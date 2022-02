Министр обороны Украины заявил об отсутствии ударной группировки российской армии на границе

Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это означает, что нет всех её составляющих

27.12.2021 Zhirinovsky stated that if negotiations fail, Russian answer will be on February 22, 4 in morning."I would like to be a year of peace, but it will not be.Year when Russia will become great again" https://t.co/KM8itIP34A