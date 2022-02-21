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В Минобороны Украины подтвердили отправку поставленного Западом «оборонительного оружия» на Донбасс

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Поставленное Украине "западными партнерами" оружие, включая противотанковые комплексы Javelin и NLAW, передано в боевые части ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом заявил министр обороны Украины Алесей Резников.


В Минобороны Украины подтвердили отправку поставленного Западом "оборонительного оружия" на Донбасс. Как пояснил Резников, все поставленное вооружение уже освоено военнослужащими ВСУ и находится в боевых частях на линии соприкосновения в Донбассе. Раскрывать, какое именно оружие отправлено в зону ООС, он не стал, но и так ясно, что речь в основном идет о противотанковых комплексах и гранатометах, поставленных США и Великобританией, возможно, что и ПЗРК Stinger.

В Киеве до сих пор опасаются российских танковых колонн, которые будут "вторгаться" на Украину, поэтому и вооружаются соответственно, т.е. для отражения танковых атак. Впрочем, что хозяева дали, то и приняли на вооружение. Хотя количество переданных ПТРК довольно велико, не даром все тот же Резников заявлял, что у ВСУ средств поражения больше, чем потенциальных мишеней.

Между тем первый послемайданный президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда он был "самым главным", США запрещали размещать на Донбассе переданные ВСУ ПТРК Javelin. По его словам, "новейшие комплексы" лежали на складах, а военнослужащие на позициях вооружались старыми гранатометами. Однако Порошенко придумал, как "напугать" российские войска, он приказал распространить слухи, что американские ПТРК были переданы во все бригады.

(...) я сейчас раскрою тайну, мне было запрещено отправлять их на фронт, они хранились на складах. Но мы всюду распространили информацию, что в каждой бригаде есть Javelin.(...) На следующий день российские военные отказывались выходить на боевые позиции

- похвалил сам себя Порошенко.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:49
    +1
    Но мы всюду распространили информацию, что в каждой бригаде есть Javelin.(...) На следующий день российские военные отказывались выходить на боевые позиции


    wassat Он соображает что он несет? Ну совсем спятил. lol Он прям это видел и слышал как отказывались выходить на позиции? Да и на какие позиции то ? Где ? По пьяни наверно померещилось. Делирий. Почти как в третьем рейхе - все надежды на какую то вундервафлю которой все бояться, а обладатель этой вундервафли - царь и бог.
    1. Daria33
      Daria33 Сегодня, 12:56
      +1
      Он просто в какой-то другой реальности живет. В той реальности он еще и "самым главным" был... Допился, в общем!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:59
        0
        Вероятно в той самой "реальности" он всех и победил. wassat
    2. dimy44
      dimy44 Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: Nexcom
      Он соображает что он несет?
      Ну не стоит воспринимать такое близко к сердцу. К тому же Петю мы все знаем))).
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:57
        0
        Вы правы. Петюня - это тот еще калдырь. Поэтому его галлюциногенные фантазии лучше не воспринимать.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:55
    0
    Ага ,для вундервафе ДНР и ЛНР подогнало на передовую тяжёлое вооружение.Байроктары будуть?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:01
      0
      Истинно украинские? Они их пока берегут - боятся что ЛДНРовцы изведут почем зря,потом не полетать гордо.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 12:56
    0
    -отправку поставленного Западом «оборонительного оружия» на Донбасс.
    Как говорят в математике(и логике)-необходи́мое условие и доста́точное условие..
  4. dimy44
    dimy44 Сегодня, 12:59
    0
    Оружие ну явно оборонительное. Если руководствоваться принципом "лучшая защита - это нападение".