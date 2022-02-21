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В США обвинили Россию в составлении списков для «репрессий» украинцев

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В Соединенных Штатах придумали еще одну причину для обвинений России, на этот раз в нарушении прав человека на Украине. Как заявила представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер, Россия якобы готовит репрессии в отношении украинцев.


Экс-сотрудник Госдепа направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо, в котором утверждается, что Россия якобы готовит специальные списки некоторых категорий украинцев. Часть внесенных в списки будет будет "убита", а часть "отправлена в лагеря". Речь идет о различных диссидентах, сбежавших из России и Белоруссии, борцах с коррупцией, а также различных религиозных, этнических и сексуальных меньшинствах. Все это произойдет, конечно же, после "оккупации Украины".

Причем уже по состоявшейся в США традиции, никаких доказательств сказанному Крокер не приводит, но ссылается на некую "достоверную информацию". Самое главное, что США "глубоко обеспокоены" этими "человеческими страданиями", которые может организовать Россия.

У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации

- заявляет американская чиновница.

В Кремле заявление Крокер назвали абсолютным фейком, уткой, ложью и абсолютным вымыслом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после просьбы прокомментировать новое утверждение США. Как то по другому назвать этот бред невозможно.
Использованы фотографии:
https://www.dialog.ua/
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46 комментариев
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  1. Тави
    Тави Сегодня, 15:10
    +14
    А про сайт Миротворец они ни чего не хотят сказать?
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 15:15
      +8
      Это же совсем другое, Вы не понимаете©Хайли лайкли.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:29
        +4
        Цитата: 210окв
        Это же совсем другое, Вы не понимаете©Хайли лайкли.

        Всё чудесатее и чудесатее

        Алиса в Стране Чудес.
        Просто офигеть! Кто видел эти списки?
        1. Ил-18
          Ил-18 Сегодня, 15:40
          +1
          Цитата: Reptiloid
          Кто видел эти списки?

          Вот-вот, надо составить. Иначе, в торопях кто-то не получит по заслугам
        2. frruc
          frruc Сегодня, 15:48
          +2
          Reptiloid :Кто видел эти списки?

          .....письмо, в котором утверждается, что Россия якобы готовит специальные списки некоторых категорий украинцев.......

          Кое-какие списки похоже имеются. Это херои -наемники войны на Балканах, Кавказе ( Чечня, Ю. Осетия, Абхазия), преступники на Донбассе, в Одессе. Тут есть над чем поработать.
        3. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 15:54
          0
          Так, пододвигаем эту тётю, которая озвучила нашу самую страшную военную тайну с 312 места на 219.
    2. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 15:18
      +6
      потому что США=Лицемерие
    3. VORON538
      VORON538 Сегодня, 15:25
      +5
      Причем этот миротворец со списками неугодных киевским гауляйтерам-в открытом доступе,а российского списка-никто и не видел,ну если только наглосаксонское "хайли лайкли".Хотя, с этих наглосаксов станется-состряпают.Но Россия у них априори виновата. hi
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:38
        +3
        Цитата: VORON538
        Хотя с этих наглосаксов станется-состряпают.Но Россия у них априори виновата.

        Для меня быть виноватым и врагом для англосаксов - почётно.
        Большая беда, для меня, стать их другом.
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 15:48
          0
          Аналогично! hi
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:27
      +3
      В том списке в первых номерах конгремсмены и сенаторы сшы, есть там и Байден,и министр обороны сшы-вся та шушара, что лишнее живёт!
      1. Genry
        Genry Сегодня, 15:32
        0
        Цитата: Бережливый
        В том списке в первых номерах конгремсмены и сенаторы сшы

        Да пофиг на этих ....
        Они беспокоятся за свою засвеченную агентуру. Всё бандеровское подполье повылазило.
    5. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:35
      0
      Россия якобы готовит репрессии в отношении украинцев.

      Ну, бандеровцы с наёмниками пусть в этом не сомневаются.
    6. Комментарий был удален.
    7. knn54
      knn54 Сегодня, 15:52
      0
      "Задержался мужик у любовницы и приходит домой очень поздно.
      Жена: — Где был, почему так поздно? — Да вот, э-эээ— Опять, наверно, на партийном собрании задержался? — А, да-да, конечно! — А почему от тебя духами пахнет чужими? — Да это, как его... — Наверно, просто рядом на собрании сидели одни женщины? — Ну да, конечно, дорогая! — А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее? — Да я, да... — Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался? — О, да, да! — Ну, ложись спать, дорогой. Муж раздевается. — Постой, а почему на тебе женские трусы? — Маша,извиняюсь, Батшеба ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь"!
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:12
    +3
    Репрессии самое лёгкое что заслуживает вся эта биндерня !
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 15:16
      +11
      Интересно прочитать этот список. Может мы кого то и забыли.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:35
        +1
        Цитата: 210окв
        Интересно прочитать этот список. Может мы кого то и забыли.

        Как мы можем забыть, уважаемый hi Их фамилии и в сетях и в изданиях и по тв. Да и они сами не один раз гавкали и квакали wassat negative оттуда в сторону России и на токшоу fool выделывались. И украинские сюжеты к нам проникают в сеть
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 15:50
          0
          Я давно эти шоу не смотрю. Несколько лет назад запомнился один лысый черт-Ковтун. Говорят, что на этих шоу он заработал не на одну московскую квартиру, где и осел. Так что их тут по матушке России ловить не переловить..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:14
    +4
    Я американцев понимаю,обиделись что их в списках нету.На обиженных воду возят. laughing
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 15:19
      +5
      а самое интересное что я бы претензии предъявил бы если списков для репрессий не было бы..Те же американцы карты с фотографиями используют,чтобы солдаты запоминали кого искать надо
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:37
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Я американцев понимаю,обиделись что их в списках нету.На обиженных воду возят. laughing

      Наверно, штатники сами списки посоставляли про всех
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:43
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Я американцев понимаю,обиделись что их в списках нету.На обиженных воду возят. laughing

      А, для чего их в списки выделять? Делать нам что-ли нечего!
      Их, на Украине, кроме посольства больше нигде быть не должно. Все, кто вне посольства - пришли убивать русских.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:17
    +3
    Такое впечатление, что они кроме CNN больше ничего не смотрят и не слушают.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:39
      0
      Я сомневаюсь что они даже CNN смотрят....
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:17
    +9
    В Кремле заявление Крокер назвали абсолютным фейком, уткой, ложью и абсолютным вымыслом.

    Где ваша честь и достоинство? Что вы всякий раз оправдываетесь перед быдлом, которое желает разрушить Россию? Пошлите их молча...
    1. Житель Урала
      Житель Урала Сегодня, 15:20
      +6
      Цитата: ROSS 42
      В Кремле заявление Крокер назвали абсолютным фейком, уткой, ложью и абсолютным вымыслом.

      Где ваша честь и достоинство? Что вы всякий раз оправдываетесь перед быдлом, которое желает разрушить Россию? Пошлите их молча...

      Абсолютно согласен. Наоборот, нужно во всеуслышание заявить: "Да, все, совершившие преступления против русского народа будут пойманы и наказаны". Если пару раз такое публично продемонстрировать и довести до конца - у многих отпадет желание на "сафари" ездить.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:35
      +1
      Я бы на месте Пескова прогнал бы такую пургу.Какие такие списки,уточню в офисе!Поэтому я не Песков,с журналюгами за своим базаром следить надо.Есть второй вариант:Фамилия ,кто задал вопрос про списки.И склонившись над пустым листом:Вас точно ,нету. wassat
  6. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:21
    +4
    Веет откровенной гебельщиной. Странно что не сказала что "восточные варвары" всех изнасилуют и сделают рабами. украинцев специально накачивают этим бредом чтобы вызвать массовую истерию у населения, дабы сподвигнуть их на "беспощадное сопротивление ахгрессору". Делают все возможное чтобы жертв между нами русскими было как можно больше и радостно потирают потные ручонки
  7. Kamarada
    Kamarada Сегодня, 15:22
    0
    Дождемся когда нас Русских будут отлавливатьпо миру и вешать. Всех собак уже на нас повесили. Уже какими только помоями не облили. А в Кремле все про давайте жить дружно говорят.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:22
    +3
    Типично... по себе судят....
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 15:29
      0
      Полагаю,что я в американском списке.Ведь все данные пользователей интернета стекаются в сша. hi
  9. prior
    prior Сегодня, 15:23
    +1
    Выяснилось, что в списках 45 миллионов фамилий украинцев.
    Гулять, так гулять.
    Не верите, спросите у Ссаки, не даст соврать, она ж из Госдепа.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 15:28
      +1
      Эти 45миллионов не наберётся, даже если плюсовать сюда Польшу, Канаду и иже с ними.
      1. prior
        prior Сегодня, 15:32
        +1
        Хорошо бы. Но боюсь, что общее число я всё же преуменьшил.
        Уж больно заразен этот "обширный майдан головного мозга", никаких границ не признаёт, ни расовых ни государственных.
  10. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 15:26
    +2
    Ой как под кем-то сковородка накаляется!!!
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 15:33
    +1
    тут надо сокрушатся не по поводу того ,что янки список , дескать, выдумали , о по поводу того , если такого списка до сих пор в действительности нет...
  12. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 15:36
    +3
    Что да, то да))
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 15:53
      0
      Проводник озвучивал 22февраля начало раздачи билетов на сей поезд. Посмотрим. Может ЖВВ и впрям - пророк.. what
  13. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 15:40
    0
    У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации

    У меня есть такая же достоверная информация, что эта сударыня насилует негров - малолетних трансвеститов и съедает их сырые сердца и печень. А потом одевает их кожу на себя и сэлфится. И налоги не платит (это для них - максимальный грех).
    Жирик, давай приходи в себя и меняй полюса Земли - пора, брат, пора!
  14. DiViZ
    DiViZ Сегодня, 15:41
    0
    А кто сказал что они украинцы!
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 15:46
      -1
      Думаю всю эту ересь составляла Псаки.
  15. Дмитрий Петренко_2
    Дмитрий Петренко_2 Сегодня, 15:41
    0
    жаль что фейк. но думаю ребята с челябы и с гудермеса разберутся
  16. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 15:42
    +1
    В США обвинили Россию в составлении списков для «репрессий» украинцев
    laughing Шо шо!Сибирь ,гулаг собака точка нет! wassat
  17. К-50
    К-50 Сегодня, 15:48
    0
    В США обвинили Россию в составлении списков для «репрессий» украинцев

    Как это "по-западному", "пёрнуть" самому, а обвинить соседа. sad negative
    Простите за мой французский. winked winked
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:54
      0
      Вы Гюго однако! drinks
  18. Комментарий был удален.
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:54
    0
    А санкции США надо наложить сразу на русских ,будут там убитые или нет ,отправят в лагеря или нет .А еще санкции надо наложить за составление списков .