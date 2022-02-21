Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это означает, что нет всех её составляющих

27.12.2021 Zhirinovsky stated that if negotiations fail, Russian answer will be on February 22, 4 in morning."I would like to be a year of peace, but it will not be.Year when Russia will become great again" https://t.co/KM8itIP34A — ZOKA (@200_zoka) February 20, 2022

Военное руководство Украины полагает, что на данный момент угроза крупномасштабного наступления российских войск отсутствует.Об этом, как сообщает издание УНИАН, заявил руководитель Минобороны Алексей Резников. С его слов, в военном ведомстве его консультирует командный состав ВСУ, в частности главнокомандующий и начальник штаба. С учётом их мнения министр делает выводы о готовности ВС РФ к проведению военной кампании, основываясь на искусстве ведения войны.- заявил Резников, имеющий отношение к армии только ввиду его срочной службы в ВС СССР.Министр считает, что реальная угроза наступления отсутствует, в связи с чем украинское руководство может «маневрировать» в поисках мирного разрешения конфликта. Однако, с его слов, в случае соответствующей команды из Кремля российская армия перейдёт в атаку, даже если для этого не созданы необходимые условия.Резников призвал лиц, позиционирующих себя в качестве военных экспертов, не сеять панику среди населения, способствуя разобщению общества. Как он считает, единство страны и западные поставки вооружений не позволят России перейти в наступление и стабилизируют ситуацию на фронте. С его слов, сама Украина не намерена вести наступательные действия, полагаясь на политики-дипломатические механизмы возвращения под свой контроль территорий, хотя в наличии имеются различные варианты реагирования на развитие событий.Тем временем сербские обозреватели демонстрируют поддержку российской армии. Так, на ресурсе Zoka аватар был изменён на букву «Z», которая была замечена на боевой технике ВС РФ в приграничных с незалежной районах.