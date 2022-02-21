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Российские военные уничтожили две украинские БМП, проникшие на территорию России

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Фото носит иллюстративный характер


Российские военные уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ, нарушившие государственную границу РФ и проникнувшие на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Согласно сообщению, две БМП, принадлежащие украинской армии, попытались провести экстренную эвакуацию диверсионно-разведывательной группы ВСУ, зажатой на территории ДНР. Для этого они пересекли российскую границу и зашли на территорию России. Обе БМП уничтожены огнем российских военных и пограничников.

Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины

- говорится в сообщении ЮВО.

Уточняется, что в ходе боестолкновения погибли пять военнослужащих ВСУ, среди российских военных и пограничников потерь нет.

Как поясняется, украинская ДРГ, видимо сегодня проникшая на территорию Донецкой народной республики, вышла к российской границе в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области, где их и обнаружили российские пограничники. Пограничный наряд запросил помощи у военных, на месте завязался бой, во время которого через границу с территории Украины зашли две боевые машины ВСУ, попытавшиеся провести эвакуацию группы. Во время боестолкновения обе БМП были подбиты, украинская ДРГ уничтожена.

Ранее в пресс-службе НМ ДНР сообщили о прорыве в районе Новоазовска двух украинских ДРГ. Одной из них удалось подорвать склад артиллерийско-ракетного вооружения, вторая ушла вглубь территории республики. Подразделения НМ ДНР и МГБ вели поиск украинских диверсантов.
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274 комментария
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:02
    -26
    Российские военные уничтожили две украинские БМП, проникшие на территорию России

    Чего!А ну повторюсь !
    Мы все ждём.Замерли в тревожном ожидании.Говори Владимир Владимирович.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:07
      +43
      Цитата: Наблюдатель2014
      Чего!

      Чего, чего...
      Задвухсотили пятерых. Или, минус пять.
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 16:09
        -48
        Чего, чего... Задвухсотили пятерых. Или, минус пять.
        Геша, кума твоего хоть там не было?А тож ....Тетерин жовтоблокытным. crying
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 16:16
          +51
          Сам то чего не на передовой,житель Донбасса,сбежавший в Россию и ныне хающий российскую власть?
          1. LiSiCyn
            LiSiCyn Сегодня, 16:22
            +27
            Цитата: VORON538
            житель Донбасса,сбежавший в Россию

            Да не абы куда, а в Сочи, где потеплее и пожирнее... negative
            1. Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014 Сегодня, 16:28
              -51
              Да не абы куда, а в Сочи, где потеплее и пожирнее... negative
              Стасик !Зайка малолетняя .Восемь лет это срок!Давай малолеточка на фронт !Вперёд и нефиг тут по сайтам умничать малолетка Это тебе не это.Пока там собирались восемь ле прошло.Годы прошли.И здоровье .Поэтому подотритесь своими комментариями. laughing
              1. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 17:01
                +10
                Цитата: Наблюдатель2014
                Годы прошли.И здоровье

                Чувствуется, что в основном мозги поплыли. Такую пургу несешь. На слове "малолеточка" заклинился. fool
                1. keeper03
                  keeper03 Сегодня, 18:12
                  0
                  Ну что братцы ! belay Пора освобождать Мир от американской чумы и освобождение это нужно начинать с Украины !!! angry soldier
          2. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Сегодня, 16:23
            -47
            VORON538 (артем)
            Сегодня, 16:16
            Сам то чего не на передовой,житель Донбасса,сбежавший в Россию и ныне хающий российскую власть?
            Вот и пупсики подтянулись с как бы Вумными вопросами.А как же без них?А ну лозину выломаю и в армию бегом.Ещё раз такой вопрос задашь человеку не призывного возраста выпорю....Вумность в руки и бегом в армию.
            1. VORON538
              VORON538 Сегодня, 16:32
              +35
              Чего заистерил то?У меня выслуги-тебе хватит на несколько поколений.А ты-кто?Никто.Сбежал с Донбасса и требуешь чего то от РУССКИХ?А то лозину отберу и пройдусь вдоль хребта?Здоровья-хватит.
          3. Владимир61
            Владимир61 Сегодня, 16:25
            +38
            Цитата: VORON538
            житель Донбасса,сбежавший в Россию
            Да никогда он не был жителем Донбасса! Флаг нацепил для быстрого получения лайков и раскрылся, когда стал в зоне недосягаемости минусов.
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 16:47
              +9
              Цитата: Владимир61
              Цитата: VORON538
              житель Донбасса,сбежавший в Россию
              Да никогда он не был жителем Донбасса! Флаг нацепил для быстрого получения лайков и раскрылся, когда стал в зоне недосягаемости минусов.

              Этот "наблюдатель " провокатор ! Давно его не было на сайте ... Запахло порохом войны с свидобандеровцами, нарисовался этот кадр . Пытается гадить .
          4. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 16:43
            +9
            Возникла мысль,если БМП зашли для эвакуации на нашу территорию.ДРГ случайно не из иностранцев?
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 16:49
              +6
              Хорошая мысль. Полагаю, наши скрывать не будут.
              Заходить на российскую территорию - "ну тупые"... hi
              1. Авиатор_
                Авиатор_ Сегодня, 17:01
                +4
                Заходить на российскую территорию - "ну тупые"...

                В Крыму несколько лет назад прокатил такой заезд, тогда они остатки ДРГ вывезли. Сейчас не прокатило.
                1. Alex777
                  Alex777 Сегодня, 17:51
                  0
                  Тогда их не ждали. А сейчас - с нетерпением. hi
              2. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 18:05
                +1
                Один живой хохлобандеровец взят в плен.Но это уже не важно. hi
                1. Alex777
                  Alex777 Сегодня, 18:06
                  0
                  Наоборот - очень важно. Щас он всем расскажет все.
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 Сегодня, 18:18
                    +3
                    Ну если водитель БМП негр,тогда послушаем. lol
                    1. Alex777
                      Alex777 Сегодня, 18:20
                      +1
                      Трансляция заседания СБ идет о признании независимости Донбасса.
                      1. tralflot1832
                        tralflot1832 Сегодня, 18:26
                        +1
                        Не могу смотреть,эмоции зашкаливают. good
            2. igor67
              igor67 Сегодня, 18:06
              +2
              Цитата: tralflot1832
              Возникла мысль,если БМП зашли для эвакуации на нашу территорию.ДРГ случайно не из иностранцев?

              А как две БМПшки смогли пройти по минным полям, заграждениям, спокойно так через всю область аж в РФ?
              1. Alex777
                Alex777 Сегодня, 18:14
                +1
                Минные поля на линии соприкосновения. А это наша граница.
                hi
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:16
          +17
          Цитата: Наблюдатель2014
          Чего, чего... Задвухсотили пятерых. Или, минус пять.
          Геша, кума твоего хоть там не было?А тож ....Тетерин жовтоблокытным. crying

          Чего так затревожился? Похоже кое кто из беженцев тебя ищет.
          Отнаблюдался.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 16:31
            +4
            Ребят не беспокойтесь,Сочи это не только город курорт.Это ещё где Путин ВВ работает.ФСБ здесь зря хлеб не ест.
            1. VORON538
              VORON538 Сегодня, 16:51
              +1
              Только вот всякие "наблюдатели" из щирых неплохо окопались в Сочи. hi
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 16:56
                -2
                Разве что пенс ,на хорошую работу так просто не попадёшь.Фильтр работает.
                1. VORON538
                  VORON538 Сегодня, 16:58
                  0
                  Чего он пенсионер?Диванных войск если только!А так-обычный тролль из "приехавших",недавно откинувшийся из бани.
                  1. Ищущий
                    Ищущий Сегодня, 17:04
                    +1
                    справедливости ради-"приехавшие"ненавидят киевский режим.
                  2. tralflot1832
                    tralflot1832 Сегодня, 18:03
                    +1
                    Я за ним давно смотрю,очень давно.
        3. vladcub
          vladcub Сегодня, 16:33
          +3
          Наблюдатель, это С. К. Шойгу с Адьютантом катались
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:12
        +9
        Вот и началось.....
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:26
          +26
          Цитата: Nexcom
          Вот и началось.....

          Но пограничники и военные, достойно встретили. Хорошая работа.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:28
            +15
            Да, исправно отработали наши. Молодцы. Давно пора было проучить бандерствующих.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 16:42
              +5
              Цитата: Nexcom
              Да, исправно отработали наши. Молодцы. Давно пора было проучить бандерствующих.

              Ребята дипломатию, отложили на потом, и отработали теми методами, которыми их обучили.
              1. Андрей Чижевский
                Андрей Чижевский Сегодня, 17:09
                +2
                Пусть Лавров дипломатией занимается Потом.А погранцы - ребята простые МГИМО или МГУ не заканчивали Дали сразу в дыню - со всем участием ! Молодцы !Так и надо !
          2. 210окв
            210окв Сегодня, 16:40
            +4
            Это было утром. Далее-внеочередное собрание Совбеза. Сообщение поступило пока там все прошло. Сейчас личности устанавливают тел в тех БМП стопудово. Потом выложат.
          3. Дмитрий Владимирович
            Дмитрий Владимирович Сегодня, 16:46
            -5
            Цитата: tihonmarine
            Но пограничники и военные, достойно встретили. Хорошая работа.

            Еще фото с геопривязкой нет, видео нет - а вы уже на веру принимаете?
            Дождемся подтверждения хоть одного источника, заслуживающего доверия?
            А пресс-служба Южного военного округа - пока не предоставила ни однго факта, заслуживающего доверия.
            Что бы это не напоминало "Нападение на радиостанцию в Глайвице" (операция «Консервы» проведённая СС 31 августа 1939 года)
            1. VORON538
              VORON538 Сегодня, 16:55
              -1
              На что намекаете?
              1. Дмитрий Владимирович
                Дмитрий Владимирович Сегодня, 17:07
                -2
                Цитата: VORON538
                На что намекаете?

                Не намекаю. А призываю дождаться расследования, с привлечением людей, которым можно доверять.
                А то слишком много желающих втянуть ФР в не выгодную войну - от Пушилина до Байдена.
                Пресс служба ЮВО, как и пресс служба МО РФ, неоднократно были замечены в "преувеличениях" - ястребов там хватает, что бы подать ситуацию в нужном ракурсе.
                1. Андрей ВОВ
                  Андрей ВОВ Сегодня, 17:10
                  -1
                  А назовите ну пару фамилий кому можно доверять в этом вопросе?
            2. Андрей Чижевский
              Андрей Чижевский Сегодня, 17:12
              +1
              Пресс- центр ЮВО с " Фелькишер беобахтер " решили уравнять ? Так понимать ваше заявление ?
            3. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 17:41
              +1
              Цитата: Дмитрий Владимирович
              Дождемся подтверждения хоть одного источника, заслуживающего доверия?
              А пресс-служба Южного военного округа - пока не предоставила ни однго факта, заслуживающего доверия.

              РИА Новости:
              Информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.
              "Нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена",
            4. seregatara1969
              seregatara1969 Сегодня, 17:55
              0
              одного в плен взяли, расскажет кто и как
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 16:37
          +7
          Цитата: Nexcom
          Вот и началось.....

          Теперь понятно почему сегодня срочно Совбез России собрался.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:38
            +4
            Посмотрим как станут верещать их НАТОвские партнеры. Вони будет.....
          2. Комментарий был удален.
          3. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 16:43
            +3
            Цитата: Ясная
            Теперь понятно почему сегодня срочно Совбез России собрался.

            Пограничники и военные успели сделать это рантьше и эффективнее.
        3. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 16:53
          0
          долга титьки мяли думали что у правительсва украины хватит ума не начинать а они слушают хозяев из сша и ес
        4. Игорь Ушаков
          Игорь Ушаков Сегодня, 17:10
          +1
          Вот и началось.....
          пару дней назад по нашим (украинским) СМИ показали эталонную картинку для западной прессы - западные репортёры и украинские депутаты бегущие под гул канонады. Это было в тот момент когда ВСУ атаковали границу ЛНР. Т.е. ради картинки жертвовали жизнями людей.
          Поймите, им необходимо спровоцировать любой ценой. Не для них самих персонально, естественно.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:14
        +53
        Странно это всё... Надо быть запредельным упырём, чтобы попав на российскую территорию - ещё и начать шмалять, вместо того чтобы тихо сдаться.. Ну помурыжили бы пару дней - потом бы точно отпустили.. Типа - случайно заехали, и дабы не нагнетать.. А тут - эвон что, пальба, покойники, горелое железо.. Что-то тут не чисто. А точно в этой ДРГ были именно вояки ВСУ? Не наёмники там, или вообще партнёры из НАТО?
        1. Shahno
          Shahno Сегодня, 16:21
          -12
          Это вы скажите боевикам из Газы,тоже что ли НАТО.
        2. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 16:26
          +13
          В 14м подобное было.
          Наряду погранцов нечем было отвечать краинскому БМП кроме автоматов.
          Краинские гниды угрожали открыть огонь.
          Тогда ушли от наказания.
          1. Okak Okakiev
            Okak Okakiev Сегодня, 16:55
            +1
            Не знал об этом. Вот же
        3. alexmach
          alexmach Сегодня, 16:31
          -6
          Так наверняка не знали ни куда влезли ни с кем воюют.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 16:33
            +13
            Да ладно - погранцов от милиции ЛДНР не отличить? К тому же - я сильно сомневаюсь, что наши начали сходу их валить, не предупредив и не представившись..
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 16:37
              +6
              погранцы поступили как положено.
            2. den3080
              den3080 Сегодня, 16:56
              +2
              Цитата: paul3390
              Да ладно - погранцов от милиции ЛДНР не отличить? К тому же - я сильно сомневаюсь, что наши начали сходу их валить, не предупредив и не представившись..

              Добрый день! Старший наряда, сержант Иванов. Предъявите Ваши документы и документы на транспортные средства.

              Так что ли?
            3. alexmach
              alexmach Сегодня, 17:53
              -1
              Да ладно - погранцов от милиции ЛДНР не отличить?

              Вы их сами точно отличите? А сидя в БМП?
              К тому же - я сильно сомневаюсь, что наши начали сходу их валить, не предупредив и не представившись..

              Во-первых бог его знае кто кого первый ещё начал "валить".
              Во-вторых - ну представьте что к линии границы приближаются 2 БМП, вот как вы представляете это "представившись и предупредив"?

              Но эта вся дисскуссия ерунда. Намного интеерсней вообще зачем они это делают то? По идее украинская власть не должна бы быть заинтересованна в обострении конфликта просто потому что их сотрут в этом обострении в порошек. Кто же тогда посылает эти ДРГ? Кому они подчиняются? Байдену лично?
          2. Комментарий был удален.
        4. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 16:37
          +4
          1)вряд ли отпустили
          2)сейчас в ссошниках большая часть-отбитые нацики
        5. Ясная
          Ясная Сегодня, 16:38
          +8
          Цитата: paul3390
          Надо быть запредельным упырём, чтобы попав на российскую территорию...

          Ну, а кто они ещё?
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 16:39
            +5
            Ну не до такой же степени, чтобы инстинкт самосохранения отшибло-то?? belay
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 16:46
            +2
            Цитата: Ясная
            Ну, а кто они ещё?

            Нарушители государственной границы Российской Федерации. Всё по закону, как в любом государстве.
        6. vladcub
          vladcub Сегодня, 16:51
          +2
          "партнёры из НАТО" уж те то не полезут в пекло.
          Помните, в фильме :"Три толстяк", был персонаж "капитан Бонавинтура" он всегда командовал :"вперед орлы, впереди меня, а я за вами"? Тут таже ситуация : дадут оружие, бухло и ручкой помашут
        7. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 17:06
          0
          Цитата: paul3390
          Не наёмники там, или вообще партнёры из НАТО?

          Жалко, что живьем никого не взяли. А горелые тушки будут молчать.
          1. Pandiurin
            Pandiurin Сегодня, 17:19
            0
            Цитата: Piramidon
            Цитата: paul3390
            Не наёмники там, или вообще партнёры из НАТО?

            Жалко, что живьем никого не взяли. А горелые тушки будут молчать.


            Озвучено про 5 трупов, возможно есть пленные или пропавшие безвести.
            В ДНР и дрг скорее всего прижали, про них вообще ничего не сообщалось.
            Так что языки вполне могут быть, кто отдавал приказ и состав групп скорее всего выяснили уже.
          2. volodimer
            volodimer Сегодня, 17:38
            -1
            Только что директор ФСБ сообщил Путину, что на нашу границу вышло 2 ДРГ, одна с Луганска, другая стороны Мариуполя, в плен захвачен один человек. Про 200х не сказал ни чего. Прямой эфир с заседания совбеза. Сейчас Шойгу докладывается.
            Похоже сейчас объявят о признании Республик.
        8. grindz
          grindz Сегодня, 17:06
          +2
          Значит нельзя было сдаваться. Может быть в составе ДРГ были иностранные граждане?
        9. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:19
          0
          Цитата: paul3390
          Странно это всё... Надо быть запредельным упырём, чтобы попав на российскую территорию - ещё и начать шмалять, вместо того чтобы тихо сдаться.. Ну помурыжили бы пару дней - потом бы точно отпустили.. Типа - случайно заехали, и дабы не нагнетать.. А тут - эвон что, пальба, покойники, горелое железо.. Что-то тут не чисто. А точно в этой ДРГ были именно вояки ВСУ? Не наёмники там, или вообще партнёры из НАТО?

          Может там люди из нацбатов были? Те могут и не сдаться.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 17:21
            +3
            Смысл? Приехать в Россию и начать там выёживаться пока не нахлобучат насмерть?? ИМХО - даже для нациков это как-то перебор..
            1. Лт. запаса ВВС
              Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:23
              +2
              Цитата: paul3390
              Смысл? Приехать в Россию и начать там выёживаться пока не нахлобучат насмерть?? ИМХО - даже для нациков это как-то перебор..

              Ну может были под чем то, или думали пронесёт, говорят уже было такое раньше в 2014 вроде, тогда нечем было у пограничников им ответить, и те вернулись обратно.
      4. prior
        prior Сегодня, 16:20
        +21
        А трупы Украине в мешках передадут?
        Помнится в Госдепе и Европе всё мешками с трупами пугали.
        Принимайте однако, как заказывали.
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Сегодня, 17:17
          +2
          Может этих покойников и не Украине надо будет передавать.Может Польше.Или прибалтам.Или ещё кому..Да мало ли мразей понаехало ...
      5. frruc
        frruc Сегодня, 16:23
        +2
        БМП на металлолом сгодятся, жаль что укров живыми не взяли для последующих над ними действий.
      6. evgenii67
        evgenii67 Сегодня, 16:50
        +5
        "Задвухсотили пятерых"
        Больше похоже на фэйк или искаженную/ неполную информацию, чистая арифметика.
        "Уничтожено 5 нарушителей и 2 бмп" это как?
        3чл. - диверсионная группа
        1чл. - механик-водитель бмп
        1чл. - механик-водитель бмп
        Ну не бред ли?
        1. Волков
          Волков Сегодня, 17:00
          0
          Нет, не бред. Просто не оглашают количество задержанных в первые несколько суток.
          1. evgenii67
            evgenii67 Сегодня, 17:06
            +2
            Цитата: Волков
            Нет, не бред. Просто не оглашают количество задержанных в первые несколько суток.

            Да это я затроил.
            Там написано 5 человек из ДРГ, экипажи я так понял не посчитали, может после попадания и нечего считать.
        2. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 17:13
          +1
          Этим утром украинские солдатики прорвались через южный фронт ДНР и выдвинулись к российской границе. По моим данным, они это сделали для того, чтобы с места прорыва, которое им казалось самым удачным, спуститься на юг к таможенному пункту ДНР «Новоазовск», который они должны были атаковать из нейтралки и захватить, после чего повесить на нём украинский флаг, сразу же принять там слепцов из ОБСЕ и заявить, что Украина вернула часть Российско-украинской границы. Но что-то пошло не так.
          Есть уже видео с нашлемной камеры диверсанта.
        3. volodimer
          volodimer Сегодня, 17:17
          +1
          Возможно, что в начале столкновения с погранцами ДРГ спешилась, возможно и ушла. А эти 5 трупов этоте, кто в БМП остался и с ними был утилизирован. Но действительно информация пока только от сми, ждём официальных данных.
        4. свой1970
          свой1970 Сегодня, 18:13
          0
          Цитата: evgenii67
          Ну не бред ли?

          Мммм.....вы не обратили внимания - что там не только пограничники были но и войска.А те могли отдвухсотить чем нибудь ТЯЖЕЛЫМ..типа 152 мм....
          Так что вполне может быть что 5 - это то чего смогли посчитать- по головам, рукам , ногам.И это как раз вполне согласуется с отсутствием потерь у нашим...
          Погранцы выцепили и навели военных
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:23
      +6
      "Когда сбивается народ в баранье стадо,
      Идет за пастухом под свист бича и крик,
      Сметая на пути до пастбища преграды,
      Отменный из него получится шашлык"
      (Эдуард Севрус).
      .
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Чего!А ну повторюсь !
      Мы все ждём.

      Ждём обращение Путина.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:34
      0
      Похоже, что всё решено, хоть тушкой, хоть живьём, но Россию втянут в конфликт, который выльется в полномосштабную войну, и как минимум, на Евразии.
      1. oldzek
        oldzek Сегодня, 17:02
        +1
        у какого-то деятеля с запада как то вырвалось:(цитата правда неточная)как плохо жить,когда с Россией никто не воюет.тащили,тащили и похоже...заставили.ну держитесь ПА.ЛЫ ..мы правда запрягаем медленно ,но уж если наберем скорость...
        1. PSih2097
          PSih2097 Сегодня, 18:20
          0
          Цитата: oldzek
          у какого-то деятеля с запада как то вырвалось:(цитата правда неточная)как плохо жить,когда с Россией никто не воюет.

          1 марта 1848 года лорд Палмерстон (министр обороны, министр иностранных дел и дважды премьер-министр Британской империи), выступая в Палате общин парламента Великобритании, произнес свою знаменитую фразу, ставшую немедленно крылатой:
          "Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им. Интересы страны, нации являются самым важным уроком, вынесенным из английской дипломатии XIX века, которая никогда не стеснялась менять свою позицию, как по отношению к врагам, так и по отношению к друзьям, лишь только собственные интересы могли считаться ценностью дипломатии Британской короны, которая правила полмиром."

          "Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет."
      2. Немец
        Немец Сегодня, 17:06
        0
        не во что она не выльется, так и будем с бендеровцами воевать.
        надеюсь что не признают сегодня. рано! цинично, но рано! Оставим опять кровавую рану... а надо отрезать ненужное и зашить!
    5. Маз
      Маз Сегодня, 17:13
      -2
      По любому, что верховный гл- щий задумает то и поддержим. ВВП офицеры запаса с вами при любом раскладе. А погран войска не сдаются. Слава пограничникам!
  2. spirit
    spirit Сегодня, 16:02
    +3
    А вот и Гаврило Принцип, объявился с чубом, которого так долго ожидали hi
    1. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 16:05
      +36
      Официалка по уничтоженной украинской ДРГ:

      «Подразделение соединения Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины.

      21 февраля 2022 года около 6 утра мск в районе н.п. Митякинская, Ростовской обл. на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы.

      Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО.

      В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ.

      Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.

      В результате боестолкновения 5 нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены.

      Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет».
      1. lwxx
        lwxx Сегодня, 16:09
        +14
        Жаль нет информации по пленным, если таковые есть. Или остальные ушли?
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 16:19
          +19
          Пока, больше нет информации. Но, судя по всему, всушников должно быть больше. 5 убитых это ДРГ. А ещё экипажи БМП.
          1. Crasher
            Crasher Сегодня, 16:28
            +7
            Вот тоже смотрю на разных ресурсах и пытаюсь понять: БМП беспилотные что-ли? Где экипажи?
            1. LiSiCyn
              LiSiCyn Сегодня, 16:41
              +3
              Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.
              Пушилин попросил предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и ДНР возможность взаимодействия в оборонной сфере
          2. lwxx
            lwxx Сегодня, 17:35
            0
            Пошла инфа- 1 пленный. Со слов начальника ФСБ , Бортникова. На докладе совбеза.
        2. Волков
          Волков Сегодня, 16:38
          +2
          А сколько было задержано и что они расскажут той стороне пока знать не надо.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:12
        +1
        Цитата: LiSiCyn
        В результате боестолкновения 5 нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены.

        Не совсем понятно. ДРГ и экипажи БМП полностью уничтожены, или только 5 чел. из их состава уничтожили, а остальных нет? request
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 17:23
          0
          Цитата: Piramidon
          ДРГ и экипажи БМП

          На видео захода (которое уже появилось), вообще БТРы. request
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 16:10
      +25
      А вот и дело пожаловало.. Это уже не разваленный сарай возле Таганрогского залива! Ибо не фиг-границу России нарушили вооружённые у Б л ю д ки.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:14
        +23
        Ну так это не по гражданским же в ЛДНР стрелять и вокзалы пытаться взрывать. Огребли бандеровцы, так и надо.
        1. prior
          prior Сегодня, 16:42
          +3
          В небесной сотне очередное пополнение новобранцев.
          Цинично, но сожаления не вызывает.
          За что боролись.......
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:56
        +3
        "Зафиксирован проход трех больших десантных кораблей (БДК) "Саратов" (проект 1171), "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" (проект 775), малого ракетного корабля (МРК) "Набережные Челны" (проект 12411), малого противолодочного корабля (МПК) "Поворино" (проект 1124М), патрульного корабля "Павел Державин" (проект 22160) и группы катеров", - говорится в сообщении.

        Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ приняло решение закрыть большую часть воздушного пространства над Азовским морем. Решение связано с проведением учений с 21 февраля до конца 26 февраля. https://vk.com/video-31371206_456243214 И естестественно с свидобандеровской стороны ----В штабе так называемой Операции объединённых сил (ООС) заявили, что сообщение российского военного командования о ликвидации пытавшихся нарушить границу РФ украинских диверсантов является ложным.
        Как сообщает издание "Украина Сейчас", командование Вооружённых сил Украины опровергло инцидент с уничтожением диверсионно-разведывательной группы российскими пограничниками в Ростовской области. В штабе ООС назвали заявление Министерства обороны России дезинформацией.

        В командовании ООС заявляют о своей приверженности Минским соглашениям и заверяют, что нарушение договорённостей производится со стороны защитников Луганской и Донецкой народных республик.
  3. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 16:02
    +8
    Фото носит иллюстративный характер

    неплохо бы реальные посмотреть
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 16:07
      -21
      через Белорусию оне ехали и там их придавили, Лука подкинул нам повод гордиться ...
      1. Ил-18
        Ил-18 Сегодня, 16:26
        +5
        Цитата: антивирус
        через Белорусию оне ехали

        В ЛНР?
    2. sledak
      sledak Сегодня, 16:11
      +1
      Цитата: Инженер Щукин
      Фото носит иллюстративный характер

      неплохо бы реальные посмотреть

      Согласен!

      Пока реальных кадров не будет, окраина и её покровители всё фэйком назовут.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 16:20
        +2
        На БМП есть номера, документы наверняка найдутся. Хотя на такие рейды военные билеты не берут. Но наверняка что то есть.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 16:39
          +6
          Ну тут ключевая проблема-полное отрицание со стороны ООН,НАТО и ЕС..Проще говоря если завтра всплывет видео как укро-нацики насилуют и убивают младенцев,то это признают фейком,даже если это будет в прямом интервью с передовой от сиэнэн,так что наши конечно доказательство будут стараться привести,но проще делать что надо,и плевать что они хотят
          1. Немец
            Немец Сегодня, 17:08
            +1
            согласен. любые наши факты сейчас просто назовут фейком.
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Сегодня, 17:30
              +1
              в этом ошибка Запада,они не пытаются играть по правилам,которые ранее установили сами же..
          2. БМП-2
            БМП-2 Сегодня, 17:16
            0
            Ну так проблема - это всегда несоответствие между желаемым и реальностью при наличии возможностей перехода к желаемому. И вообще, разве для нас так важно, чтобы ООН, НАТО, ЕС и прочее непотребство признавало реальность? Так они давно живут со своим искаженным представлением о мире, исправить которое не представляется возможным. request
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:21
      0
      Инженер hi, если всё правда попозже покажут, счас "облагородят" чтобы мирным без цензуры и пик елей показывать, это если правда.
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:02
    +29
    С почином, Сергей Кужегетович. hi
    План Z. Предъявить мировой общественности тела и технику бандерлогов... далее как в поговорке "еще раз и в глаз".
    1. Ворон-95
      Ворон-95 Сегодня, 16:32
      +19
      Смотрю на карту, и чем дольше смотрю, тем больше не понимаю ничего.
      1. Какого лешего ДРГ поперлась не к своим, а к российской границе.
      2. Откуда на российской границе взялись 2 БМП для эвакуации, у них там проходной двор что ли.

      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 16:51
        0
        Хоть один разумный человек нашелся с головой,среди урякалок и наказывателей))
      2. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 17:01
        0
        1)в районе н.п. означает что ближайший населенный пункт это Митякинская
        2) БМП видимо были из той же части что и дрг
        3)скорее всего,кто-то "вумный" решил проскольнуть через нашу территорию чтобы зайти в тыл ЛДНР,но были замечены погранцами,а когда те дождались ГБР из части,то приказали сдаться..боевики решили что их прижал патруль погранцов запросили эвакуацию, а эти умники не придумали ничего лучше чем запереться на бмп-вот их и пожгли
      3. PROXOR
        PROXOR Сегодня, 17:03
        +2
        Ну посмотрел кучу карт, все сходится. Как раз стык лини разграничения и границы РФ. Как раз несколько часов назад там была новость о снаряде в пограничную бытовку. Походу украинцы хотят клещами срезать ополченцев от границы с РФ.

      4. frruc
        frruc Сегодня, 17:10
        0
        Оборудованной границы там нет. Там степи кругом. Похоже ДРГ выдавили на нашу территорию, откуда их хотели вызволить. Вызволили на свою задницу.
      5. Papa Smurf
        Papa Smurf Сегодня, 17:12
        0
        А что Вас удивляет? Станица Луганская и левобережье Северского Донца вплоть до российской границы контролируется украинцами.
      6. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Сегодня, 17:25
        +1
        Цитата: Ворон-95
        Смотрю на карту, и чем дольше смотрю, тем больше не понимаю ничего.
        1. Какого лешего ДРГ поперлась не к своим, а к российской границе.
        2. Откуда на российской границе взялись 2 БМП для эвакуации, у них там проходной двор что ли.


        Ещё бы интересно знать где пересекли границу и по каким дорогам ехали (что то по карте ближайшие дороги и мосты через реку не рядом совсем), а то хоть БМП и трактор, но что по снегу, что по грязюке на пузо садится на раз-два, тем более сейчас и не морозы лютые и не засуха...
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 17:54
          0
          Ещё бы интересно знать где пересекли границу и по каким дорогам ехали

          Таких интересующихся надо расстреливать прямо на месте
      7. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:30
        0
        Цитата: Ворон-95
        Смотрю на карту, и чем дольше смотрю, тем больше не понимаю ничего.
        1. Какого лешего ДРГ поперлась не к своим, а к российской границе.
        2. Откуда на российской границе взялись 2 БМП для эвакуации, у них там проходной двор что ли.

        Вполне могли и из Харьковской области заехать.
      8. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 17:53
        0
        чем дольше смотрю, тем больше не понимаю ничего.

        Слишком много «понимания» в такие времена наносит вред Отчизне

        Приказы в армии не обсуждают
  5. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 16:03
    +2
    Ну наконец то good
    1. Shahno
      Shahno Сегодня, 16:07
      +9
      Ну так,давно ждали с....
      Только что- то получилось наоборот,у украинцев нервы сдали.
      Пс. Кстати,вообще мерзкое это дело-провокации на границах. Очень сложно найти правильное решение...
    2. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 16:10
      +3
      Ну наконец то
      наконец-то что?
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 16:19
        +1
        граждане израИля потирают ручонки и говорят "ну наконец то,давно ждали", этот из них же hi
        1. Shahno
          Shahno Сегодня, 16:27
          +6
          Зря вы так ...У меня в России вся семья. И я здесь потому,как по моей специальности предложили очень хорошие условия.
          1. Pytnik
            Pytnik Сегодня, 16:43
            +2
            А Вы не обращайте внимание wink он и меня в граждан Израиля записал , хотя 46 лет назад как родился в Моск обл так и живу , кстати ПУШИЛИН ОБРАТИЛСЯ К ПУТИНУ С ПРОСЬБОЙ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДНР Значит ждем обращение Путина В.В drinks
          2. Region-25.rus
            Region-25.rus Сегодня, 16:44
            +1
            И я здесь потому,как по моей специальности предложили очень хорошие условия.
            вот в том то и печаль, что у нас часто нормальные условия не предлагают. Я вот сам хоть и в России но заказчики на текущем проекты - немцы.
        2. anthonindex
          anthonindex Сегодня, 16:28
          -3
          Цитата: VORON538
          граждане израИля потирают ручонки и говорят "ну наконец то,давно ждали", этот из них же

          у вас война на пороге, а вы всё с Израилем не успокоитесь
      2. Pytnik
        Pytnik Сегодня, 16:19
        +3
        Вломили свидомым , вот что !!!
  6. Равик
    Равик Сегодня, 16:03
    +7
    Группой Гордон руководил?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 16:06
      +11
      Группой Гордон руководил

      Фото механика-водителя laughing
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 16:11
        +12
        У него гепатит? Жёлтый весь..
        1. Простой
          Простой Сегодня, 17:00
          0
          Цитата: 210окв
          У него гепатит? Жёлтый весь.


          Фотографировали при искуственном освещении.
          Баланс черно-белого у фотографии не отредактирован.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 17:03
            +1
            Да как бы сарказм.. Был бы нормальный человек, я бы понял все прекрасно..
        2. sabakina
          sabakina Сегодня, 17:19
          +1
          Цитата: 210окв
          У него гепатит? Жёлтый весь..

          Дима прЮвет! Это не он, это манекен, как у Кузьмы в общаге! Только у Кузьмы он был то красный, то зелёный.... laughing
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:14
        +2
        Спирит а стрелком должен быть любитель Абрамсов и "неубиваемый" иудушка.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:33
        0
        Цитата: spirit
        Фото механика-водителя

        А писали, что экипажи БМП уничтожены.
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 17:22
          0
          Так Гордон как журналист - точно умер! laughing
  7. Артём1979
    Артём1979 Сегодня, 16:04
    +9
    Это типа такая провокация или сами додумались дорогу срезать?
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 16:10
      +10
      Судя по карте решили вытащить своих зайдя с нашей территории, думая ничего не будет, но.. Интересно дрг в итоге дожали?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:15
        +13
        А что в 14 отпускали и с оружием и помощь оказывали, вот и решили что и счас прокатит.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:34
          +5
          Цитата: Ропот 55
          вот и решили что и счас прокатит.

          Не прокатило ...
    2. Тави
      Тави Сегодня, 16:14
      +3
      Да там вообще не понятно каким местом они думают, и думают ли вообще. У них что не операция - перемога превращающаяся в зраду.
    3. Степан S
      Степан S Сегодня, 16:15
      +5
      Хотели по нашей территории проскочить в тыл ЛНР. Там местность удобная, лесистая вдоль реки.
  8. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 16:04
    +16
    Зае...замечательно. Поздравляю, товарищи!
    Пора Лаврову отойти в сторонку и начинать Кожугетовичу "выказывать озабоченности" - с помощью крупного калибра.
    1. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 16:30
      +3
      https://yandex.ru/video/touch/preview/5351664224116421422
      "На передовой" - Юля Чичерина - умничка
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:06
    +4
    Интересно что с той стороны заявят???? А то по их мнению обстрелов не было, счас посмотрим чего заявлять будут.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:11
      +14
      Как что? Агрессивные русские сами напали, подбили и утащили подбитые БМП на свою территорию чтобы имитировать нарушение границы. Или что-то в этом роде.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:18
        +10
        Не исключено, БМП-2 у нас тоже есть, скажут что В. С. России сожгла свои списанные коробки, а своих 200-ых (если они есть) спустя пару - тройку дней объявят в С. О. Ч.
    2. prior
      prior Сегодня, 16:13
      +3
      Заявят, что две БМП телепортированы Россией с территории Украины и всё это российская провокация, а водители БМП - вероятно агенты Кремля.
      1. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 16:31
        +1
        Они уже открестились, мол, потерь нет
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 16:42
          +2
          Цитата: Эль Чувачино
          Они уже открестились, мол, потерь нет

          У этих и "котлов" не было. fool
          Одни котелки на головах.
        2. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 16:48
          +2
          Эль Чувачино hi, если наши не предоставят доказуху то да их слова против нашего, а так как Запад на стороне Киева то это проскочит незамеченным.
          1. Немец
            Немец Сегодня, 17:13
            +1
            да, а еще и раструбят что русские совсем откровенную лажу лепят и всех правильных людей обманывают. тогда мы получим из плюса - минус.
          2. Эль Чувачино
            Эль Чувачино Сегодня, 18:20
            0
            На самом деле всё равно, что там у них. Грош цена их слову hi
    3. Симон
      Симон Сегодня, 16:28
      0
      Так, трупы все равно будут забирать, если отнекиваться не будут, что они ихние.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:22
        +1
        Цитата: Симон
        Так, трупы все равно будут забирать, если отнекиваться не будут, что они ихние.

        Навряд ли забирать будут. Они и в иных случаях своих бойцов как собак безродных бросают, а тут провокация с нарушением границы, да ещё и с БМП. Бандеровцы они и есть бандеровцы.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 16:30
      +2
      Ропот 55:..счас посмотрим чего заявлять будут.

      Если убиенные без документов поехали, то и заявлять ничего не будут. Скажут, мол не знаем, провокация, фейк.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:50
        +1
        hi согласен, они уже намастрячились свои боевые "размазывать" по времени и причинам, а этих в СОЧ запишут чтоб мамки, жены не мотали нервы.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:06
    +10
    Факт есть,и что на это скажет лгунья Псака.Я думаю ,что нам уже фиалетово ,что она скажет.Отличный козырь перед телефонными разговорами.В ставках фашистов и их пособников должна быть паника.Одни думают счас огребём,другие думают как не попасть под раздачу.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:36
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Факт есть,и что на это скажет лгунья Псака.

      А что скажет Шольц на свои заявления?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:49
        +1
        Почемуто не звонят,тишина гробовая.Облажались конкретно.Боятся.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 17:00
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Облажались конкретно.Боятся.

          Есть такое дело. Ждут указаний от "большого папы".
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 17:59
            0
            Большой папа с горшка только встал.Кэп за признание ЛНР и ДНР.Вздрогнем. drinks
      2. malyvalv
        malyvalv Сегодня, 17:53
        0
        Он уже сказал что его дедушка реально умел геноцидить. А про геноцид в Донбассе смешно говорить.
  11. pavlov viahislav
    pavlov viahislav Сегодня, 16:06
    +20
    Вот это и есть классический казус белли. Такое спускать уже нельзя. Другое дело какие формы она примет. Наиболее вероятный вариант - признание республик и военная поддержка им по варианту 08. 08. 08.
    1. sledak
      sledak Сегодня, 16:13
      +8
      Цитата: pavlov viahislav
      Вот это и есть классический казус белли. Такое спускать уже нельзя. Другое дело какие формы она примет. Наиболее вероятный вариант - признание республик и военная поддержка им по варианту 08. 08. 08.


      Надеюсь признают в административных границах, они больше.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 16:48
        +1
        В административных границах Российской Империи.
    2. prior
      prior Сегодня, 16:15
      +11
      Если республики признавать, то только в полном территориальном составе, как они создавались на момент образования.
    3. Комментарий был удален.
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:28
      +11
      Цитата: pavlov viahislav
      Наиболее вероятный вариант - признание республик и военная поддержка им по варианту 08. 08. 08.

      Да, и время подходящее как раз есть - 22.02.22.
    5. madjik
      madjik Сегодня, 16:29
      +3
      вариант 22.02.2022.
      1. malyvalv
        malyvalv Сегодня, 17:55
        0
        Ну это давно известно. Перед Новым Годом по первому каналу передача была с кумом Ванги. Там конкретно эту дату назвали. Сказали что после этой даты мир никогда не будет такой как прежде.
    6. Икар
      Икар Сегодня, 16:39
      +6
      Рано республики признавать, они еще не вышли на свои административные границы до 2014 г. И, если уж признавать, то заодно и другие республики (Одесскую, Запорожскую и т.д.), все равно санкции будут такими же.
  12. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 16:06
    +18
    скоро услышим заявление из-за океана - "русские затащили с территории Украины две БМП и тут же их расстреляли"
    1. Hariton Laptev
      Hariton Laptev Сегодня, 16:15
      +13
      Заманили обманом на запах сала и коварно изничтожили.
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 16:19
        +3
        Заманили обманом на запах сала и коварно изничтожили.
        смех-смехом, но... что-то не до смеха ... совсем
      2. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 16:23
        +1
        С восточной коварностью good
  13. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:07
    +10
    Туда им и дорога!....глупая конечно смерть. Но если в башке фарш и ничего они ещё не поняли ( 2014 г) .....значит такая судьба
  14. Kapral Alphыч
    Kapral Alphыч Сегодня, 16:09
    +5
    Ну вот это уже серьёзнее!
  15. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 16:10
    +11
    Столько поводов дают для "принуждения к миру". И снаряды залетали в Ростовскую область, и у погранцов пункт разрушили. сейчас вообще в наглую границу перешли.
    1. Vik66
      Vik66 Сегодня, 17:10
      0
      Такими темпами свои ДРГ на нашу территорию будут завозить - с комфортом, чтоб на пузе не лазить am
    2. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 17:30
      +1
      Василий, мне интересно, а каким бы был ответ Израиля на подобные действия? Есть на сайте граждане Израиля? Послушать бы их мнение.
      1. Василий Онищук
        Василий Онищук Сегодня, 17:32
        +1
        Я не гражданин Израиля. Но новости читаю постоянно. Если бы это был Израиль по Украине бы прилетело бы уже всё, что есть под рукой.
      2. Shahno
        Shahno Сегодня, 17:36
        +1
        Есть.Задушили бы.. или не допустили.
        Любой обстрел-это уничтожение установок.
        1. Шмель_3
          Шмель_3 Сегодня, 17:59
          0
          Shahno (Павел)
          Я правильно понял, что вы гражданин Израиля? Или ваш ответ - это предположение на действия Израиля?
          1. Shahno
            Shahno Сегодня, 18:03
            0
            Ну,да..я гражданин Израиля. И что.
            Не всегда переговоры помогают..
            1. Шмель_3
              Шмель_3 Сегодня, 18:11
              -1
              Shahno (Павел)
              Честно говоря, не имею привычки, делить людей по национальному или другому признаку. Мне было интересно узнать ваше мнение, по поводу этого инцидента. Как я понял, вы одобряете действия российских погранцов. К тому же, я думаю, ваше правительство ответило бы "по полной" за обстрел своей территории. Имеется ввиду, разрывы нескольких снарядов на территории РФ.
  16. sen
    sen Сегодня, 16:10
    +6
    Российские военные уничтожили две украинские БМП, проникшие на территорию России

    Сперва обстрел, затем это. Совсем страх потеряли.
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: sen
      Совсем страх потеряли.

      Дык, "Бюро находок" поможет. yes
      Обе БМП уничтожены огнем российских военных и пограничников. в ходе боестолкновения погибли пять военнослужащих ВСУ, среди российских военных и пограничников потерь нет.
    2. Волков
      Волков Сегодня, 16:43
      0
      Это было около 6, а обстрел погранпункта в 9 50.
  17. Степан S
    Степан S Сегодня, 16:14
    +6
    Хотели по территории России проскочить в тыл ЛНР. Там как раз лесистая местность, река Северский Донец. Но что то пошло не так и хлопцев ждали. В таких случаях надо бы фото видео предъявлять. Надеюсь, что все это уже есть и в нужное время будет предъявлено общественнсти. Когда все уже заврутся дальше некуда, тогда и предъявят диверсантов-неудачников.
  18. Pastor
    Pastor Сегодня, 16:14
    +12
    Ну вот схера ли бой завязался? Упоротые что ли? Вышли на границу России, сдали оружие и живите. Нет... За кого, за Зе?
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 16:21
      +1
      Цитата: Pastor
      Ну вот схера ли бой завязался? Упоротые что ли? Вышли на границу России, сдали оружие и живите. Нет... За кого, за Зе?

      А их просили здаться?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:40
        +7
        Цитата: алексей сидяйкин
        А их просили здаться?

        Конечно просили, все участники прорыва могут подтвердить.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:52
      0
      Так они ж хотели на дурачка туда-сюда метнуться и стать героями Украины непосмертно. Самые умные. А там их уже ждали. Классическая засада. Даже мяукнуть не успели, как закоптились в своих коробочках.
  19. Тави
    Тави Сегодня, 16:16
    +4
    Для двух БМП - 5 человек маловато, значит есть еще и возможно взяты в плен.
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 16:23
      +4
      Цитата: Тави
      Для двух БМП - 5 человек маловато, значит есть еще и возможно взяты в плен.

      Так там ещё и груз был. Но скорее всего их уже до этого потрепали и это были остатки группы
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 16:41
        0
        Цитата: Тави
        Для двух БМП - 5 человек маловато,
        Так ведь они ехали забрать диверсионную группу, которую в ЛНР прижали к российской границе. До диверсантов не доехали, так что это из экипажей. Из 6-ти членов экипажа (2х3), 5-ят убито, я так думаю.
    2. ПАВЕЛ 7
      ПАВЕЛ 7 Сегодня, 16:34
      +4
      Как я понял, там только экипажи были. А десантные отсеки пустые. Чтобы ДРГ вывезти.
  20. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 16:17
    +6
    Радует уже то, что в помощь погранцам военных выделили. И те весьма оперативно действуют. Значит все на контроле и сюрпризов быть не должно.
  21. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 16:17
    +12
    Началось? Один влиятельный украинец говорил о украинских танках на Арбате. БМП уже начали движение в сторону Арбата? Или опять скажут что это не украинские БМП а российская провокация?
  22. мушкетон64
    мушкетон64 Сегодня, 16:19
    +9
    Если Путин не осуществит вторжение на Украину прямо сейчас, то потом начнутся огороды и его по копаному никто не пустит.
  23. LSI_72
    LSI_72 Сегодня, 16:20
    -4
    как в фильме "красная жара" говорил псевдорусский - хде ваши доказательства. и где еще 6 бойцов ВСУ двух бмп.
  24. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Сегодня, 16:20
    +2
    Отличная новость, а то видать по старой памяти думали что как в 14 пожалеем.
  25. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:21
    0
    Цитата: paul3390
    Странно это всё... Надо быть запредельным упырём, чтобы попав на российскую территорию - ещё и начать шмалять, вместо того чтобы тихо сдаться.. Ну помурыжили бы пару дней - потом бы точно отпустили.. Типа - случайно заехали, и дабы не нагнетать.. А тут - эвон что, пальба, покойники, горелое железо.. Что-то тут не чисто. А точно в этой ДРГ были именно вояки ВСУ? Не наёмники там, или вообще партнёры из НАТО?

    Это не первый подобный случай с начала войны на Донбассе. Селюки, они такие.
  26. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:22
    0
    Урок первый(на этой неделе). И не последний.
  27. trenkkvaz
    trenkkvaz Сегодня, 16:23
    -41
    Нападение на радиостанцию в Глайвице.

    Я понимаю, что России надо как-то что-то делать.
    Но, блин я испытываю испанский стыд за вещи, которые сейчас наши мутят на Донбассе.
    Эта нелепая эвакуация населения, взрыв УАЗика, взрыв какой-то конуры на границе, сейчас вот эта диверсионная группа.
    На кого это рассчитано ? То есть наш народ совсем за дураков держат.
    1. anthonindex
      anthonindex Сегодня, 16:32
      -22
      Цитата: trenkkvaz
      Нападение на радиостанцию в Глайвице.

      Я понимаю, что России надо как-то что-то делать.
      Но, блин я испытываю испанский стыд за вещи, которые сейчас наши мутят на Донбассе.
      Эта нелепая эвакуация населения, взрыв УАЗика, взрыв какой-то конуры на границе, сейчас вот эта диверсионная группа.
      На кого это рассчитано ? То есть наш народ совсем за дураков держат.

      совершенно верно
    2. prior
      prior Сегодня, 16:36
      +3
      Стыдись молча, за умного сойдёшь.
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:55
      0
      Там, за украинской границей - враг. Откровенный враг. Который даже и намерений своих не скрывает нанести по возможности максимальный урон России. Примите как данность, что если вы этого врага не убьёте, то он убьёт вас.
    4. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 16:55
      0
      Употребляйте вазелин внутремышечно методом усердного втирания, позорники
    5. Cron
      Cron Сегодня, 17:20
      +1
      Но, блин я испытываю испанский стыд за вещи, которые сейчас наши мутят на Донбассе.

      Согласен, ваши утырки вновь начали свинячить и палить по мирным
      Эта нелепая эвакуация населения

      Это уже верх цинизма
      взрыв какой-то конуры на границе

      Это не конура, а обычный обогревочный пункт. Где пограничники могут укрыться от дождя, ветра и т.д.. И туда вполне мог прилететь какой-то снаряд. В чем проблема?
      сейчас вот эта диверсионная группа.

      Они и в 14-ом пересекали. Тогда у наших пограничников были только автоматы. Поэтому они и ушли. Теперь ситуация изменилась. Что тут необычного?
  28. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:23
    +5
    Похоже, инструкторы/надзирающее, сумели впихнуть в мозги своих подопечных, что они бессмертные, что ли ....
    Очень опасное заблуждение, для всяких ХеРоЕв ... будет множится количество павших ХеРоЕв, не просто солдатиков, а профессионалов, кормильцев своих семей ...
    Что за этим последует? Разве такое можно будет скрыть?
  29. HAM
    HAM Сегодня, 16:24
    +7
    Скорей всего рассчитывали что Лавров опять "выразит озабоченность",а тут Шойгу без очереди "выразил"....ну,хоть что то сдвинулось с места ...."языка" надо и не одного,и ,желательно,забугорного..
  30. дон-1500
    дон-1500 Сегодня, 16:25
    +1
    Началось что ли?
  31. север 2
    север 2 Сегодня, 16:26
    +5
    я подозреваю две вещи .
    Первое это то,что контора Шойгу действительно готова ко всему и всё там под полным контролем.
    Второе это то , что может быть Жириновский действительно много понимающий политик , потому что он прогнозировал , что именно начиная с 22. 02.2020 года Россия начнёт раздачу люлей бандеровцам.
    1. ROSS_51
      ROSS_51 Сегодня, 16:49
      +4
      Цитата: север 2
      я подозреваю две вещи .
      Первое это то,что контора Шойгу действительно готова ко всему и всё там под полным контролем.
      Второе это то , что может быть Жириновский действительно много понимающий политик , потому что он прогнозировал , что именно начиная с 22. 02.2020 года Россия начнёт раздачу люлей бандеровцам.

      Народ с Ростовской области говорит, что у границы почти в каждом населенном пункте наши войсковые подразделения стоят. Оказывается не зря.
      1. Олежек
        Олежек Сегодня, 17:38
        0
        Народ с Ростовской области говорит, что у границы почти в каждом населенном пункте наши войсковые подразделения стоят. Оказывается не зря


        Ну а что вы хотите?
        Граница с подлинно эуропэйской державой!
  32. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 16:27
    0
    Согласно сообщению, две БМП, принадлежащие украинской армии, попытались провести экстренную эвакуацию диверсионно-разведывательной группы ВСУ, зажатой на территории ДНР
    Митякинская, практически на стыке границ ЛНР, Окраины и России!
  33. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 16:28
    -8
    Цитата: 210окв
    На БМП есть номера, документы наверняка найдутся. Хотя на такие рейды военные билеты не берут. Но наверняка что то есть.

    ждём.
    если это всё правда, то Министерство Правды должно это всесторонне показать и рассказать.

    получается, у России сейчас на руках есть две подбитые украинские бмп, которые были подбиты на территории РФ и 5 трупов (граждан Украины).
    заявление серьёзное, и наша пропаганда не могла б упустить возможность это предъявить освящая всесторонне.
    но пока есть только проходная заметка, как будто такое каждый день происходит.

    ждём пруфы.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 18:06
      0
      две подбитые украинские бмп, которые были подбиты…. и 5 трупов (граждан Украины).

      В этом не будет недостатка

      Надо пару дней подождать
  34. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 16:28
    0
    Чем вам ни "казус Белли"? Вполне такой обоснованный повод законно начать боевые действия
  35. A.B.
    A.B. Сегодня, 16:29
    +1
    в ходе боестолкновения погибли пять военнослужащих ВСУ
    Российские военные уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ

    Как-то численность не сходится. Экипаж одного БМП три человека, умножаем на 2 получаем 6 человек. Диверсионно-разведывательная группа - пять человек. В итоге должно быть 11. Выходит шестеро ушли или экипажи БМП прошли как две уничтоженные бронеединицы.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:35
      +8
      А если в БМП не полный экипаж был? Про пленных и 300 ни слова(возможно обрабатывают суровые ребята) ДРГ вообще могла откатиться как только поняла что эвакуаторов накрыли, счас как зайцы по кустам петляют, это как вариант, конкретно инфы маловато.
    2. Комментарий был удален.
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: Алексей 34091
        Цитата: A.B.
        в ходе боестолкновения погибли пять военнослужащих ВСУ
        Российские военные уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ

        Как-то численность не сходится. Экипаж одного БМП три человека, умножаем на 2 получаем 6 человек. Диверсионно-разведывательная группа - пять человек. В итоге должно быть 11. Выходит шестеро ушли или экипажи БМП прошли как две уничтоженные бронеединицы.

        Если это БМП 1,то там нах не нужен 3 человека, особенно если предназначались они для эвакуации, мех. вод и наводчик, достаточно. Почему тогда 5 человек? Или была 1ед. Бмп1 и 1 ед. Бмп2, где экипаж 3 чел., или 2 БМП2, но 1член эк пажа ушел.

        Вариаций много:
        -по 2 члена в каждой и допусти командир группы обеспечения (эвакуации или ещё какие подобные названия, не важно)
        -по 3 члена экипажа, тогда 5 жмуров, а один или захвачен или сбежал, озвучат позже.
        И это на вскидку, думаю ещё можно накидать
    3. Okak Okakiev
      Okak Okakiev Сегодня, 18:05
      0
      Экипаж БМП подразумевается а дрг отдельные 5
  36. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 16:30
    -10
    БМПешка целёхонька, на фига вставили это фото?
    1. aries2200
      aries2200 Сегодня, 16:38
      +3
      там же написано ==Фото носит иллюстративный характер==
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 17:50
        0
        Ну да, эдесь никто и понятия не имеет, что из себя представляет БМП. laughing
    2. ROSS_51
      ROSS_51 Сегодня, 16:56
      0
      https://ria.ru/20220221/snaryad-1774049163.html
  37. rusich
    rusich Сегодня, 16:31
    +4
    Пять кастрюлеголовых минус. Это хорошо. И металлолом для мартена тоже неплохо. Нечего лезть на территорию России. Это раньше спасали, кормили, одевали и отпускали. Теперь этого не будет жевтоблакитным отморозкам
    1. KCA
      KCA Сегодня, 16:35
      +1
      С БМП нечего в мартене плавить, там один люминий
  38. Horus
    Horus Сегодня, 16:32
    +6
    Обалдеть, т.е. в плен не сдались, а ещё две Бэхи послали. Правильно, что не цацкались с ними как в 14.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:06
      +2
      Цитата: Horus
      Обалдеть, т.е. в плен не сдались, а ещё две Бэхи послали. Правильно, что не цацкались с ними как в 14.

      Они плена не боялись, мол, у нас с ними война не объявлена. Посадят покушают, правозащитники их оближут, на Украине награды дадут и... но все испортил русский наводчик пушки Василий Иванов (Петров, Сидоров...)
  39. viktor.
    viktor. Сегодня, 16:37
    +1
    -5 Нацыков!
  40. kosmos84
    kosmos84 Сегодня, 16:37
    0
    Пруфы где? С 6 утра вся телеграм завлен был бы
  41. aries2200
    aries2200 Сегодня, 16:37
    -2
    видео по каналам бы ещё для полного порядка и торжества!!!!!
  42. Кот ученый
    Кот ученый Сегодня, 16:38
    -10
    Беей какловвв, сспасай Расею!
  43. ROSS_51
    ROSS_51 Сегодня, 16:40
    +1
    Это до какой степени надо быть вмазанным, что бы заскочить на двух БМП на территорию РФ и думать, что прокатит?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:22
      0
      Всегда прокатывало. А теперь у них ещё и новый тренд. Дескать: "Украинская армия уже далеко не та, что была в 2014 году. До зубов вооружена и натренирована инструкторами НАТО, в отличие от убогой рашки". Вера у них такая.
      1. ROSS_51
        ROSS_51 Сегодня, 17:35
        +1
        Цитата: Roma-1977
        Всегда прокатывало. А теперь у них ещё и новый тренд. Дескать: "Украинская армия уже далеко не та, что была в 2014 году. До зубов вооружена и натренирована инструкторами НАТО, в отличие от убогой рашки". Вера у них такая.

        Грузинов уже тренировали инструктора НАТО.
  44. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:41
    +1
    Наши погранцы и военные опреативно сработали, не церемонились. За одно ответка за обстрел Российской территории.
  45. well
    well Сегодня, 16:43
    +1
    Верится с трудом.
    Обычно наших военных призывают не поддаваться на провокации. А тут сработали как надо, нарушил границу - уничтожен. Надо было ещё в керченском проливе топить нарушителей.
  46. РусГр
    РусГр Сегодня, 16:43
    0
    Наши не стали терпеть. - Не брат ты мне, бандеровская!
  47. Konnick
    Konnick Сегодня, 16:46
    -2
    Сквозняком проехали через весь Донбасс???? Странно...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:55
      0
      Главное Байдена выманили в Женеву, там надеюсь дожмет главнокомандующий.
  48. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:47
    -9
    Согласно сообщению, две БМП, принадлежащие украинской армии, попытались провести экстренную эвакуацию диверсионно-разведывательной группы ВСУ, зажатой на территории ДНР. Для этого они пересекли российскую границу и зашли на территорию России. Обе БМП уничтожены огнем российских военных и пограничников



    Звучит как отборная чушь . Чтобы эвакуировать ДРГ (из 5 человек) которая действовала непонятно где (но почему то на границе с Россией) привлекают 2 БМП которые по какой то причине катят до цели через чертовски хорошо охраняемую российскую границу -причем ровнехонько в период максимального нагнетания и контроля , через ту самую границу, за которой у нас по словам запада стоит 120+ тысяч человек и куча техники "на готове". Ну и именно в этот моментеЦ решили устроить заранее обреченные на фейл покатушки из за 5 человек.

    Все это сейчас звучит на самом деле в лучших традициях операции "Консервы" и "Манильского инцидента"
    Я не знаю какой фантазер это "родил" ,но это шедевр треша и безумия )) Конечно есть определенная вероятность что "так-оно-все-и-было" ,но в этом случае это было бы еще большим трешем и безумием .
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 16:54
      +6
      1) 2 бмп потому что это стандартный наряд на эвакуацию-машина для эвакуации и машина огневой поддержки
      2)бмп послали потому что думали что нарвались на погранцов,а не гбр ближайшей части
    2. Hog
      Hog Сегодня, 16:55
      +4
      Конечно есть определенная вероятность что "так-оно-все-и-было" ,но в этом случае это было бы еще большим трешем и безумием .

      В большинстве случаев, вот такие истории и есть правда, тут не кино, а жизнь.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 18:19
        0
        Вся история Украины - трэш, угар и содомия. Дело привычное.
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 16:56
      +3
      Цитата: Knell Wardenheart
      которые по какой то причине катят до цели через чертовски хорошо охраняемую российскую границу

      Учитывая то что до сих пор ВС РФ никак не реагировали даже на провокации со стрельбой и оказывали помощь раненым ничего странного в этом нет. Вот только реакция оказалось не такой как они ожидали.
    4. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:59
      +4
      со вчерашнего вечера гуляет инфа, что Укро ДРГ зажата на территории ДНР у границы РФ, видимо решили эвакуировать беспалева через границу РФ(они в 14-15 году гуляли на нашей границе как хотели) а тут не прокатило, встретили как положено
    5. Олежек
      Олежек Сегодня, 17:36
      +1
      Я не знаю какой фантазер это "родил" ,но это шедевр треша и безумия ))


      Это украинцы и это многое объясняет.
  49. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:48
    +2
    Работайте, братья
  50. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 16:50
    +1
    Страна выбирающая между позором или войной - получит и позор и войну
    1. Олежек
      Олежек Сегодня, 17:35
      0
      А вы с какой державы будете? belay