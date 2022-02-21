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Главы народных республик Донбасса обратились к президенту России с просьбой о признании ДНР и ЛНР

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События вокруг Донбасса начинают развиваться всё стремительнее.


Официальный аккаунт министерства иностранных дел в Твиттере сменил аватар на такой, который сразу же превратился в предмет обсуждения. На изображении можно увидеть гербовое изображение в качестве символики внешнеполитического ведомства, под которым стилизованная дата завтрашнего дня – 22.02.2022.

Это к вопросу о том, что вряд ли МИД России решил просто обозначить очередную «симметричную дату» в XXI веке, особенно при учёте того, что сегодня Владимир Путин проводит экстренное совещание Совета безопасности страны.

Главы народных республик Донбасса обратились к президенту России с просьбой о признании ДНР и ЛНР


На этом фоне обращает на себя внимание и обращение от лидеров Луганской и Донецкой народных республик. Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне происходящих событий обратились к президенту России с просьбой о признании независимости республик Донбасса.

Обращение опубликовано от имени народа ДНР и ЛНР.

Из обращения Пушилина:

Просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство.

Также глава ДНР попросил заключить договор о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, в том числе в плане взаимодействия в сфере обороны.

Аналогичное обращение в адрес Кремля идёт и от главы Луганской народной республики.
Использованы фотографии:
Глава ДНР, Твиттер/МИД России
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62 комментария
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  1. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 17:09
    +10
    Нда, не легкий выбор у Путина... Посмотрим чем закончится заседание СБ.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:11
      +10
      Цитата: Мини Мокик
      Нда, не легкий выбор у Путина... Посмотрим чем закончится заседание СБ.

      А, ему эти вражины выбор оставили?
      Все - таки какое должно быть хорошее число-дата 22.02.22.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:19
        +4
        Цитата: Ясная
        Все - таки какое должно быть хорошее чило-дата 22.02.22.

        Хотелось бы верить, а ой как нужно это признание для ЛНДР.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 17:24
          +2
          Цитата: carpenter
          Цитата: Ясная
          Все - таки какое должно быть хорошее чило-дата 22.02.22.

          Хотелось бы верить, а ой как нужно это признание для ЛНДР.

          Не простой выбор, но если тянуть дальше, то будет ещё тяжелее. Фашизм встал в полный рост.
          И, главный враг России далеко не Украина.
          1. Crasher
            Crasher Сегодня, 17:45
            +1
            Все идет к тому, что признают
        2. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 17:26
          +5
          Цитата: carpenter
          Хотелось бы верить, а ой как нужно это признание для ЛНДР.

          Владимир Путин сейчас проводит заседание большого Совета безопасности. Что успел сказать:

          — Россия изначально делала все, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путём.

          — Киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе. Сейчас обострение происходит в третий раз.

          — Киев не собирается исполнять Минские соглашения.

          — Цель сегодняшнего собрания — определить дальнейшие шаги по Донбассу, имея в виду обращения о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

          — Вопрос Донбасса тесно связан с вопросами глобальной безопасности в мире и в Европе в частности.

          — Если Украина вступит в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.

          — США легко отказываются от любых договоренностей и документов, которые подписывают.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 17:57
            0
            Если Украина вступит в НАТО
            То НАТО кранты - нищие и неумные просто его развалят изнутри.
          2. Кеша1980
            Кеша1980 Сегодня, 18:01
            +2
            Добавлю от Кожугетовича
            Украина концентрирует военную технику у границ Луганской и Донецкой областей. Об этом на заседании Совета безопасности с участием Владимира Путина заявил министр обороны Сергей Шойгу.

            Он уточнил, что на границах ЛНР и ДНР, по его оценками, собрались 354 танков, более 2 тысяч бронированных машин, 160 РСЗО, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Шойгу также напомнил о словах Зеленского, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной державы. По словам главы Минобороны РФ, ядерное оружие может появиться, в том числе, на комплексах «Точка-У». «У Украины есть оборудование, технологии и специалисты для создания ядерного оружия», — подытожил Шойгу.

            Украине её слова о ядерном оружии аукнутся много раз)
        3. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 17:30
          0
          Цитата: carpenter
          Цитата: Ясная
          Все - таки какое должно быть хорошее чило-дата 22.02.22.

          Хотелось бы верить, а ой как нужно это признание для ЛНДР.

          Надеюсь на то, что признанием не ограничится, будет с победой двигаться дальше, в сторону куева.
          1. Андрей Чижевский
            Андрей Чижевский Сегодня, 18:02
            0
            Признание по всей видимости состоится.Но в каких границах будут республики ? Полагаю что движение в сторону Куева лишнее.А вот на Николаев и Херсон - вплоть да ПМР - самое то !
    2. Волков
      Волков Сегодня, 17:11
      +10
      С другой стороны, рано или поздно этот вопрос всё равно решать придётся. Вероятно, "поздно" уже наступило.
    3. 210окв
      210окв Сегодня, 17:12
      +16
      Выбора то и нет. Нет, есть вариант позора, но в данном ключе он вообще не должен рассматриваться. Но это моё мнение
    4. Простой
      Простой Сегодня, 17:13
      +1
      Что тут опять надо выбирать?

      Только положительный ответ!
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:17
        +8
        А в каких границах он должен быть положительным? Если в нонешних - то это глупо, если в административных - значит территорию нашего признанного союзника оккупирует враждебное иностранное государство. Со всеми вытекающими.
        1. Простой
          Простой Сегодня, 17:52
          0
          Признаются ЛНР и ДНР кака суверенных Республик.

          К вопросам границ .эту по ходу .
          Ниже ответил:
          "В данном обращении от ДНР и ЛНР - без вариантов.
          Это наратив для дальнейших ходов."
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 17:15
      +3
      Иногда не очень просто поставить запятую:
      "Признать нельзя отказать"...
      1. Простой
        Простой Сегодня, 17:18
        0
        В данном обращении от ДНР и ЛНР - без вариантов.
        Это наратив для дальнейших ходов.
    6. ROSS_51
      ROSS_51 Сегодня, 17:18
      +2
      Цитата: Мини Мокик
      Нда, не легкий выбор у Путина... Посмотрим чем закончится заседание СБ.

      Выбор уже давно сделан. Не даром нам несколько дней твердят по ТВ, что санкции будут в любом случае.
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 17:28
        +4
        Выбор уже давно сделан.

        Возможно. Я очень удивлюсь, если окажется что это инициатива глав республик. Не такие уж они самостоятельные, тем более так синхронно.
        1. ROSS_51
          ROSS_51 Сегодня, 17:38
          +1
          Цитата: URAL72
          Выбор уже давно сделан.

          Возможно. Я очень удивлюсь, если окажется что это инициатива глав республик. Не такие уж они самостоятельные, тем более так синхронно.

          Синхронно и по команде. Завтра гарант признает ЛНР/ДНР и введутся миротворцы или минимум ультиматум украинцам.
          Прям сейчас Шойгу в прямом эфире докладывает, сколько танков и артиллерии стянули украинцы к линии разграничения.
          1. AlexGa
            AlexGa Сегодня, 17:49
            +1
            Да, доклад Шойгу очень впечатляет. Много всего, особенно танков и арт систем. Думаю, что сейчас Медведев предложит признать Республики.
      2. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 18:05
        0
        А разве санкции будут только сейчас ? Да они были всегда - даже когдапьяный Ельцин с героем орального кабинета в обнимку ходил .
    7. anjey
      anjey Сегодня, 17:43
      +2
      Пора после долгих многоточий ставить точку.
    8. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:07
      0
      Решение, как домоклов меч, давно "висит" над кремлём ,все красные линии запад игнорирует. Поэтому, вариант только один-,немедленно признать официально республики,и активно их интегрировать в состав России.
  2. Василий Онищук
    Василий Онищук Сегодня, 17:09
    +9
    Что-то явно готовится. И вариантов остаётся немного. Сейчас слушаю заседание Совбеза. Путин резок, чувствуется, что его достали. Так что ждать можно чего угодно. Тем более верховный заявил, что есть угроза Крыму.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 17:13
      +5
      Если Зеля сам уже криком изошелся, чтобы Россия скорее признавала ЛДНР.
      Хочет, паскуда, руки себе развязать и еще громче требовать принять U44 в НАТО.
      1. Василий Онищук
        Василий Онищук Сегодня, 17:17
        +3
        В НАТО Зелю точно не возьмут. Если только по частям. Причём что Украину, что Зелю. Часть в Польшу, часть в Венгрию, часть в Румынию. Там Кулеба уже вякнул, что Украина никого не обстреливает, ни на кого не нападает и границу никто не переходил. А Зеля вообще вспомнил Пороха и заявил, ополченцы сами по себе стреляют.
        1. alystan
          alystan Сегодня, 17:30
          0
          Он и хочет этого избежать, если в НАТО или ЕС (идет сбор поддержки для вступления) не пролезут, тогда да - точно по лоскутам разойдется Незалежная.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:17
        +1
        Цитата: alystan
        Если Зеля сам уже криком изошелся, чтобы Россия скорее признавала ЛДНР.

        Долго Зеленый этого добивался.
        1. alystan
          alystan Сегодня, 17:31
          0
          Буквально вчера в Мюнхене надрывно пищал и умолял об этом.
      3. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 18:07
        0
        Так руки будут не только у Зелебобика развязаны.У России тоже не будет никаких оснований быть гарантом Минска - 2.
    2. Комментарий был удален.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 17:09
    +6
    Вот и всё . Сейчас идёт заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации в Донбассе . Ждём решения России .
  4. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 17:10
    +1
    Шаг №1 ?................
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:12
    +7
    Кто то на западе обосрался!Ждём признания,ДНР и ЛНР с вводом войск для обеспечения безопасности и мира.Кто рыпнется на страну с мирным атомом.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:28
      +2
      Вопрос в границах ЛДНР. 2\3 их територии занято ВСУ, и добровольно они эту территорию не покинут. Да и грех их живыми оттуда выпускать...
  6. mik0588
    mik0588 Сегодня, 17:13
    +1
    Технология "фронтир" наконец то будет задействована.
  7. Borz
    Borz Сегодня, 17:13
    +5
    "Ваше слово,товарищ маузер!"(с)

    А если серьёзно,то вот он,момент истины. Не призываю и не заклинаю,но казус белли налицо,каким он ещё должен быть?! Люди страдают,люди ждут,люди верят в тебя,Россия.
  8. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 17:16
    +4
    Конечно, необходимо признать, как независимые государства (желательно одно государство). По примеру Абхазии.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:16
    +4
    Также глава ДНР попросил заключить договор о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, в том числе в плане взаимодействия в сфере обороны.

    А признать надо, не то задавят бандеровцы.
  10. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 17:17
    -1
    Цитата: Мини Мокик
    Нда, не легкий выбор у Путина... Посмотрим чем закончится заседание СБ.

    цугцванг у Царя, что не делай хорошо не будет
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 17:30
      -2
      Цитата: Виталий161
      цугцванг у Царя, что не делай

      То есть думаете, что нашего Темнейшего поставили перед фактом? А Вы смешной yes
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 17:35
        +1
        Цитата: Dym71
        Цитата: Виталий161
        цугцванг у Царя, что не делай

        То есть думаете, что нашего Темнейшего поставили перед фактом? А Вы смешной yes

        не владею полной информацией дабы ответить точно, но с виду кажется, что фаберже на сей Темнейшему хорошо прижали, ибо не признать, плохо(наши люди живут там, да и в республиках уже сейчас считай гуманитарная катастрофа) признать, санкции и скорее всего конфликт с Уропией
        1. Dym71
          Dym71 Сегодня, 17:42
          +2
          Цитата: Виталий161
          не владею полной информацией дабы ответить точно

          А этого и не нужно в принципе, ибо Темнейший завсегда в первый раз предлагает взаимовыгодные условия, в случае несогласия со стороны "партнеров" условия становятся более жесткими, а в третий раз "партнер" остается ни с чем.
          А вот и звоночек:
          Цитата: МОСКВА, 21 фев - РИА Новости
          "Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сказал Путин на заседании Совбеза.
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 17:48
            +1
            [quote=МОСКВА, 21 фев - РИА Новости]"Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сказал Путин на заседании Совбеза.[/quote][/quote]
            да я смотрю это шоу, решение принято 100% до заседания совбеза, признание ДНР и ЛНР уже факт, мирный мы люди, однако "добро должно быть с кулаками" пояса будем затягивать, может хоть на рыбалку за 10 лет в первый раз выберусь))
            1. Dym71
              Dym71 Сегодня, 17:52
              0
              Цитата: Виталий161
              пояса будем затягивать

              Увы, но сие факт crying
              Цитата: Виталий161
              может хоть на рыбалку за 10 лет в первый раз выберусь))

              Нет худа без добра.
              1. Виталий161
                Виталий161 Сегодня, 17:53
                0
                Цитата: Dym71
                Цитата: Виталий161
                пояса будем затягивать

                Увы, но сие факт, мой плюс Вам.
                затянем, выбора нет, а своих мы русские не бросаем
                Цитата: Виталий161
                может хоть на рыбалку за 10 лет в первый раз выберусь))

                Нет худа без добра.

                это точно)
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 17:21
    +1
    Вот "зажали" верховного! Нет альтернативы.
    1. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 17:45
      +2
      С чего Вы взяли, что ""зажали" верховного"? Я думаю , что ни Леонид Пасечник ни Денис Пушилин сами это заявление ни инициировали без ведома нашего верховного.
  12. ALSur
    ALSur Сегодня, 17:22
    +2
    Цитата: Виталий161
    Цитата: Мини Мокик
    Нда, не легкий выбор у Путина... Посмотрим чем закончится заседание СБ.

    цугцванг у Царя, что не делай хорошо не будет

    Это вашей Украине, что ни делай, лучше не станет.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:28
      +1
      она не моя, так что мимо)
  13. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:25
    +2
    С одной стороны - признание несёт с собой кучу попутного геморроя, включая новые санкции Запада, а вероятно и прямую войну с Украиной. С другой - когда-то же надо было это сделать, раз уж минские соглашения Украина всё равно не собирается выполнять.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:30
      +6
      Цитата: Roma-1977
      С одной стороны - признание несёт с собой кучу попутного геморроя, включая новые санкции Запада, а вероятно и прямую войну с Украиной. С другой - когда-то же надо было это сделать, раз уж минские соглашения Украина всё равно не собирается выполнять.

      Санкции от ситуации на Украине и вообще ни от чего не зависят, захотят введут и без причины. До Украины и Сирии, был список Магнитского. Тут и без Украины найдут повод, за Сирию, в конце концов за Крым могут вводить до бесконечности.
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 17:38
        +1
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Санкции от ситуации на Украине и вообще ни от чего не зависят, захотят введут и без причины.

        Точно, Россия всю историю под какими нибудь санкциями
  14. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:28
    +2
    Надо было ещё в 2014-2015 году ввести миротворцев на Донбасс, может ситуация была бы менее напряженной. Во всяком случае на бмп на нашу территорию бы не заезжали и не обстреливали бы границу.
  15. РусГр
    РусГр Сегодня, 17:28
    +2
    - Ну с Богом! Понеслась!
  16. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 17:29
    0
    Признать и принять в ОДКБ
    1. Василий Онищук
      Василий Онищук Сегодня, 17:37
      +1
      Признать и принять в состав Российской Федерации на правах и в качестве субъектов Федерации.
  17. Немец
    Немец Сегодня, 17:32
    0
    Рано! В 1812 Москву сдали - ждали. Рано.
  18. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 17:33
    +1
    Козак кадр !!! Без Улыбки не могу смотреть .., а заключительная часть речи , вообще 5 балов !!!
  19. Wartop
    Wartop Сегодня, 17:44
    +2
    Медведев сказал " Територии лрн и днр Украине впринципе не нужны! ") так что признают я уверен!)
  20. паратирон
    паратирон Сегодня, 17:48
    0
    "стилизованная дата завтрашнего дня – 22.02.2022"
    Левую рамку не дотянули. Надо было 2202 и 2022 обводить, тогда красиво и со смыслом - в одной рамке год, в другой дата.[/center]
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:49
    +2
    Нельзя сказать, что абы какое решение, это лучше чем ничего ... но данная проблема созрела, перезрела, давно! Люди устали жить в неопределенности!
    Что будет дальше .... вопрос?
    Но народ и тут и там, ждёт, решительных действий, исправления ошибок/недоделок!