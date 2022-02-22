Стальные души Ленинграда. Музей «Битва за Ленинград»

Единственной транспортной магистралью, которая соединяла блокадный Ленинград со страной, была «Дорога жизни». Подобраться к городу по-другому было практически нереально. Военные силы Красной армии, в т.ч. авиация и флот находились в плотном кольце. Сотни тысяч солдат и два с половиной миллиона мирных жителей оказались в окружении, и именно маршрут через Ладожское озеро был их главной надеждой на выживание. А вместе с ним грузовики и колесные машины, которые доставляли людям муку, крупы, мясо, консервы и другие виды продовольствия, тем самым спасая население от неминуемого голода. Во время военной блокады простые машины играли едва ли не главную роль в поддержке и обороне Ленинграда. Это были настоящие стальные солдаты, которые хоть и не ходили в атаку, но спасали и эвакуировали людей, и, конечно, погибали вместе со своими водителями.
В коллекции музея им. З.Г. Колобанова можно увидеть технику, которая регулярно пересекала «Дорогу жизни». В первую очередь это ГАЗ-АА, получивший прозвище «полуторка», ЗИС-5, и санитарный автобус на базе ГАЗ-АА. Еще один яркий представитель того периода — бензовоз, который доставлял в город высокооктановый авиационный бензин. Перед тем, как оказаться в музее, он десятки лет провел на дне Ладожского озера. На нем и сейчас можно увидеть следы от пуль, которые стали вечным свидетельством мужества человека за рулем, который даже под обстрелом продолжал делать свою работу, рискуя погибнуть в любой момент.
Истории водителей того времени бросают в дрожь. Военные годы привели к тому, что героизм и отвага стали чем-то обыденным, а спасти чужую жизнь, рискуя своей, было нормой и даже обязанностью. В хрониках нередко можно увидеть воду под колесами грузовиков на «Дороге жизни» — весной водители ездили по тонкому льду, осознавая всю опасность. С началом эвакуации на маршруте появились автобусы, которые вывозили из города детей. Одной из таких машин был ЗИС-16, который провалился под лед. Водитель успел спасти почти всех ребят, но в попытке вытащить самых маленьких утонул вместе с ними.
Дорогу через Ладожское озеро пересекали и тракторы. К ним цепляли самодельные волокуши с имуществом, а иногда и людьми. Это очередной пример того, как гусеничная техника поневоле превращалась в военную. Самыми массовыми моделями были «Сталинец» и «СТЗ», которые зачастую вместе со своими водителями становились бойцами действующей армии. Сама технология производства тракторов была позаимствована у США. Тот же «Сталинец» — это версия американского Caterpillar. Изначально закупались машинокомплекты, а после приобретения лицензии их стали производить в СССР. Постепенно советские инженеры доработали моторный блок и установили дизельный двигатель.
В списке гусеничных машин значится и первый советский трактор «Коммунар» Харьковского паровозостроительного завода. Он также когда-то создавался по лицензии (немецкой), но позже был переделан и доведен до ума. Не стоит забывать и о гусеничном тягаче «Коминтерн». Хотя у него и было военное назначение, свои суровые испытания он проходил в арктических экспедициях. Эту машину создавали исключительно для вооруженных сил, и она вполне могла транспортировать, например, орудийный расчет и положенный боекомплект.
В коллекции музея «Битва за Ленинград» есть трактор, в котором сохранились вещи его механика-водителя. Судя по всему, это был очень аккуратный мужчина. Как у рачительного хозяина все детали и запчасти у него были смазаны и разложены в своем порядке. Имущество в вещмешке также было сложено очень аккуратно. Именно по таким деталям можно судить о человеке, который в какой-то момент оставил рабочий инструмент и взял в руки винтовку.
Трактористы в Красной армии ценились не только за готовность защищать Родину. Принципы управления трактором и танком тогда ничем не отличались. В те годы мотивация сражаться у людей была очень сильной, и механики-водители сами рвались в бой. Однако перед тем, как пересесть на бронированную технику, необходимо было оставить кого-то себе на смену. В итоге в какой-то момент за рычагами колхозных тракторов можно было наблюдать девушек и подростков, которые сдали экзамен и открыли путь на фронт своим близким.
Один из необычных экспонатов музея — полевая кухня. Ценно в ней то, что она действительно пережила тяжелое время. По сути, это тоже солдат, который выполнял свой долг на войне. Когда кухню обнаружили, рядом с ней было несколько сотен резиновых подошв. Искатели безуспешно пытались найти захоронение неподалеку, но позже из воспоминаний выяснилось, что свои подошвы бойцы отрывали специально, а саму обувь мелко нарезали, долго варили и ели. Это страшно звучит, но и война — это не только про танки, орудия и громкие победы.
Больше историй из музея «Битва за Ленинград», а также подробности о танках и боевых машинах того времени смотрите в следующих сериях.