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На фоне данных о разрушении украинским снарядом погранпункта в Ростовской области Путин собирает экстренное заседание Совбеза РФ

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В Неклиновском районе Ростовской области в результате действий украинской артиллерии произошло разрушение здания пограничного пункта. Расстояние от данного места до границы Украины составляет 150 метров.


Об этом сообщает агентство РБК, ссылаясь на информацию пресс-службы ФСБ.

На опубликованном видео можно увидеть, что снаряд полностью разрушил постройку.

На фоне сообщения о разрушении украинским снарядом российского погранпункта в Ростовской области президент Владимир Путин собирает сегодня экстренное расширенное заседание Совбеза РФ, о чем сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Он не назвал тему предстоящего мероприятия, но заявил, что оно не было запланировано заранее и является внеочередным. Чему будет посвящено совещание, Песков пообещал сообщить позже.

Перед этим президент собирал постоянных членов Совета Безопасности России 18 февраля.

Незадолго до инцидента с разрушением погранпункта на российской территории в Тарасовском районе Ростовской области были также зафиксированы прилеты снарядов артиллерии ВСУ.

Сильное обострение ситуации на Донбассе началось на прошлой неделе. В связи с этим, в Донецкой и Луганской Народных Республиках началась эвакуация мирного населения в Россию. По данным погранслужбы, за последние три дня границу РФ пересекло около 60 тысяч временных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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62 комментария
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  1. максим1987
    максим1987 Сегодня, 14:55
    +12
    надеюсь верховный главнокомандующий, в день защитников Отечества, покажет всему миру что он именно защитник, а не просто смотрящий за страной
    1. moscowp
      moscowp Сегодня, 14:57
      -24
      Тоже надеюсь, что он вспомнит обо всем том о чем сам говорил, про братские народы, добрососедство, мы не хотим воевать и т.д.
      1. Кот Кузя
        Кот Кузя Сегодня, 14:59
        -21
        Что-то смахивает все на то, как начиналась советско-финская война. Там тоже был типа "обстрел" пограничников с финской стороны. yes
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 15:04
          +15
          Удивительное совпадение,но на ростовских пабликах новоявленные в голосину орут о Финляндии и СССР,перепечатывая одинаковые тексты из одной темы в другую.Осталось дождаться рассылки по ватсапу.Методичку обновили у вас? lol
          1. Перейра
            Перейра Сегодня, 15:06
            +2
            Не мешайте людям работать. Трудятся как могут.
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 15:08
              +2
              Тяжкая работа))))
            2. Alena Frolovna
              Alena Frolovna Сегодня, 15:09
              +4
              Эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан:

              "Люди, отвечающие за дипломатию с Путиным, либо полные , либо они хотят третьей мировой войны. <…>

              Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить".

              Специалист отметил, что уважение к России в его понимании означает пойти на определённые компромиссы: нейтральная зона между Россией и НАТО, отказ Киеву в членстве в альянсе и защита прав украинского русскогоязычного населения.
            3. VORON538
              VORON538 Сегодня, 15:09
              0
              Ну да,грошики то надо им зарабатывать. wink
          2. север 2
            север 2 Сегодня, 15:46
            -1
            Цитата: VORON538
            Удивительное совпадение,но на ростовских пабликах новоявленные в голосину орут о Финляндии и СССР,перепечатывая одинаковые тексты из одной темы в другую.Осталось дождаться рассылки по ватсапу.Методичку обновили у вас? lol

            неужели и Вам и редакторам ВО только сейчас становятся ясно , что на сайте ВО давно уже свирепствует СБУ нанята и объединённая свора троллей из украинских бандеровцев и российских либерастов . Между прочем , это и есть не что иное , как
            вражеское подразделение в гибридной войне против России...
            1. VORON538
              VORON538 Сегодня, 15:51
              0
              Мне это давно ясно,я с 2012 года на сайте,а вот некоторым,от которых зачастую зависит время нахождения на сайте персонажа (это же не сложно найти паразита)-мух не ловят зачастую. hi
        2. ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ
          ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ Сегодня, 15:09
          -4
          Цитата: Кот Кузя
          Что-то смахивает все на то, как начиналась

          можно и пробиркой потрясти.... чего нам от этого, войну не начинать что ли?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 15:20
            0
            Действия с нашей стороны начнутся только после трёх международных разговоров 2 у Путина и 1 у Лаврова.Если запад не остановит Зе.Части с маркировкой Z в Белгородской области внушительно смотрятся.МО слило скорее всего.
        3. Летунъ
          Летунъ Сегодня, 15:11
          -11
          Цитата: Кот Кузя
          Что-то смахивает все на то, как начиналась советско-финская война. Там тоже был типа "обстрел" пограничников с финской стороны. yes

          Там фины воевать не хотели, а Россия (СССР) хотел. Сегодня ситуация абсолютно противоположна.
        4. WhoWhy
          WhoWhy Сегодня, 15:23
          -1
          Что-то смахивает все на то, как начиналась советско-финская война. Там тоже был типа "обстрел" пограничников с финской стороны.

          Согласен. - Что такое пограничный пункт? Специально будешь целиться и то не попадёшь. Это же не прямая наводка.
        5. Комментарий был удален.
      2. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: moscowp
        Тоже надеюсь, что он вспомнит обо всем том о чем сам говорил, про братские народы, добрососедство, мы не хотим воевать и т.д.

        Странно,- два близких по духу комментария, - а такая разная оценка комментов от участников ВО ...
        Для понимания ситуации,прошу всех участников ВО, либо аргументировать своё мнение, либо,- воздержаться от безмолвного плясования,минусования отдельных комментов на сайте...
        Ну, если Мы правда хотим разобраться, -что,чего хочет; чего нам ждать от своих сограждан....
        Всем здоровья, надежды,....
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 15:05
      +6
      С такого расстояния и одним снарядом разрушить "объект" 3х3(м).
      Снайпера,однако.
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 15:11
        0
        С какого? ))) кто сказал что это арт.снаряд?) Почему это например не может быть ПТРК?) Сложно попасть из него в здание?) Это может быть отстрел с БПЛА?)
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 15:36
          0
          Цитата: carstorm 11
          С какого? ))) кто сказал что это арт.снаряд?) Почему это например не может быть ПТРК?) Сложно попасть из него в здание?) Это может быть отстрел с БПЛА?)

          Расстояние от фронта до границы России примерно 40 км. Думаю просто подрыв.
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 15:37
            0
            И это может быть.
      2. паратирон
        паратирон Сегодня, 15:15
        -1
        Есть высокоточные боеприпасы
      3. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 15:26
        +1
        Не надо быть снайпером.
        Стреляли с близкого расстояния.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 15:40
          0
          до передовой примерно 40 км
    3. ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ
      ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ Сегодня, 15:07
      +7
      Цитата: максим1987
      надеюсь верховный главнокомандующий, в день защитников Отечества, покажет всему миру что он именно защитник,

      надеюсь вы это пишите из призывного пункта ЛДНР!!!!!
      как нет? а почему???
    4. dauria
      dauria Сегодня, 15:14
      -2
      покажет всему миру что он именно защитник

      " — А что я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали, и… это… ну, там… Ну, как все, в общем."
    5. prior
      prior Сегодня, 15:19
      -3
      "Кремлёвские" на "стрелку" с "киевскими" идти не хотят, упираются.
      Пахан собирает сегодня пацанов на очередные "тёрки".
      Уверен, мочилова не случится..
      От реальных разборок в карман не накапает, а огрести можно не по детски.
      Шепнёт Лавру. Тот утрётся и выразит очередную озабоченность.
      А чё подставляться, если и бабки и семья за океаном. И не у него одного.
      Авось рассосётся......
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:55
    -3
    На фоне данных о разрушении украинским снарядом погранпункта в Ростовской области Путин собирает экстренное заседание Совбеза РФ
    Мы все ждём.Замерли в тревожном ожидании.Говори Владимир Владимирович.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 15:00
      +7
      Говори. Только не про братский народ. Этого больше не надо. Говорильня закончилась. Пора делать.
      1. ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ
        ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ Сегодня, 15:10
        -1
        Цитата: Перейра
        Говори. Только не про братский народ. Этого больше не надо.

        а если народ не братский, то там нам делать нечего!!!!
      2. moscowp
        moscowp Сегодня, 15:16
        -1
        Цитата: Перейра
        Пора делать.

        Ну так иди и делай, призывные пункты открыты
        1. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 15:52
          0
          Цитата: moscowp
          Цитата: Перейра
          Пора делать.

          Ну так иди и делай, призывные пункты открыты

          В Первую Мировую к 1917 так и было, солдаты на фронте "штык в землю", а депутаты в Петрограде - "война до победного конца"
    2. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 15:48
      -1
      Замерли в тревожном ожидании

      , мы так помрём от голода и обезвоживания, пока Владимирович начнёт вещать. Я лишь поддерживаю ваш литературный язык.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:57
    -1
    Интересно, а почему качество видео 240......??
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 15:06
      +8
      Цитата: Alien From
      Интересно, а почему качество видео 240?

      Потому, что автор канала позаимствовал видео на новостном канале. Заливал со смартфона, по умолчанию стояло качество SD. В сети полно в HD качестве. Только развалившийся сарай и в HD не становится похож на здание федеральной службы smile
  4. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 15:00
    +8
    А это то самое видео? И то самое здание? Не сочтите, что я оправдываю залет снарядов на нашу территорию, но как-то не тянет сия постройка на здание погранпункта ФСБ.... Скорее уж какая-то хозпостройка на забытых задворках. Отреагировать конечно надо по всем трем фактам залета снарядов.
    1. alesmart
      alesmart Сегодня, 15:05
      -1
      Тут это не важно, главное повод найти, американцы вообще говорят о чем угодно, кроме правды и им верят, а мы че хуже?
    2. Servisinzhener
      Servisinzhener Сегодня, 15:11
      +3
      Согласен. В первоисточнике сообщено следующее
      ОБ ОБСТРЕЛЕ РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ.
      21.02.2022
      21 февраля т. г. в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет, на месте работают саперы.

      На такие вещи надо отвечать как Израиль.
      1. Димка75
        Димка75 Сегодня, 15:22
        -1
        Расстояние от данного места до границы Украины составляет 150 метров.
        там нет границы с Украиной в сегодняшнем понимании, там граница Неклиновского района России с ДНР уже 8 лет.
        Кому отвечать собрались ?
        На такие вещи надо отвечать как Израиль.
        1. Servisinzhener
          Servisinzhener Сегодня, 15:26
          +2
          Вариант что снаряд был выпущен с территории подконтрольной Украине перелетев территорию ДНР не рассматривается?
          1. Димка75
            Димка75 Сегодня, 15:31
            -1
            Кем рассматривается ?
            В статье написано ВСУ пуляли, однозначно. От воронки до границы 150 м.
            Вы разве против ?
            1. Servisinzhener
              Servisinzhener Сегодня, 15:33
              +1
              Вами.
              Против чего?
    3. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: Wedmak
      .... но как-то не тянет сия постройка на здание погранпункта ФСБ.
      Постройка принадлежала погранцам, и не важно как она выглядела (хоть сарай под хранение лопат) - постройка, находящаяся на территории России была разрушена снарядом, прилетевшим с Украины. С ответом будем ждать, пока снаряд в нашу школу залетит ?
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 15:54
        0
        Я разве сказал что-то против ответа?
  5. Avior
    Avior Сегодня, 15:00
    -12
    Ну что тут скажешь?

    Какая еще на это может быть реакция, кроме
    Вчера на общем собрании Академии наук СССР выступил вице-президент Академии Е. А. Чудаков, который сказал:

    — Мы, научные работники, не можем пройти мимо гнусной провокации финляндской военщины. Твердая, миролюбивая политика нашего правительства встречает полное одобрение всех советских людей. Незадачливым финляндским правителям и стоящим за их спиной подстрекателям войны не удастся втянуть СССР в мировую бойню. От нас, советских ученых, требуется сейчас интенсивная работа на своем поприще на благо народа, на благо социалистической родины. Приложим все силы, чтобы укрепить обороноспособность нашей страны.

    На собрании была принята следующая резолюция, единодушно одобренная всеми 700 собравшимися, среди которых находились академики А. Н. Бах, А. Я. Вышинский, Е. М. Ярославский, А. Н. Толстой, В. П. Никитин и другие.

    Резолюция общего собрания Академии наук СССР

    "Советские ученые глубоко возмущены наглой провокацией финской военщины, ставящей своей целью вовлечь Советский Союз в войну.

    Мы полностью одобряем мирную политику советского правительства, неоднократно предлагавшего мирное разрешение всех спорных вопросов между Советским Союзом и Финляндией. Мы глубоко убеждены в том, что и финский народ желает мирного сотрудничества народов Советского Союза и Финляндиии. Семь выстрелов, сделанных с территории Финляндии по передовым кордонам Красной Армии, являются актом беспримерной наглости, свидетельством слабости финского правительства.

    Советские ученые вместе со всем советским народом требуют, чтобы зарвавшиеся провокаторы войны получили решительный отпор.
    ...


    Оно, конечно, тактично с их стороны начать обстрелы по случаю полной готовности войск на границе...
    Но удивительно- почти сто лет прошло, а события повторяются почти слово в слово...:((((
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 15:02
      +4
      Но щеневмерлые уверены, уж на этот-то раз Запад поможет. И улетать, хватаясь за шасси самолётов не придётся.
    2. dmmyak40
      dmmyak40 Сегодня, 15:10
      +2
      Если уж начали петь, так пойти с самого начала: например, с крейсера "Мэн", а то, видимо, память отшибает, когда дело касается гегемона.
    3. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 15:13
      +1
      Вам от этого легче стало?)))
    4. Околоточный
      Околоточный Сегодня, 15:20
      +7
      Где-то у вас разрыв шаблонов - Израиль бомбит объекты на территории суверенного государства только за НАМЕРЕНИЯ иранцев. Вы хлопаете в ладоши и одобряете. Здесь убивают наших граждан - вы полны сарказма. Определитесь, что у вас длинное, а что короткое.
    5. паратирон
      паратирон Сегодня, 15:23
      -2
      А логично и тактично, когда фуфлопитеки, крича о концентрации войск агрессора у границы, одновременно пуляют снарядами по жителям Донбасса и на саму территорию агрессора? Через 50 лет, когда забудутся подробности политической обстановки, это тоже будет казаться невозможным и противоречивым деянием.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:00
    +1
    Жириновский обещал в декабре ответку 22 февраля. Осталось ждать меньше суток.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 15:04
      +1
      У Жирика есть шанс запомниться людям пророком, а не клоуном.
  7. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 15:02
    0
    Уже как то боязно услышать очередной "ассиметричный" ответ: "В ответ на обстрелы Донбасса мы увеличиваем поставки ГСМ на Украину в надежде на дружбу с нашими партнерами и отводим войска".
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 15:05
      -1
      Не исключено. Никто не знает, что ждать от нашей родной антисоветской власти.
  8. Тави
    Тави Сегодня, 15:03
    +1
    Должен сказать что-то важное. все устали от этой войны. пора ставить точку.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 15:07
      +1
      Не точку. Кол осиновый.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 15:13
    -2
    что оно не было запланировано заранее и является внеочередным.

    Поверим джентльмену на слово)
    И прилетевший(выражаясь футбольной терминологией) "шальной" в девятку ворот из центра поля, как раз вовремя hi поглядим какое заявление озвучат!
  10. moscowp
    moscowp Сегодня, 15:13
    -6
    Надеюсь, там в Совбезе еще не окончательно в космос улетели и еще держут руку на пульсе не только диванных войск и пропагандистов, но и обычного электората. Война с Украиной будет катастрофой для нашей страны, народа и многих действующих политиков.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 15:18
      +2
      ойна с Украиной будет катастрофой

      Если есть активы на рос бирже то сейчас последний шанс выйти в кэш и лучше валютныйhi
      1. moscowp
        moscowp Сегодня, 15:39
        -1
        Поздняк уже метаться, если кто-то раньше не успел. Сейчас если только входить, если есть желание рискнуть )
  11. Юрахип
    Юрахип Сегодня, 15:15
    -6
    Ну что,началось?!
  12. КСВК
    КСВК Сегодня, 15:48
    0
    Цитата: moscowp
    Война с Украиной будет катастрофой для нашей страны


    Позволю себе с вами не согласиться. Никакой катастрофы не будет. Будет Грузия 080808 в масштабе. Будут потери. Бандеровцы разбегутся по ближнему и дальнему зарубежью. Вна Украине организуется пророссийский режим на какое-то время. До следующего майдана.

    Цитата: moscowp

    народа и многих действующих политиков.


    Никаких значимых последствий не будет. Народ да, вымрет чуть раньше. Не принципиально. А политики ... что, Жириновского или Зюганова «разжалуют»? Или наш «верхний» в отставку подаст? Смешно.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:50
    0
    На фоне данных о разрушении украинским снарядом погранпункта в Ростовской области Путин собирает экстренное заседание Совбеза РФ
    . Собрались, поговорили, по возмущались, наверное ... а дальше то что?
  14. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:51
    0
    Пятеро диверсантов уничтожены пограничниками.
    Для эвакуациии украинские ВС двумя боевыми машинами нарушили границу.