Главы народных республик Донбасса обратились к президенту России с просьбой о признании ДНР и ЛНР

Просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство.

События вокруг Донбасса начинают развиваться всё стремительнее.Официальный аккаунт министерства иностранных дел в Твиттере сменил аватар на такой, который сразу же превратился в предмет обсуждения. На изображении можно увидеть гербовое изображение в качестве символики внешнеполитического ведомства, под которым стилизованная дата завтрашнего дня – 22.02.2022.Это к вопросу о том, что вряд ли МИД России решил просто обозначить очередную «симметричную дату» в XXI веке, особенно при учёте того, что сегодня Владимир Путин проводит экстренное совещание Совета безопасности страны.На этом фоне обращает на себя внимание и обращение от лидеров Луганской и Донецкой народных республик. Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне происходящих событий обратились к президенту России с просьбой о признании независимости республик Донбасса.Обращение опубликовано от имени народа ДНР и ЛНР.Из обращения Пушилина:Также глава ДНР попросил заключить договор о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, в том числе в плане взаимодействия в сфере обороны.Аналогичное обращение в адрес Кремля идёт и от главы Луганской народной республики.