Военное обозрение
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России не публиковать дезинформацию

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Украина категорично отрицает проникновение украинской ДРГ на территорию России и обстрел Ростовской области, называя все это российским фейками. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.


Украинский министр утверждает, что Киев вынашивает планов по нападению на республики Донбасса, вообще не нападал на Донецк и Луганск, никаких диверсантов, тем более на БТР, через границу России не посылал, а также не обстреливал территорию Ростовской области. Все это, по словам Кулебы, "российские фейки", запускаемые специальной фабрикой.

Категорически опровергаю дезинформацию РФ (...) Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков

- заявил он.



Ситуация на Донбассе в последнее время значительно обострилась, ВСУ продолжают обстрелы территории республик. Сегодня, т.е. 21 февраля произошло столкновение на российской границе, где украинская диверсионная группа попыталась проникнуть на территорию России, но была уничтожена вместе с двумя БМП, пытавшимся провести эвакуацию ДРГ через российскую территорию. Кроме того, в очередной раз была обстреляна территория Ростовской области, прилетевший со стороны Украины неизвестный боеприпас уничтожил пограничный пункт ФСБ РФ.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/AnnLinde
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33 комментария
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  1. Перейра
    Перейра Сегодня, 17:47
    +12
    Кулеба - это уже фейк.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:50
      +9
      Цитата: Перейра
      Кулеба - это уже фейк.

      Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России не публиковать дезинформацию

      Кулеба, от жены своей требуй что там тебе хочется. Будешь ещё в сторону России вонять.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:54
        +7
        Все это, по словам Кулебы, "российские фейки", запускаемые специальной фабрикой.

        А.В. Бортников заявил, что один в/с из состава ДРГ взят в плен живым, тепленьким.
        А, Кулеба-дрянь лживая ?
        1. NKT
          NKT Сегодня, 18:09
          +2
          Потом он скажет, что пленного похитили спецслужбы РФ на Украине, вывезли в багажнике, пытали и заставили дать показания на камеру.
    2. anjey
      anjey Сегодня, 17:53
      +1
      Цитата: Перейра
      Кулеба - это уже фейк.

      Точно,где он будет завтра,только ветер и никакой кулебы laughing
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:57
      +4
      Главный фейк - это существование нонешней Украины.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:58
      +4
      Цитата: Перейра
      Кулеба - это уже фейк.

      На Совете безопасности РФ члены Совета высказались за признание ЛДНР и это уже не фейк. Россия 24 смотрим...
      1. lwxx
        lwxx Сегодня, 18:22
        +1
        Цитата: ROSS 42
        На Совете безопасности РФ члены Совета высказались за признание ЛДНР и это уже не фейк. Россия 24 смотрим...
        Да смотрим .Сергей Евгеньевич Нарышкин дал стране угля- о вхождении республик в состав РФ fellow
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 18:23
          0
          Цитата: lwxx
          Да смотрим Сергей Евгеньевич Нарышкин дал стране угля- о вхождении республик в состав РФ

          Бедный, его попросили дать конкретику - он и дал! laughing
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:00
      +2
      Кто бы этой кулебе в рыло сказал "закрой рот,смердящий труп "!
    6. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 18:11
      +2
      а он прав! БТР не посылали и их не было. БМП были!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:50
    +7
    Поздно пить боржоми ,когда фаберже отвались.Судьба Украины решается не в ОБСЕ ,где этот удод находится ,а в Москве в эти минуты.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 17:51
      +2
      Слушаем Димона. В кои века дело говорит.
      1. lwxx
        lwxx Сегодня, 17:55
        +1
        Димочка выставил себя героем 2008 года.Ну да , ну да... what Все идет к признанию республик.
        1. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 18:24
          0
          Димочка выставил себя героем 2008 года.Ну да , ну да... what Все идет к признанию республик.

          Димон, по ходу "крайне кровожадный тип с явными имперскими замашками") (сарказм)
          Ему скоро Инстаграмм отключат wassat
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:55
        +1
        Войны не будет с западом,счас умоются.Медвед молодец.Дальше интересней,чем дальше в лес тем страшнее западу.
        1. Кеша1980
          Кеша1980 Сегодня, 18:28
          0
          Китайцы тоже еле дождались окончания Олимпиады - объявляют санкции Штатам.
          /Продам Схрон выживальщика в лесу за тыщу банок тушняка "баткиного резерва" / laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:52
    +1
    Категорически опровергаю дезинформацию РФ
    . Так то можно/нужно материалы для следственных действий собирать .... но просто копить, то что в пояснениях и прочем не нуждается, надо выводить в публичное поле!!!
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:54
    0
    bully Такой требАвательный (трембиту ему в заднюю полусферу), аж отропь берет. laughing
  5. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 17:54
    +3
    о нет... Кулеба все-таки потребовал!
    Теперь Путину не отвертеться!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:00
      +2
      Цитата: Авторитет
      Теперь Путину не отвертеться!

      Да, уж...Завтра (возможно) на границе будут ВС РФ...Вот так всё поворачивается...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:27
      0
      Цитата: Авторитет
      Кулеба все-таки потребовал!
      Теперь Путину не отвертеться!

      О Кулеба скоро и у Байдена начнёт требовать, "совсем рамсы попутал".
  6. Комментарий был удален.
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:56
    +2
    Это заявляет "независимое" государство??? Которое когда ему ВЫГОДНО такие "пули отливает" гебельц пропеллером вертится от зависти, так что чья бы корова.
  8. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 17:56
    +1
    Цитата: lwxx
    Димочка выставил себя героем 2008 года.Ну да , ну да... what Все идет к признанию республик.

    да не идет, решение уже принято, просто все подводят к "официально" по закону
  9. rusich
    rusich Сегодня, 17:59
    +2
    А вояку захваченного в плен (сказал Шойгу) при прорыве диверсионной группы на БМП Кулеба уже списал в расход. Вот что стоит жизнь кастрюлеголовых вояк
    1. ermak124.0
      ermak124.0 Сегодня, 18:02
      +1
      Да кто же кастрюли считает?
  10. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 18:01
    +2
    Заголосила бабка Кулеба.... Смешной такой и... и предельно глупый.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:20
      0
      Цитата: ermak124.0
      Заголосила бабка Кулеба.

      "Старуха Шепокляк".
  11. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:02
    0
    Советники у него не спецы, раз БТР от БМП не отличают(если статья правильно передаёт инфу), так что тут этот г... господин не врет БТР-эров не было.
  12. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 18:13
    0
    А сначала главным пунктом оно требовало долива после отстоя пены.
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:20
    +3
    Категорически опровергаю дезинформацию РФ (...) Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков

    У убитых есть родители и жёны, они найдутся, и приедут опознавать убиенных. Что тогда им скажет "сумский брехун" Кулеба. Да и БМП тоже индифицируются.
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 18:30
      0
      чё скажет,чё скажет,ему не мешки ворочить.ляпнет чё нито типа молчите громче пока сами живы.
  14. gansales
    gansales Сегодня, 18:29
    0
    Украинский министр утверждает, что Киев вынашивает планов по нападению на республики Донбасса, вообще не нападал на Донецк и Луганск, никаких диверсантов,

    Россия это слушает уже 7 лет и пытается договориться и все напрасно ..
    А свидетелей уже почти 60 тыс .беженцев из ЛДНР ..Что еще вам нужно мрази бандеровские ?