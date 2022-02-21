Басурин: ДНР нуждается в российской военной и финансовой помощи

В первую очередь все-таки моральная, финансовая – тоже я бы не отказался, военная – тоже необходима, по разным направлениям

Донецкая Народная Республика (ДНР) нуждается в российской военной и финансовой помощи. Но важнее всего для нее моральная поддержка от России.Так высказался от имени Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в передаче Владимира Соловьева на YouTube-канале «Соловьев Live».- ответил он на вопрос о том, что нужно Вооруженным силам республики от России.С прошлой недели на Донбассе началось крупнейшее усиление военной активности со стороны украинских войск за последние несколько лет. Несмотря на увеличение интенсивности обстрелов бойцами ВСУ, Киев обвиняет в обострении ДНР и ЛНР. Сегодня глава Донецкой Республики Денис Пушилин охарактеризовал ситуацию на линии разграничения как «критическую». Под интенсивными обстрелами находятся столица ДНР город Донецк, а также Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и другие населенные пункты, расположенные вблизи от контролируемой Киевом части Донбасса.Сильное обострение ситуации наблюдается на юге республики, примыкающей к азовскому побережью. В частности, сегодня около половины второго дня ВСУ задействовали там противотанковый ракетный комплекс, выпустив ракету по селу Октябрь Новоазовского района. При обстреле оккупанты применяли также гранатометы СПГ и АГС, выпустив в сторону населенного пункта 21 гранату.