорила бы российская сторона.

              Если учения проходят в Белоруссии то когда им заканчиваться определяет Белоруссия, вы ведь написали про место учений.
              1. 210окв
                210окв Сегодня, 12:42
                0
                Прочтите внимательно. Где я написал "определяет". И прекращайте масло масленное твердит. Смешно ей богу. Хотите услышать кто определяет? Обе стороны, по согласованию.
      2. Skarpzd
        Skarpzd Сегодня, 12:50
        0
        есть достоверная информация о детях высшего руководства РФ, имеющих право принимать стратегические решения, проживающих на постоянной основе в странах нато?
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 12:25
      +1
      Что не может?) Уже наверное раз сто говорено что это внутреннее дело и спрашивать чье то мнение не собираемся) По моему уже каждый утюг это озвучил)))
      1. dimy44
        dimy44 Сегодня, 12:39
        +1
        И тем не менее
        Чем больше будет размещено войск НАТО рядом с границами Союзного государства, тем сильнее они будут влиять на принятие решения о полном выводе российских войск
        Это не высказывание типа "учения плановые", а конкретно указано, что и всвязи с чем.
    3. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:37
      -1
      Да у нас всё ещё орут, что мы отводим и что западные партнёры этого не видят это их восполненые мозги. А оказывается и правда не отводим wassat
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 12:52
        0
        Вам видео выложить, как уходят эшелоны из Крыма?
      2. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +2
    Отличная новрсть для "миролюбивых" врагов из НАТО.Меня больше ночью прикололо,Беларуськалий отправил пробную партию удобрений на экспорт через Украину.
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 12:35
      +1
      Если индусам, то там общий объём ого-го. Надеюсь не селитру) - у неё двоякое использование может быть.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:51
        0
        Литва тормозит,как же так мы что лошары.Это очень трудно признать на международном уровне. lol
    2. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 12:36
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Отличная новрсть для "миролюбивых" врагов из НАТО.Меня больше ночью прикололо,Беларуськалий отправил пробную партию удобрений на экспорт через Украину.

      Доброе дело калий не назовут...
  3. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 12:37
    +1
    ну щас завоют западники!!! аж приятно становится))