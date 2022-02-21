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Показано поражение мишени новой турецкой зенитной ракетой HISAR-RF

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Турция реализует программу создания собственных средств противовоздушной обороны, предназначенных для поражения целей на малой и средней дальности. В рамках этих работ состоялись испытания новой зенитной ракеты HISAR-RF средней дистанции полёта, созданной, как утверждается, с использованием национальных компонентов.


В ходе первых испытательных стрельб ракеты цель была уничтожена, а в нашу ПВО были добавлены новые возможности

- заявили в организации SSB [примерный аналог «Ростеха»], пояснив, что ракета получила приставку RF [что означает «радиочастотного поиска»].

Запуск новой ракеты с дистанцией полёта 35-40 км состоялся с наземного зенитного комплекса HISAR-O+, для применения с которого она предназначена. На вооружение турецкой армии данный ЗРК был принят в начале 2022 года. Новый комплекс призван решать боевые задачи ПВО на средней дальности.

Кроме того, как сообщается в издании SavunmaSanayiST, ведётся подготовка к испытательным стрельбам ЗУР HISAR-RF из вертикальных пусковых установок MILDAS фрегата TCG Istanbul (F-515). Это первый вымпел в серии из четырёх кораблей. Ввод его в эксплуатацию ожидается в 2023 году. В отличие от корветов класса Ada фрегаты типа Istanbul получат на вооружение ПВО средней и большой дальности. Первоначально ожидалось, что они будут снаряжены американскими ВПУ Mk-41, которые турецкий флот уже использует, однако США ввели эмбарго на их поставки. В этой связи была запущена программа разработки пусковых установок MİLDAS. С них и планируется запускать новую ЗУР HİSAR-RF в интересах флота.

Поражение мишени новой турецкой зенитной ракетой HISAR-RF показано на видео.

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8 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:11
    +2
    Хорошее видео. Вот так надо уметь продавать.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:19
      +1
      На НАТО надейся,а сам не плошай.
      Весьма неплохой партнер для С-400.
    2. letinant
      letinant Сегодня, 13:23
      +1
      Цитата: Alien From
      Хорошее видео. Вот так надо уметь продавать.

      А что в нём хорошего, запуск ракеты. По траектории и развитым стабилизаторам видно что на ней нет газодинамических рулей. Следовательно малая эффективность по перегрузкам, малая инерция. По поражению цели вообще вопрос, видел выброс парашюта и по моему штатный. Если бы сработала БЧ ЗРСД, там всё в фарш было бы или развалило на две части.
  2. PN
    PN Сегодня, 13:13
    +3
    Американцы своими эмбарго толкают мир на собственные разработки. Не дальновидная однако у них политика.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:21
    0
    Турки и то понимают .Что если показываешь или рекламируешь оружие то нужно показывать его попадание в цель.А не стрелять в грозовые облака.Давая полнейшее право сомневаться в происходящем испытании.Нет ну если хочется годами спорить в комментариях так пожалуйста.Стеляйте в "никуда"
    з.ы Порадовали видео с последних учений РВСН и новомодных гиперзвуковых систем.Даже "Калибр" в роли "ПКР" (А она на конечном участке полёта!... Видел .Верю yes )показали поражения в цель.И "Кинжал" Осталось ломки в виде "Циркон" и "Авангард" Ну "Авангард" ладно О о очень уж секретно будет. А вот видео попадания тактической "Циркон" что там прямо так уж секретного???!!!!
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 14:05
      0
      Где вы увидели попадание в цель?
      Я увидел как после пуска ракета опускается на парашюте. На видео показано то что называется бросковым пуском. Старт ракета взлетела и на землю на парашютике. Прибегут спецы и начнут осматривать на предмет полученных механических повреждений при старте, как на внешней оболочке, так и органы управления. Разберут поставят на стенды посмотрят информацию. Как при старте ведет себя элементная база, как работают органы управления
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 14:12
        0
        28-й регион (Владимир)
        Сегодня, 14:05

        Где вы увидели попадание в цель?.......
        Ну очки там я не знаю оденьте.Логику включите....На монитор выведете.... С телефона откуда я знаю как вы за этим видео наблюдаете?laughingЕсли ничего не видите. Прям с 59 той секунды .Вы вообще знаете что такое бросковое испытание? wassat
  4. Rafale
    Rafale Сегодня, 13:40
    +2
    А меня больше топливо заинтересовало. Выхлоп очень интересный.