В Белоруссии назвали сроки возвращения подразделений российской армии к местам постоянной дислокации

В Министерстве обороны Белоруссии прошел брифинг для военных атташе иностранных государств. Выступивший на брифинге начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич назвал сроки вывода с территории республики подразделений российской армии.Первое, что донес до иностранных военных атташе Гулевич, это то, что на данный момент подразделения российской армии с территории Белоруссии выводиться не будут. В связи с нарастанием военной активности НАТО у границ Союзного государства и ситуации на Донбассе, принято решение продолжить проверку сил реагирования двух государств.По его словам, вывод российский войск из Белоруссии будет осуществлен только тогда, когда в этом появится "объективная необходимость". Определять эти сроки будут в Москве и Минске, а не в Вашингтоне и Брюсселе. Генерал подчеркнул, что это "наше внутреннее дело".Также Гулевич пояснил, что в какой-то степени роспуск созданной в Белоруссии группировки будет зависеть и от действий "западных коллег". Чем больше будет размещено войск НАТО рядом с границами Союзного государства, тем сильнее они будут влиять на принятие решения о полном выводе российских войск.Проверка сил реагирования Союзного государства проходила на территории Белоруссии с начала февраля в два этапа. По окончании учений "Союзная решимость" президенты России и Белоруссии приняли решение продолжить проверку, к этому их подтолкнула складывающаяся обстановка рядом с белорусскими границами, а также ситуация на Донбассе.