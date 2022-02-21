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Истребитель ВВС Ирана упал в жилом квартале Тебриза

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Из Ирана приходят сообщения о падении боевого самолёта. В сводках местных СМИ говорится о том, что речь идёт о двухместной версии истребителя F-5. Эти самолёты в большом количестве до сих пор стоят на вооружении иранских военно-воздушных сил, хотя эксплуатационный ресурс большинством из них давно выработан.


В сообщениях говорится, что истребитель упал в жилом квартале крупного иранского города Тебриз, причём неподалёку от одной из школ. При этом не обошлось без жертв. В сводках, приходящих из Ирана, говорится, что погибли оба лётчика, а также один человек на земле. Известно, что мужчина находился в припаркованном автомобиле, рядом с которым и упал истребитель.

По предварительным данным, лётчики сообщили на землю о возникших технических трудностях. При этом они попытались довести боевую машину до аэродрома. Понимая в конечном итоге, что сделать этого не получится, они предприняли все меры для того, чтобы F-5 не упал непосредственно на жилые дома.

Представитель ВВС Ирана Реза Юсефи:

Лётчики делали всё возможное, чтобы избежать многочисленных жертв на земле. Они принесли себя в жертву, сделав всё, чтобы самолёт не упал на дома и на спортивный комплекс.

Сообщается, что жертв на земле могло бы быть и больше. У школы Тебриза было мало людей, так как учебные заведения города сейчас закрыты в связи с ограничениями по COVID-19.

Имена погибших иранских военных лётчиков названы. Это Садег Фалахи и Алиреза Ханифехзаде.
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8 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:29
    +15
    Лётчики - суровые ребята. До последнего тянули, молодцы.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 13:29
    +14
    "И надо бы прыгать
    - не вышел полёт,
    Но рухнет на город пустой самолёт,
    Пройдёт, не оставив живого следа -
    И тысячи жизней и тысячи жизней
    И тысячи жизней прервутся тогда.
    ..
    Подальше от города смерть унесём,
    Пускай мы погибнем пускай мы погибнем
    Пускай мы погибнем ,но город спасём"...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:49
      +6
      Все одним миром мазаны. Пилоты смелые люди! Земля им пухом hi
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 14:43
        +3
        Честь и хвала сделавшим дело до конца...
  3. rusich
    rusich Сегодня, 13:48
    +6
    Мужественные летчики. Пусть Земля пухом будет им
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 13:53
    +4
    Иран - далеко не бедная страна и располагает средствами для покупки современных истребителей.
    А Россия вполне могла бы их поставить.
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 14:48
    +2
    Садег Фалахи и Алиреза Ханифехзаде
    Пусть земля им будет пухом. С уважением и скорбью.
  6. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 15:51
    0
    Скорблю о настоящих людях, неважно какой веры и гражданства. Соболезную родным и близким погибших летчиков.