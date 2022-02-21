Военное обозрение
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Министр обороны Украины заявил об отсутствии ударной группировки российской армии на границе

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Военное руководство Украины полагает, что на данный момент угроза крупномасштабного наступления российских войск отсутствует.


Об этом, как сообщает издание УНИАН, заявил руководитель Минобороны Алексей Резников. С его слов, в военном ведомстве его консультирует командный состав ВСУ, в частности главнокомандующий и начальник штаба. С учётом их мнения министр делает выводы о готовности ВС РФ к проведению военной кампании, основываясь на искусстве ведения войны.

Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это означает, что нет всех её составляющих

- заявил Резников, имеющий отношение к армии только ввиду его срочной службы в ВС СССР.

Министр считает, что реальная угроза наступления отсутствует, в связи с чем украинское руководство может «маневрировать» в поисках мирного разрешения конфликта. Однако, с его слов, в случае соответствующей команды из Кремля российская армия перейдёт в атаку, даже если для этого не созданы необходимые условия.

Резников призвал лиц, позиционирующих себя в качестве военных экспертов, не сеять панику среди населения, способствуя разобщению общества. Как он считает, единство страны и западные поставки вооружений не позволят России перейти в наступление и стабилизируют ситуацию на фронте. С его слов, сама Украина не намерена вести наступательные действия, полагаясь на политики-дипломатические механизмы возвращения под свой контроль территорий, хотя в наличии имеются различные варианты реагирования на развитие событий.

Тем временем сербские обозреватели демонстрируют поддержку российской армии. Так, на ресурсе Zoka аватар был изменён на букву «Z», которая была замечена на боевой технике ВС РФ в приграничных с незалежной районах.

Использованы фотографии:
Сайт Минобороны России
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26 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:42
    +3
    Сейчас на него рявкнут из сша, и он сразу "увидит "на границе миллионную, вооруженную, и готовую немедленно вторгнуться вна ук-роину, армию России.
    1. Crasher
      Crasher Сегодня, 18:46
      +7
      К нему уже выехали winked
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 19:00
        +3
        Это сообщение каждый день в течение нескольких недель. Пластинка заела.
        1. andr327
          andr327 Сегодня, 19:11
          0
          Пластика старая уже разбилась. А новой пока нет. Студия грамзаписи еще не знает что писать
        2. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 19:44
          +1
          Украина на "плохих" новостях, каждый день теряет деньги. 2-3 млдр в месяц, они об этом каждый день верещат уже дней десять.
    2. den3080
      den3080 Сегодня, 19:51
      +1
      Пару страниц Сунь-Цзы осилил, и то из введения, да заказал книжки Вобана и Клаузевица по интернету.
      А туда же: «стандарты военной науки»
      laughing
  2. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 18:43
    +7
    Кого-то ждёт сюрприз. Ударной наземной группировки, может и нет. А вот ракетами и авиацией Республики явно поддержат. После сегодняшнего совещания в Совбезе.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 18:57
      +4
      сюрприз будет
    2. Волков
      Волков Сегодня, 19:21
      0
      При любом раскладе, места концентрации техники и местоположение складов давно известны всем действующим лицам. Удар по ним паритета между НМ и ВСУ, конечно, не сделает, но баланс отравняет.
    3. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 19:52
      +1
      Цитата: Василий Онищук
      Ударной наземной группировки, может и нет.

      там в течение 6 -12 часов нагонят такую группировку, что учения запад 81 будет "нервно курить" в сторонке...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:44
    +5
    У США одна проблема,когда Бидон с горшка встанет?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:52
    +2
    Министр обороны Украины заявил об отсутствии ударной группировки российской армии на границе
    . Можно пить боржоми, все перепуганные уже рванули подальше и ещё дальше.
    Оставшиеся просто ждут отмашки, в том или ином виде.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:28
      +1
      Цитата: rocket757
      Можно пить боржоми, все перепуганные уже рванули подальше и ещё дальше.
      Оставшиеся просто ждут отмашки, в том или ином виде.

      Министр же обороны может ждать отставки в скорейшем будущем.
      Что что, а думать его никто не просил.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:42
        0
        Ну да, выступать против политики партии, сразу пинком отправят в отставку ....
        Впрочем, целее будет, потом .... позиция у него будет удобная "а я тут ни при чем!"
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:54
    +1
    Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это означает, что нет всех её составляющих

    Когда адвокат, начинает себя считать знатоком "стандартом военной науки", получается всё как у Ивана Крылова,
    А вы, друзья, как ни садитесь;
    Всё в музыканты не годитесь".
  6. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 19:14
    0
    - заявил Резников, имеющий отношение к армии только ввиду его срочной службы в ВС СССР.

    Коллеги, может кто поделится духанкой этого шныря)? Тренчики с ремней он по ночам не тырил?
    1. Василий Онищук
      Василий Онищук Сегодня, 19:55
      +1
      в Википедии нашел следующую информацию: "В 1984—1986 годах проходил срочную военную службу в 64-й ШМАС (в/ч 87358) и в 806-м штурмовом авиационном полку (в/ч 53904) в группе Парашютно-десантной службы (укладка парашютов, работа с катапультами)".
      1. Кеша1980
        Кеша1980 Сегодня, 20:33
        0
        Ну так "почтидесантура и почтилётчик" - крутой перец, о хлеборезке там не написано?)
        1. Василий Онищук
          Василий Онищук Сегодня, 20:36
          +1
          Не. Об этом Вики скромно умалчивает. Но судя по крысиной морде этого "министра" в хлеборезку его хлебожевалку тогда не пустили. Может, оттуда пошла кровная обида? winked
  7. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 19:18
    0
    Ну уже кастрюлеголовые полезли к нам, сообщают, что уничтожена БМП ВСУ и разведгруппа.
  8. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 19:35
    +1
    Похоже придётся убивать украинцев, но виноваты явно англо-саксы. Они победили
  9. bar
    bar Сегодня, 19:44
    +1
    украинское руководство может «маневрировать» в поисках мирного разрешения конфликта

    Походу доманеврировали
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 19:49
      0
      Лавировали, лавировали, да не вылавировали sad
  10. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:12
    -1
    Цитата: Василий Онищук
    Кого-то ждёт сюрприз. Ударной наземной группировки, может и нет. А вот ракетами и авиацией Республики явно поддержат. После сегодняшнего совещания в Совбезе.

    То, что произошло сегодня в Совбезе РФ на дипломатическом языке называется "демарш", который предполагает: 1. Последнее предупреждение противнику 2. В случае, если демарш не достиг своих целей, далее следуют действия, которые в нём озвучили. 3. Или...война. sad
  11. kenig1
    kenig1 Сегодня, 20:35
    0
    Не знаю где учился этот МО, есть атака с выдвижением из глубины. Когда игиловцы захватили второй раз Пальмиру, они рассчитали время и из рассредоточенных групп создали ударную группировку.
  12. Normann
    Normann Сегодня, 20:50
    0
    Да неужели)) А мы то и не в курсе были что там нет ударной группировки войск)