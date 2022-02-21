Прилетевший со стороны Украины неустановленный боеприпас разрушил здание погранслужбы ФСБ по Ростовской области

Очередной снаряд, выпущенный со стороны Украины, разорвался на территории Ростовской области России, полностью разрушив пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы России.Согласно сообщению, прилетевший со стороны Украины боеприпас неустановленного образца, попал в здание пункта пограничной службы ФСБ по Ростовской области, полностью его разрушив. Пострадавших нет, на месте работают саперы. Уточняется, что попадание произошло 21 февраля в 09:50.Это уже третий снаряд, прилетевший на российскую территорию после начала обострения на Донбассе, два предыдущих разорвались 19 февраля 2022 года. По данным ФСБ, первый из них разорвался в 2 километрах от границы на окраине станицы Митякинская, второй разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий. И станица и хутор находятся в Тарасовском районе.По факту попадания снаряда в здание будет проведена проверка для установления всех обстоятельств случившегося, но уже сейчас можно констатировать, что Украина этот факт не признает и по традиции назовет "российской провокацией", как уже случилось с двумя предыдущими инцидентами.Больше всех в Киеве выдвинутыми обвинениями возмущались Зеленский и Кулеба, первый заявил, что это все провокация и чистая ложь, никаких доказательств попадания снарядов на территорию России нет. А по словам второго, Украина вообще не стреляла по территории России, поэтому необходимо провести "честное и беспристрастное расследование инцидента" с привлечением "международных специалистов".