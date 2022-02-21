Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России не публиковать дезинформацию

Категорически опровергаю дезинформацию РФ (...) Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков

Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:



❌Не нападала на Донецьк, Луганськ

❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

❌Не вчиняла диверсій



Не планує подібних дій.



Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Украина категорично отрицает проникновение украинской ДРГ на территорию России и обстрел Ростовской области, называя все это российским фейками. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украинский министр утверждает, что Киев вынашивает планов по нападению на республики Донбасса, вообще не нападал на Донецк и Луганск, никаких диверсантов, тем более на БТР, через границу России не посылал, а также не обстреливал территорию Ростовской области. Все это, по словам Кулебы, "российские фейки", запускаемые специальной фабрикой.- заявил он.Ситуация на Донбассе в последнее время значительно обострилась, ВСУ продолжают обстрелы территории республик. Сегодня, т.е. 21 февраля произошло столкновение на российской границе, где украинская диверсионная группа попыталась проникнуть на территорию России, но была уничтожена вместе с двумя БМП, пытавшимся провести эвакуацию ДРГ через российскую территорию. Кроме того, в очередной раз была обстреляна территория Ростовской области, прилетевший со стороны Украины неизвестный боеприпас уничтожил пограничный пункт ФСБ РФ.