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Прилетевший со стороны Украины неустановленный боеприпас разрушил здание погранслужбы ФСБ по Ростовской области

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Очередной снаряд, выпущенный со стороны Украины, разорвался на территории Ростовской области России, полностью разрушив пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы России.


Согласно сообщению, прилетевший со стороны Украины боеприпас неустановленного образца, попал в здание пункта пограничной службы ФСБ по Ростовской области, полностью его разрушив. Пострадавших нет, на месте работают саперы. Уточняется, что попадание произошло 21 февраля в 09:50.

Это уже третий снаряд, прилетевший на российскую территорию после начала обострения на Донбассе, два предыдущих разорвались 19 февраля 2022 года. По данным ФСБ, первый из них разорвался в 2 километрах от границы на окраине станицы Митякинская, второй разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий. И станица и хутор находятся в Тарасовском районе.

По факту попадания снаряда в здание будет проведена проверка для установления всех обстоятельств случившегося, но уже сейчас можно констатировать, что Украина этот факт не признает и по традиции назовет "российской провокацией", как уже случилось с двумя предыдущими инцидентами.

Больше всех в Киеве выдвинутыми обвинениями возмущались Зеленский и Кулеба, первый заявил, что это все провокация и чистая ложь, никаких доказательств попадания снарядов на территорию России нет. А по словам второго, Украина вообще не стреляла по территории России, поэтому необходимо провести "честное и беспристрастное расследование инцидента" с привлечением "международных специалистов".
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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176 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 13:22
    +17
    вот им сейчас Бастрыкин устроит...(сарказм)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:29
      +26
      очередное дело откроют.
      1. Andy
        Andy Сегодня, 13:38
        +9
        которым бандерлоги и подотрутся. так сказать поставят "резолюцию" на путинской писанине
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 13:57
          +5
          Но если мировые преступники пару тройку Обьектов в кукуеве рванут-можно сразу на весь мир подтвердить вторжение. Вот так провокация.И доказывай что не верблюд.
        2. Alemax
          Alemax Сегодня, 14:15
          -4
          Значит надо выразить ещё и озабоченность.
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 13:53
        +10
        Это уже становится совсем не смешно. Сегодня Совбез, посмотрим.
        1. prior
          prior Сегодня, 14:15
          0
          Совбез, Дума и Президент живут в другой России.
          Им в окна снаряды не прилетает, их детей бродячие собаки не грызут.
          Ничего нового они не скажут, их доходам ничто не угрожает.
          А все внутренние проблемы можно свалить на прилетевший снаряд.
          Сколько народных денег потрачено на перемещение войск и учения!
          И что?
          1. Alemax
            Alemax Сегодня, 14:56
            +2
            Во всей этой истории одно не совсем понятно. Эсли это здание погранслужбы ФСБ, то почему оно было пустым в понедельник, в 9-40?
            1. PSih2097
              PSih2097 Сегодня, 15:02
              +1
              быть может начали мониторить обстановку средствами РТР и успели отвести ЛС от пропускника, а может его просто закрыли на время БД...
              1. Alemax
                Alemax Сегодня, 15:05
                0
                Ну, первое -сомневаюсь. Не в том смысле, что не мониторят. Конечно мониторят. Отвести не успели бы, а вот со вторым согласен. Тогда картинка становится логичной.
              2. 210окв
                210окв Сегодня, 15:41
                0
                Там и в самом деле мутно. Неклиновский район, Таганрогский залив и кусочек границы с Украиной(ДНР), далее Мариуполь. Попадание явно не снаряда-нет воронки. Выстрел из РПГ-скорее всего. Кто стрелял? А вот это вопрос. И самое главное-кому это выгодно?Моё мнение-выставлять этот инцидент на общественность было бы очень глупо.
        2. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 14:40
          +1
          Цитата: 210окв
          Это уже становится совсем не смешно. Сегодня Совбез...
          Это уже совсем не смешно и СовБез должны принимать какие то решения. Вот что пишут буржуи
          Цитата: NYT Morning Briefing, Monday
          Russian artillery fire escalated sharply in eastern Ukraine over the weekend...
          думаю тут перевод не требуется
        3. Грица
          Грица Сегодня, 15:32
          0
          Цитата: 210окв
          Это уже становится совсем не смешно. Сегодня Совбез, посмотрим.

          Вы думаете, Совбез что то серьезное решит? Так же как и все остальные органы, выразит озабоченность.
      3. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 14:13
        +2
        Цитата: Nexcom
        очередное дело откроют.

        Да, у Бастрыкина бумаги завались! На все снаряды хватит писать заявы... (Тоже сарказм. Горький)
        1. Ворон-95
          Ворон-95 Сегодня, 14:27
          +1
          Да Бастрыкин то здесь не при делах.. Вопрос не по окладу. Его дело дела заводить, и он это делает. Тут выше голову задирай, смотри на самый верх, оттуда Решение должно прийти.
          1. Ил-18
            Ил-18 Сегодня, 14:42
            -2
            Цитата: Ворон-95
            Решение должно прийти.

            Так-то casus belli... Или belly, тогда только озабоченность
          2. cmax
            cmax Сегодня, 14:50
            +2
            Цитата: Ворон-95
            Да Бастрыкин то здесь не при делах.. Вопрос не по окладу. Его дело дела заводить, и он это делает. Тут выше голову задирай, смотри на самый верх, оттуда Решение должно прийти.

            А гарант сидит с калькулятором и подсчитывает. Макрон- 3 раза звонил, турок-1 раз, немец-1 раз. Мало надо ещё. Тоже сарказм.
          3. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 14:56
            -2
            Это уже третий снаряд, прилетевший на российскую территорию после начала обострения на Донбассе, два предыдущих разорвались 19 февраля 2022 года

            Вот и верь тому, что бог троицу любит...А в Багдаде Москве всё спокойно...
            Теперь становится понятным, как мы гарантировано можем попасть в рай...Вот, только, сдохнут ли они?
            Алё!!! Верховный!!! Гитлеровцы Бандеровцы обстреливают территорию России!!! А классик предвидел:
             Показать / Скрыть текст
      4. Sibguest
        Sibguest Сегодня, 14:44
        -5
        ...и чуть позже тихо прикроют - ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫРАЗИВ ОЧЕРЕДНУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
  2. barclay
    barclay Сегодня, 13:24
    +12
    поэтому необходимо провести "честное и беспристрастное расследование инцидента" с привлечением "международных специалистов".
    Ну, конечно! Нужно долго разбираться, кто прав, кто виноват... А укропы в это время на Донбасс рванут. Может вспомнить методы Израиля?
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:02
      +4
      Цитата: barclay
      Может вспомнить методы Израиля?

      Да по сути то , это объявление войны (обстрел территории), тут ответка конкретная нужна и сразу, без всяких выяснений. Может этого и ждут, но уже дальше безнаказанность поощрять себе дороже, войну нам не объявит НАТО, а остальное все и так уже делается.Зато прыти поубавится конкретно. Да и с Байденом встречаться не чего, играть на его имидж (ведь скажет, что он все уладил, пусть уладит без встречи), все что он мог, он с экрана сказал на весь мир, о чем еще разговаривать?
      1. barclay
        barclay Сегодня, 14:07
        -4
        Цитата: НИКНН
        войну нам не объявит НАТО, а остальное все и так уже делается.

        Чтобы сделать ответку, нужно к пограничным районам подтянуть соответствующие силы и средства. Но мы, видимо, стесняемся это сделать, т. к. америкосы сильно ругаться станут...
      2. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 14:24
        +5
        Цитата: НИКНН
        Да по сути то , это объявление войны (обстрел территории)
        Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность.
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 14:47
      -3
      Цитата: barclay
      Может вспомнить методы Израиля?

      А санкции? crying
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:30
        +1
        А санкции будут вне зависимости от того как наша страна отреагирует. Как бы мы не поступали. Санкции будут просто потому, что наша страна - Россия.
        Поэтому давно пора забить на эти санкции. И стараться реально решать проблемы, а не заниматься выражением озабоченностей.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:59
      +2
      Цитата: barclay
      Может вспомнить методы Израиля?

      no
      Использовать... yes
  3. Kapral Alphыч
    Kapral Alphыч Сегодня, 13:25
    +14
    Что-то на видео там такая избёнка ... Как будто таджики на стройке живут.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:34
      +23
      Цитата: Kapral Alphыч
      Что-то на видео там такая избёнка

      Летний щитовой домик... и территория неухожена... странный погранпункт.
      Однако во всем этом удивляет другое. Точность с которой попадают. Если два первых прилетели в "молоко", то два последующих положили точно в строения... и ладно бы если бы с артелерийской "вилки", но ведь совершенно разные по времени выстрелы.
      1. kostavit
        kostavit Сегодня, 13:47
        -20
        Джавелины начали выпускать, потому такая точность.
      2. spirit
        spirit Сегодня, 13:57
        +6
        Ага! как будто краснополь положили.Ничего не хочу сказать,но если обстрагироваться,то выглядит это как набор критической массы подобных инцидентов, и в финале будет один но очень значимый. А кто там стрелял или провоцировал, история умолчит.Ждем Гаврило Принципа 2.0 с чубом hi
        1. Vintorez
          Vintorez Сегодня, 15:31
          -1
          Такое ощущение, что эта "халабуда" давно развалена. Судя по территории туда уже лет пять никто не приходил. Разрыва снаряда совсем не видно. Хрень, а не видео. Что тут все возбудились?
      3. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:23
        0
        "Однако во всем этом удивляет другое. Точность с которой попадают"///
        ---
        Об'ьяснение простое: стреляли с близкого расстояния.
        1. spirit
          spirit Сегодня, 14:29
          0

          Об'ьяснение простое: стреляли с близкого расстояния.

          Это вы на что намекаете? belay laughing
        2. Комментарий был удален.
        3. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 15:50
          0
          Цитата: voyaka uh
          "Однако во всем этом удивляет другое. Точность с которой попадают"///
          ---
          Об'ьяснение простое: стреляли с близкого расстояния.

          Считаете что расстояние примерно 40 км близко?
    2. den3080
      den3080 Сегодня, 13:45
      +8
      Таких «избёнок» немало на погранпунктах. Там обычно сидит боец или два бойца и открывает/закрывает шланГбаум, проверяет штамп в паспорте и такое прочее. Их немало и неиспользуемых уже.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 13:55
        +5
        Какая разница, кто там сидит или не сидит. А если другой раз по пограничникам? Безответка вселяет вседозволенность
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 14:17
        +3
        Посмотрел внимательно видео. Это строение в каких то кушерях. Навроде вагончика для строителей. Странное какое то пограничное сооружение. И разрушение. Не от снаряда крупного калибра точно.
        1. den3080
          den3080 Сегодня, 14:38
          +3
          Предположу, что это точка с проложенным туда телефоном. Дошёл, доложил обстановку, можно и посидеть, понаблюдать, укрыться от дождя. Но времена меняются и средства связи и наблюдения тоже, поэтому заброшеный.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 14:45
            -1
            Там рядом тоже сараюшечка. Кругом заросшие кусты. Может и было там когда то оборудовано. Похоже на попадание из РПГ. И вообще. Впечатление, что знали о заброшенном строении и стреляли откуда то поблизости. В стенку попали.
        2. Vintorez
          Vintorez Сегодня, 15:36
          0
          Следов чтобы кто-то там ходил вообще не видно. Про разрыв снаряда вообще говорить не приходится. И это выложило ФСБ?
      3. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 15:16
        -1
        открывает/закрывает шланГбаум
        На видео ни дороги, ни тропочки вокруг этого строения
      4. Kapral Alphыч
        Kapral Alphыч Сегодня, 15:40
        0
        Понятно. Я просто высказал своё "ощущение ")))
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:55
      +14
      Цитата: Kapral Alphыч
      Что-то на видео там такая избёнка ... Как будто таджики на стройке живут.

      В Израиле, если что то прилетает в "таджикскую хатёнку", срази поднимают пару эскадрильей и превращают, место из которого "прилетело", в пустыню Негев.
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 14:01
        +8
        Цитата: tihonmarine
        В Израиле, если что то прилетает в "таджикскую хатёнку", срази поднимают пару эскадрильей и превращают, место из которого "прилетело", в пустыню Негев.

        В Израиле - это другое...
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:20
          +3
          Цитата: Летунъ
          В Израиле - это другое...

          Если бы что то "прилетело" во времена СССР, то вместо Негева, получили бы Кара Кум.
          1. Летунъ
            Летунъ Сегодня, 15:14
            -2
            Цитата: tihonmarine
            Цитата: Летунъ
            В Израиле - это другое...

            Если бы что то "прилетело" во времена СССР, то вместо Негева, получили бы Кара Кум.

            Во времена СССР американцы проштурмовали военный аэродром на Дальнем Востоке. В другой раз хиппи сел на кукурузнике прямо на Красную площадь. Так что не надо...
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 15:33
              -2
              Были и другие моменты - и разбомбленный аэродром на ДВ, и сбитый Ил с тех.специалистами, и много чего другого.
              И СССР войну не начал.
            2. Третий район
              Третий район Сегодня, 15:35
              0
              Цитата: Летунъ
              хиппи сел на кукурузнике прямо на Красную площадь. Так что не надо...

              Это была спланированная акция , в начале смутного времени. Горбачёвское ускорение , гласность и новое мЫшление.
            3. Kapral Alphыч
              Kapral Alphыч Сегодня, 15:51
              0
              Во времена СССР

              А сбитые самолеты амеров на Корейском полуострове и во Вьетнаме?
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 15:11
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Kapral Alphыч
        Что-то на видео там такая избёнка ... Как будто таджики на стройке живут.

        В Израиле, если что то прилетает в "таджикскую хатёнку", срази поднимают пару эскадрильей и превращают, место из которого "прилетело", в пустыню Негев.

        Ну можно сразу по Киеву пору боезарядов положить....ага....и ЕС сразу заткнется - когда к ним миллионов 20 беженцев прибегут...
        fool
        Израиль не признает Палестину государством....
      3. Kapral Alphыч
        Kapral Alphыч Сегодня, 15:46
        0
        В Израиле


        У нас от Израиля только "евреи" во власти, вывозящие всё "непосильно нажитое" в западные резиденции. Ни патриотизма у них в отношении собственного государства, ни стальных ягодиц в отношении его
        врагов.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 14:22
      0
      Kapral Alphыч : .....Что-то на видео там такая избёнка ...

      Хммм, избенка или не избенка, нанесен существенный материальный ущерб. Боюсь, что это будет слишком дорого стоить для нищей страны украина.
  4. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 13:25
    +5
    Путин созывает Совбез. Выскажут озабоченность? А американцы в ООН вещают о том, что Москва готовит расстрельные и концлагерные списки украинцев. Яндекс же "добивает" Украину о подорожании сала на Украине - теперь такие войны.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:30
      +2
      а-а-а, уже расстрельные и лагерные списки готовим мы...
      "Вот оно что...." (с)
      1. NKT
        NKT Сегодня, 13:34
        +12
        Ну если честно, не мешало бы такие списки иметь, что они потом ответили за все, начиная от Турчинова и заканчивая Зеленским
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:57
          +1
          Цитата: NKT
          не мешало бы такие списки иметь, что они потом ответили за все, начиная от Турчинова и заканчивая Зеленским

          Есть такие списки, даже Порошенко в нём был, а недавно ? Сюрприз.
      2. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 13:35
        -5
        Причём, религиозных и национальных меньшинств. Ну и политических противников. Странно, что ЛГБТИ пока отсутствуют и негры. Упущение, однако)
    2. qqqq
      qqqq Сегодня, 14:39
      -1
      Цитата: Кеша1980
      Путин созывает Совбез. Выскажут озабоченность?

      Случай неординарный, простой озабоченности будет не достаточно. Выразят серьезную озабоченность и час будут лить слезы какие мы хорошие и мирные.
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 14:42
        -4
        Я прям ожидаю речей Медведева. Опять наверное скажет - "Держитесь!"
        1. qqqq
          qqqq Сегодня, 14:43
          -3
          Цитата: Кеша1980
          Опять наверное скажет - "Держитесь!"

          Главное, что бы не добавил, что патронов и снарядов нет, но вы и далее по тексту.
      2. Третий район
        Третий район Сегодня, 15:53
        0
        Цитата: qqqq
        Выразят серьезную озабоченность

        Серьёзную озабоченность уже была . Глубокой озабоченности ещё не выражали.
    3. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 15:00
      -1
      Цитата: Кеша1980
      Москва готовит расстрельные и концлагерные списки украинцев

      Что-то мне подсказывает, что таких списков никто не удосужился составить. Вдруг, завтра в наступление, а списки будут готовить в торопях, и кого-то забудут. Единственное, как налогоплательщик, прошу всех ОДНИМ списком, не лагерным.
      1. PSih2097
        PSih2097 Сегодня, 15:09
        -1
        Цитата: Ил-18
        Что-то мне подсказывает, что таких списков никто не удосужился составить.

        Уж что-что, а списки в КОНТОРЕ были есть и будут, как на наших, так и не наших (забугорных)...
        1. Ил-18
          Ил-18 Сегодня, 15:41
          0
          Хотелось бы верить что
          списки в КОНТОРЕ были есть и буду
      2. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 15:31
        +1
        Респект и уважуха нашим фэйсам, если "случайно список уплывёт" в публичность - а там Трасс, Блинкен, Шольц, поляки и прибалты - вот бы ору то было-бы.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 13:25
    -1
    Что очередная ОЗАБОЧЕННОСТЬ от МИДа будет высказана,или всё таки ответным ударом артиллерийская позиция ВСУ будет уничтожена?
  6. PN
    PN Сегодня, 13:27
    +8
    Это конечно очень хорошо, что пострадавших нет! Но в то же время подозрительно...
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 13:37
      +7
      Да согласен. Что это за пограничный пункт без пограничников? Странно всё это
      1. qqqq
        qqqq Сегодня, 14:42
        -2
        Цитата: mikh-korsakov
        Что это за пограничный пункт без пограничников?

        Это пункт, какой надо пункт. В нужном месте и в нужное время. И вообще почему все пристали к вагончику? Он ценой своей жизни выполнил поставленную задачу.
    2. sledak
      sledak Сегодня, 13:39
      +6
      Цитата: PN
      Это конечно очень хорошо, что пострадавших нет! Но в то же время подозрительно...

      Полностью согласен, очень хорошо, что без жертв!

      P.S. Ощущение такое, что Россию всеми силами пытаются заставить явиться на войну, уже и "камни в соседские окна" кидают.

      У бидона появится повод демонстративно не явиться на саммит в гости к МакарОну, ну и очередная порция санкций, но теперь уже по финансовому сектору, так сказать "зайдут с козырей". Впрочем, я думаю санкции будут вне зависимости от развития ситуации.
  7. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 13:27
    +10
    Что-то понять не могу. Украинские артиллеристы настолько меткие? Там какое расстояние от потенциальных позиций?
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 13:53
      -4
      Кстати, посмотрел фото, если это правда то, что супостат разрушил, то он разрушил какой-то бомжатник, а не пограничный пункт. Тогда - у меня вопрос к Бастрыкину, выходит, что в его ведомстве так заворовались, что ЭТО выдают за пограничный пункт. Протягиваю дружескую руку - это был сортир пограничного пункта, в котором, да, никого не было. Тогда поймать двух бойцов ВСУ и пусть чинят от забора до обеда.
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 14:31
        +2
        Ну в общем то подача информации в заголовке не верная.Прочитаешь-такое впечатление,что попали в Управление Пограничной Службы УФСБ России по Ростовской области (здание погранслужбы ФСБ по Ростовской области (с)),то есть до Ростова бьют,а по сути -.разрушен какой то заброшенный, в связи с событиями вна, погранпункт на границе. hi
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 15:16
        +2
        Цитата: mikh-korsakov
        Тогда - у меня вопрос к Бастрыкину, выходит, что в его ведомстве так заворовались, что ЭТО выдают за пограничный пункт.

        Стесняюсь спросить - а ничего что Бастрыкин за этот домик ответственности не несет - потому как ведомство другое????
        Здание - обычный пункт упрощенного пропуска, для приграничных поездок граждан.Не более..
  8. Dave36
    Dave36 Сегодня, 13:27
    -1
    Постанова какая то...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:33
      0
      Поддержу, информационную войну никто не отменял, ни у нас и тем более у них.
  9. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:28
    -7
    Прилетевший со стороны Украины неустановленный боеприпас разрушил здание погранслужбы ФСБ по Ростовской области
    Ну что,опять не существенно?Куда надо ещё попасть ,чтобы отреагировали? Нарочно уже не придумаешь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:32
      0
      Так свидомые походу спецом и провоцируют. Пуляют и пуляют. Реакции никакой. Демонстрируют всем нашу индифферентность по поводу обстрелов.
    2. Mirabo
      Mirabo Сегодня, 13:36
      +4
      Вы бы хоть сперва посмотрели видео, прежде чем писать комментарий. Там просто изба какая-то заброшенная. Рядом нет даже дороги.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:39
        +2
        а где видео? ссылку киньте. в статье мне браузер никакого видео не показывает.
      2. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 13:46
        -2
        Mirabo (Алек Полищук)
        Сегодня, 13:36

        Вы бы хоть сперва посмотрели видео, прежде чем писать комментарий. Там просто изба какая-то заброшенная. Рядом нет даже дороги.
        Следуя вашей логике ,если убьют россиянина Полищука,это не так важно если убьют россиянина Иванова например?
      3. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 14:50
        0
        Цитата: Mirabo
        Вы бы хоть сперва посмотрели видео, прежде чем писать комментарий. Там просто изба какая-то заброшенная. Рядом нет даже дороги.

        Сдержанность, рассудительность!!! ( Эмоции понятны, - если только не преднамеренное нагнетание...)...
        Если конкретно к Вашему комментарию,- раз "заброшенная изба" то можно херачить?
        По некоторым другим комментам,- выходит, стоит пригласить международных наблюдателей, инспекторов уже на свою(РФ) территорию!( на Учения приглашали,вроде, всех,- не помогает...). Может пора " поиграть " в темную"? Если,конечно,"игралки" реально "выросли" ( как нас долгое время пытаются убедить...- неее ,- блеф, порой оправдан...полезен.).
        Но,согласитесь,- больно смотреть и на детей из непризнанных "самопровазглашенных Республик", и слушать упреки ряда граждан Украины(в Сибири!!), что их не " достойно встречают"...
        Предлагают меньше, чем могла предложить Европа...
        Ни в коем случае(!) не говорю за всех(!), но, такой тренд существует...((
        На бытовом,реальном уровне,- для тех кого пока не коснулось, ( писал,вроде в первых комментах, как зарегистрировался):не по слухам, не из рассказов знакомых,- конкретно от меня...
        ... В 14-ом году родилась Дочь. Назвал Викторией. В честь победы Памяти, Справедливости, в поддержку здравых сил в(на) Украине( хватало и знакомых, и бывших сослуживцев, и родственников...
        Так вот: в "конторе" где я тогда более-менее успешно
        трудился, - а/ сервис ..(ветеран ВС, инвалид, получивший "заболевание в период прохождения в/с" ( не получивший страховку)...
        Короче,- пока приболел,- наняли двух парней, (2015год,) . Как напоказ,- один из ДНР ,другой из ЛНР.. . Правда,(советское воспитание) жаль было обоих.../ Вообще-то, если по-капиталистически- мои прямые конкуренты(!). Применительно конкретно к описуемуму случаю,- в силу других аргументов, ( ну, и этому тоже)сменил область, место работы...( Но, капитализм- он везде! ....
        Извините, " растекся
    3. Igoresha
      Igoresha Сегодня, 14:34
      -4
      Ну что,опять не существенно?Куда надо ещё попасть ,чтобы отреагировали? Нарочно уже не придумаешь.
      не желает Кремль конфронтации, оттого и Поклонскую не на остров послиценй отправили а в Россотрудничество, не мешки ворочать
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:29
    +4
    А не пора уже вызвать посла Украины в МИД ,а то у нас опять что то тянут ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:36
      +1
      Действительно, а почему не заявят послу Украины протест или как там положено? Вызвать на ковер в наш МИД и "выпороть" при журналистах.
  11. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:29
    +3
    Вот интересно.
    А у нас в российских войсках ССО для чего? Мож я как-то не правильно себе представляю?
    Вот в США или Израиле , например, не стесняются принудить к миру (мир праху их) неугодных и /или потенциально опасных персонажей.
    1. Таврик
      Таврик Сегодня, 13:51
      -2
      Дело осталось за малым: стать как США или Израиль. Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
    2. Ermak_Timofeich
      Ermak_Timofeich Сегодня, 14:23
      -1
      А у нас в российских войсках ССО для чего?

      Для выполнения чётко определённых задач, близко не содержащих то, что Вы имеете ввиду.
      Мож я как-то не правильно себе представляю?

      Именно. Мировая держава не может себе себе позволить поведение гопника.
      не стесняются

      Вернее - не стеснялись (в прошедшем времени). "Детский" период они давно оставили в прошлом.
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 14:28
        -1
        Цитата: Ermak_Timofeich
        они давно оставили в прошлом.

        Ааааа...

        Ну да, ну да.
        А в прошлом годе в Иране физика расстреляли?
        Или это и есть в вашем понимании "давно" ?
        1. Ermak_Timofeich
          Ermak_Timofeich Сегодня, 14:35
          +3
          .
          Ааааа

          У Вас зубы болят? Сочувствую.
          А в прошлом годе в Иране физика расстреляли?

          И каким боком к данной теме это имеет отношение?
          это и есть в вашем понимании "давно" ?

          Давно - это на "заре становления" ("детский" период становления государства и его структур).
        2. Комментарий был удален.
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 15:25
        -2
        .
        Мировая держава не может себе себе позволить поведение гопника.
        Идёте вы с дквушкой по улице, вдруг и с кустов выскакивает мужик и бьёт вашу девушку. Но выже не гопник. Просто выскажете озабоченность.
  12. Mirabo
    Mirabo Сегодня, 13:31
    -9
    Фейки выходят на новый уровень. Это ведь какой-то заросший бомжатник, а не погранпункт. Его ещё и взорвали изнутри. Уже бы не стеснялись и сказали бы что бандеровцы снарядом попали в ЖК вип класса в Ростове.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 13:38
      +3
      Вы не о том говорите. Допустим это закрытый пункт. Но он где находится? На территории РФ? Глупо считать что этим не будут пользоваться.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:41
      +2
      Цитата: Mirabo
      Фейки выходят на новый уровень. Это ведь какой-то заросший бомжатник, а не погранпункт. Его ещё и взорвали изнутри. Уже бы не стеснялись и сказали бы что бандеровцы снарядом попали в ЖК вип класса в Ростове.

      не путайте — это НЕ ПУНКТ ПРОПУСКА, это место несения нарядов российскими пограничниками. По сути, наблюдательный пункт на линии государственной границы.
      А вот на сколько случайное попадание действительно случайно ? Вот это интересно
  13. jeka424
    jeka424 Сегодня, 13:31
    +8
    Сарай какойто в заросшем поле
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 13:58
      0
      В новостях на Яндексе сарай определён как объект погранслужбы. laughing laughing good
      1. faiver
        faiver Сегодня, 14:52
        0
        вы наверно удивитесь но в объектах погранслужбы и туалеты типа сортир есть..., как и в объектах других прочих служб...
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 15:29
      0
      И что? Это не повод отвечать?
      Всю Украину необязательно, достаточно в данном случае конкретную (ну, или в зоне досягаемости) артбатарею (можно полк).
  14. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 13:31
    0
    Киеву дали команду на провокацию вот и стараются как могут, хорошо что пока нет жертв. Нам надо отвечать а не выражать озабоченность иначе в следующий раз населённый пункт обстреляют.
  15. Refael
    Refael Сегодня, 13:32
    -9
    Прям из трёх снарядов два по пустым избушкам? Дело пахнет постановой.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 13:46
      0
      Но другой стороны. А кто сказал, что выстрелов было именно три? Может их было тридцать три. Как раз всё выглядит так, что РФ ведёт себя максимально сдержанно, потому что война нам не нужна. Но супостат от этого наглеет. Вот такая загогулина, как говаривал ЕБН, не к ночи помянут.
  16. Prax1
    Prax1 Сегодня, 13:32
    -14
    Начать войну ! Немедленно!
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 13:44
      +12
      А кастрюли утверждают, что она 7 лет как идёт.
  17. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:33
    +3
    Украина этот факт не признает и по традиции назовет "российской провокацией"


    После того, как войска агрессора вероломно напали на мирных европейских туристов 22 июня 1941-го года, от этих русских можно ожидать чего угодно...
    1. faiver
      faiver Сегодня, 14:58
      +1
      В нашей истории есть не только 22 июня 41 года, но 26 ноября 39г. и селение Майнила....
  18. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:33
    +7
    Мне вот одно интересно. Почему в 9-50 никого на службе не оказалось?
    1. Комментарий был удален.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:19
      +2
      Цитата: Roma-1977
      Мне вот одно интересно. Почему в 9-50 никого на службе не оказалось?

      Потому что это либо наблюдательный пост либо пункт упрощенного пропуска.
      И то и другое при нынешних раскладах не функционирует
  19. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:34
    -1
    А если серьёзно - уже тошнит от глубокой озабоченности. В том, что ею дело и ограничится, почему-то никаких сомнений.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 13:43
      +2
      Какая же память у людей короткая. Иловайск,Дебальцево. Сколько еще нужно уложить воинов света что бы граждане РФ поняли что там отвечают и жестоко на все в нужный момент? Не гоните лошадей.
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 13:47
        -1
        Видимо, у Вас нет родни на Донбассе.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 13:56
          -2
          Нет. И я понимаю негодование. Но сейчас уже все серьезнее чем Донбасс стало. Вы реально верите что вывозят людей оттуда потому что в республиках так захотели? Боюсь все гораздо серьезнее. Кратно...
          1. kakvastam
            kakvastam Сегодня, 14:01
            +1
            Судя по тому, что мне довелось услышать, опасения очень серьёзные.
            То есть нападение с запада более чем вероятно, а вот насчёт ответных мер есть сомнения.
            Хотя у меня нет никаких источников в армейской среде, чисто бытовые.
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 14:04
              -1
              Ну анализ прост. С РБ не вывели. А там с ВВО подразделения. Другой конец света практически. 27 Севастопольская отдельная на эшелонах. Это придворная часть. На новых 90 м. Повторю все ооооочень серьезно.
              1. kakvastam
                kakvastam Сегодня, 14:06
                -1
                Бог даст день - бог даст пищу.
                У меня большие сомнения по части нашей "элиты".
                В армейцах не сомневаюсь, но не они принимают решение.
                1. carstorm 11
                  carstorm 11 Сегодня, 14:12
                  -1
                  Да элита тут при чем?) Элитные части выдвигаются в сторону 404. Этого даже в 14 году не случилось. Из Мулино только на колесах выдвигались. Быстро. А тут тяжелые погрузились сразу. Курск уже проехали .
  20. Грац
    Грац Сегодня, 13:34
    +6
    сколько ботов повылазило из незалежной в комментах
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 13:40
      +6
      Это только начало) Сейчас полезут типы с криками -давайте начинать войну
      P.S. пока писал уже вылезли))))))
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 13:45
        -3
        Интересно, что русский написал бы "с незалежной".
        А так да, повылазили.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 13:47
          -2
          Боюсь там одни украинцы остались
        2. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 13:49
          +1
          Цитата: kakvastam
          да, повылазили

          Долго же вы "спали". С февраля 2021, почти год, чуть-чуть не дотянули. Что, так все плохо? crying wink
          1. kakvastam
            kakvastam Сегодня, 13:50
            -2
            Это вы о чём?
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 13:53
              -1
              Цитата: kakvastam
              Это вы о чём?

              Ваш профиль. Вас было довольно много до 27 февраля 2021 14:12. Затем перерыв, и вот вы снова с нами... мобилизация? laughing
              1. kakvastam
                kakvastam Сегодня, 13:56
                -2
                Я перестал всерьёз интересоваться темой года с пятнадцатого, когда понял, что всё ограничивается только словами.
                Так что захожу крайне редко, а уж пишу и вовсе почти никогда.
                А вы тролльте дальше.
                1. Репеллент
                  Репеллент Сегодня, 14:00
                  +2
                  Цитата: kakvastam
                  вы тролльте дальше

                  Ну что вы, как можно... я вам всей душой верю.

                  Цитата: kakvastam
                  если серьёзно - уже тошнит от глубокой озабоченности. В том, что ею дело и ограничится, почему-то никаких сомнений

                  И сочувствую. Надо бы уже разбомбить всю ВСУ, за эту будку, а Путин все не решается request
                  1. kakvastam
                    kakvastam Сегодня, 14:02
                    -4
                    Продолжайте в том же духе.
    2. мушкетон64
      мушкетон64 Сегодня, 13:47
      +1
      МЫНЕБОТЫМЫНЕБОТЫ
  21. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 13:35
    -11
    Ну и что. Долго будем терпеть?
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:37
    +3
    По факту попадания снаряда в здание будет проведена проверка для установления всех обстоятельств
    . Ну что? Ну и как? Что дальше?
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 15:32
      0
      нравится не нравится...
  23. Per se.
    Per se. Сегодня, 13:42
    0
    Это уже третий снаряд, прилетевший на российскую территорию после начала обострения на Донбассе, два предыдущих разорвались 19 февраля 2022 года. По данным ФСБ, первый из них разорвался в 2 километрах от границы на окраине станицы Митякинская, второй разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий. И станица и хутор находятся в Тарасовском районе.


    Теперь другие времена, мы не можем поступать, как Советский Союз, и, даже, как Израиль. Вот, кто теперь "пусть только попробует", и "помидорами не отделается", если ВСУ таки начнут наводить на Донбассе "конституционный порядок" под прикрытием "Международного права" и США с НАТО...

    Для сравнения, из истории.
    Поводом к советско-финской войне 1939-1940 годов стал инцидент у села Майнила 25 ноября 1939 года в 15:45. Это село находится на Карельском перешейке в 800 метрах от финской границы. Майнила подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибло 4 и ранено 8 представителей Красной Армии.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 15:11
      -1
      в результате которого погибло 4

      Которых за 80 лет, кстати, так поименно и не назвали.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: Per se.
      Для сравнения, из истории.

      Плохое сравнение - там сначала опделались по полной....
      нам так подставляться сейчас нельзя - сожрут и не подавятся.
  24. feokot1982
    feokot1982 Сегодня, 13:43
    +4
    Надо как Израиль реагировать, из воздушного пространства России наносить авиаудар по тем местам от куда возможно это добро прилетело
  25. глум
    глум Сегодня, 13:43
    +4
    Интересно, какая вероятность того, что выпущенный снаряд угодит в избушку в открытом поле, которой нет в прямой видимости?
    1. kostavit
      kostavit Сегодня, 13:57
      -1
      Ракеты с Байрактара, одна попала в цель. Разрушено всё здание...
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 13:58
      0
      Большая. Разведка,наведение,удар.
  26. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:43
    0
    Нашёл-таки видео (кстати, а почему к статье его не прикрепили?).

    Странновато выглядит.
  27. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 13:45
    -2
    Походу новый мем появился "уничтоженный погранпункт".
    Таких погранпунктов в каждом городе до кучи))
  28. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:46
    -1
    Ущерб вычесть из транзита плюс затраты на эвакуацию и размещение
  29. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 13:47
    -8
    Пиндоssы взрывали башни в Нью-Йорке… Мол, арабы это всё устроили. Теперь надо ждать, когда «укро-не-пынdossы» взорвут башни в Кремле?! Чтобы потом: «О-го-го!!»? Мол, повод есть за Донбасс «вписаться»… А сейчас для «кремлёвских пацанов» повода нет?
  30. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 13:49
    +3
    А каким-нибудь корректирует боеприпасов нельзя ли заткнуть стрелка?
    Заткнулись бы первый раз, ничего бы и не было.
    Может в Ростовскую область правозащитников пригласить, посадить их в домик на границе?
  31. 1536
    1536 Сегодня, 13:53
    +1
    Цитата: APASUS
    А не пора уже вызвать посла Украины в МИД ,а то у нас опять что то тянут ?

    Во-первых, посла никакого нет, есть "временный поверенный" в делах этой территории. Во-вторых, вызывай его, не вызывай, это бесполезно.
    Надо выгородить какую-нибудь комнатку в МИДе для американского посла и вручать ему ежечасно ноты протеста по поводу действий "прирученной американской администрацией страны", чтобы ему каждый раз далеко не ездить.
  32. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 13:54
    +5
    Вот это уже наглость, мы хоть и ругали Израиль, что они всегда ответку давали при атаке своей территории, а сами боимся, пока кого-то не убьет, так и будем ждать...
  33. AnderS
    AnderS Сегодня, 14:00
    +1
    Судя по всему, Россию кнутом и пряником пытаются втянуть в войну на Украине, чтобы максимально отвлечь ее от возможности помощи Китаю, когда США (а за ними и весь остальной "свободный" мир) объявят о признании независимости Тайваня от Китая и Китай будет вынужден провести "воссоединение" страны. Соответственно, НАТО и США будут изо всех сил помогать Тайваню, Индии и всем у кого есть зуб на Китай... Кнут здесь это вот такие провокации и раздувание истерии в СМИ, а насчет пряника, я так понимаю идет яростная торговля между США и путинской "элитой"... То Байден и Ко обещают санкции и отключение Свифт и арест счетов олигархов, то вроде как уже говорят что от Свифт отключать не будут и счета тоже не будут арестовывать, в общем торгуются изо всех сил...
  34. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:01
    0
    Таки в мутной воде всегда есть возможность половить рыбку. Какойнибудь агент моссада с гранотометом.

    И гнилой порох никто не отменял.

    Так что правильно не реагируют до выяснения.
  35. master39
    master39 Сегодня, 14:02
    -3
    Терпилы опять утрутся. Или выразят последнюю китайскую озабоченность.
  36. сергей2183
    сергей2183 Сегодня, 14:03
    -5
    Вот откуда снаряд прилетел туда залп солнцепека ,потому что безнаказаность 404 страну окрыляет.
  37. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 14:04
    0
    Сейчас МИД РФ выразит серьёзную озабоченность . А мосье Лавров проведёт там у себя в кабинете красную линию . На том и стоим
  38. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:04
    +5
    прилетевший со стороны Украины боеприпас неустановленного образца

    По факту попадания снаряда в здание будет проведена проверка для установления всех обстоятельств случившегося, но уже сейчас можно констатировать, что Украина этот факт не признает

    по словам второго, Украина вообще не стреляла по территории России

    Я извиняюсь перед очень серьезными читателями, но таким образом поданная новость или обстоятельства вызвали вот эту шутку из памяти.
  39. garik77
    garik77 Сегодня, 14:08
    -5
    Жуём сопли дальше???
  40. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 14:08
    -3
    А может уже пора в ответ сработать?
    А то про линии говорить говорилось, а 404 фиолетово. Уже по погранцам прилетело, хорошо что без жертв. Но это, наверное, пока.
  41. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 14:09
    +2
    Достаточно точно стреляют украинские артиллеристы из расстрелянных "донельзя" ещё советских стволов, неправда ли... hi
  42. garik77
    garik77 Сегодня, 14:11
    -1
    Цитата: blackbeard
    Вот это уже наглость, мы хоть и ругали Израиль, что они всегда ответку давали при атаке своей территории, а сами боимся, пока кого-то не убьет, так и будем ждать...

    Израиль это образец для подражания. Прилетел снаряд, в ответ ракета. Прилетела ракета, в ответ два десятка ракет, которые снесут всё наxер, чтобы неповадно было!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:37
      +1
      Цитата: garik77
      Израиль это образец для подражания.

      Да положить пару боезарядов на Киев, ага...можно еще на Брюссель- за компанию...
      fool
      Израиль - воюет с недогосударством с населением строго противоположном по нации, вере и обычаям.Их им не жалко.
      А у нас у каждого пятого там родня есть
  43. svoit
    svoit Сегодня, 14:12
    -6
    Цитата: НИКНН
    тут ответка конкретная нужна и сразу, без всяких выяснений

    Боюсь, что наши контрбатарейные радары снова проспали, поэтому куда стрелять неизвестно
  44. _TANKIST_
    _TANKIST_ Сегодня, 14:13
    -3
    Судя по видео, которое опубликовали, на официальных каналах, это либо ЯВНО, ну вот по другому не скажешь, либо фейк ,т.е. этот сарай ну ни как не тянет на погран. заставу, ну либо загон для минипигов)))
  45. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 14:13
    0
    Могли бы фото показать что со зданием стало. Чтоб наглядно было.
    По разлету осколков любой артиллерист и не только определит с какой стороны прилетел снаряд, по мощности взрыва его тип и калибр.
  46. Karabin
    Karabin Сегодня, 14:18
    0
    Это уже третий снаряд, прилетевший на российскую территорию
    Прошу отнестись с пониманием (С).
  47. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:20
    +1
    " с привлечением" международных специалистов ", а если они подтвердят, что тогда? Скажут, что их Путин застращал и вообще :" это не правильные пчелы, а раз не правильные пчелы то и мед у них не правильный '(с)
  48. iouris
    iouris Сегодня, 14:23
    -4
    Можно только посочувствовать следственному комитету Израиля.
  49. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:25
    -3
    Фоток нет. На сайте ТАСС коротенькое видео о разрушенном сарае. Что то здесь не так.
  50. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 14:30
    -4
    А как насчёт ответки? Приборы контрбатарейной есть даже в ДНР. Или опять изойдутся пустышками-нотами МИД РФ?