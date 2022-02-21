Военное обозрение
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Министр обороны Украины прокомментировал возможность «нападения» России со стороны Приднестровья

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Ни на одном из участков российско-украинской границы Вооруженные силы РФ не сформировали ударные группы, способные пойти в наступление. Поэтому бессмысленно утверждать, что Россия готовит нападение.


Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала ТСН.

Он утверждает, что российские войска, якобы окружившие Украину, не готовят «вторжение» на ближайшее время, но при этом призывает не терять бдительности.

Это не значит, что риски низкие и что угрозы нет

- считает глава оборонного ведомства.

Он также уверил украинских граждан, что ВСУ держат под контролем всю границу страны с РФ и Белоруссией.

Министр обороны Украины прокомментировал также возможность «нападения» России со стороны Приднестровья, где недавно прошли военные учения Вооруженных сил ПМР. С этой стороны Резников по его словам, не видит угрозы. Вторжение на данном направлении он назвал «несерьезным сценарием».

Учения, которые проходят контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье – это фарс, который используется как элемент информационной войны

- считает высокопоставленный украинский чиновник.

С осени прошлого года в медийном пространстве западных стран в Киеве звучат многочисленные заявления об угрозе «полномасштабного вторжения» на Украину Вооруженных сил РФ. Данные утверждения основаны на том, что численность российских войск, сосредоточенных вблизи украинской границы, якобы существенно увеличилась.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
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8 комментариев
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  1. 210окв
    210окв Сегодня, 12:40
    +5
    Фарс-само существование Украины.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:41
    +3
    глава Министерства обороны Украины Алексей Резников

    По ходу агент Кремля и ватник. Вашингтон и Лондон врать не могут.
    1. dorz
      dorz Сегодня, 12:51
      0
      Блинкен встречается с Лавровым 24 февраля в Европе. До этой даты никаких нападений не будет.
      1. Михаил Сидоров
        Михаил Сидоров Сегодня, 12:53
        +2
        То есть три дня ВСУ будет ничего не боясь утюжить Донбасс. Не хотелось бы в это верить.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 12:51
    +2
    — Товарищ старшина, а крокодилы летают?
    — Та ты шо, поехал?
    — А товарищ майор сказал, что летают...
    -.. Ну, летают.. Но только низко-низко...
  4. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 12:55
    0
    Если внимательно посмотреть на план ВСУ нападения на Донбасс. Можно сказать одно, разгром группировки заложен уже в самом плане. Оперативное построение группировки вообще никак не учитывает возможность применения армии РФ,причём да же огневого воздействия,не говоря уж о другом. Да интересно ещё одно все по плану "суперпатриоты" будут выполнять роль заградотрядов. То есть подбадривать пулемётами несговорчивых, а при удачном исходе с свежими силами устроить резню мирного населения подобно 1941,2014-15 годов. Всё равно Запад уже всё сказал от лица Шольца никакого геноцида не вижу. Теперь всё зависит от России. Если у нас сдадут Донбасс, то следующий удар будет Крым. Уважают в мире только сильных.
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 12:58
      0
      Я обратил внимание тоже, что «синие стрелки» спокойно себе проложены параллельно российской границе.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:59
      0
      Если внимательно посмотреть на план ВСУ нападения на Донбасс.
      Не поделитесь планом нападения ВСУ...)