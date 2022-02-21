Министр обороны Украины прокомментировал возможность «нападения» России со стороны Приднестровья

Ни на одном из участков российско-украинской границы Вооруженные силы РФ не сформировали ударные группы, способные пойти в наступление. Поэтому бессмысленно утверждать, что Россия готовит нападение.
Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала ТСН.
Он утверждает, что российские войска, якобы окружившие Украину, не готовят «вторжение» на ближайшее время, но при этом призывает не терять бдительности.
Это не значит, что риски низкие и что угрозы нет
- считает глава оборонного ведомства.
Он также уверил украинских граждан, что ВСУ держат под контролем всю границу страны с РФ и Белоруссией.
Министр обороны Украины прокомментировал также возможность «нападения» России со стороны Приднестровья, где недавно прошли военные учения Вооруженных сил ПМР. С этой стороны Резников по его словам, не видит угрозы. Вторжение на данном направлении он назвал «несерьезным сценарием».
Учения, которые проходят контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье – это фарс, который используется как элемент информационной войны
- считает высокопоставленный украинский чиновник.
С осени прошлого года в медийном пространстве западных стран в Киеве звучат многочисленные заявления об угрозе «полномасштабного вторжения» на Украину Вооруженных сил РФ. Данные утверждения основаны на том, что численность российских войск, сосредоточенных вблизи украинской границы, якобы существенно увеличилась.