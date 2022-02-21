Российские военные уничтожили две украинские БМП, проникшие на территорию России

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Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины

Российские военные уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ, нарушившие государственную границу РФ и проникнувшие на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.Согласно сообщению, две БМП, принадлежащие украинской армии, попытались провести экстренную эвакуацию диверсионно-разведывательной группы ВСУ, зажатой на территории ДНР. Для этого они пересекли российскую границу и зашли на территорию России. Обе БМП уничтожены огнем российских военных и пограничников.- говорится в сообщении ЮВО.Уточняется, что в ходе боестолкновения погибли пять военнослужащих ВСУ, среди российских военных и пограничников потерь нет.Как поясняется, украинская ДРГ, видимо сегодня проникшая на территорию Донецкой народной республики, вышла к российской границе в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области, где их и обнаружили российские пограничники. Пограничный наряд запросил помощи у военных, на месте завязался бой, во время которого через границу с территории Украины зашли две боевые машины ВСУ, попытавшиеся провести эвакуацию группы. Во время боестолкновения обе БМП были подбиты, украинская ДРГ уничтожена.Ранее в пресс-службе НМ ДНР сообщили о прорыве в районе Новоазовска двух украинских ДРГ. Одной из них удалось подорвать склад артиллерийско-ракетного вооружения, вторая ушла вглубь территории республики. Подразделения НМ ДНР и МГБ вели поиск украинских диверсантов.