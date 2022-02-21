Военное обозрение
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В западной прессе надеются на ведение городских боёв украинскими повстанческими формированиями в случае «российского наступления»

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Западные политики и пресса, подстраивающая свои материалы под их заявления, надеются на то, что потенциал украинской армии окажется достаточным для сдерживания предполагаемого ими российского наступления, одновременно пытаясь усилить боеспособность войск экстренными поставками вооружений. При этом они тешут себя и надеждой на то, что в случае разгрома ВСУ последним бастионом обороны незалежной станет партизанское движение, повстанческие формирования.


Удержание враждебной Украины станет для Путина реальной проблемой, если после захвата Киева вспыхнет мятеж, выступят повстанцы

- указывается в издании The Guardian.

В издании BNN Bloomberg приводится цифра в 50-60 тыс. «окопавшихся» в конфликтном регионе добровольцев, в которых усматривается ядро повстанческих войск:

Украина имеет долгую историю организации добровольцев в эффективную армию, начиная с казаков, которые составляли грозную силу в 15-17 веках.

На Западе ожидают, что эта «казацкая вольница» послужит цементирующим материалом для массовой организации повстанцев. В The New Statesman гипотетическая «оккупация» незалежной сравнивается с «катастрофическим штурмом чеченской столицы в 1994-1995 годах»:

Россия не может взять Киев силой. Это был бы новый Грозный. Миллионы украинцев, имея коллективные воспоминания о прошлых партизанских войнах, готовы взяться за оружие.

Чеченские боевики стали организованной силой благодаря поддержке иностранных спецслужб, которые поставили на поток их военную подготовку, снабжение и финансирование. По уже отработанным канонам теперь Запад намерен повторить этот опыт на Украине. Кстати, и с Украиной у Запада тоже есть опыт - по финансированию бандеровского подполья на Западной Украине во второй половине 1940-х - начале 1950-х.

Переданные Британией лёгкие противотанковые комплексы [NLAW] можно эффективно использовать в городских боях

- отмечается в западной прессе.

Ни Лондон, ни другие столицы западного мира при этом не волнуют последствия ведения боевых действий в украинских городах. В 1990-х годах чеченские боевики получили поддержку зарубежных «благодетелей». В результате республика пережила многолетнюю войну, выйдя из неё в разрушенном состоянии. То, что случилось с российским Грозным, западные кураторы готовы повторить с Киевом и другими городами незалежной. Ведь их главная цель – это нанесение максимально возможного урона российским войскам, а далеко не борьба за процветание демократии и достатка на Украине, как считают некоторые граждане этой страны.
Автор:
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37 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 15:55
    +6
    В западной прессе надеются на ведение городских боёв украинскими повстанческими формированиями в случае «российского наступления»
    Ага надейтесь.Вот то дураков что вести что начинать особенно городские бои.Складывать негде желающих... laughing
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 16:19
      +7
      выступят повстанцы
      Как УПА и прочие "повстанцы" драпали... Не на ту генетику ставят - потомки тех, кто воевал со стариками, женщинами и детьми, а потом бежал от Красной армии, наврядли смогут показать нечто более уверенное!
      А так и происходит. Убивать мирных людей на Донбассе они способны, а вот ВС РФ встретить в бою...
  2. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 15:56
    +11
    Не знаю чего там будет дальше. сейчас на РИА прочитал, что наши уничтожили две украинские БМП, которые пересекли границу России.
    1. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 16:02
      +4
      Да , во всех сми с пометкой молния , 2 БМП сожгли и 5 200 х у укров , у наших потерь нет good
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 16:03
      0
      Фоток нет. Пленных и 200 нет. Что то не так.
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 16:19
        +6
        Фоток нет.

        Наши никогда не выкладывают фото, как пришибленные украинцы, всему свое время. Это как с унитазами на катерах. После того, как все уже выплакали слезы по украденным унитазам, наши показали видео передачи катеров с унитазами.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:54
        +4
        Цитата: Дилетант
        Фоток нет. Пленных и 200 нет. Что то не так.

        Все нормально, идёт расследование. Выясняют все обстоятельства произошедшего.
        Думаю, заключение следствия объявят.
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 15:57
    +2
    Цель Запада в этом подзуживании отображена точно.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:44
      +2
      в которых усматривается ядро повстанческих войск:..... начиная с казаков, которые составляли грозную силу в 15-17 веках.

      Куда их (зап. сми) понесло, пусть берут ближе: бандеровцы, уна унсо, ss.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:57
    +8
    Зачем в город заходить,окружил и оставил коридор.И проверй на выходе правое плечо.Перед этим предложить заполнять анкету,чтобы леворукий не проскочил. bully
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 16:05
      +1
      На выходе куда? В чисто поле? Люди будет выселены из городов? А если кто-то не выйдет из города? Будем ждать пока у них не закончится продовольствие? А если у них запасы на год?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:11
        +11
        Современный город вроде Киева это вам не древняя цитадель, отключи электричество, воду, канализацию, подвоз продуктов и сами пойдут в КОРИДОРЧИК.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 16:25
          +1
          Правильно,один выход а с другой стороны вход.
        2. t-12
          t-12 Сегодня, 16:37
          +2
          Бои в Грозном или Алеппо говорят о другом. А запаса продовольствия и боекомплекта (спрятанного в жилых зданиях) может хватить на годы "партизанских боёв".
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 16:58
            +2
            Цитата: t-12
            Бои в Грозном или Алеппо говорят о другом. А запаса продовольствия и боекомплекта (спрятанного в жилых зданиях) может хватить на годы "партизанских боёв".

            Тогда что предлагаете - "танковую карусель", "ковровые" бомбардировки, или опять одну озабоченность?
            1. t-12
              t-12 Сегодня, 17:48
              0
              Между озабоченностями и бомбардировками есть немало других мер. Например, поставка снаряжения и техники республикам Донбасса, чтобы бойцы НМ не покупали броники и камуфляж за свой счёт и не выезжали на передовую на старых УАЗиках. Гуманитарная поддержка: скажем, оборудовать больницы и поликлиники Донецка и Луганска. Культурная поддержка: всякие русскоязычные онлайн-школы (под руководством Минобразования) для русских, живущих за рубежом и лишённых права на обучение на родном языке.

              За 8 лет ничего (или почти ничего) из этого не сделано.
          2. frruc
            frruc Сегодня, 17:37
            0
            t-12 ........может хватить на годы "партизанских боёв".

            Это правда. А на украине народ запасливый. Сала и огурцов насолили впрок.
          3. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 17:45
            0
            t-12, вы про какой Грозный в 94??? Там мальчишки сражались из нищей и униженной властью армии под командованием таких же пацанов только на 4-5лет постарше(за редким исключением), там армия была только на бумаге в Кремле, Алеппо тут извините сирийцы то не очень рвались в бой, там из всей армии два БОЕВЫХ подразделения способных стоять на смерть, а почему вы не приведёт пример Кенинсберга(тогдашнего) или освобождения Одессы?
            1. t-12
              t-12 Сегодня, 18:04
              0
              А сейчас кто будет сражаться? Опытные бойцы с многолетним боевым опытом? Или те же самые мальчишки, только в модной пиксельной форме?

              В Кенигсберге немцев раздолбали артиллерией (можете поискать расход снарядов на эту операцию), немцы капитулировали и послушно отправились в плен. Превращать же в руины Киев Путин вряд ли станет. А украинские патриоты далеко не все подчинятся приказу о капитуляции.
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 17:27
          +2
          Цитата: Ропот 55
          Современный город вроде Киева это вам не древняя цитадель, отключи электричество, воду, канализацию, подвоз продуктов

          Банки, мобильники и интернет выруби, и кырдык через пару дней.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 15:58
    +3
    Для ЭТОГО и готовят англосакские(США,Канада,UK) инструктора из спецназа.
    Для ЭТОГО и соответствующее оружие(снайперские винтовки,ПТРК,ПЗРК) поставляют.
  6. prior
    prior Сегодня, 16:00
    +3
    Странные ребята на Западе.
    Почему бомбить Дрезден, бомбить Багдад, бомбить Белград можно,
    а бандеровские города нельзя? request
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 16:51
      +3
      Харьков, Запорожье, Днепропетровск? Одессу? Да, там много утырков, но и большинство хотят просто жить.
    2. дисиптиформер
      дисиптиформер Сегодня, 16:53
      0
      У них не города, у них гетто.
      Поскреби "украинца", ба! аидо-будённовец. И пейсы длинные такие...
      Базис в городах-русские. Будет очень не просто. Но, хаос надо заканчивать.
  7. Скоробей
    Скоробей Сегодня, 16:02
    +5
    Если и оккупировать украину, то зачисткой от "элементов" пусть занимаются местные пророссийские активисты под руководством корпусов ЛДНР.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:26
      +3
      А они так любили в соцсетях отмечатся от безнаказанности.
  8. sen
    sen Сегодня, 16:03
    +8
    В западной прессе надеются на ведение городских боёв украинскими повстанческими формированиями в случае «российского наступления»

    Выдают желаемое за действительное. Только небольшая группа нацистов способна организовать сопротивление. Большинство украинцев не захочет умирать. Так уже было, когда призывники сбегали на запад и в Россию.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:12
    +2
    В западной прессе надеются на ведение городских боёв украинскими повстанческими формированиями в случае «российского наступления»
    . Вопрос ... а нет вопросов! Такую дурь обсуждать, не стоит.
  10. Степан S
    Степан S Сегодня, 16:17
    +3
    При этом они тешут себя и надеждой на то, что в случае разгрома ВСУ последним бастионом обороны незалежной станет партизанское движение, повстанческие формирования.

    Напрасно они себя тешат. Никто в город не пойдет, а если пойдет, то только после встречи на околице с хлебом солью. Ну а на западной Украине бандерва в схроны прятаться будет, как обычно.
  11. Мореход
    Мореход Сегодня, 16:19
    +2
    Местные на нашей зарплате всё сделают, своих друзей и родственников везде поставят.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 16:32
    +4
    Млин,одно дело на камеру в камуфляже и с оружием поулыбаться-----другое-кишки в кучу собирать...ну,совсем украинцев за неумных(слово изменено) держат.
  13. пищак
    пищак Сегодня, 17:03
    +1
    А если эти британские смертоносные "подарочки" благодарно отправить из Киева обратно-"для городских боёв в Лондоне"( и "разгона авиалайнеров в Хитроу"), что эти "добрые твари"-пособники террористов "борисы джонсоны" и прочая кровожадная русофобская шелупонь запоют-"А нас-за шо?!" fool negative
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 17:16
      +2
      Цитата: пищак
      что эти "добрые твари"-пособники террористов Борисы Джонсоны и прочая кровожадная русофобская шелупонь запоют

      Что они смогут сделать? Да стоит взглянуть на Канаду сегодня! Перебьют половину своего населения, не зажмуриваясь... Им не впервой...одно слово - англосаксы. Помните Ирландию? Не эти мелкие пострелюшки в 80-х, а начало 20 века... А Индия? Да там куда ни плюнь...
  14. blackcat
    blackcat Сегодня, 17:06
    +1
    Ну да , если Украину в 15-17 век вернуть путем принуждению к миру , тут то и начнутся козаки-разбойники , опять на стругах на туретчину грабить поплывут wassat
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:22
    +3
    Удержание враждебной Украины станет для Путина реальной проблемой, если после захвата Киева вспыхнет мятеж, выступят повстанцы

    Немцы были покруче чем чубатые, но в мае 1945 года, фольксштурм их не спас даже на йоту. Какие с кухарок да дворников "ополченцы". Да и кто хочет на старости лет умирать за клоунов, доведших людей до нищеты?
  16. Vl1602ad
    Vl1602ad Сегодня, 17:29
    +1
    Запад надеется, что украинское пушечное мясо готово отдать свои жизни за Байдена и Блинкена.
  17. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 17:37
    +1
    То-то УкраДина увеличила возраст добровольцев в новые нацбаты до 70 лет.