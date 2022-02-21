В США обвинили Россию в составлении списков для «репрессий» украинцев

У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации

В Соединенных Штатах придумали еще одну причину для обвинений России, на этот раз в нарушении прав человека на Украине. Как заявила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер, Россия якобы готовит репрессии в отношении украинцев.Экс-сотрудник Госдепа направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо, в котором утверждается, что Россия якобы готовит специальные списки некоторых категорий украинцев. Часть внесенных в списки будет будет "убита", а часть "отправлена в лагеря". Речь идет о различных диссидентах, сбежавших из России и Белоруссии, борцах с коррупцией, а также различных религиозных, этнических и сексуальных меньшинствах. Все это произойдет, конечно же, после "оккупации Украины".Причем уже по состоявшейся в США традиции, никаких доказательств сказанному Крокер не приводит, но ссылается на некую "достоверную информацию". Самое главное, что США "глубоко обеспокоены" этими "человеческими страданиями", которые может организовать Россия.- заявляет американская чиновница.В Кремле заявление Крокер назвали абсолютным фейком, уткой, ложью и абсолютным вымыслом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после просьбы прокомментировать новое утверждение США. Как то по другому назвать этот бред невозможно.