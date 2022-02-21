Басурин: ДНР нуждается в российской военной и финансовой помощи

Донецкая Народная Республика (ДНР) нуждается в российской военной и финансовой помощи. Но важнее всего для нее моральная поддержка от России.
Так высказался от имени Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в передаче Владимира Соловьева на YouTube-канале «Соловьев Live».
В первую очередь все-таки моральная, финансовая – тоже я бы не отказался, военная – тоже необходима, по разным направлениям
- ответил он на вопрос о том, что нужно Вооруженным силам республики от России.
С прошлой недели на Донбассе началось крупнейшее усиление военной активности со стороны украинских войск за последние несколько лет. Несмотря на увеличение интенсивности обстрелов бойцами ВСУ, Киев обвиняет в обострении ДНР и ЛНР. Сегодня глава Донецкой Республики Денис Пушилин охарактеризовал ситуацию на линии разграничения как «критическую». Под интенсивными обстрелами находятся столица ДНР город Донецк, а также Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и другие населенные пункты, расположенные вблизи от контролируемой Киевом части Донбасса.
Сильное обострение ситуации наблюдается на юге республики, примыкающей к азовскому побережью. В частности, сегодня около половины второго дня ВСУ задействовали там противотанковый ракетный комплекс, выпустив ракету по селу Октябрь Новоазовского района. При обстреле оккупанты применяли также гранатометы СПГ и АГС, выпустив в сторону населенного пункта 21 гранату.