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Басурин: ДНР нуждается в российской военной и финансовой помощи

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Донецкая Народная Республика (ДНР) нуждается в российской военной и финансовой помощи. Но важнее всего для нее моральная поддержка от России.


Так высказался от имени Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в передаче Владимира Соловьева на YouTube-канале «Соловьев Live».

В первую очередь все-таки моральная, финансовая – тоже я бы не отказался, военная – тоже необходима, по разным направлениям

- ответил он на вопрос о том, что нужно Вооруженным силам республики от России.

С прошлой недели на Донбассе началось крупнейшее усиление военной активности со стороны украинских войск за последние несколько лет. Несмотря на увеличение интенсивности обстрелов бойцами ВСУ, Киев обвиняет в обострении ДНР и ЛНР. Сегодня глава Донецкой Республики Денис Пушилин охарактеризовал ситуацию на линии разграничения как «критическую». Под интенсивными обстрелами находятся столица ДНР город Донецк, а также Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и другие населенные пункты, расположенные вблизи от контролируемой Киевом части Донбасса.

Сильное обострение ситуации наблюдается на юге республики, примыкающей к азовскому побережью. В частности, сегодня около половины второго дня ВСУ задействовали там противотанковый ракетный комплекс, выпустив ракету по селу Октябрь Новоазовского района. При обстреле оккупанты применяли также гранатометы СПГ и АГС, выпустив в сторону населенного пункта 21 гранату.
Использованы фотографии:
Народная милиция ДНР, Олег Никитин
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39 комментариев
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  1. 210окв
    210окв Сегодня, 18:38
    +7
    После сегодняшнего заседания помощь безусловно будет. А Жириновский то прав про 22февраля.День Защитника Отечества будет напряжённым.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 18:45
      +1
      Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин заявит о решении официально признать Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом он заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности
      Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/02/21/prezident-rossii-segodnya-obyavit-o-reshenii-po-priznaniyu-lnr-i-dnr

      Похоже вопрос решен. Правда возникает много других вопросов... Как теперь быть с двойным гражданством? Меня не возьмут в депутаты!!! belay
      1. Хагалаз
        Хагалаз Сегодня, 18:54
        0
        Конечно посмотрим, как будет. Но последняя фраза прозвучала не однозначно. А именно, "...... я приму решение сегодня всё". В свете того, что есть предложение в последний раз перетереть с Байденом, после слова решение, подразумевается запятая.
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 18:55
        +3
        Меня и с одним-Российским, не возьмут..
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 19:00
          +1
          Только отправил предыдущий комментарий, под Докучаевском начался обстрел наших позиций. Притом в этот раз не СПГ или минометы, а явно артиллерия, думаю Гвоздики.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 19:06
        +2
        Цитата: URAL72
        Правда возникает много других вопросов...

        1. Признание республик.
        2. Проведение выборов и определение статуса республик.
        3. Реорганизация государственных структур.
        Думаю, будет так...
        1. Labrador
          Labrador Сегодня, 20:32
          -1
          Думаю, будет так...

          А можно было бы как наглосаксы: достать из табакерки свергнутого Януковича и, надев его на руку, попросить от лица законных властей помощи.
          1)Законный презик будет.
          2)Создать правительство в изгнании из ЛДНР.
          3)Попросить официальной помощи у России.
          Тогда можно будет с чистыми руками накачать оружием по самое небалуйся. И никаких прерензий - мы же поддерживаем легитимную власть в пику майдаунам.
          4) снять с руки Януковича и передать власть ЛДНР в границах отвоеваных у бандерлогов земель.
    2. Старый сержант
      Старый сержант Сегодня, 19:55
      +2
      Лучше всех сказала Матвиенко
      - Российским бензином заправляют Украинские танки.
      Так вот перевалочную базу по доставке всего вида ГСМ со стороны Белорусии надо было прекратить загодя. Не сомневаюсь, это сейчас и произойдет.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:44
    +2
    В идеале республики мы обязаны не только взять под свою полную опеку, но и интегрировать их в наше экономическое, военное, социально-,-правовое поле!
    1. 1970mk
      1970mk Сегодня, 18:54
      -11
      За твой лично счет? За счет Ротенберга? Тимченко? Али за счет бедного населения РФ?
      1. Василий Чернышев
        Василий Чернышев Сегодня, 19:15
        +6
        Неее, за счёт богатого населения России... Не бзди, тебя не каснется good
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 19:16
        +4
        Цитата: 1970mk
        За твой лично счет?

        Есть вещи , которые в деньгах не оцениваются. Ваши вопросы не уместны. hi
      3. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:18
        +4
        1970mk-не хамите!Деньги в стране есть,нефть дорогая, и прибыли от газа высокие. А,людей игнорировать, бросать на произвол судьбы, преступно,как минимум!
      4. 210окв
        210окв Сегодня, 19:57
        +1
        А что это Вы издалека за наше население переживаете?
  3. Nerpa1
    Nerpa1 Сегодня, 18:44
    -30
    А как же дойти до Киева за два дня? Что сдулись?
    1. Blade3
      Blade3 Сегодня, 18:51
      +18
      Никто и не собирался брать Киев, ,,оккупацию,, Россией еще заслужить нужно
      1. Nerpa1
        Nerpa1 Сегодня, 19:04
        -6
        Да ладно

        https://www.youtube.com/watch?v=guyZ5Pf4c74
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 19:34
          -1
          Цитата: Nerpa1
          Да ладно

          То, что с 2016-го прошло немножко так 5,5 лет, и ситуация слегка изменилась, Вы, конечно, мило заминаете - для ясности.
          1. Nerpa1
            Nerpa1 Сегодня, 19:39
            -1
            А в чем она изменилась? Активных боевых действий не ведётся, патроны и снаряды не расходуються, бронетехника не сгорает в танковых сражениях. Сиди да накапливай силы для решающего броска на Киев.
            1. Викторио
              Викторио Сегодня, 20:04
              0
              Цитата: Nerpa1
              А в чем она изменилась? Активных боевых действий не ведётся, патроны и снаряды не расходуються, бронетехника не сгорает в танковых сражениях. Сиди да накапливай силы для решающего броска на Киев.

              ===
              предположу, что киев из двух вариантов (выполнение минских или потеря лднр) выбрал второй.
    2. Cron
      Cron Сегодня, 18:58
      +8
      Цитата: Nerpa1
      А как же дойти до Киева за два дня? Что сдулись?

      Насколько я помню, сдувались только древние в котлах, после чего подписывали капитуляции в виде Минских. А ополченцев наоборот останавливали.
      1. Nerpa1
        Nerpa1 Сегодня, 19:04
        -4
        А это что
        https://www.youtube.com/watch?v=guyZ5Pf4c74
        1. Cron
          Cron Сегодня, 19:11
          +1
          Цитата: Nerpa1
          А это что
          https://www.youtube.com/watch?v=guyZ5Pf4c74

          Что это? Я же написал, что их всё время останавливали. А вы подписывали капитуляции. Одну из которых сейчас упорно не хотите исполнять, придумывая разные предлоги. Минск для упоротых - это красные линии. И эти же упоротые поддерживают Порошенко, который их подписал. Вот такой вот цирк
        2. sabakina
          sabakina Сегодня, 19:24
          +1
          Цитата: Nerpa1
          А это что
          https://www.youtube.com/watch?v=guyZ5Pf4c74

          Вобла! Госдеп и Пентагон уже русскоговорящих негров напряг? belay
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:20
      -3
      Negra1-нн выйдет за 2 часа, ибо к каждом освобожденном населённом пункте выпить за освобождение с населением нужно lol .Но,вы не горюйте, мы ещё придём-за СВОИМИ землями!!! negative
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:48
    +2
    Басурин: ДНР нуждается в российской военной и финансовой помощи
    . Это понятно и похоже, неизбежно.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 19:27
      0
      Витя, рано или поздно это чем то должно закончится.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:38
        +1
        Привет soldier
        Долго тянули, люди устали ждать.
        Сейчас отступать не приемлемо.
        Людям сразу станет легче, а уже нам всем, вместе, никакие беды нипочём. Прорвёмся, не впервой.
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 19:44
          +1
          ПрЮвет! Что делать? Судьба такая! Однажды нам пришлось Москву сдавать, чтобы победить. wink
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 19:54
            +2
            В разное время на разные меры приходилось идти ...
            Отдельные битвы имеют значение, но ведь будет и конечный итог!
            Так шо будем посмотреть ....
  5. 1970mk
    1970mk Сегодня, 18:53
    -16
    Короче...кругом одни Враги.....надо всем помочь....Вот почему народ в России живет так тяжело....а будет еще хуже и хуже.....Внутри страны ничего не налажено....медицина, образование, культура, наука -ДЕНЕГ НЕТ! На помощь есть. Замечательно.....так и распирает сказать-если не можешь ничего сделать....кто то всегда найдет врагов извне...
    1. Blade3
      Blade3 Сегодня, 18:54
      +8
      Есть поновее речевки-лозунги?
      1. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 19:05
        +7
        Тут не речевки, тут кружевные труселя дочки русского офицера выпирают
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 18:58
      +4
      Да что Вы изделека переживаете за народ? За детишек на Донбассе Вам переживать то некогда.
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 19:00
      +6
      Сгинь, нечистая (с) wassat
    4. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 19:05
      0
      Давайте Михаил конкретику.ФИО.Город проживания.С голоду пухните?В лохмотьях ходите?Давайте конкретно покажите свою несостоятельность.Реально все скинемся вам.Инвалид наверное?Работать не можите?
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 19:34
        -1
        Цитата: zadorin1974
        Реально все скинемся вам.Инвалид наверное?Работать не можите?
        Почему не может? По клаве стучать может? Значит руки-глаза есть. А откуда он получает гонорары, из Госдепа или Пентагона, этот вопрос уже к контрразведке! wink
    5. Василий Чернышев
      Василий Чернышев Сегодня, 19:18
      0
      Так тяжело живём, аж машину во дворе поставить некуда - все занято... Там из-за бугра, тяжесть жизни видна лучше yes
    6. Кеша1980
      Кеша1980 Сегодня, 19:32
      0
      Короче...кругом одни Враги.....надо всем помочь....Вот почему народ в России живет так тяжело....а будет еще хуже и хуже.....Внутри страны ничего не налажено....медицина, образование, культура, наука -ДЕНЕГ НЕТ!

      Ёптыть, считайте что мы идём вас грабить - сколько гривен имеете нам "по-братски" помочь? От этого ваши красные отбитые попки не станут розовыми). Всё ваши потери будут взыщены вашими налогами. Платили 2%? Будите платить 5%, ибо вояки ваши жалуются на обман властями.