Удержание враждебной Украины станет для Путина реальной проблемой, если после захвата Киева вспыхнет мятеж, выступят повстанцы

Украина имеет долгую историю организации добровольцев в эффективную армию, начиная с казаков, которые составляли грозную силу в 15-17 веках.

Россия не может взять Киев силой. Это был бы новый Грозный. Миллионы украинцев, имея коллективные воспоминания о прошлых партизанских войнах, готовы взяться за оружие

Переданные Британией лёгкие противотанковые комплексы [NLAW] можно эффективно использовать в городских боях

Западные политики и пресса, подстраивающая свои материалы под их заявления, надеются на то, что потенциал украинской армии окажется достаточным для сдерживания предполагаемого ими российского наступления, одновременно пытаясь усилить боеспособность войск экстренными поставками вооружений. При этом они тешут себя и надеждой на то, что в случае разгрома ВСУ последним бастионом обороны незалежной станет партизанское движение, повстанческие формирования.- указывается в издании The Guardian.В издании BNN Bloomberg приводится цифра в 50-60 тыс. «окопавшихся» в конфликтном регионе добровольцев, в которых усматривается ядро повстанческих войск:На Западе ожидают, что эта «казацкая вольница» послужит цементирующим материалом для массовой организации повстанцев. В The New Statesman гипотетическая «оккупация» незалежной сравнивается с «катастрофическим штурмом чеченской столицы в 1994-1995 годах»:Чеченские боевики стали организованной силой благодаря поддержке иностранных спецслужб, которые поставили на поток их военную подготовку, снабжение и финансирование. По уже отработанным канонам теперь Запад намерен повторить этот опыт на Украине. Кстати, и с Украиной у Запада тоже есть опыт - по финансированию бандеровского подполья на Западной Украине во второй половине 1940-х - начале 1950-х.- отмечается в западной прессе.Ни Лондон, ни другие столицы западного мира при этом не волнуют последствия ведения боевых действий в украинских городах. В 1990-х годах чеченские боевики получили поддержку зарубежных «благодетелей». В результате республика пережила многолетнюю войну, выйдя из неё в разрушенном состоянии. То, что случилось с российским Грозным, западные кураторы готовы повторить с Киевом и другими городами незалежной. Ведь их главная цель – это нанесение максимально возможного урона российским войскам, а далеко не борьба за процветание демократии и достатка на Украине, как считают некоторые граждане этой страны.