(...) я сейчас раскрою тайну, мне было запрещено отправлять их на фронт, они хранились на складах. Но мы всюду распространили информацию, что в каждой бригаде есть Javelin.(...) На следующий день российские военные отказывались выходить на боевые позиции

Поставленное Украине "западными партнерами" оружие , включая противотанковые комплексы Javelin и NLAW, передано в боевые части ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом заявил министр обороны Украины Алесей Резников.В Минобороны Украины подтвердили отправку поставленного Западом "оборонительного оружия" на Донбасс. Как пояснил Резников, все поставленное вооружение уже освоено военнослужащими ВСУ и находится в боевых частях на линии соприкосновения в Донбассе. Раскрывать, какое именно оружие отправлено в зону ООС, он не стал, но и так ясно, что речь в основном идет о противотанковых комплексах и гранатометах, поставленных США и Великобританией, возможно, что и ПЗРК Stinger.В Киеве до сих пор опасаются российских танковых колонн, которые будут "вторгаться" на Украину, поэтому и вооружаются соответственно, т.е. для отражения танковых атак. Впрочем, что хозяева дали, то и приняли на вооружение. Хотя количество переданных ПТРК довольно велико, не даром все тот же Резников заявлял, что у ВСУ средств поражения больше, чем потенциальных мишеней.Между тем первый послемайданный президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда он был "самым главным", США запрещали размещать на Донбассе переданные ВСУ ПТРК Javelin. По его словам, "новейшие комплексы" лежали на складах, а военнослужащие на позициях вооружались старыми гранатометами. Однако Порошенко придумал, как "напугать" российские войска, он приказал распространить слухи, что американские ПТРК были переданы во все бригады.- похвалил сам себя Порошенко.