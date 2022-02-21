Министр обороны Украины прокомментировал возможность «нападения» России со стороны Приднестровья

Это не значит, что риски низкие и что угрозы нет

Учения, которые проходят контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье – это фарс, который используется как элемент информационной войны

Ни на одном из участков российско-украинской границы Вооруженные силы РФ не сформировали ударные группы, способные пойти в наступление. Поэтому бессмысленно утверждать, что Россия готовит нападение.Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала ТСН.Он утверждает, что российские войска, якобы окружившие Украину, не готовят «вторжение» на ближайшее время, но при этом призывает не терять бдительности.- считает глава оборонного ведомства.Он также уверил украинских граждан, что ВСУ держат под контролем всю границу страны с РФ и Белоруссией.Министр обороны Украины прокомментировал также возможность «нападения» России со стороны Приднестровья, где недавно прошли военные учения Вооруженных сил ПМР. С этой стороны Резников по его словам, не видит угрозы. Вторжение на данном направлении он назвал «несерьезным сценарием».- считает высокопоставленный украинский чиновник.С осени прошлого года в медийном пространстве западных стран в Киеве звучат многочисленные заявления об угрозе «полномасштабного вторжения» на Украину Вооруженных сил РФ. Данные утверждения основаны на том, что численность российских войск, сосредоточенных вблизи украинской границы, якобы существенно увеличилась.