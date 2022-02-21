Истребитель ВВС Ирана упал в жилом квартале Тебриза

Лётчики делали всё возможное, чтобы избежать многочисленных жертв на земле. Они принесли себя в жертву, сделав всё, чтобы самолёт не упал на дома и на спортивный комплекс.

Из Ирана приходят сообщения о падении боевого самолёта. В сводках местных СМИ говорится о том, что речь идёт о двухместной версии истребителя F-5. Эти самолёты в большом количестве до сих пор стоят на вооружении иранских военно-воздушных сил, хотя эксплуатационный ресурс большинством из них давно выработан.В сообщениях говорится, что истребитель упал в жилом квартале крупного иранского города Тебриз, причём неподалёку от одной из школ. При этом не обошлось без жертв. В сводках, приходящих из Ирана, говорится, что погибли оба лётчика, а также один человек на земле. Известно, что мужчина находился в припаркованном автомобиле, рядом с которым и упал истребитель.По предварительным данным, лётчики сообщили на землю о возникших технических трудностях. При этом они попытались довести боевую машину до аэродрома. Понимая в конечном итоге, что сделать этого не получится, они предприняли все меры для того, чтобы F-5 не упал непосредственно на жилые дома.Представитель ВВС Ирана Реза Юсефи:Сообщается, что жертв на земле могло бы быть и больше. У школы Тебриза было мало людей, так как учебные заведения города сейчас закрыты в связи с ограничениями по COVID-19.Имена погибших иранских военных лётчиков названы. Это Садег Фалахи и Алиреза Ханифехзаде.