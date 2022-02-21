На фоне данных о разрушении украинским снарядом погранпункта в Ростовской области Путин собирает экстренное заседание Совбеза РФ

В Неклиновском районе Ростовской области в результате действий украинской артиллерии произошло разрушение здания пограничного пункта. Расстояние от данного места до границы Украины составляет 150 метров.
Об этом сообщает агентство РБК, ссылаясь на информацию пресс-службы ФСБ.
На опубликованном видео можно увидеть, что снаряд полностью разрушил постройку.
На фоне сообщения о разрушении украинским снарядом российского погранпункта в Ростовской области президент Владимир Путин собирает сегодня экстренное расширенное заседание Совбеза РФ, о чем сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Он не назвал тему предстоящего мероприятия, но заявил, что оно не было запланировано заранее и является внеочередным. Чему будет посвящено совещание, Песков пообещал сообщить позже.
Перед этим президент собирал постоянных членов Совета Безопасности России 18 февраля.
Незадолго до инцидента с разрушением погранпункта на российской территории в Тарасовском районе Ростовской области были также зафиксированы прилеты снарядов артиллерии ВСУ.
Сильное обострение ситуации на Донбассе началось на прошлой неделе. В связи с этим, в Донецкой и Луганской Народных Республиках началась эвакуация мирного населения в Россию. По данным погранслужбы, за последние три дня границу РФ пересекло около 60 тысяч временных переселенцев из ДНР и ЛНР.