Показано поражение мишени новой турецкой зенитной ракетой HISAR-RF

Турция реализует программу создания собственных средств противовоздушной обороны, предназначенных для поражения целей на малой и средней дальности. В рамках этих работ состоялись испытания новой зенитной ракеты HISAR-RF средней дистанции полёта, созданной, как утверждается, с использованием национальных компонентов.
В ходе первых испытательных стрельб ракеты цель была уничтожена, а в нашу ПВО были добавлены новые возможности
- заявили в организации SSB [примерный аналог «Ростеха»], пояснив, что ракета получила приставку RF [что означает «радиочастотного поиска»].
Запуск новой ракеты с дистанцией полёта 35-40 км состоялся с наземного зенитного комплекса HISAR-O+, для применения с которого она предназначена. На вооружение турецкой армии данный ЗРК был принят в начале 2022 года. Новый комплекс призван решать боевые задачи ПВО на средней дальности.
Кроме того, как сообщается в издании SavunmaSanayiST, ведётся подготовка к испытательным стрельбам ЗУР HISAR-RF из вертикальных пусковых установок MILDAS фрегата TCG Istanbul (F-515). Это первый вымпел в серии из четырёх кораблей. Ввод его в эксплуатацию ожидается в 2023 году. В отличие от корветов класса Ada фрегаты типа Istanbul получат на вооружение ПВО средней и большой дальности. Первоначально ожидалось, что они будут снаряжены американскими ВПУ Mk-41, которые турецкий флот уже использует, однако США ввели эмбарго на их поставки. В этой связи была запущена программа разработки пусковых установок MİLDAS. С них и планируется запускать новую ЗУР HİSAR-RF в интересах флота.
Поражение мишени новой турецкой зенитной ракетой HISAR-RF показано на видео.